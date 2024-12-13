Über Tolstoi
Tolstoy ist eine interaktive Videoplattform, die es Nutzern ermöglicht, personalisierte, mehrpfadige Videoerlebnisse zu erstellen, bei denen Zuschauer ihren Weg durch anklickbare Optionen wählen können. Sie ist ideal für Vertrieb, Marketing und Kundensupport, hilft Unternehmen dabei, das Engagement zu steigern, Leads zu qualifizieren und maßgeschneiderten Inhalt in einem konversationellen Format zu liefern.
HeyGen und Tolstoy
Die Integration von HeyGen und Tolstoy kombiniert lebensechte, von KI generierte Videos mit interaktiven, wähl-deinen-eigenen-Weg-Erlebnissen, die es Benutzern ermöglichen, hochgradig ansprechende und personalisierte Videoerlebnisse zu erstellen. Dies befähigt Unternehmen dazu, Verkauf, Einarbeitung und Support durch dynamische, von Avataren geführte Inhalte zu skalieren, die sich an die Entscheidungen jedes Betrachters anpassen.
Anwendungsfälle
- Interaktive Verkaufstrichter: Nutzen Sie HeyGens KI-Avatare, um Zuschauer durch personalisierte, interaktive Verkaufsprozesse in Tolstoy zu führen – qualifizieren Sie Leads, gehen Sie auf Einwände ein und leiten Sie sie basierend auf ihren Antworten zum richtigen Produkt oder Ansprechpartner weiter.
- Kundenintegration und -support: Erstellen Sie mit HeyGen-Videos individuelle Einführungserlebnisse, die schrittweise Anleitungen liefern und es den Kunden ermöglichen, die Hilfe zu erhalten, die sie benötigen, ohne sie mit irrelevanten Informationen zu überfordern.
- Rekrutierung und Kandidatenbindung: Erstellen Sie interaktive Videosequenzen mit HeyGen Avatar-Einführungen und Frage-Antwort-Segmenten, die den Kandidaten helfen, mehr über die Rollen, die Unternehmenskultur und die nächsten Schritte zu erfahren, basierend auf den Entscheidungen, die sie während des Erlebnisses treffen.