HubSpot + HeyGen

HubSpot ist eine Kundenplattform, die Unternehmen dabei unterstützt zu wachsen, indem sie Marketing, Vertrieb, Kundenservice und CRM-Tools in einer einfach zu bedienenden Lösung vereint.

Über HubSpot

HubSpot ist eine All-in-One-Kundenplattform, die Marketing, Vertrieb, Kundenservice und CRM-Tools vereint, um Unternehmen dabei zu helfen, Kunden anzuziehen, zu binden und zu begeistern. Die intuitive Benutzeroberfläche und Automatisierungsfunktionen ermöglichen es Teams, Arbeitsabläufe zu optimieren, Leads zu pflegen und stärkere Kundenbeziehungen im großen Maßstab aufzubauen.

HeyGen und HubSpot

Die Integration von HeyGen und HubSpot ermöglicht es Benutzern, nahtlos personalisierte KI-Videos innerhalb von HubSpot-Workflows zu erstellen und zu versenden, wodurch das Engagement über Vertriebs-, Marketing- und Kundenservice-Kontaktpunkte hinweg gesteigert wird. Indem HeyGens lebensechte Avatare mit HubSpots CRM und Automatisierungswerkzeugen kombiniert werden, können Teams menschenähnliche Videobotschaften in großem Maßstab liefern, die direkt an Kontaktdaten und Aktionen gebunden sind.

Anwendungsfälle

  • Personalisierte Vertriebsansprache: Nutzen Sie HubSpot-Kontaktdaten, um automatisch AI-gestützte Videobotschaften mit HeyGen als Teil von Vertriebssequenzen zu generieren und zu senden, was den Vertretern hilft, sich abzuheben und die Antwortquoten zu erhöhen.
  • Lead-Nurturing und Marketingkampagnen: Integrieren Sie angepasste Videoinhalte in E-Mail-Workflows und Landingpages mit HubSpot und HeyGen, um durchgehend ansprechendere, menschenähnliche Botschaften auf der Käuferreise zu übermitteln.
  • Kundenintegration und -support: Automatisieren Sie Begrüßungsvideos, Einführungstutorials oder Support-Nachfassaktionen mit HeyGen-Videos, die durch HubSpot-Workflows ausgelöst werden, um ein persönlicheres und skalierbares Kundenerlebnis zu schaffen.
