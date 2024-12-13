Die Herausforderung

Ein wesentlicher Teil der Marketingstrategie von trivago beinhaltet die Erstellung zielgerichteter Fernsehwerbung. Jeans und Joãos Teams arbeiten bei diesen Projekten eng zusammen, von der ersten Konzeption bis zur Produktion und dem finalen Schnitt. Obwohl sie zuvor mit Produktionsfirmen zusammengearbeitet haben, wird der Großteil ihrer Arbeit intern abgewickelt.

Die Teams standen vor einer erheblichen Herausforderung, eine kosteneffektive Methode zu finden, um Werbung in 30 Märkten zu lokalisieren, von denen jeder unterschiedliche Sprachen und Dialekte hatte. Sie benötigten eine Person, die mehrere Sprachen sprechen und jeden einzelnen Markt ansprechen konnte. Dieser Prozess erforderte kostspielige, zeitaufwändige Recherchen und erheblichen Zeitaufwand in der Nachproduktion, um kleine Details ihrer Akzente zu bearbeiten, was die Gesamtkosten erhöhte. Trotz der Verwendung von Voiceover-Effekten vermittelte das Endprodukt oft nicht die beabsichtigte Botschaft, die trivago sich vorgestellt hatte.

Sie wollten ein einheitliches Gesicht als den trivago-Markenbotschafter in allen Sprachen und benötigten eine Plattform, die diesen langwierigen Prozess vereinfachte. Nachdem sie mehrere generative AI-Video-Plattformen getestet hatten, fand trivago HeyGen.

Die Lösung

Indem sie die Technologie von HeyGen einsetzten, gab das trivago-Team die kostspielige Suche nach einem einzelnen Schauspieler auf, der alle ihre speziellen und untypischen Anforderungen erfüllen konnte. Stattdessen entschied sich trivago für eine All-in-One-Softwarelösung, die alles bot, was sie benötigten. Anfangs standen die Teams unter einem strengen Abgabetermin für die kommerzielle Auslieferung, der ohne weitere Kosten nicht verschoben werden konnte. Überzeugt von der Fähigkeit von HeyGen zur Bewältigung der Produktion, entschied sich trivago dazu, die Technologie zum ersten Mal zu nutzen.

Das HeyGen-Team war ansprechbar, priorisierte notwendige Änderungen und navigierte effizient durch verschiedene Zeitzonen für rechtzeitige Einreichungen. Trotz Anpassungen mitten in der Produktion und einem extrem engen Zeitplan nahm das trivago-Team eine Chance mit HeyGen wahr, was zu einem erfolgreichen Ergebnis führte.

Die Ergebnisse

„Wir haben andere Unternehmen getestet, und HeyGen hat durchgehend höchste Qualität geliefert. Wir waren von Anfang an transparent mit ihrem Team. Wir befanden uns in einer Situation mit hohem Risiko und hoher Belohnung, da wir ihnen zum ersten Mal vertrauten, und es hat sich ausgezahlt“, sagte João.

Nach weniger als einem Jahr Nutzung von HeyGen waren die Auswirkungen auf Kosten und Zeit bemerkenswert. Durch die Verwendung der Text-zu-Sprache-Funktion von HeyGen stellte das trivago-Team fest, dass sie AI-generierte Videoinhalte nutzen konnten, um die Reichweite ihrer Marke zu verbessern.



