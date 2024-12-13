KI-Forschung

Transformation der KI-Videoerzeugung durch innovative Technologie

Wir entwickeln Technologie, die sich bemerkenswert menschlich anfühlt, tiefgehend verbindet und das Storytelling verbessert – indem wir hochmoderne KI-Videoerzeugung in eine sich schnell verändernde digitale Landschaft bringen mit KI-Videoerzeugungstechnologien. Unser Ziel ist es, den besten KI-Videoerzeuger bereitzustellen, der Ihrem Inhalt Leben einhaucht.

KI-Videoerstellung, die verbindet, sich anpasst und inspiriert

Bei HeyGen ist unser Engagement für die Erstellung von KI-Videos durch die Mission angetrieben, visuelles Erzählen durch einen KI-Videomacher für jeden zugänglich zu machen. Wir nutzen die Kraft der KI-Stimmklonungstechnologie und generativen KI-Videos, um Ihre Erzählbemühungen zu verbessern.

Treffen Sie unsere KI-Führungskräfte

Innovationen beleuchten am Schnittpunkt von Kreativität, Kommunikation und fortschrittlicher Technologie.

Charly Hong

Leiter der KI-Forschung

Charly Hong verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in Computer Vision und KI, mit Schwerpunkt auf menschlicher Modellierung und Videogenerierung. Er hat über 60 Veröffentlichungen und Patente, die seine Hingabe an Innovation und wirkungsvolle Lösungen in der KI-Videogenerierung hervorheben. Bei HeyGen leitet Charly Fortschritte in der KI-Technologie, die Forschung nahtlos mit Produktzielen integrieren.

Rong Yan

Chief Technology Officer

Rong Yan ist der CTO bei HeyGen und zielt darauf ab, visuelles Storytelling durch unseren KI-Video-Generator für alle verfügbar zu machen. Zuvor war er VP of Engineering bei HubSpot, wo er die Produkte für Daten und Intelligenz leitete. Sein beeindruckender Hintergrund umfasst Rollen bei renommierten Unternehmen wie Snapchat und Facebook, und er hat einen Master und einen Ph.D. von der Carnegie Mellon Universität. Mit über 60 Veröffentlichungen und 35 Patenten ist Rong auf KI, Datenanalyse und Computersehen spezialisiert.

Joshua Xu

Vorstandsvorsitzender

Joshua Xu, Mitbegründer und CEO von HeyGen, widmet sich der Transformation des visuellen Storytellings mit unserem KI-Videomacher und KI-generierten Videotechnologien. Bevor er HeyGen gründete, war er von 2014 bis 2020 leitender Ingenieur bei Snapchat, wo er Innovationen im Bereich Anzeigenranking und maschinelles Lernen vorantrieb. Mit einem Master in Informatik von der Carnegie Mellon Universität bringt Joshua Expertise in generativer KI und Computer Vision mit.

Jun-Yan Zhu

Berater

Jun-Yan Zhu ist als Michael B. Donohue Assistenzprofessor für Informatik und Robotik an der Carnegie Mellon University tätig und leitet das Generative Intelligence Lab. Seine Forschung konzentriert sich auf generative Modelle, Computer Vision und Grafik und stattet Kreative mit bahnbrechenden generativen KI-Video-Tools aus. Zu seinen Auszeichnungen gehören der Samsung AI Researcher of the Year Award und das Packard Fellowship, was seine bedeutenden Beiträge in diesem Bereich unterstreicht.

Unsere Forschungssäulen: Gestaltung der KI-Videogeneration von morgen

Digitale Identität mit Präzision und Qualität neu definieren

Wir konzentrieren uns auf die Erstellung von Avataren durch unseren KI-Video-Generator, wobei wir Wert auf Steuerbarkeit, Konsistenz und unübertroffene Qualität legen. Durch die Weiterentwicklung der KI-getriebenen Erstellung ermöglichen wir es Avataren, menschliche Ausdrücke und Verhaltensweisen nahtlos widerzuspiegeln und so effektiv die Lücke zwischen Realität und digitaler Umgebung mit einer bahnbrechenden Initiative mit KI-Avataren.

Sprachbarrieren mit multimodalen Lösungen überwinden

Mit unserem KI-Videomacher und den Fähigkeiten zur Videotranslation streben wir danach, die globale Kommunikationszugänglichkeit zu verbessern. Indem wir Text, Stimme und visuelle Elemente strategisch verschmelzen, verwandeln wir Videos in universell verständlichen Inhalt und fördern die interkulturelle Verbindung durch KI-Sprachlösungen.

Echtzeit-Engagement durch multimodale Innovation

Durch Echtzeit-Rendering und fortschrittliche KI-Tools im Journalismus ermöglicht, verleihen unsere interaktiven Avatare Gesprächen Leben. Diese von KI generierten Video-Avatare binden nicht nur dynamisch ein, sondern definieren auch die Benutzerinteraktion neu und machen Technologie greifbarer und menschenähnlicher.

"Wir entwickeln eine KI-Videogenerierung, die nicht nur leistungsfähig, sondern auch zuverlässig und benutzerfreundlich ist. Unser Ziel ist es, die Möglichkeiten von KI-generierten Videos neu zu gestalten, um sicherzustellen, dass sie für Unternehmen unverzichtbar sind und gleichzeitig den Nutzern Freude bereiten."

Rong Yan, Chief Technology Officer at HeyGen,HeyGen

FAQs

Die KI-Technologie von HeyGen konzentriert sich darauf, visuelles Erzählen zugänglich zu machen, indem sie KI für die Erzeugung von Videos mit realistischen Avataren verwendet. Um mit der KI eigene Geschichten zu erstellen, besuchen Sie die HeyGen platform.

HeyGen verbessert die Videoproduktion, indem es Benutzern ermöglicht, Text schnell und einfach in ansprechende Videos umzuwandeln. Sie können auf der HeyGen Plattform mit der Umwandlung von Text in Video beginnen.

Charly Hong, Rong Yan, Joshua Xu und Jun-Yan Zhu sind die führenden Köpfe, die die KI-Forschung und Innovationen bei HeyGen vorantreiben.

HeyGen konzentriert sich auf die Erstellung von Avataren, das Überwinden von Sprachbarrieren und Echtzeit-Interaktion in ihrer KI-Forschung. Entdecken Sie die innovativen Werkzeuge von HeyGen, indem Sie die Plattform besuchen.

HeyGen verwendet fortschrittliche KI-Techniken, um Avatare menschliche Ausdrücke und Verhaltensweisen nahtlos nachahmen zu lassen, was deinen digitalen Interaktionen mehr Authentizität verleiht.

