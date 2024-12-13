Über HubSpot

HubSpot ist eine All-in-One-Kundenplattform, die Marketing, Vertrieb, Kundenservice und CRM-Tools vereint, um Unternehmen dabei zu helfen, Kunden anzuziehen, zu binden und zu begeistern. Die intuitive Benutzeroberfläche und Automatisierungsfunktionen ermöglichen es Teams, Arbeitsabläufe zu optimieren, Leads zu pflegen und stärkere Kundenbeziehungen im großen Maßstab aufzubauen.

HeyGen und HubSpot

Die Integration von HeyGen und HubSpot ermöglicht es Benutzern, nahtlos personalisierte KI-Videos innerhalb von HubSpot-Workflows zu erstellen und zu versenden, wodurch das Engagement über Vertriebs-, Marketing- und Kundenservice-Kontaktpunkte hinweg gesteigert wird. Indem HeyGens lebensechte Avatare mit HubSpots CRM und Automatisierungswerkzeugen kombiniert werden, können Teams menschenähnliche Videobotschaften in großem Maßstab liefern, die direkt an Kontaktdaten und Aktionen gebunden sind.