KI-Avatare
Erschaffe deinen Avatar.
Klonen Sie sich selbst, wählen Sie einen vorgefertigten Avatar oder erstellen Sie mit KI einen neuen Avatar.
Die realistischsten Avatare, die jemals erschaffen wurden. Sie sind so gestaltet, dass sie mit einer unglaublichen Genauigkeit bei Gesichtsausdrücken anpassbar sind und bieten einen neuen Standard der Personalisierung.
KI-Avatare für jeden Anwendungsfall. Ob für Präsentationen, Tutorials oder Marketing, KI-Avatare beleben Ihren Inhalt mit realistischen Bewegungen und Ausdrücken.
Avatar IV
Avatar IV ist das bisher fortschrittlichste Modell. Erstellen Sie mit nur einem Foto und einem Skript einen lebensechten sprechenden Avatar von einer Person, einem Haustier, einem Außerirdischen oder allem, was Sie sich vorstellen können.
Video-Avatar
Filme dich selbst, ohne vor der Kamera zu stehen. Erstelle einen Avatar, der aussieht und klingt wie du.
Foto-Avatar
Verwandle ein einzelnes Bild in einen sprechenden Avatar, ideal für professionelle Videos oder interaktive Inhalte.
Generativer Avatar
Erstelle einen einzigartigen Avatar, der deine Persönlichkeit, Marke oder deinen Charakterstil widerspiegelt.
Interaktiver Avatar
Binden Sie Ihr Publikum mit KI-gesteuerten Avataren für interaktive, Echtzeit-Gespräche und immersive Erlebnisse ein.
Steigern Sie Ihre Avatare. Passen Sie mühelos Ausdrücke, Bewegungen, Kleidung und Hintergründe an, um ein lebensechtes und vielseitiges Avatar-Erlebnis zu schaffen.
Bewegungssteuerung
Feinabstimmung von Bewegungen und Gesichtsausdrücken für einen ansprechenderen und natürlicher aussehenden Avatar.
Avatar-Personalisierung
Passen Sie Kleidung, Hintergründe und Stile an jede Situation an, von Geschäftstreffen bis hin zu Inhalten für soziale Medien.
Interaktiver Avatar
Avatare, die zurücksprechen
Auf Ihre Bedürfnisse trainiert, beantwortet Interactive AI Fragen und leitet Ihr Publikum mit intelligenten, lebensechten Gesprächen. Sie tun dies alles, in jeder Sprache, rund um die Uhr.
„Wir haben Tests mit anderen Unternehmen durchgeführt, und der KI-Videogenerator von HeyGen war immer an der Spitze, was die Qualität betrifft. Wir haben transparent kommuniziert und ihrem Team während unserer Situation mit hohem Risiko und hoher Belohnung vertraut, und es hat sich voll und ganz ausgezahlt." - João Laureano, Kreativdirektor
KI-Übersetzer
Sprich jede Sprache.
Übersetzen Sie Ihre Videos in jede Sprache mit perfekter Stimmklonung und Lippen-Synchronisation.
Klinge wie du in jeder Sprache. Verbessere und optimiere deine Videos schnell und effizient mit leistungsstarker, KI-gesteuerter Anpassung, die darauf ausgelegt ist, dir Zeit und Mühe zu sparen.
Mehr als nur Übersetzung. Bewahren Sie die Authentizität der Stimme und den emotionalen Ton über 175+ Sprachen und Dialekte hinweg.
Auto-Übersetzen
Verhelfen Sie alten Videos zu einem neuen Publikum
Laden Sie ein beliebiges Video hoch und wir werden es in jede gewünschte Sprache umwandeln. Haben Sie eine Menge Videos? Automatisieren Sie den Prozess mit unserer API. Es war noch nie einfacher, die Reichweite Ihrer Videobibliothek zu erweitern und neue Märkte zu erschließen.
Voice-Clone
Sei authentisch in jeder Sprache
Bewahren Sie die einzigartige Stimme Ihrer Marke über verschiedene Kulturen hinweg. Unser von KI angetriebener Lokalisierungsprozess erfasst Ihren ursprünglichen Stil und Tonfall, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft in jeder Sprache Anklang findet. Von Voiceovers bis hin zu Untertiteln bleibt die Authentizität für jedes Publikum, das Sie erreichen, im Vordergrund.
175+ Sprachen und Dialekte
Erschließen Sie neue Märkte und vernetzen Sie sich weltweit mit Ihrem Publikum durch unsere umfangreiche Sprachunterstützung. Mit über 175 Sprachen und Dialekten können Sie sicherstellen, dass Ihr Inhalt sowohl kulturell relevant als auch sprachlich präzise ist und somit einen nachhaltigen Eindruck bei Zuschauern überall hinterlässt.
KI-Videostudio
Bearbeiten Sie Ihr Video.
Ein leistungsstarkes Bearbeitungsstudio, entwickelt, damit Ihre Videos Ergebnisse erzielen.
Vorlagen, die sich nicht wie Vorlagen anfühlen
Lassen Sie die Einheitslösungen beiseite. Unsere vollständig anpassbaren Vorlagen passen sich Ihrem einzigartigen Markenstil an und ermöglichen es Ihnen, überzeugende Marketingclips, Schulungsmodule und Produktdemonstrationen zu erstellen. Heben Sie sich von der Masse ab mit professionellen Videos, die aussehen und wirken, als wären sie speziell für Sie gemacht.
HeyGen integrieren
Vereinfachen Sie Ihren Arbeitsablauf und beseitigen Sie mühsame manuelle Aufgaben. Unsere API ermöglicht es Ihnen, die Videoproduktion zu automatisieren, Sprache in mehrere Sprachen zu konvertieren und mit minimalem Aufwand lebensechte Sprachausgaben zu generieren. Konzentrieren Sie sich auf das Erzählen kraftvoller Geschichten, während wir die schwere Arbeit im Hintergrund übernehmen.
Bleiben Sie der Marke treu
Konsistenz ist der Schlüssel zur Markentreue. Passen Sie Ihre Videos mit Ihrem Logo, Farben und Schriftarten an oder wählen Sie aus einfachen Markenvoreinstellungen für einen schnellen Start. Von eleganten Animationen bis hin zu einheitlichen Themen, HeyGen hilft Ihnen, markenkonform zu bleiben, während Sie Zuschauer in jeder Sprache fesseln.
Verantwortungsvolle KI
Geschwindigkeit ist wichtig.
Unsere Technologie ist schnell, sicher und ethisch.
Vom Brainstorming bis zum Durchbruch sind HeyGens KI-Videotools und Avatare Ihr ultimativer kreativer Geheimtrick. Egal, ob Sie eine globale Marke aufbauen, Ihre Geschichte Abonnenten erzählen, ein Team schulen oder auffällige Inhalte für soziale Medien erstellen. Entwickelt für Kreative, Vermarkter und Träumer gleichermaßen.
FAQ zum KI-Videogenerator
HeyGen ist eine von KI angetriebene Videoplattform, die es Benutzern ermöglicht, mühelos hochwertige Videos zu erstellen. Von lebensechten KI-Avataren bis hin zu mehrsprachigem Voice-Cloning ermöglicht HeyGen Unternehmen und Kreativen, die Produktion von Inhalten problemlos zu skalieren.
Als G2s Nr. 1 am schnellsten wachsendes Produkt in den Best Software Awards 2025 anerkannt, revolutioniert HeyGen die Erstellung von Videos für Marketing, Vertrieb und Schulungen.
Ja! HeyGen bietet einen kostenlosen AI-Video-Generator, der es Benutzern ermöglicht, Videos mit grundlegenden Funktionen ohne Kosten zu erstellen. Für erweiterte Anpassungen, hochwertigere Exporte und zusätzliche AI-Werkzeuge können Benutzer auf einen Premium-Plan upgraden.
KI-Videogeneratoren nutzen künstliche Intelligenz, um Text in ansprechende Videoinhalte umzuwandeln. Sie verwenden tiefe Lernmodelle, um realistische Visualisierungen zu erzeugen, Sprachaufnahmen zu automatisieren und Bewegungen zu synchronisieren, was die Videoproduktion schnell und mühelos macht.
KI-Avatare bringen eine persönliche Note in Videos, indem sie menschliche Sprache und Ausdrücke nachahmen. Sie machen Auftritte vor der Kamera überflüssig und sorgen gleichzeitig für eine professionelle und ansprechende Präsentation im Marketing, Bildungswesen und Unterhaltungsbereich.
Ja! HeyGen ermöglicht es Benutzern, Audio in Video umzuwandeln, indem Sprachaufnahmen mit KI-Avataren, Untertiteln und dynamischen Visualisierungen kombiniert werden. Laden Sie einfach Ihre Audiodatei hoch, wählen Sie einen Videostil und lassen Sie die KI in wenigen Minuten ein poliertes Video erstellen.
Absolut. Text-zu-Video-KI ermöglicht es Unternehmen, Skripte in professionelle Präsentationen umzuwandeln. Es ist ideal für Schulungsmaterialien, Produktvorführungen und Erklärvideos, ohne dass Dreharbeiten oder ein Produktionsteam erforderlich sind.
Die Klonung von KI-Stimmen repliziert Tonfall und Stil des Sprechers, um die Authentizität übersetzter Videos zu bewahren. Fortschrittliche KI-Modelle passen Aussprache und emotionale Tonlage an, um der Originalstimme so nah wie möglich zu kommen.
Die KI-gestützte Videotranslation erweitert die Reichweite von Inhalten, indem sie Videos automatisch in mehrere Sprachen umwandelt und dabei die Synchronisation der Stimme bewahrt. Sie wird häufig im globalen Marketing, E-Learning und bei der Lokalisierung von Inhalten eingesetzt.
Durch KI-generierte Videos wird die Produktionszeit und die Kosten erheblich reduziert, was die Erstellung von Inhalten effizienter macht. Obwohl sie hochbudgetierte Filmproduktionen nicht vollständig ersetzen können, sind sie eine ausgezeichnete Alternative für Marketing, Schulungen und Inhalte in sozialen Medien.
Ja, KI-Avatare können mit verschiedenen Outfits, Hintergründen und Stimmoptionen personalisiert werden, um sie an die Markenidentität anzupassen. Unternehmen können Avatare erstellen, die ihrem professionellen Ton oder der Ästhetik ihrer Kampagnen entsprechen.
Führende KI-Videoplattformen priorisieren Sicherheit und gewährleisten, dass Avatare und generierte Inhalte ethischen Richtlinien entsprechen. Transparenz, Nutzereinwilligung und verantwortungsvolle KI-Entwicklung sind entscheidende Faktoren, um eine ethische Erzeugung von KI-Videos zu gewährleisten.