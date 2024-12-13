Kompetenztraining - Anwendungsfall
Steigern Sie das Engagement und die Bindung bei Schulungen mit KI
Eine Schulung ist nur dann effektiv, wenn die Personen sie auch abschließen. Lange Diashows und textlastige Handbücher können das Engagement schnell verringern. Mit HeyGen können Trainings- und Entwicklungsteams leicht AI-gestützte Schulungsvideos erstellen, die die Abschlussquoten verbessern, das Wissen besser verankern und die Leistung steigern.
Vorteile und Wert
Verwandeln Sie das Lernen mit fesselndem Videotraining
Machen Sie Trainingsvideos ansprechender und effektiver
Studien zeigen, dass videobasiertes Lernen weitaus effektiver ist als textbasierte Inhalte. Mitarbeiter behalten Informationen wahrscheinlicher, wenn diese visuell und auditiv präsentiert werden, verglichen mit dem Lesen eines Dokuments. HeyGen Trainingsvideos machen das Lernen interaktiver und fesselnder, was zu besseren Ergebnissen führt.
Erstellen Sie in wenigen Minuten fesselnde, von KI angetriebene Schulungsvideos
Filmen, Schneiden und das Anstellen von Sprechern kann kostspielig und zeitaufwendig sein. HeyGen vereinfacht die Videoproduktion mit KI-gesteuerten Avataren, Sprachaufnahmen und benutzerfreundlichen Vorlagen, sodass Unternehmen, Bildungseinrichtungen und Inhaltsproduzenten in wenigen Minuten hochwertige Schulungsvideos erstellen können, ohne teures Produktionszubehör.
Stellen Sie in jeder Region konsistente Schulungsvideos bereit
Müssen Sie Mitarbeiter an verschiedenen Standorten schulen? Möchten Sie die Reichweite Ihres Online-Kurses erweitern? HeyGens KI-gestützte Übersetzung und Lippensynchronisation erleichtern die Lokalisierung von Schulungsvideos in über 170 Sprachen und Dialekten für Unternehmensgruppen, Online-Lernende und Social-Media-Publikum, ohne den Aufwand, Inhalte neu drehen zu müssen.
Kundenerfahrungen
Entdecken Sie, wie L&D-Teams Trainingsinhalte skalieren
“With HeyGen, things become less complex and more intuitive. While using AI can be intimidating, the flow with HeyGen makes it easy to navigate, and allows our team to save time and money all while keeping Sibelco employees safe.”
Wie man
Schulungsvideos mit HeyGen erstellt
Erstellen Sie in wenigen Minuten professionelle Trainingsvideos – kein Produktionsteam oder Schnittkenntnisse erforderlich.
Wählen Sie aus anpassbaren Vorlagen, die für Vertrieb, Marketing, IT und Personaltraining entwickelt wurden. Benötigen Sie volle Kontrolle? Beginnen Sie mit einer leeren Leinwand und wenden Sie Ihr Marken-Kit an, um ein nahtloses, markenkonformes Erlebnis zu schaffen.
Laden Sie Ihr Trainingsskript hoch und wählen Sie aus über 700 lebensechten KI-Avataren, um Ihre Inhalte zu erzählen. Möchten Sie eine persönliche Note? Erstellen Sie Ihren eigenen digitalen Zwilling für ein vertrauteres, ansprechenderes Erlebnis.
Verwenden Sie den Drag-and-Drop-Editor von HeyGen, um Text, Schriftarten und Farben anzupassen. Fügen Sie Logos, Produktdemonstrationen oder Team-Workflows hinzu, um das Lernen zu verstärken und die Markenkonsistenz zu gewährleisten.
Trainingsvideos lassen sich mit KI-gestützter Lokalisierung einfach übersetzen und mit Lippensynchronisation in mehrere Sprachen anpassen, sodass jede Person dieselbe hochwertige Lernerfahrung erhält.
Sobald Ihr Video fertiggestellt ist, exportieren Sie es in Ihrem bevorzugten Format und teilen Sie es über Ihre sozialen Konten, Gemeinschaft, interne Schulungsportale, E-Mail oder das Firmenintranet - wo immer Ihr Publikum am besten lernt.
Avatar-Typen
Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, einen Avatar zu gestalten.
Klonen Sie sich selbst, erstellen Sie einen AI-Avatar oder wählen Sie aus unserer Avatar-Bibliothek.
Erstellen Sie ein digitales Zwilling, indem Sie sich selbst klonen. Erzeugen Sie mit KI einen nicht existierenden Avatar. Suchen Sie nach Community-Avataren oder wählen Sie aus unserer Stockbibliothek. Es gibt über 500 Avatare zur Auswahl.
Avatar IV
Avatar IV ist das bisher fortschrittlichste Modell. Erstellen Sie mit nur einem Foto und einem Skript einen lebensechten sprechenden Avatar von einer Person, einem Haustier, einem Außerirdischen oder allem, was Sie sich vorstellen können.
Video-Avatar
Mit einem Video-Avatar kann man gleichzeitig an zwei Orten sein, was ideal für Content-Ersteller, Geschäftsleute und digitale Influencer ist.
Foto-Avatar
Ihr Foto-Avatar kann sich in eine animierte Version verwandeln, die lebendige Bewegungen und Ausdrücke beibehält und dabei ein natürliches Aussehen hat.
Generative Avatare
Erzeugen Sie KI-Avatare, Fotos und Videos aus Textaufforderungen. Geeignet für Geschäfte, soziale Medien und mehr.
Interaktiver Avatar
Steigern Sie das Engagement mit einem interaktiven Avatar, der in Echtzeit reagiert, und erleben Sie virtuelle Interaktionen authentischer.
FAQ
AI-Trainingsvideos sind kurze, ansprechende Videos, die darauf ausgelegt sind, spezifische Fähigkeiten, Arbeitsabläufe oder Best Practices zu vermitteln. Sie helfen Unternehmen, wichtiges Wissen zu vermitteln, Engagement zu fördern und das Lernen im Team zu skalieren.
Video ist eine effektive Methode, um das Engagement und die Klarheit der Lernenden im Vergleich zu statischen Inhalten zu steigern. HeyGen erleichtert die Erstellung von hochwertigen KI-Schulungsvideos ohne ein komplettes Produktionsteam, was den schnellen Aufbau von Fähigkeiten und den gleichmäßigen Wissensaustausch ermöglicht.
HeyGen verwendet KI-gestützte Videokreationstools, einschließlich lebensechter Avatare, automatisierter Sprachaufnahmen und vorgefertigter Vorlagen. Vermarkter, L&D-Fachleute oder jeder Inhaltskreateur können schnell polierte KI-Trainingsvideos produzieren, ohne fortgeschrittene technische Fähigkeiten zu benötigen.
Ja. HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre Markenfarben, Schriftarten, Logos und andere visuelle Elemente anzuwenden, sodass Ihre KI-Schulungsvideos eine einheitliche Markenidentität widerspiegeln. Sie können auch den Ton und Stil basierend auf Ihrem Publikum anpassen.
Absolut. HeyGen unterstützt KI-Übersetzung und Lippen-Synchronisation in verschiedenen Sprachen, sodass Sie Trainingsinhalte weltweit ohne zusätzliche Produktionskosten skalieren können.
Nein. HeyGen ist für Benutzer aller Fähigkeitsstufen konzipiert. Die intuitiven Drag-and-Drop-Werkzeuge und die benutzerfreundliche Oberfläche helfen Ihnen, professionelle Videos zu erstellen, ohne Vorkenntnisse im Videoschnitt zu benötigen.
Sie können Videos zur Einarbeitung von Mitarbeitern, Compliance-Schulungen, Führungskräfteentwicklungsmodulen, Produkttutorials oder jegliche andere Trainingsmaterialien erstellen. Passen Sie Ihr Video einfach an die Bedürfnisse Ihrer Lernenden an.
Üblicherweise ist eine Dauer von 2–5 Minuten ideal für einen fokussierten Ausbildungsinhalt. Allerdings können Sie längere oder kürzere Videos erstellen, je nach Ihrem Thema und der Plattform, auf der Sie diese teilen werden.
Sie können HeyGen-Videos über mehrere Kanäle verteilen: LMS-Plattformen, E-Mail-Kampagnen, die interne Wissensdatenbank Ihres Unternehmens oder soziale Netzwerke. Stellen Sie einen einfachen Zugang zur Verfügung, damit Lernende sie in ihrem eigenen Zeitplan anschauen können.
Mit den KI-Funktionen von HeyGen können Sie in wenigen Minuten ein professionelles Schulungsvideo erstellen. Dieser optimierte Prozess ermöglicht es Ihnen, Ihre Schulungsmaterialien aktuell zu halten und drängende Fristen mühelos einzuhalten.