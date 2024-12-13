KI-Sprachlokalisierung

„Wir haben Tests mit anderen Unternehmen durchgeführt, und der KI-Videogenerator von HeyGen war immer an der Spitze, was die Qualität betrifft. Wir haben transparent kommuniziert und ihrem Team während unserer Situation mit hohem Risiko und hoher Belohnung vertraut, und es hat sich voll und ganz ausgezahlt.“ - João Laureano, Kreativdirektor

João Laureano, Kreativdirektor