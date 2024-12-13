Kundenerfahrungen
Wie Trivago HeyGen für die KI-Video-Lokalisierung in 30 Märkten nutzte
Trivago nutzte HeyGen, um ihren Prozess der KI-Video-Lokalisierung zu optimieren, wodurch die Produktionszeit und -kosten erheblich reduziert wurden. Durch den Einsatz von KI-Videogenerierung können sie Werbespots in 30 Märkten schneller als je zuvor lokalisieren und dabei ein weltweit konsistentes Markenimage aufrechterhalten. Diese Erfolgsgeschichte hebt hervor, wie entscheidend die KI-Video-Lokalisierung in den heutigen globalen Marketingstrategien ist.
FAQs
Trivago nutzte die KI-Technologie von HeyGen, um die Produktionszeit zu verkürzen, Kosten zu senken und ein konsistentes Markenbild zu bewahren, während Anzeigen schnell lokalisiert wurden.
Die KI-Fähigkeiten von HeyGen haben es Trivago ermöglicht, die Nachproduktionszeit zu halbieren und um 3-4 Monate zu verkürzen.
Trivagos lokalisierte HeyGen-Werbung erreichte effizient 30 verschiedene Märkte.
Der Hauptvorteil ist die Fähigkeit, Anzeigen schnell über mehrere Märkte hinweg zu lokalisieren und dabei die Markenkonsistenz zu gewährleisten.
Weitere Details finden Sie auf der HeyGen's Kundenreferenzen-Seite.