Avatare, entwickelt für die Zukunft

der Konversation.

Interaktive Avatare sind Ihre digitalen Persönlichkeiten, die immer verfügbar sind. Sie sind dafür gemacht, natürliche und bedeutungsvolle Gespräche zu führen. Sie arbeiten hart für Sie. Sie sprechen nicht nur – sie verstehen, passen sich an und antworten mit einer menschenähnlichen Personalisierung.