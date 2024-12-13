Über Adobe Express

Adobe Express ist ein benutzerfreundliches Design-Tool, das es Einzelpersonen und Unternehmen ermöglicht, Grafiken für soziale Medien, Videos, Flyer und andere visuelle Inhalte zu erstellen. Es bietet Vorlagen, von KI unterstützte Funktionen und eine nahtlose Integration mit Adobe Creative Cloud, um die Erstellung von Inhalten für alle Fähigkeitsstufen zu vereinfachen.

HeyGen und Adobe Express

Die Integration von Adobe Express und HeyGen ermöglicht es Benutzern, beeindruckende Grafikdesigns mit KI-gestützter Videoproduktion zu kombinieren, um professionelle Marketing-, Schulungs- und Social-Media-Inhalte zu erstellen. Mit anpassbaren Vorlagen von Adobe Express und HeyGen können Benutzer schnell und effizient ansprechende Videos mit KI-Avataren und mehrsprachiger Unterstützung erstellen.