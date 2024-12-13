Es gibt drei Möglichkeiten, eine Videoleinwand auf HeyGen zu erstellen

Option 1: Von Grund auf neu. Bewegen Sie den Mauszeiger über den '+Video erstellen'-Button in der oberen rechten Ecke der Webanwendung. Sie werden eine Auswahl an vertikalen und horizontalen Videos sehen.

Option 2: Aus einer Vorlage. Durchsuchen Sie unsere Bibliothek an Videovorlagen, finden Sie eine, die Ihren Anforderungen entspricht, und klicken Sie auf den '+ Diese Vorlage verwenden'-Button.

Option 3: Von einem Avatar. Durchsuchen Sie unsere Liste von Avataren und wählen Sie den KI-Avatar aus, der Ihnen gefällt. Die Seite wird ein Fenster öffnen, das Sie auffordert, ein Video zu erstellen.

