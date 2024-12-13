HeyGen FAQs
Häufig gestellte Fragen (FAQs).
Über HeyGen AI Video- & Avatar-Tools
Entdecken Sie alles, was Sie über HeyGens KI-Videogenerator, KI-Avatar-Generator und KI-Übersetzungs- und Lokalisierungstools wissen müssen. Tauchen Sie tief ein, um das Potenzial von HeyGen, dem besten KI-Videogenerator zu maximieren.
Was ist HeyGen?
HeyGen ist eine führende KI-gestützte Videoplattform und der beste KI-Video-Generator. Es ermöglicht Benutzern, mühelos hochwertige KI-generierte Videos zu erstellen. Von realistischen KI-Avataren bis zu vielseitigen KI-Stimmklonen ermöglicht HeyGen Unternehmen und Kreativen, ihre Videoproduktion mit bemerkenswerter Leichtigkeit zu verbessern. Diese Plattform kann die Effizienz, Kreativität und Kosteneffektivität in der Videoproduktion erheblich steigern.
Wie erstellt man einen KI-Avatar?
Verwandle dich in einen lebensechten sprechenden KI-Avatar mit der Plattform von HeyGen. Dieser KI-Videomacher ermöglicht es dir, dynamische Videos zu erstellen, in denen dein Avatar nicht nur mit KI-Sprachtechnologie spricht, sondern sich auch bewegt und handelt, um deine eigenen natürlichen Ausdrücke und Gesten perfekt widerzuspiegeln. Mit dieser Funktion können Benutzer leicht KI-generierte Videos erstellen, die sowohl fesselnd als auch realistisch sind. Entdecke die Vielseitigkeit von KI-Avataren und ihren vielfältigen Anwendungen.
Wie greift man auf die HeyGen API zu?
HeyGen bietet einen API-Dienst, der Funktionen und Fähigkeiten ähnlich denen unserer Webanwendung bietet. Dies ermöglicht es Benutzern, die besten KI-Video-Generator-Tools zu integrieren und sie in ihren eigenen Arbeitsabläufen zu nutzen, um die Produktivität bei verschiedenen Projekten zu steigern. Sie können Arbeitsabläufe integrieren und automatisieren nahtlos unter Verwendung der HeyGen API.
Über HeyGen
HeyGen ist ein Online-Video-Tool mit integrierten sprechenden KI-Avataren, das die Kreativität der Menschen entfesselt, indem es die kostspieligen Hürden der traditionellen Videoproduktion und -bearbeitung beseitigt.
Wählen Sie einen Avatar aus, geben Sie das gewünschte Skript ein und klicken Sie auf 'Absenden', um in wenigen Minuten ein perfektes Sprecher-Video zu erstellen!
Sie werden eine bessere Erfahrung mit HeyGen auf dem PC haben, aber wir haben eine spezielle Seite für Mobilnutzer erstellt, um eine Videodemo zu machen.
HeyGen hat eine HeyGen Lite-Version für den Google Chrome-Browser entwickelt, die hinzugefügt werden kann, indem man auf diesen Link klickt:
Wie erstellt man Videos auf HeyGen?
Es gibt drei Möglichkeiten, eine Videoleinwand auf HeyGen zu erstellen
Option 1: Von Grund auf neu. Bewegen Sie den Mauszeiger über den '+Video erstellen'-Button in der oberen rechten Ecke der Webanwendung. Sie werden eine Auswahl an vertikalen und horizontalen Videos sehen.
Option 2: Aus einer Vorlage. Durchsuchen Sie unsere Bibliothek an Videovorlagen, finden Sie eine, die Ihren Anforderungen entspricht, und klicken Sie auf den '+ Diese Vorlage verwenden'-Button.
Option 3: Von einem Avatar. Durchsuchen Sie unsere Liste von Avataren und wählen Sie den KI-Avatar aus, der Ihnen gefällt. Die Seite wird ein Fenster öffnen, das Sie auffordert, ein Video zu erstellen.
Jede Szene erlaubt einen Charakter. Sie können mehrere Avatare hinzufügen, indem Sie in verschiedenen Szenen unterschiedliche verwenden.
Der Übergangseffekt erscheint nur an der Verbindungsstelle zweier Szenen. Klicken Sie auf die '...' Schaltfläche in der oberen rechten Ecke der Szene, und Sie können die Effekte anpassen.
HeyGen wird den Videoentwurf automatisch speichern, und Sie können ihn im 'Entwurf'-Bereich des 'Video'-Tabs finden.
Klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche '☑️ Senden', das Video wird zur Erstellung eingereicht. Sie können den Fortschritt unter dem Tab 'Video' überprüfen.
Sobald das Video erstellt ist, können Sie das Video exportieren, indem Sie auf der Registerkarte 'Mein Video' auf die Schaltfläche 'herunterladen' klicken
Wenn Sie Ihr Video noch nicht eingereicht haben, gibt es oben im Bearbeitungsbildschirm einen Wiederholungspfeil-Tab. Klicken Sie darauf, um Ihre letzte Aktion rückgängig zu machen. Nachdem Ihr Video erfolgreich eingereicht wurde, müssen Sie einen Klon erstellen, um es zu bearbeiten. Wählen Sie im Tab 'Mein Video' die Schaltfläche '...' beim gewünschten Video und dann klicken Sie auf 'Duplizieren'.
Es hängt von der Anzahl der zu verarbeitenden Videos ab. Wenn viele Benutzer gleichzeitig Videos einreichen, kann es etwas länger dauern als üblich. Benutzer mit bezahlten Plänen haben Vorrang bei der Verarbeitungszeit. Wenn es ungewöhnlich lange dauert oder ein Fehler auftritt, kontaktieren Sie uns bitte über den 'Hilfe'-Button.
Über den KI-Avatar
Benutzerdefinierte Avatare werden automatisch erstellt und sind in nur wenigen Minuten fertig! Ein Studio-Avatar, der professionell von unserem Team kuratiert wird, kann vom Anfang bis zum Ende bis zu 7 Tage dauern.
Um Ihren Avatar zu animieren, damit er Ihr Skript liest, wird KI benötigt, um Ihr Video zu verarbeiten und zu erstellen. Sie können eine Audiovorschau anhören, aber um Ausgaben wie Avatar-Lippensynchronisation und Gesten zu sehen, müssen Sie Ihr Video zuerst zur Verarbeitung einreichen.
Derzeit können Sie die Gesten und Bewegungen nicht steuern. Eine alternative Möglichkeit besteht darin, einen Avatar mit natürlichen Gesten auszuwählen, die zu Ihrem Skript oder Anwendungsfall passen.
Preis, Bedingungen & Datenschutz
Die monatliche Abonnementgebühr belastet Ihre Zahlungsmethode jeden Monat, während das Jahresabonnement sie einmal im Jahr belastet.
Die tatsächlichen monatlichen Kosten des Jahresabonnements sind geringer als die der monatlichen Abonnement.
Eigentum und Urheberrecht
Wenn Sie ein zahlender Abonnent von HeyGen sind, dann gehören Ihnen die von Ihnen erstellten Videos, vorbehaltlich Ihrer Einhaltung von HeyGens Nutzungsbedingungen. Wenn Sie eine kostenlose Version von HeyGen verwenden, behalten wir das Eigentum an den von Ihnen erstellten Videos, aber Sie dürfen diese Videos zu nicht-kommerziellen Zwecken nutzen, vorbehaltlich Ihrer Einhaltung von HeyGens Nutzungsbedingungen. Siehe HeyGens Nutzungsbedingungen für eine detailliertere Diskussion über die Eigentums- und Nutzungsregeln für die mit HeyGen erstellten Inhalte.
