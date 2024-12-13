Von zahlreichen Nutzern vertraut
Was ist ein interaktiver Avatar
Avatare, entwickelt für die Zukunft
der Konversation.
Interaktive Avatare sind Ihre digitalen Persönlichkeiten, die immer verfügbar sind. Sie sind dafür gemacht, natürliche und bedeutungsvolle Gespräche zu führen. Sie arbeiten hart für Sie. Sie sprechen nicht nur – sie verstehen, passen sich an und antworten mit einer menschenähnlichen Personalisierung.
Automatische Übersetzung
Geben Sie alten Videos ein neues Publikum
Laden Sie ein beliebiges Video hoch, und wir werden es in jede gewünschte Sprache umwandeln. Haben Sie eine Menge Videos? Automatisieren Sie den Prozess mit unserer API. Es war noch nie einfacher, die Reichweite Ihrer Videobibliothek zu erweitern und in neue Märkte vorzudringen.
Voice-Clone
Sei authentisch in jeder Sprache
Bewahren Sie die einzigartige Stimme Ihrer Marke über verschiedene Kulturen hinweg. Unser KI-gesteuerter Lokalisierungsprozess erfasst Ihren ursprünglichen Stil und Tonfall, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft in jeder Sprache Anklang findet. Von Voiceovers bis hin zu Untertiteln bleibt die Authentizität für jedes Publikum, das Sie erreichen, im Vordergrund.
175+ Sprachen und Dialekte
Erschließen Sie neue Märkte und vernetzen Sie sich weltweit mit Ihrem Publikum durch unsere umfangreiche Sprachunterstützung. Mit über 175 Sprachen und Dialekten können Sie sicherstellen, dass Ihr Inhalt sowohl kulturell relevant als auch sprachlich präzise ist und somit einen nachhaltigen Eindruck bei Zuschauern überall hinterlässt.
Kundensupport
Kundensupport - Der sich menschlich anfühlt
Bieten Sie kundensupport auf Basis künstlicher Intelligenz mit realistischen Avataren, die mehrere Sprachen sprechen. HeyGen erstellt natürlich wirkende Support-Videos, die die Reaktionszeiten verbessern, die Kosten senken und die Zufriedenheit durch menschenähnliche Automatisierung steigern.
Verkaufsanrufe
Steigern Sie Ihren Verkauf mit interaktiven Avataren
Steigern Sie den Verkauf mit KI-Avataren für Produktvorführungen, Kundenakquise und Nachfassaktionen. HeyGen unterstützt Verkaufsteams dabei, Videos maßgeschneidert in großem Umfang zu personalisieren, das Engagement zu erhöhen und Geschäftsabschlüsse in globalen Märkten schneller zu erzielen.
Bildung
Bieten Sie personalisiertes Training & Demos an
Erstellen Sie KI-Trainingsvideos und Einführungsdemos, die lokalisiert und ansprechend sind. HeyGen erleichtert die Produktion von professionellem Inhalt für die Mitarbeiterschulung, die Kundenbildung und die interne Kommunikation.
Wissen hochladen
Laden Sie mühelos Dokumente, FAQs, Produktinformationen oder benutzerdefinierte Skripte hoch – Ihr Avatar lernt alles. Ob es um Unternehmensrichtlinien oder Markenerzählungen geht, er antwortet jedes Mal mit präzisen, markengetreuen Antworten.
Maßgeschneiderte Persönlichkeiten
Vom professionellen und eleganten bis zum spaßigen und eigenwilligen Stil, Sie bestimmen das Aussehen, den Ton und den Stil Ihres Avatars, um perfekt mit Ihrer Marke oder kreativen Vision übereinzustimmen.
Immer aktiv, immer skalierbar
Rund um die Uhr verfügbar, können interaktive Avatare gleichzeitig tausende von Gesprächen führen und mit Ihrem wachsenden Publikum skalieren, ohne ins Schwitzen zu kommen.
Avatar-Typen
Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, einen Avatar zu gestalten.
Klonen Sie sich selbst, erstellen Sie einen AI-Avatar oder wählen Sie aus unserer Avatar-Bibliothek.
Erstellen Sie ein digitales Zwilling, indem Sie sich selbst klonen. Erzeugen Sie mit KI einen nicht existierenden Avatar. Suchen Sie nach Community-Avataren oder wählen Sie aus unserer Stockbibliothek. Es gibt über 500 Avatare zur Auswahl.
Avatar IV
Avatar IV ist das bisher fortschrittlichste Modell. Erstellen Sie mit nur einem Foto und einem Skript einen lebensechten sprechenden Avatar von einer Person, einem Haustier, einem Außerirdischen oder allem, was Sie sich vorstellen können.
Video-Avatar
Mit einem Video-Avatar kann man gleichzeitig an zwei Orten sein, was ideal für Content-Ersteller, Geschäftsleute und digitale Influencer ist.
Foto-Avatar
Ihr Foto-Avatar kann sich in eine animierte Version verwandeln, die lebendige Bewegungen und Ausdrücke beibehält und dabei ein natürliches Aussehen hat.
Generative Avatare
Erzeugen Sie KI-Avatare, Fotos und Videos aus Textaufforderungen. Geeignet für Geschäfte, soziale Medien und mehr.
Interaktiver Avatar
Steigern Sie das Engagement mit einem interaktiven Avatar, der in Echtzeit reagiert, und erleben Sie virtuelle Interaktionen authentischer.
Interaktive Avatar-FAQs
Ein interaktiver KI-Avatar von HeyGen ist eine lebensechte digitale Figur, die in Echtzeitgesprächen interagiert. Er geht über Chatbots hinaus mit KI-gesteuerter Sprache, Gestik und Mimik für menschenähnliche Interaktionen.
HeyGen ermöglicht es Ihnen, KI-Avatare aus Fotos, Textaufforderungen oder seiner Bibliothek von über 500 Charakteren zu erstellen und anzupassen. Diese Avatare können sprechen, sich bewegen und sich mit Hilfe fortgeschrittener KI anpassen, was sie ideal für Videos, Kundenservice und Content-Erstellung macht.
Ja, HeyGen bietet eine kostenlose Version für die Erstellung von KI-Avataren, das Hinzufügen von Stimmen und das Erstellen kurzer Videos. Premium-Pläne schalten erweiterte Funktionen wie HD-Rendering, Anpassung und kommerzielle Nutzung frei.
HeyGen-Avatare verwenden KI, um den Tonfall zu verstehen, Antworten anzupassen und natürliche Bewegungen darzustellen. Sie sind animiert, mehrsprachig und ansprechender als traditionelle textbasierte Chatbots.
Ja, HeyGen-Avatare sind für die Videoproduktion konzipiert. Sie können im Marketing, E-Learning, betrieblichen Training und Kundensupport eingesetzt werden und liefern hochwertige, von KI generierte Inhalte.
Sie können das Aussehen, die Stimme, die Sprache und die Gesten eines Avatars anpassen. Verwenden Sie Look-Pakete für einen schnellen Stil oder laden Sie Ihr eigenes Foto hoch, um eine einzigartige, von KI angetriebene digitale Persönlichkeit zu erstellen.
Ja, HeyGen-Avatare sprechen über 175 Sprachen und Dialekte, was sie ideal für globale Kommunikation, Training und Kundenbindung macht.
Unternehmen, Pädagogen und Inhaltsproduzenten verwenden HeyGen Avatare für Marketing, Schulungen, soziale Medien, virtuelle Veranstaltungen und automatisierten Kundenservice.
HeyGens KI-Avatar-Video-Generator synchronisiert Sprache mit realistischen Gesichtsausdrücken und Bewegungen und erstellt so dynamische, ansprechende Inhalte ohne die Notwendigkeit von Kameras oder Schauspielern.
HeyGens Look Packs bieten fertige Avatare für Business, Unterhaltung, Gaming und globale Industrien, die Ihnen helfen, in Sekunden den richtigen Avatar zu finden.