KI-Sprachlokalisierung

Machen Sie Ihre Inhalte Schritt für Schritt weltweit in verschiedenen Sprachen verfügbar

Lokalisierung, die verbindet, nicht nur übersetzt. Ihr Inhalt, Ihre Stimme, natürlich angepasst für jedes Publikum. Von Marketingkampagnen bis zu Schulungsvideos, mehrsprachiger Videoinhalt stellt sicher, dass Ihre Botschaft wirkt, als wäre sie speziell für sie gemacht.

70+Sprachen
175+Dialekte

KI-Lokalisierung

Machen Sie Ihre Inhalte weltweit zugänglich.

Machen Sie jedes Video gefühlsmäßig heimisch.

HeyGen revolutioniert die Videolokalisierung mit modernster KI, sodass Ihre Botschaft in jeder Sprache natürlich wirkt. Die Ein-Klick-Lokalisierung macht das Skalieren mühelos und hilft Ihnen, eine Verbindung zu weltweiten Publikum herzustellen, während die kulturelle Authentizität erhalten bleibt.

Mehrere Dialekte für reale Auswirkungen

Der richtige Dialekt macht einen großen Unterschied. Ob Argentinisches Spanisch oder Mexikanisches Spanisch, regionale Anpassung gewährleistet Klarheit und kulturelle Relevanz.

One-Click Lokalisierung für jede Sprache

Verwandeln Sie Ihre Videos mit präziser KI-Lippensynchronisationstechnologie augenblicklich in über 70 Sprachen. Sprechen Sie natürlich mit Ihrem Publikum und bauen Sie Vertrauen über Grenzen hinweg auf.

Klinge wie du in jeder Sprache

Bewahren Sie Ihre einzigartige Stimme, Ihren Ton und Ihre Persönlichkeit. KI-gesteuerte Sprachsynthese gewährleistet die kulturelle Anpassung von Inhalten, während Ihre Authentizität erhalten bleibt.

Fallstudie: Trivago Schlüsselergebnisse

-50%Nachbearbeitungszeit
3-4Gesparte Monate

„Wir haben Tests mit anderen Unternehmen durchgeführt, und der KI-Videogenerator von HeyGen war immer an der Spitze, was die Qualität betrifft. Wir haben transparent kommuniziert und ihrem Team während unserer Situation mit hohem Risiko und hoher Belohnung vertraut, und es hat sich voll und ganz ausgezahlt." - João Laureano, Kreativdirektor

João Laureano, Kreativdirektor

Videolokalisierung

Was ist Sprachlokalisierung?

Sprechen Sie sofort die Landessprache.

Die Lokalisierung von Videos geht über die Übersetzung hinaus. Sie stellt sicher, dass Inhalte natürlich wirken, indem sie an Kultur, Sprache und lokale Ausdrücke angepasst werden. KI-gestützte Lösungen ermöglichen es Marken, mehrsprachige Videoinhalte zu erstellen, die wirklich authentisch wirken.

Alte Videos für ein globales Publikum neu aufbereiten

Fügen Sie ein beliebiges Video ein, und die KI-gestützte Videolokalisierung wird es in jede Sprache transformieren. Verfügen Sie über eine große Inhaltsbibliothek? Automatisieren Sie den Prozess mit unserer API für mehrsprachige Videoinhalte im großen Umfang.

Ihre Stimme in über 70 Sprachen & 175+ Dialekten

Fügen Sie ein beliebiges Video ein, und die KI-gestützte Videolokalisierung wird es in jede Sprache umwandeln. Verfügen Sie über eine große Inhaltsbibliothek? Automatisieren Sie den Prozess mit unserer API für mehrsprachige Videoinhalte im großen Umfang.

Bereit für Social Media

Ihr Inhalt ist nicht nur lokalisiert, sondern perfekt aufbereitet für YouTube, TikTok, Lernportale oder wo auch immer sich Ihr Publikum aufhält.

KI Übersetzen

Sprich jede Sprache.

Dein Avatar spricht jede Sprache perfekt.

Werde zum Helden deines eigenen Inhaltsuniversums mit deinem digitalen Zwilling. Dein Avatar kopiert nicht nur deine Gesten, Mimik und Persönlichkeit – er verbessert sie. Du, verstärkt, besitzt Superkräfte, um zu erschaffen, zu engagieren und zu inspirieren – und das alles ohne jemals eine Kaffeepause zu benötigen!

Dialekte

Sprechen Sie natürlich in jedem regionalen Dialekt

Ob es sich um Pariser Französisch oder brasilianisches Portugiesisch handelt, Ihre Videos werden authentisch klingen. KI-gesteuerte Sprachlokalisierung stellt sicher, dass jede Stimme bei lokalen Publikum Anklang findet.

Kultur

Kulturelle Anpassung, die über die Übersetzung hinausgeht

Ihr Inhalt macht mehr als nur Wörter zu ändern – er lernt die Umgangssprache, Redewendungen und kulturellen Ausdrücke, die Vertrauen schaffen. Die kulturelle Anpassung von Inhalten lässt jedes Video heimisch wirken.

Lippensynchronisation

KI-Lippensynchronisation für nahtlose Sprachanpassung

Sagen Sie auf Wiedersehen zu unpassenden Worten und Lippenbewegungen. KI-Lippensynchronisationstechnologie schafft perfekt getimte, natürliche Sprachsynchronisation über Sprachen hinweg.

Videolokalisierung

Sprich zur Welt.

70+ Sprachen, 175+ Dialekte

Wandeln Sie jedes Video in über 70 Sprachen und 175 Dialekte um, indem Sie KI-gesteuerte Videoübersetzung nutzen. Keine Notwendigkeit für Synchronisation oder Sprecher – nur authentische digitale Avatar-Erstellung, die Ihre Stimme bewahrt.

Spanisch (Sprache)

Argentinien (Dialekt)

Bolivien (Dialekt)

Chile (Dialekt)

Kolumbien (Dialekt)

Costa Rica (Dialekt)

Kuba (Dialekt)

Dominikanische Republik (Dialekt)

Ecuador (Dialekt)

El Salvador (Dialekt)

Mexiko (Dialekt)

Chinesisch (Sprache)

Kantonesisch Traditionell (Dialekt)

Jilu-Mandarin vereinfacht (Dialekt)

Mandarin Vereinfacht (Dialekt)

Nordost-Mandarin (Dialekt)

Südwestliches Mandarin (Dialekt)

Taiwanesisches Mandarin (Dialekt)

Wu (vereinfacht, Dialekt)

Zentralchinesischer Mandarin Henan (Dialekt)

Englisch (Sprache)

Vereinigte Staaten (Dialekt)

Australien (Dialekt)

Kanada (Dialekt)

Sonderverwaltungszone Hongkong (Dialekt)

Indien (Dialekt)

Irland (Dialekt)

Kenia (Dialekt)

Neuseeland (Dialekt)

Nigeria (Dialekt)

Südafrikanischer (Dialekt)

Übersetzungen, denen Sie vertrauen können

Wir tauschen nicht nur Sprachen aus. Wir erfassen lokale Akzente, Tonfall und Sprechmuster, um eine authentische Kommunikation zu gewährleisten.

Perfekte Aussprache

Wenn etwas nicht richtig klingt, laden Sie einfach eine Sprachaufnahme hoch, und die KI wird Ihre perfekte Aussprache lernen.

Immer markenkonform

Wir können Ihren Markenton verwenden – sagen Sie uns einfach Ihre Stimme und Ihren Stil sowie die Aussprache aller wichtigen Wörter, Produkte oder Firmennamen.

Nutzen Sie unseren X Bot, um Ihre Timeline zu übersetzen

Markiere @HeyGenLabs auf X, um Videos zu übersetzen

Es ist einfach. Markieren Sie @HeyGenLabs mit der Sprache, die Sie als Antwort im Originalpost bevorzugen. Sie erhalten eine Benachrichtigung von X, wenn wir Ihr übersetztes Video gepostet haben. Ziemlich praktisch, oder?

Avatar-Typen

Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, einen Avatar zu gestalten.

Klonen Sie sich selbst, erstellen Sie einen AI-Avatar oder wählen Sie aus unserer Avatar-Bibliothek.

Erstellen Sie ein digitales Zwilling, indem Sie sich selbst klonen. Erzeugen Sie mit KI einen nicht existierenden Avatar. Suchen Sie nach Community-Avataren oder wählen Sie aus unserer Stockbibliothek. Es gibt über 500 Avatare zur Auswahl.

Avatar IV

Avatar IV ist das bisher fortschrittlichste Modell. Erstellen Sie mit nur einem Foto und einem Skript einen lebensechten sprechenden Avatar von einer Person, einem Haustier, einem Außerirdischen oder allem, was Sie sich vorstellen können.


Video-Avatar

Mit einem Video-Avatar kann man gleichzeitig an zwei Orten sein, was ideal für Content-Ersteller, Geschäftsleute und digitale Influencer ist.

Foto-Avatar

Ihr Foto-Avatar kann sich in eine animierte Version verwandeln, die lebendige Bewegungen und Ausdrücke beibehält und dabei ein natürliches Aussehen hat.

Generative Avatare

Erzeugen Sie KI-Avatare, Fotos und Videos aus Textaufforderungen. Geeignet für Geschäfte, soziale Medien und mehr.

Interaktiver Avatar

Steigern Sie das Engagement mit einem interaktiven Avatar, der in Echtzeit reagiert, und erleben Sie virtuelle Interaktionen authentischer.

Lageravatar

Erstellen Sie mit der fortschrittlichen Technologie von HeyGen maßgeschneiderte AI-Avatare für Ihre Videos. Verbessern Sie Ihre Videos mit einzigartigen, dynamischen und ansprechenden AI-basierten visuellen Effekten.

Anwendungsfall

Von Kreativen bis hin zu Marketern.

Über 100 Anwendungsfälle für HeyGen.

FAQs zur Lokalisierung von KI-Sprachen

Die Lokalisierung von Videos passt Inhalte an verschiedene Sprachen und Kulturen an, während sie natürlich bleibt. Sie erweitert Ihr Publikum, verbessert das Engagement und schafft Vertrauen. HeyGens KI-gesteuerte Lokalisierung macht diesen Prozess nahtlos.

Die Lippen-Synchronisation der KI passt Lippenbewegungen an die übersetzte Tonspur an, sodass Videos natürlich wirken. HeyGen gewährleistet eine perfekte Synchronisation und schafft so ein flüssiges und immersives Erlebnis.

Digitale Avatare sind von KI generierte Charaktere, die in Videos verwendet werden. HeyGen ermöglicht es Benutzern, Avatare zu erstellen, sich selbst zu klonen oder aus über 500 Optionen auszuwählen. Unternehmen nutzen sie für personalisierte Nachrichten, mehrsprachige Inhalte und automatisierte Interaktionen.

Kulturelle Anpassung lässt Inhalte durch die Verwendung lokaler Ausdrücke und Redewendungen heimisch wirken. HeyGen stellt sicher, dass Inhalte bei verschiedenen Zielgruppen Anklang finden, was Vertrauen und Engagement verbessert.

Ja. HeyGen unterstützt mehr als 70 Sprachen und über 175 Dialekte. Es wird zwischen regionalen Varianten wie mexikanischem und argentinischem Spanisch unterschieden, um eine genaue Lokalisierung zu gewährleisten.

Kundenbewertung

Was unsere Kunden über uns gesagt haben

