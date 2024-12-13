Adobe Express + HeyGen

Adobe ist ein weltweit agierendes Softwareunternehmen, das für seine branchenführenden kreativen und Marketinglösungen bekannt ist, einschließlich Photoshop, Illustrator, Premiere Pro und Adobe Express.

Über Adobe Express

Adobe Express ist ein benutzerfreundliches Design-Tool, das es Einzelpersonen und Unternehmen ermöglicht, Grafiken für soziale Medien, Videos, Flyer und andere visuelle Inhalte zu erstellen. Es bietet Vorlagen, von KI unterstützte Funktionen und eine nahtlose Integration mit Adobe Creative Cloud, um die Erstellung von Inhalten für alle Fähigkeitsstufen zu vereinfachen.

HeyGen und Adobe Express

Die Integration von Adobe Express und HeyGen ermöglicht es Benutzern, beeindruckende Grafikdesigns mit KI-gestützter Videoproduktion zu kombinieren, um professionelle Marketing-, Schulungs- und Social-Media-Inhalte zu erstellen. Mit anpassbaren Vorlagen von Adobe Express und HeyGen können Benutzer schnell und effizient ansprechende Videos mit KI-Avataren und mehrsprachiger Unterstützung erstellen.

Anwendungsfälle

  • Videoinhalte für Marketing und soziale Medien: Entwerfen Sie ansprechende Grafiken und Markenelemente in Adobe Express und integrieren Sie sie nahtlos in HeyGen.
  • Personalisiertes Training und Bildungsvideos: Unternehmen und Pädagogen können in Adobe Express visuell ansprechende Folien, Infografiken und Vorlagen erstellen und diese dann mit KI-Avataren in HeyGen verbessern.
  • Inhalte lokalisieren und mehrsprachige Videos erstellen: Erstellen Sie anpassbare Branding-Materialien und Layouts in Adobe Express. Anschließend können die KI-Videoübersetzungs- und Sprachfunktionen von HeyGen lokalisierte Videos in über 170 Sprachen und Dialekten erstellen.
