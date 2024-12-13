Über Tolstoi

Tolstoy ist eine interaktive Videoplattform, die es Nutzern ermöglicht, personalisierte, mehrpfadige Videoerlebnisse zu erstellen, bei denen Zuschauer ihren Weg durch anklickbare Optionen wählen können. Sie ist ideal für Vertrieb, Marketing und Kundensupport, hilft Unternehmen dabei, das Engagement zu steigern, Leads zu qualifizieren und maßgeschneiderten Inhalt in einem konversationellen Format zu liefern.

HeyGen und Tolstoy

Die Integration von HeyGen und Tolstoy kombiniert lebensechte, von KI generierte Videos mit interaktiven, wähl-deinen-eigenen-Weg-Erlebnissen, die es Benutzern ermöglichen, hochgradig ansprechende und personalisierte Videoerlebnisse zu erstellen. Dies befähigt Unternehmen dazu, Verkauf, Einarbeitung und Support durch dynamische, von Avataren geführte Inhalte zu skalieren, die sich an die Entscheidungen jedes Betrachters anpassen.