HeyGen führt in die Zukunft
der KI-Videoerzeugung
Bei HeyGen dreht sich unsere Mission darum, Einzelpersonen durch zugängliche KI-Videogenerierung zu ermächtigen. Wir glauben, dass jeder seine Kreativität ausdrücken können sollte, ohne auf fortgeschrittene Ausrüstung oder unbegrenzte Ressourcen angewiesen zu sein, um seine Ideen zu verwirklichen.
Von zahlreichen Nutzern vertraut
Über 85.000 Kunden
Von der Idee bis zum
Innovation
HeyGen begann mit einem einfachen Konzept – der Vereinfachung der Erstellung von AI-Videos. Heute revolutionieren wir das Storytelling durch unsere AI-Videoerstellungstools, die es jedem ermöglichen, mühelos hochwertige von AI generierte Videos zu erstellen.
Wir leben in einer Video-zuerst-Welt.
Jeden Tag werden auf YouTube über 1 Milliarde Stunden an Videos genossen, und die durchschnittliche Person konsumiert jede Woche 17 Stunden Video. Folglich muss jedes Unternehmen, das Kunden binden möchte, KI-Videos nutzen. Allerdings erfordert die Erstellung dieser Videos oft Kameras, Schauspieler, Drehorte und umfangreiche Schnittsoftware. Dies kann dazu führen, dass fertige Videos 1.000 Dollar pro Minute oder mehr kosten.
Und dann kam die KI.
Menschen fühlen sich von Videoinhalten angezogen, aber viele mögen es nicht, vor der Kamera zu stehen. Dies ist eine wichtige Erkenntnis, die der Gründer Joshua Xu während seiner Tätigkeit als Ingenieur bei Snap gewonnen hat, wo er Funktionen für Snapchat Ads und die KI-Kamera entwickelte. Dank der KI-Videogenerierung kann nun jeder sein Erzählpotenzial mit KI im Storytelling entfalten. Die Möglichkeit, auf eine physische Kamera zu verzichten, eröffnet neue Möglichkeiten für Kreativität und Freiheit bei der Videoproduktion. So entstand HeyGen.
Jetzt brauchen Sie nur noch ein Skript.
Mit HeyGen können Unternehmen einfach ein Skript entwerfen und ihr KI-Video erstellen. Keine Notwendigkeit für eine Kamera, keine Budgetbeschränkungen und kein Stress. Wir haben über 45.000 Unternehmen und unzählige Einzelpersonen dabei unterstützt, KI-Videos in großem Umfang zu erstellen, zu lokalisieren und zu personalisieren – und wir fangen gerade erst an.
Da wir den Maßstab für den ethischen Einsatz von KI-Videogenerierung Werkzeugen setzen, freuen wir uns darauf, den Weg für immersivere KI-Erlebnisse zu ebnen. Dies ist nur der Anfang einer unglaublichen Reise.
Unsere Büros
Unsere weltweiten Büros vereinen die klügsten Köpfe, die sich der Gestaltung der Zukunft der KI-gesteuerten Videokreation widmen.
Das ist HeyGen
Unsere Grundwerte spiegeln unsere Identität und Bestrebungen wider. Sie sind grundlegend für unsere Kultur, also wenn diese Werte bei Ihnen Anklang finden, laden wir Sie ein, mit uns zu sprechen.
01. Gennovatoren bewegen sich schnell.
Wir sind der Geschwindigkeit verpflichtet, die Wert und Innovation antreibt. In der schnelllebigen Welt der KI verstehen wir, dass Agilität und schnelle Iteration für den Erfolg unerlässlich sind.
02. Gennovatoren übernehmen Verantwortung.
Wir übernehmen die Verantwortung für Herausforderungen und Chancen, treiben proaktiv Lösungen voran und gestalten unsere Zukunft mit Absicht und Entschlossenheit. Unsere Erfolge sind gemeinschaftliche Anstrengungen.
03. Gennovatoren sind intensiv und schlagfertig.
Wir streben ohne Kompromisse nach Exzellenz, konzentrieren uns auf Praktikabilität und Effizienz und heißen innovative Ideen, egal welcher Herkunft, willkommen.
04. Gennovators stellen Kunden an die erste Stelle.
Das Verständnis der Bedürfnisse unserer Kunden ist entscheidend, da wir bestrebt sind, die Erwartungen zu übertreffen. Mit unseren KI-Videoerstellungslösungen bauen wir durch jede Interaktion dauerhafte Beziehungen auf.
05. Gennovatoren sind kreativ.
Kreativität ist das Rückgrat der Innovation. Wir pflegen eine Umgebung, in der fantasievolles Denken gedeiht.
Wir sind entschlossen
die Dinge richtig zu machen.
Vertrauen und Sicherheit sind in unserem Betrieb von höchster Bedeutung. Unsere fortschrittlichen Protokolle zur Nutzerverifizierung und unsere robusten Bemühungen zur Inhaltsmoderation verbessern kontinuierlich die Sicherheit, Verantwortlichkeit und ethischen Standards unserer Produkte.
Lass uns zusammenarbeiten
Dies könnte der Beginn von etwas Außergewöhnlichem sein. Erfahren Sie mehr über careers at HeyGen.
HeyGen in den Nachrichten
Bleiben Sie auf dem Laufenden mit den neuesten Nachrichten über HeyGen von prominenten Medien wie Bloomberg, Forbes und mehr – sie berichten über unsere Innovationen, Wachstum und den Einfluss auf die Erzeugung von AI-Videos.
24. Juni 2024
HeyGen AI Video erzielt 60 Millionen Dollar, plus weitere kinematografische AI-Kurzfilme
FAQs
HeyGen ist eine KI-gestützte Videoplattform, die die mühelose Erstellung von hochwertigen Videos ermöglicht. Fangen Sie an, es kostenlos zu erkunden!
Benutzer können lebensechte sprechende KI-Avatare aus Fotos erstellen oder neue generieren, die Mimik und Gesten nachahmen. Entdecken Sie die Möglichkeiten mit einem kostenlosen Test!
HeyGen bietet eine API zur Integration seiner Tools in Workflows mit Funktionen, die ähnlich wie die Webanwendung sind. Überprüfen Sie unsere API-Zugangsdetails, um Ihre Reise zu beginnen.
HeyGen unterstützt Content-Erstellung für Kreative und Vermarkter mit Videoproduktionsfähigkeiten, die keine Filmaufnahmen erfordern. Beginnen Sie jetzt mit der Erstellung und sehen Sie den Unterschied.
HeyGen verwandelt Text in wenigen Minuten in Video, indem es KI-Avatare nutzt, die mit Gesichtsausdrücken und Bewegungen angepasst werden können. Erleben Sie es selbst mit einem kostenlosen Konto.