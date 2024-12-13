HeyGen Partnerprogramm
Verdienen Sie 20% Provision.
Jeder Kunde. Keine Begrenzungen.
Treten Sie unserem Partnerprogramm bei und verdienen Sie eine bemerkenswerte wiederkehrende Provision von 20% für die ersten 12 Monate für jeden bezahlten Creator- oder Team-Tarif, den Sie vermitteln. Empfehlungen qualifizieren sich, wenn sie innerhalb von 60 Tagen über Ihren Link beitreten.
Über HeyGen AI - Top-Verkaufsargumente
Zielgruppe
Wir suchen nach Partnern, deren Zielgruppen Kreative, Videobearbeiter, Vermarkter, Immobilienmakler und L&D-Fachleute umfassen – insbesondere solche, die auf YouTube, TikTok oder in der Filmbranche aktiv sind. Wenn Sie die Markttrends in der personalisierten Videotechnologie aufgreifen, bedeutet die Förderung unseres KI-Partnerprogramms Ihren Followern zu helfen zu entdecken, wie sie mühelos beeindruckende personalisierte Videos erstellen können.
Gesprächspunkte
Helfen Sie dabei, die Mission von HeyGen zu verbreiten: personalisierte Videobotschaften und visuelles Erzählen für jeden zugänglich zu machen. Da die Nachfrage nach Videos steigt, schließen wir die Lücke mit unserer benutzerfreundlichen personalisierten Videotechnologie. Das bedeutet, dass Sie Ihr Publikum auf innovative Weise ansprechen können.
Unsere Funktionen
HeyGen befähigt Nutzer, hochwertige individuelle Videos mit KI zu erstellen – keine Schauspieler, Kameras oder besondere Bearbeitungsfähigkeiten erforderlich. Zu den wichtigsten Werkzeugen gehören Text-zu-Video, Sprache, Übersetzung und Avatar-Technologie. Sie können diese Funktionen nutzen, um Ihre personalisierten Video-E-Mail-Marketing-Kampagnen zu verbessern.
Von zahlreichen Nutzern vertraut
Über 100.000 Kunden
Werde ein Partner
Wie es funktioniert
01
Bewerben
Reichen Sie ein Formular mit einigen Antworten ein, um sich für unser Partnerprogramm zu bewerben.
02
Verteilen
Teilen Sie Ihren exklusiven Link mit Ihrem Publikum und überwachen Sie die Leistung in Echtzeit über Rewardful, während Sie effektive Affiliate-Marketing-Strategien einsetzen.
03
Verdienen Sie Geld!
Für jeden Kunden, den Sie zu HeyGen bringen und der die Bedingungen unseres Programms erfüllt, erhalten Sie eine Provision! Profitieren Sie enorm, indem Sie anderen helfen, personalisierte Videolösungen zu entdecken.
Rechtliche Richtlinien für Partner
🚫 Keine Eigenwerbung
Sie können sich nicht selbst empfehlen oder Ihren eigenen Link nutzen, um einen Rabatt zu erhalten.
🚫 Kein Bieten auf Marken-Keywords
Um faire Wettbewerbspraktiken zu gewährleisten, verzichten Sie darauf, bei bezahlten Suchkampagnen im Zusammenhang mit unserem KI-Partnerprogramm auf Markenkeywords wie "HeyGen", "HeyGen Pricing", "heygen.com" oder "heygen.com Pricing" zu bieten.
🚫 Keine Falschdarstellung
Geben Sie sich nicht als HeyGen aus oder lassen Sie Menschen glauben, dass Ihr Unternehmen mit HeyGen verbunden ist, ohne die entsprechende Erlaubnis.
Wie Sie bezahlt werden
HeyGen bietet eine fesselnde Plattform für diejenigen, die an der Erstellung personalisierter Videolösungen interessiert sind. Starten Sie noch heute, indem Sie sich kostenlos anmelden!
FAQs
Wir haben derzeit keine Obergrenze! Nutzen Sie den Rechner oben, um Ihr Verdienstpotenzial zu erkunden.
Wir bieten eine 20% Provision für die ersten 12 Monate eines neuen Creator- oder Team-Abonnements an. Wenn ein Nutzer innerhalb der ersten 12 Monate sein Abo hoch- oder herunterstuft, wird die 20% Provision entsprechend der Änderung angepasst.
Nein, Ihre Kunden müssen sich über Ihren Empfehlungslink auf ihren eigenen Geräten anmelden, damit Sie eine Empfehlungsprämie erhalten.
60 Tage. Wenn ein Nutzer ein kostenpflichtiges HeyGen Creator- oder Team-Abonnement 60 Tage nach dem ersten vermittelten Besuch erwirbt, wird die Konversion nicht mehr nachverfolgt.
Besuchen Sie die HeyGen Affiliate Partner AGB. Sie können uns auch unter [email protected] für weitere Informationen kontaktieren.
Ein KI-Partnerprogramm ermöglicht es Affiliates, KI-Tools zu bewerben und eine Provision für Verkäufe zu verdienen, die über Empfehlungslinks generiert werden. Erfahren Sie, wie Sie beginnen können, indem Sie sich heute auf der HeyGen Plattform anmelden.
Affiliate-Partner empfehlen KI-Tools unter Verwendung von Empfehlungslinks; wenn sich jemand anmeldet, verdient der Affiliate eine Provision.
Sie bieten ein hohes Provisionspotenzial, Zugang zu modernster Technologie und wertvolle Ressourcen für Partner.
Melden Sie sich über die Website des Programms an. Nach der Genehmigung erhalten Sie Affiliate-Links, um die Produkte zu bewerben. Sie können es ausprobieren, indem Sie sich jetzt auf der Plattform von HeyGen's platform now registrieren.