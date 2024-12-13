API-Preisgestaltung
Kostenlos
$ 0/Monat
Probieren Sie die HeyGen API kostenlos und ohne Verpflichtung aus
- Erstelle einen Avatar mit Fotos
- Erstelle ein Video von Grund auf
- Video aus Vorlagen erstellen
- Avatar-, Sprach- und Vorlagenlisten abrufen
- Stream mit interaktivem Avatar
- Wasserzeichen enthalten
Fallstudie: Trivago Schlüsselergebnisse
„Wir haben Tests mit anderen Unternehmen durchgeführt, und der KI-Videogenerator von HeyGen war immer an der Spitze, was die Qualität betrifft. Wir haben transparent kommuniziert und ihrem Team während unserer Situation mit hohem Risiko und hoher Belohnung vertraut, und es hat sich voll und ganz ausgezahlt.“ - João Laureano, Kreativdirektor
João Laureano, Kreativdirektor
FAQs zur API-Preisgestaltung
Der kostenlose Tarif bietet 10 Guthaben, um die Kern-APIs von HeyGen auszuprobieren, einschließlich grundlegendem Zugang zur Videogenerierung, Übersetzung und Avataren. Er ist ideal für Entwickler, die die Plattform bewerten oder Arbeitsabläufe testen möchten, bevor sie auf eine höhere Version umsteigen.
HeyGen bietet eine Entwickler-Sandbox-Umgebung mit begrenzten Guthaben für Testzwecke. Sie können sich über OAuth authentifizieren und auf Kernendpunkte während der Entwicklung zugreifen.
Jeder Credit kann verwendet werden, um Inhalte wie Foto-Avatare oder kurze KI-Videos zu erstellen. Pro bietet Ihnen 100 Credits/Monat, Scale bietet 660/Monat und Enterprise-Pläne sind individuell anpassbar. Je mehr Credits Sie kaufen, desto niedriger sind die effektiven Kosten pro Credit.
Kostenlos: 10 Guthaben pro Monat
Pro: 99 $ für 100 Guthabenpunkte = 0,99 $ pro Guthabenpunkt
Maßstab: 330 $ für 660 Guthabenpunkte = 0,50 $ pro Guthabenpunkt
- Wählen Sie Pro, wenn Sie mittelgroße Projekte realisieren oder gelegentlich individuelles Branding verwenden.
- Wählen Sie Scale wenn Sie regelmäßig Inhalte produzieren oder größere Teams bedienen.
- Betrachten Sie Enterprise wenn Sie API-Konkurrenzfähigkeit, privaten Slack-Support, SLAs oder Unternehmenskonformität benötigen.
Natürlich. Sie können jederzeit ein Upgrade durchführen, um mehr Guthaben zu erhalten, niedrigere Stückkosten zu nutzen und Zugang zu fortgeschrittenen Funktionen wie Parallelverarbeitung und privatem Support zu bekommen.
Scale führt E-Mail-Support, Mengenrabatte und Parallelitäts-Optionen ein. Enterprise schaltet Premium-Support (Slack), SLAs, individuelle Avatare/Stimmen und automatische Verlängerung frei.
- Kostenlos: Zugang nur zum Entwicklerportal
- Pro: Basis-Ticket-Support
- Maßstab: E-Mail-Support und Mengenrabatte
- Enterprise: Premium Slack-Support, dedizierte Einführung und unternehmensgerechte Service-Level-Agreements
Ja. Wenn Sie hochskalieren, reduziert der Scale-Tarif Ihre Kosten pro Kredit fast um die Hälfte im Vergleich zum Pro-Tarif. Sie erhalten auch Zugang zu Funktionen, die sonst den Einsatz von Drittanbieter-Tools oder manuellen Aufwand erfordern würden.
Nein, das Guthaben wird jeden Abrechnungszyklus zurückgesetzt. Es ist am besten, Ihren monatlichen Bedarf zu schätzen, um den kostengünstigsten Tarif auszuwählen. Wenn Sie regelmäßig zu wenig oder zu viel nutzen, können Sie jederzeit Tarife wechseln.
Enterprise ist für Teams konzipiert, die Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit benötigen. Es beinhaltet benutzerdefinierte Avatare, Service-Level-Agreements, API-Konkurrenzfähigkeit, erweiterte Compliance und direkte Support-Kanäle. Es ist eine Komplettlösung für die Erzeugung von mission-kritischen Inhalten im großen Maßstab.