KI-Glossar
HeyGen AI und Video-Glossar
Dieses KI-Video-Glossar bietet klare, prägnante Definitionen von Schlüsselbegriffen im Zusammenhang mit KI-generierten Videos, Übersetzung, Avatar-Technologien und Anwendungsfällen. Es ist darauf ausgelegt, Ihnen schnell ein Verständnis für die Werkzeuge und Konzepte zu vermitteln, die die Zukunft der Videokreation und Lokalisierung gestalten.
A
A-Roll ist das primäre Filmmaterial in einem Video, das typischerweise das Hauptthema zeigt, wie einen Moderator, Interviewpartner oder die zentrale Erzählung. Es bildet den Kern der Geschichte und wird oft durch B-Roll unterstützt, um visuelle Abwechslung und Kontext zu bieten.
Werbungen sind Werbevideos, die erstellt werden, um Zuschauer zum Kauf eines Produkts oder einer Dienstleistung zu überzeugen. Sie sind in der Regel kurz, zielgerichtet und für die Leistung auf digitalen Plattformen optimiert.
Ein AI-Avatar ist eine computergenerierte digitale Figur, die menschliches Aussehen und Verhalten nachahmt. Sie wird häufig in Videos, virtuellen Assistenten und Kundenbedienungsanwendungen verwendet.
Ein KI-Avatar-Generator erstellt lebensechte digitale Charaktere mit künstlicher Intelligenz. Benutzer können Aussehen, Stimme und Ausdrücke anpassen, um sie ihrer Marke oder Botschaft anzupassen.
Dieses Tool kombiniert digitale Avatare mit Text-zu-Sprache und Videorendering, um Videos zu erstellen, ohne echte Personen zu filmen. Es ist ideal, um schnell skalierbaren, personalisierten Inhalt zu erstellen.
Ein durch KI erzeugtes Video wird mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Technologien erstellt, die Elemente wie Drehbuchschreiben, Sprachaufnahmen, Animation oder Schnitt automatisieren. Diese Videos sparen Zeit und Ressourcen in der Inhaltsproduktion.
Ein KI-Generator verwendet Algorithmen, um Inhalte wie Bilder, Texte oder Videos basierend auf Benutzereingaben oder Datenmustern zu erstellen. Er vereinfacht kreative Arbeitsabläufe, indem er wiederholende Aufgaben automatisiert.
Ein AI SDR (Sales Development Representative) auf einer Webseite ist ein digitaler Agent, der Besucher begrüßt, Leads qualifiziert und grundlegende Fragen beantwortet. Er dient als erster Kontaktpunkt im Verkaufstrichter.
Dies bezieht sich auf die Verwendung von KI-Tools, um die gesprochene oder geschriebene Sprache eines Videos in eine andere Sprache zu übertragen. Es umfasst in der Regel Transkription, Übersetzung und die Erzeugung von Sprachaufnahmen.
Ein KI-Übersetzer wandelt automatisch Text oder Sprache von einer Sprache in eine andere um, indem er maschinelles Lernen und natürliche Sprachverarbeitung verwendet. Er wird häufig bei Untertiteln, Echtzeitgesprächen und im Kundensupport eingesetzt.
KI-Tutorials sind Lehrvideos, die erklären, wie man künstliche Intelligenz-Tools und -Technologien verwendet. Sie richten sich sowohl an Anfänger als auch an Fachleute, die über KI lernen.
Ein KI-Videogenerator erstellt Videos aus Text, Bildern oder Audio mit Hilfe künstlicher Intelligenz. Er automatisiert die Produktion und macht häufig Kameras, Schauspieler oder Studios überflüssig.
Die KI-gestützte Videountersetzung verwendet automatisierte Werkzeuge, um Dialoge, Untertitel und Sprachaufnahmen in verschiedene Sprachen zu übersetzen. Sie hilft dabei, Videoinhalte einem weltweiten Publikum zugänglich zu machen.
Ein KI-Videotranslator ist ein Werkzeug, das Videoinhalte in verschiedene Sprachen verarbeitet und übersetzt. Üblicherweise kombiniert es Spracherkennung, maschinelle Übersetzung und Sprachsynthese.
Avatar AI verwendet künstliche Intelligenz, um digitale Persönlichkeiten zu erstellen, zu animieren und zu steuern. Diese Avatare können in Videos, Spielen oder interaktiven Anwendungen für menschenähnliche Interaktionen verwendet werden.
Ein Avatar-Generator erstellt eine digitale Darstellung einer Person oder Figur basierend auf vom Benutzer ausgewählten Merkmalen. Er wird häufig in Spielen, sozialen Medien und geschäftlichen Videoinhalten verwendet.
B
B-Roll bezieht sich auf ergänzendes Filmmaterial, das die Haupterzählung oder die visuellen Elemente in einem Video verbessert. Es wird häufig verwendet, um Kontext zu liefern, Aktionen zu zeigen oder Schnitte in Interviews und Voiceovers zu überdecken.
Markenvideos erzählen die Geschichte der Mission, Werte und Persönlichkeit eines Unternehmens. Sie werden oft verwendet, um Identität zu etablieren, Vertrauen aufzubauen und emotional mit dem Publikum zu verbinden.
C
Schulungen zur Einhaltung von Vorschriften bilden Mitarbeiter über rechtliche, ethische und regulatorische Standards weiter. Sie helfen Organisationen, Risiken zu minimieren und sicherzustellen, dass Mitarbeiter die erforderlichen Richtlinien befolgen.
Unternehmensschulungsvideos sollen Mitarbeiter über Unternehmensrichtlinien, Fähigkeiten und Prozesse aufklären. Sie helfen dabei, einheitliche Einarbeitung und berufliche Weiterentwicklung in Teams zu gewährleisten.
D
Deep Translate bezieht sich auf fortgeschrittene neuronale Maschinenübersetzung, die Kontext, Redewendungen und Tonfall genauer erfasst als traditionelle Methoden. Es ist besonders nützlich für Inhalte in Langform und Videoskripte.
Dies sind Langform-Videos, die reale Ereignisse, Personen oder Themen durch die Linse des Geschichtenerzählens erkunden. Sie verbinden faktische Informationen mit Erzähltechniken, um zu fesseln und zu informieren.
E
Event marketing videos promote conferences, webinars, product launches, or other live events. They build anticipation and drive attendance through engaging visual content.
F
Finanzwissen teilen Videos bilden Zuschauer über Geldverwaltung, Investitionen und wirtschaftliche Konzepte weiter. Sie helfen dabei, komplexe Finanzthemen einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.
Fortune telling videos provide predictions or spiritual insights based on astrology, tarot, or other traditions. They are often used for entertainment or self-reflection.
G
Generative KI-Videos beziehen sich auf Videoinhalte, die mit Hilfe von KI-Modellen erstellt wurden, welche Muster aus Daten lernen, um realistische Visualisierungen, Audio oder Skripte zu erzeugen. Dieser Ansatz verringert den manuellen Aufwand und beschleunigt die Produktion.
H
Historische Erzählvideos schildern vergangene Ereignisse oder Epochen in einem narrativen Format. Sie werden zur Bildung, Unterhaltung oder kulturellen Bewahrung genutzt.
Anleitungsvideos bieten schrittweise Anleitungen zur Durchführung einer Aufgabe oder zur Lösung eines Problems. Sie sind sowohl im Kundensupport als auch im Bildungsbereich beliebt.
L
Sprachlernvideos vermitteln Vokabular, Grammatik, Aussprache und Konversation in einer neuen Sprache. Sie unterstützen Lernende aller Kompetenzstufen durch angeleitete Anweisungen.
Videos zu Führungsaktualisierungen teilen Nachrichten, Ziele oder Veränderungen direkt von Unternehmensführungskräften. Sie fördern Transparenz und Ausrichtung in einer Organisation.
Lernkurse sind strukturierte Bildungsprogramme, die Video nutzen, um Lektionen, Tutorials und Wissensbewertungen zu vermitteln. Sie werden häufig in Schulen, Online-Plattformen und in der betrieblichen Weiterbildung eingesetzt.
M
Videos zum Teilen von medizinischem Wissen, erklären Gesundheitskonzepte, Behandlungen und Verfahren. Sie werden von Fachleuten, Institutionen und Pädagogen genutzt, um das öffentliche Verständnis und die Ausbildung zu verbessern.
Motivationsvideos sind darauf ausgelegt zu inspirieren, aufzumuntern und Zuschauer zu energetisieren. Häufig behandeln sie Themen wie Selbstverbesserung, Widerstandsfähigkeit und persönliches Wachstum.
Film- und Musikrezensionsvideos bieten Kritiken und Analysen zu neuer oder klassischer Unterhaltung. Sie helfen dem Publikum zu entscheiden, was sie als Nächstes anschauen oder anhören möchten.
Dies sind kreative Videos, die originale Musik oder Geschichtenerzählen enthalten oder durch KI generiert oder verbessert wurden. Sie verbinden Unterhaltung mit innovativer Technologie.
N
Nachrichten- und Erzählvideos teilen aktuelle Ereignisse, humanitäre Beiträge oder kulturelle Erzählungen. Sie informieren und fesseln die Zuschauer durch packende, informative Inhalte.
Dies sind regelmäßige Aktualisierungen, die per E-Mail oder Video geteilt werden, um Kunden, Mitarbeiter oder Gemeinschaften auf dem Laufenden zu halten. Sie beinhalten Ankündigungen, Errungenschaften und andere relevante Neuigkeiten.
O
Webinare und Podcasts auf Abruf sind vorab aufgezeichnete Audio- oder Videositzungen, die jederzeit angesehen oder angehört werden können. Sie bieten flexiblen Zugang zu Expertenwissen, Thought Leadership und Nischendiskussionen.
Einführungsschulungsvideos helfen neuen Mitarbeitern oder Benutzern, sich schnell mit den Unternehmenswerkzeugen, der Kultur und den Erwartungen vertraut zu machen. Sie bieten einen konsistenten und einladenden Start in die Erfahrung.
P
Persönliche Begrüßungs- oder Vorstellungsvideos sind kurze Nachrichten, die dazu dienen, sich auf freundliche und einprägsame Weise vorzustellen. Sie werden häufig beim Netzwerken, bei der Einarbeitung oder bei der Kontaktaufnahme verwendet.
Personalisierte Vertriebsansprache beinhaltet das Senden von maßgeschneiderten Nachrichten oder Videos an potenzielle Kunden. Dieser Ansatz zielt darauf ab, eine Beziehung aufzubauen, Relevanz zu demonstrieren und die Konversionsraten zu erhöhen.
Die Postproduktion ist die letzte Phase der Videoproduktion, in der das Rohmaterial geschnitten, farbkorrigiert und mit Audio, Musik, Grafiken und Effekten verbessert wird. Hier erhält das Video seine endgültige Form und wird für die Veröffentlichung oder Verbreitung vorbereitet.
Die Vorproduktion ist die Planungsphase der Videoproduktion, die das Schreiben von Drehbüchern, das Erstellen von Storyboards, das Casting, die Suche nach Drehorten und die Planung umfasst. Diese Phase bildet die Grundlage für eine reibungslose Produktion und hilft dabei, kreative Übereinstimmung und logistische Bereitschaft zu gewährleisten.
Produktankündigungsvideos stellen neue Funktionen, Dienstleistungen oder Produktveröffentlichungen einem Publikum vor. Sie werden verwendet, um Aufmerksamkeit zu erregen, Kunden zu informieren und Medieninteresse zu wecken.
Produkterklärungsvideos sind kurze, informative Clips, die zeigen, wie ein Produkt funktioniert und seine wichtigsten Vorteile. Sie werden typischerweise verwendet, um Kunden zu schulen, den Verkauf zu unterstützen und komplexe Funktionen zu vereinfachen.
Produktbewertungsvideos bewerten die Eigenschaften, Vor- und Nachteile eines bestimmten Produkts. Sie leiten potenzielle Käufer, indem sie unvoreingenommene Meinungen oder Benutzererfahrungen anbieten.
Produktion, auch bekannt als Dreharbeiten, ist die Phase, in der alles geplante Filmmaterial mit Kameras, Beleuchtung und Tonausrüstung aufgenommen wird. Es beinhaltet die Umsetzung der kreativen Vision am Set oder vor Ort, geleitet vom Drehbuch und Storyboard.
R
Religiöse Videos vermitteln Lehren, Gebete, Predigten oder spirituelle Botschaften. Sie helfen Gemeinschaften, in Verbindung zu bleiben und ihren Glauben zu vertiefen.
S
Sicherheitsschulungsvideos weisen die Zuschauer an, wie sie Unfälle vermeiden und auf Notfälle reagieren können. Sie sind unerlässlich in Hochrisikoindustrien und Arbeitsumgebungen.
Verkaufspräsentationen sind strukturierte Verkaufsgespräche, die ein Produkt, eine Dienstleistung oder ein Angebot vorstellen. Sie werden üblicherweise von Verkaufsteams genutzt, um potenzielle Käufer oder Kunden zu überzeugen.
Drehbuchschreiben ist der Prozess des Erstellens von Dialogen, Erzählungen und Struktur für ein Video. Es dient als Grundlage für das Geschichtenerzählen und leitet den Produktionsprozess.
Soziale-Medien-Videos sind kurzgehaltene Inhalte, die für Plattformen wie Instagram, TikTok und LinkedIn konzipiert sind. Sie helfen Marken dabei, das Publikum zu binden, Bekanntheit aufzubauen und aktuelle Neuigkeiten oder Werbeaktionen zu teilen.
Diese Videos heben positive Erfahrungen von Kunden, Klienten oder Mitarbeitern hervor. Sie schaffen Vertrauen und Glaubwürdigkeit durch reale Ergebnisse.
T
Kompetenzbasierte Schulungsvideos vermitteln spezifische Fähigkeiten wie die Nutzung von Software, die Bedienung von Maschinen oder soziale Kompetenzen. Sie werden eingesetzt, um Mitarbeiter oder Studenten in gezielten Bereichen weiterzubilden.
To translate a video means converting the spoken or written language into another language. This can involve subtitling, dubbing, or creating new audio tracks.
Dieser Prozess beinhaltet die Umwandlung von nicht-englischsprachigen Videoinhalten in Englisch unter Verwendung von Werkzeugen wie Transkription, maschineller Übersetzung und Sprachaufnahme. Er wird häufig verwendet, um englischsprachige Zielgruppen zu erreichen.
V
Video-KI bezieht sich auf die Verwendung von künstlicher Intelligenz zur Analyse, Bearbeitung, Verbesserung oder Erzeugung von Videoinhalten. Sie ermöglicht Werkzeuge wie Objekterkennung, Szenenerkennung und automatisierte Videokreation.
Ein Videogenerator ist ein Software-Tool, das Videos aus Text, Bildern oder Vorlagen erstellt. Er kann durch KI angetrieben werden, um das Bearbeiten und Vertonen zu automatisieren.
Ein Videotranslator konvertiert die Sprache in einem Video in eine andere Sprache, oft mit Untertiteln oder synchronisiertem Audio. KI-Videotranslatoren automatisieren diesen Prozess mit Geschwindigkeit und Genauigkeit.
Ein Voiceover ist eine separat aufgenommene Erzählung, die einem Video hinzugefügt wird, um zu erklären, zu führen oder eine Geschichte zu erzählen. Es wird häufig in Tutorials, Dokumentationen und Werbespots verwendet.
