Durch Echtzeit-Rendering und fortschrittliche KI-Tools im Journalismus ermöglicht, verleihen unsere interaktiven Avatare Gesprächen Leben. Diese von KI generierten Video-Avatare binden nicht nur dynamisch ein, sondern definieren auch die Benutzerinteraktion neu und machen Technologie greifbarer und menschenähnlicher.

"Wir entwickeln eine KI-Videogenerierung, die nicht nur leistungsfähig, sondern auch zuverlässig und benutzerfreundlich ist. Unser Ziel ist es, die Möglichkeiten von KI-generierten Videos neu zu gestalten, um sicherzustellen, dass sie für Unternehmen unverzichtbar sind und gleichzeitig den Nutzern Freude bereiten."