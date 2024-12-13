Über Clay

Clay integriert sich mit Tools wie LinkedIn, Salesforce und Apollo, um Echtzeitdaten zu importieren, Kontakte anzureichern und personalisierte Aktionen auszulösen. Die intuitive Benutzeroberfläche und leistungsstarke KI-Funktionen erleichtern es Teams, dynamische Lead-Listen zu erstellen, maßgeschneiderte Nachrichten zu entwerfen und Ausgehstrategien effizient zu skalieren.

HeyGen und Clay

Die Integration von Clay und HeyGen ermöglicht es Benutzern, die Erstellung personalisierter KI-Videos im großen Maßstab zu automatisieren, indem angereicherte Lead-Daten von Clay mit der Avatar-Videoerzeugung von HeyGen kombiniert werden. Dies ermöglicht Vertriebs- und Marketingteams, hochgradig zielgerichtete, menschenähnliche Videoansprachen zu liefern, ohne manuelle Videoproduktion.