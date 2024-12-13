Über Clay
Clay integriert sich mit Tools wie LinkedIn, Salesforce und Apollo, um Echtzeitdaten zu importieren, Kontakte anzureichern und personalisierte Aktionen auszulösen. Die intuitive Benutzeroberfläche und leistungsstarke KI-Funktionen erleichtern es Teams, dynamische Lead-Listen zu erstellen, maßgeschneiderte Nachrichten zu entwerfen und Ausgehstrategien effizient zu skalieren.
HeyGen und Clay
Die Integration von Clay und HeyGen ermöglicht es Benutzern, die Erstellung personalisierter KI-Videos im großen Maßstab zu automatisieren, indem angereicherte Lead-Daten von Clay mit der Avatar-Videoerzeugung von HeyGen kombiniert werden. Dies ermöglicht Vertriebs- und Marketingteams, hochgradig zielgerichtete, menschenähnliche Videoansprachen zu liefern, ohne manuelle Videoproduktion.
Anwendungsfälle
- Personalisierte Videoansprache im großen Stil: Vertriebs- und Marketingteams können angereicherte Lead-Daten von Clay nutzen, um automatisch AI-personalisierte Videos über HeyGen zu generieren und zu versenden, was das Engagement und die Antwortquoten bei der Kaltakquise oder Nachfassaktionen erhöht.
- Automatisierte Videokampagnen für ABM: Mit detaillierten firmografischen und verhaltensbezogenen Daten von Clay können Nutzer maßgeschneiderte HeyGen-Videos für hochwertige Konten erstellen, wodurch ABM-Kampagnen wirkungsvoller und persönlicher gestaltet werden, ohne zusätzlichen manuellen Aufwand.
- Rekrutierung und Kandidatenbindung: Personalvermittler können Kandidatendaten von Clay nutzen, um personalisierte Videobotschaften über HeyGen zu erstellen, was die Antwortraten verbessert und ein unvergesslicheres Erlebnis für Kandidaten bei der Talentansprache schafft.