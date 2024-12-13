KI-Avatar-Generator

Erstelle atemberaubende Avatare mit Textaufforderungen.

Keine Kamera benötigt.

Erschaffe heute einen CEO, morgen einen Superhelden. Mit einem KI-Avatar-Generator kannst du in Sekundenschnelle lebensechte Avatare anpassen. Keine Kamera, keine Grenzen, nur endlose Möglichkeiten. Erwecke deine Marke mit hochwertigen Video-Avataren zum Leben, die sich mühelos jeder Rolle, jedem Stil und jeder Sprache anpassen.

Was ist ein generatives Avatar?

Erstelle deinen KI-Avatar.

Ohne sich selbst zu filmen. In Sekunden bereit.

So wild wie deine Fantasie.

Werde zum Helden deines Inhaltsuniversums mit einem digitalen Zwilling-Avatar, der deine Gesten, Mimik und Persönlichkeit verstärkt. Von Geschäftspräsentationen bis zu Inhalten für soziale Medien, ein KI-Avatar-Ersteller gibt dir die Kraft zu fesseln, zu inspirieren und zu kreieren - ohne Kaffeepausen!

KI-Charaktergenerator

Die Charakterfabrik.

Charaktere, die Ihren Inhalt hervorheben.

Verwirklichen Sie Ihre Ideen mit einem KI-Charaktergenerator. Entwerfen Sie Avatare für jede Rolle, vom leistungsstarken CEO bis zum Fantasy-Helden. Passen Sie Outfits, Ausdrücke und Stile mühelos an. Erstellen Sie in Sekunden beeindruckende digitale Persönlichkeiten, ohne Designkenntnisse zu benötigen.

Text-zu-Avatar-Zauberei

Verwandle deine Ideen mit KI-gesteuerter Text-zu-Avatar-Technologie in lebensechte digitale Charaktere. Beschreibe einfach deine Vision und sieh zu, wie einzigartige Avatare zum Leben erweckt werden. Ob es sich um einen Geschäftsführer, einen Sci-Fi-Helden oder einen Influencer-Doppelgänger handelt, erschaffe sofort beeindruckende Avatare ohne Kamera.

Style Switch Supreme

Brauchen Sie heute das Aussehen eines dynamischen Geschäftsführers und morgen das Flair eines Superhelden? Mit KI-Video-Avataren können Sie das Outfit, die Frisur und den Stil Ihres Charakters in Sekunden aktualisieren. Lassen Sie lange Videoshootings aus und passen Sie das Aussehen Ihres Avatars mit nur wenigen Klicks an.

Look Pack Magic

Warum von Grund auf neu beginnen, wenn Sie auf vorgefertigte, einsatzbereite Stile zugreifen können? Verwandeln Sie Ihren Avatar von Bereit für das Vorstandszimmer zu Perfekt für die Party mit nur einem Klick. Ob professionelle, legere oder fantasieinspirierte Looks, KI-Avatare ermöglichen Ihnen einen mühelosen Stilwechsel.

Fallstudie: Trivago Schlüsselergebnisse

„Wir haben Tests mit anderen Unternehmen durchgeführt, und der KI-Videogenerator von HeyGen war immer an der Spitze, was die Qualität betrifft. Wir haben transparent kommuniziert und ihrem Team während unserer Situation mit hohem Risiko und hoher Belohnung vertraut, und es hat sich voll und ganz ausgezahlt.“ - João Laureano, Kreativdirektor

João Laureano, Kreativdirektor

Avatar-Stile

Avatar-Stile. Magie.

Erstelle Avatare in mehreren Stilen.

Erstelle KI-Avatare in verschiedenen Stilen, passend für jedes Szenario, von Geschäftsleuten bis hin zu Fantasy-Helden. Passe jedes Detail an, einschließlich Outfits, Gesichtsausdrücke und Haare, um eine einzigartige digitale Persönlichkeit zu kreieren. Mit KI-gesteuerten Avataren wechselst du das Aussehen augenblicklich und passt dich mühelos jeder Rolle an.

Emotion, die sich Ihrem Skript anpasst, von aufgeregt bis ernst.

Verwandle deine Stimme in ein digitales Asset. Klone sie präzise und verwende sie projektübergreifend, um konsistente, authentische und personalisierte Audioinhalte zu liefern.

Wählen Sie einen ausdrucksstarken Avatar aus dem Sortiment oder erstellen Sie Ihren eigenen einzigartigen Charakter.

Mit einem KI-Avatar-Ersteller können Sie Avatare von Grund auf neu generieren, ihre Ausdrücke feinabstimmen und sie zu Ihrer virtuellen Identität machen.

Keine peinlichen Pausen mehr, dein Avatar versteht den Kontext.

Ob Sie Inhalte erzählen oder in Videos präsentieren, Ihr Avatar versteht jetzt den Ablauf und spricht natürlich.

Generative Magie

Lichter, Kamera, Generieren.

Machen Sie Ihr Foto und stellen Sie sich mit HeyGens KI in jedem Szenario neu vor. HeyGen-Avatare passen zu Ihrer Vision, egal ob in einem professionellen Büro, einem luxuriösen Urlaub oder einer kreativen Fantasiewelt. Mit natürlicher Bewegung, lebensechten Gesten und individuellen Stilen kann Ihr Avatar jede Situation erfüllen, die Sie benötigen.

Erstelle KI-Avatare mit Vorgaben

Beschreiben Sie Ihre gewünschte Szene, Ihr Outfit oder Ihre Pose mit einfachen Textaufforderungen. HeyGen's KI verwandelt Ihr Foto in realistische KI-Bilder von Ihnen selbst. Sie können jede Einrichtung wählen – geschäftlich, lässig, thematisch oder mehr.

Geben Sie Ihre Fantasie ein

Beschreiben Sie Ihre gewünschte Szene, Ihr Outfit oder Ihre Pose mit einfachen Textaufforderungen. HeyGens KI verwandelt Ihr Foto in realistische KI-Bilder von Ihnen selbst. Sie können jede Einrichtung wählen – geschäftlich, lässig, thematisch oder mehr.

Geben Sie alten Videos ein neues Publikum

Beschreiben Sie Ihre gewünschte Szene, Kleidung oder Pose mit einfachen Textanweisungen. HeyGens KI verwandelt Ihr Foto in realistische KI-Bilder von Ihnen selbst. Sie können jede Einrichtung wählen – geschäftlich, lässig, thematisch oder mehr.

Avatar-Typen

Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, einen Avatar zu gestalten.

Klonen Sie sich selbst, erstellen Sie einen AI-Avatar oder wählen Sie aus unserer Avatar-Bibliothek.

Erstellen Sie ein digitales Zwilling, indem Sie sich selbst klonen. Erzeugen Sie mit KI einen nicht existierenden Avatar. Suchen Sie nach Community-Avataren oder wählen Sie aus unserer Stockbibliothek. Es gibt über 500 Avatare zur Auswahl.

Avatar IV

Avatar IV ist das bisher fortschrittlichste Modell. Erstellen Sie mit nur einem Foto und einem Skript einen lebensechten sprechenden Avatar von einer Person, einem Haustier, einem Außerirdischen oder allem, was Sie sich vorstellen können.


Video-Avatar

Mit einem Video-Avatar kann man gleichzeitig an zwei Orten sein, was ideal für Content-Ersteller, Geschäftsleute und digitale Influencer ist.

Foto-Avatar

Ihr Foto-Avatar kann sich in eine animierte Version verwandeln, die lebendige Bewegungen und Ausdrücke beibehält und dabei ein natürliches Aussehen hat.

Generative Avatare

Erzeugen Sie KI-Avatare, Fotos und Videos aus Textaufforderungen. Geeignet für Geschäfte, soziale Medien und mehr.

Interaktiver Avatar

Steigern Sie das Engagement mit einem interaktiven Avatar, der in Echtzeit reagiert, und erleben Sie virtuelle Interaktionen authentischer.

Lageravatar

Erstellen Sie mit der fortschrittlichen Technologie von HeyGen maßgeschneiderte AI-Avatare für Ihre Videos. Verbessern Sie Ihre Videos mit einzigartigen, dynamischen und ansprechenden AI-basierten visuellen Effekten.

KI-Übersetzer

Sprechen Sie alle Sprachen.

Ihr Avatar beherrscht alle Sprachen perfekt.

HeyGens KI-basierte Videolokalisierung gewährleistet eine natürliche Sprechweise, perfekte Lippen-Synchronisation und eine reibungslose Einbindung, indem sie Inhalte an verschiedene Sprachen und Kulturen anpasst. Unternehmen können lebensechte KI-Avatare erstellen, Videos in über 70 Sprachen übersetzen und benutzerdefinierte Stimmen für regionale Dialekte verwenden. Durch die KI-gesteuerte kulturelle Anpassung können Marken eine echte Verbindung zu einem weltweiten Publikum herstellen.

Anwendungsfall

Von Kreativen bis hin zu Marketern.

Über 100 Anwendungsfälle für HeyGen.

FAQ zum KI-Avatar-Generator

Ein KI-Avatar-Generator ist ein Werkzeug, das mit Hilfe von künstlicher Intelligenz digitale Abbilder von Personen erstellt und es den Nutzern ermöglicht, Avatare ohne die Notwendigkeit einer Kamera zu gestalten.

Ein Text-zu-Avatar-Tool erstellt Avatare anhand von textuellen Beschreibungen, die vom Benutzer bereitgestellt werden, und verwandelt schriftliche Aufforderungen in visuelle Darstellungen.

Ja, Plattformen wie HeyGen bieten KI-Tools, die es Ihnen ermöglichen, einen digitalen Zwilling-Avatar zu erstellen, ohne dass persönliche Filmaufnahmen notwendig sind, indem KI verwendet wird, um Ihre Gesten und Ausdrücke zu replizieren.

KI-Video-Avatare können die Erstellung von Inhalten verbessern, indem sie lebensechte digitale Präsentatoren bereitstellen, die eine konsistente und ansprechende Kommunikation ermöglichen, ohne dass wiederholte Filmaufnahmen notwendig sind.


Antwort: Mehrere Plattformen bieten Werkzeuge zur Erstellung von KI-Avataren an, darunter HeyGen, Canva und Synthesia, die jeweils einzigartige Funktionen bieten, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden.

Kundenbewertung

Was unsere Kunden über uns gesagt haben

