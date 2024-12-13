Wie Trivago HeyGen für die KI-Video-Lokalisierung in 30 Märkten nutzte

Trivago nutzte HeyGen, um ihren Prozess der KI-Video-Lokalisierung zu optimieren, wodurch die Produktionszeit und -kosten erheblich reduziert wurden. Durch den Einsatz von KI-Videogenerierung können sie Werbespots in 30 Märkten schneller als je zuvor lokalisieren und dabei ein weltweit konsistentes Markenimage aufrechterhalten. Diese Erfolgsgeschichte hebt hervor, wie entscheidend die KI-Video-Lokalisierung in den heutigen globalen Marketingstrategien ist.