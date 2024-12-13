Equity Trust Company ist ein führendes Finanzdienstleistungsunternehmen, das sich auf selbstverwaltete IRAs spezialisiert hat. Video ist ein entscheidendes Medium für Kundenbindung und -bildung in der Branche. Jesse Briley, der Senior Manager für Marketing Engagement bei Equity Trust, leitet ein Team, das sich der Erstellung überzeugender Inhalte auf verschiedenen Kanälen widmet, um ihr Publikum effektiv zu erreichen.

In Anbetracht des wachsenden Einflusses von Videos setzte Jesse ehrgeizige Ziele, um ihre Bemühungen in der Videoproduktion zu erweitern. Um die Videoproduktion zu steigern, suchte das Unternehmen nach innovativen Lösungen, um die Effizienz zu erhöhen und die Inhaltsproduktion zu skalieren. HeyGen lieferte eine transformative Lösung, die es Equity Trust ermöglichte, seinen Arbeitsablauf zu optimieren und Ressourcen besser einzusetzen.

Überwindung von Ressourcenbeschränkungen und Effizienzproblemen

Ein bedeutendes Hindernis waren Ressourcenbeschränkungen, die es schwierig machten, Videoinhalte in dem Umfang und der Qualität zu produzieren, wie sie vorgestellt wurden. Darüber hinaus erforderte die Erstellung von professionellen Videos erhebliche Zeit und Mühe, insbesondere die Beteiligung des Bildungsdirektors des Unternehmens. Als ein sehr gefragter Experte auf seinem Gebiet hatte der Direktor nur begrenzt Zeit für Videoaufnahmen.

„Das Volumen an Inhalten, das von Teams produziert wird, scheint jedes Jahr zu wachsen, um relevant und wettbewerbsfähig zu bleiben“, sagte Jesse. „Skalierbarkeit ist wichtig und Content-Teams benötigen einen wachsenden Satz an Werkzeugen, die Automatisierung und Effizienz ermöglichen, was den zunehmenden Einsatz von KI einschließt.“

Das Team musste auch die hohen Erwartungen ihres Publikums erfüllen, das professionellen und authentischen Inhalt forderte. Die Videos mussten das Engagement von Equity Trust für Qualität widerspiegeln, ohne „KI-generiert“ zu wirken, da das Vertrauen und die Glaubwürdigkeit bei den Zuschauern von größter Bedeutung waren. Diese Herausforderungen unterstrichen die Notwendigkeit einer skalierbareren, effizienteren Lösung, um die Videoproduktionsziele des Teams zu unterstützen und das Vertrauen ihres Publikums zu erhalten.

Nutzung von HeyGen für skalierbaren, authentischen Videoinhalt

Equity Trust entdeckte HeyGen bei einer Online-Suche und beschloss, dessen innovative KI-Video-Fähigkeiten zu testen. Für Jesse und sein Team zielte das Experiment darauf ab zu bestimmen, ob von KI generierte Videos ihre Ziele erreichen können, hochwertigen, skalierbaren Inhalt zu produzieren, die Produktionszeit und Ressourcenabhängigkeit zu reduzieren und die Authentizität zu bewahren, um das Vertrauen des Publikums zu erhalten.

In nur einer Stunde erstellte das Team einen digitalen Avatar ihres Bildungsdirektors, der seine Stimme und visuelle Präsenz einfing. Dies ermöglichte es Equity Trust, professionelle Bildungsvideos für soziale Medien, interne Schulungen und Kundenbindung zu produzieren, ohne die direkte Beteiligung und Zeit des Direktors zu benötigen. Indem Engpässe reduziert und eine gleichbleibende Qualität sichergestellt wurden, eröffnete der innovative Ansatz neue Wege für skalierbare, authentische Inhaltskreation.

„Mit HeyGen konnten wir kurze, prägnante Videos erstellen, die trotzdem eine professionelle Qualität hatten. Es war besonders wirksam für soziale Medien“, sagte Jesse. „Die Skalierbarkeit, die es bot, war ein Wendepunkt für unser Team.“

Transformation der Videoproduktion durch KI-gesteuerte Lösungen

Nach ersten Versuchen und einigen Verbesserungen hat Equity Trust HeyGen erfolgreich in seinen Inhalts-Erstellungsprozess integriert. Die Ergebnisse waren bedeutend:

Zeitersparnis : Vor HeyGen benötigte die Produktion eines einzelnen Videos über fünf Stunden Arbeit. Mit HeyGen wurde dasselbe Ergebnis in Minuten erzielt, was die Produktivität erheblich steigerte.

: Vor HeyGen benötigte die Produktion eines einzelnen Videos über fünf Stunden Arbeit. Mit HeyGen wurde dasselbe Ergebnis in Minuten erzielt, was die Produktivität erheblich steigerte. Inhaltsvolumen : Das Team erstellte in kurzer Zeit 12 Videos, eine Leistung, die zuvor aufgrund von Ressourcenbeschränkungen unerreichbar war.

: Das Team erstellte in kurzer Zeit 12 Videos, eine Leistung, die zuvor aufgrund von Ressourcenbeschränkungen unerreichbar war. Vielseitigkeit: Die KI-gesteuerten Videos wurden auf mehreren Plattformen eingesetzt, einschließlich TikTok, YouTube Shorts und Instagram Reels. Obwohl sie hauptsächlich für Kunden gedacht waren, fanden die Videos auch Anwendung in internen Schulungen.

„HeyGen ist die Zukunft der skalierbaren Inhaltsproduktion“, sagte Jesse. „Für kleine Teams oder sogar einzelne Schöpfer sind KI-Werkzeuge wie HeyGen unersetzlich.“

Durch die Nutzung der KI-Fähigkeiten von HeyGen konnte Equity Trust Inhalte auf spezifische Zielgruppensegmente zuschneiden und mit verschiedenen Avataren experimentieren, um unterschiedliche Demografien anzusprechen. Die Fähigkeit der Plattform, die Videoproduktion effizient zu skalieren, ohne interne Ressourcen zu belasten, entspricht den langfristigen Zielen des Teams und stellt sicher, dass sie die wachsende Nachfrage erfüllen können.

Mit dem Fortschritt der KI-Technologie zeigt die Erfahrung von Equity Trust das transformative Potenzial von Werkzeugen wie HeyGen für moderne Marketingteams.