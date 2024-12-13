Der kostenlose Tarif bietet 10 Guthaben, um die Kern-APIs von HeyGen auszuprobieren, einschließlich grundlegendem Zugang zur Videogenerierung, Übersetzung und Avataren. Er ist ideal für Entwickler, die die Plattform bewerten oder Arbeitsabläufe testen möchten, bevor sie auf eine höhere Version umsteigen.

HeyGen bietet eine Entwickler-Sandbox-Umgebung mit begrenzten Guthaben für Testzwecke. Sie können sich über OAuth authentifizieren und auf Kernendpunkte während der Entwicklung zugreifen.