Clay + HeyGen

Clay ist eine Plattform zur Datenanreicherung und Workflow-Automatisierung, die Unternehmen dabei unterstützt, Leads zu finden und zu binden, indem Daten aus mehreren Quellen in einem einzigen, anpassbaren Arbeitsbereich zusammengeführt werden.

Über Clay

Clay integriert sich mit Tools wie LinkedIn, Salesforce und Apollo, um Echtzeitdaten zu importieren, Kontakte anzureichern und personalisierte Aktionen auszulösen. Die intuitive Benutzeroberfläche und leistungsstarke KI-Funktionen erleichtern es Teams, dynamische Lead-Listen zu erstellen, maßgeschneiderte Nachrichten zu entwerfen und Ausgehstrategien effizient zu skalieren.

HeyGen und Clay

Die Integration von Clay und HeyGen ermöglicht es Benutzern, die Erstellung personalisierter KI-Videos im großen Maßstab zu automatisieren, indem angereicherte Lead-Daten von Clay mit der Avatar-Videoerzeugung von HeyGen kombiniert werden. Dies ermöglicht Vertriebs- und Marketingteams, hochgradig zielgerichtete, menschenähnliche Videoansprachen zu liefern, ohne manuelle Videoproduktion.

Anwendungsfälle

  • Personalisierte Videoansprache im großen Stil: Vertriebs- und Marketingteams können angereicherte Lead-Daten von Clay nutzen, um automatisch AI-personalisierte Videos über HeyGen zu generieren und zu versenden, was das Engagement und die Antwortquoten bei der Kaltakquise oder Nachfassaktionen erhöht.
  • Automatisierte Videokampagnen für ABM: Mit detaillierten firmografischen und verhaltensbezogenen Daten von Clay können Nutzer maßgeschneiderte HeyGen-Videos für hochwertige Konten erstellen, wodurch ABM-Kampagnen wirkungsvoller und persönlicher gestaltet werden, ohne zusätzlichen manuellen Aufwand.
  • Rekrutierung und Kandidatenbindung: Personalvermittler können Kandidatendaten von Clay nutzen, um personalisierte Videobotschaften über HeyGen zu erstellen, was die Antwortraten verbessert und ein unvergesslicheres Erlebnis für Kandidaten bei der Talentansprache schafft.
