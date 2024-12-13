AI Studio
Jedes Wort.
Jede Geste.
Dein Weg.
Der textbasierte Editor macht das Erstellen eines Videos so einfach wie das Schreiben eines Dokuments. Sie können Tonfall, Vortrag, Gestik und Emotionen steuern, alles auf einer nahtlosen Plattform. Es ist Videoproduktion, die auf menschliche Erzählkunst ausgerichtet ist. Keine Kompromisse mehr zwischen Geschwindigkeit und Qualität.
Die einzige Plattform, die vollständige kreative Kontrolle bietet
AI Studio integriert noch nie dagewesene fortschrittliche KI-gesteuerte Funktionen, wie Avatar-Bewegungen, Gestensteuerung und natürliche Stimm-Anpassung. Diese unvergleichliche Kombination aus Innovation und Benutzerfreundlichkeit macht die Videoproduktion zugänglich, intuitiv und leistungsstark. Hier sind einige der Schlüsselfunktionen.
Synchronregisseur
Steuern Sie detailliert, wie Ihre Skripte ausgeliefert werden. Mit Voice Director können Sie die Betonung und Intonation einzelner Wörter und Phrasen kontrollieren, was es Ihnen ermöglicht, eine unverwechselbare und eindrucksvolle stimmliche Darbietung für Ihren KI-Avatar zu erschaffen, die keine andere Plattform bieten kann.
Sprachspiegelung
Verleihen Sie KI-gesteuerten Videos Authentizität. Mit Voice Mirroring (Sprache-zu-Sprache) können Sie eine Aufnahme von sich selbst hochladen, um das Tempo, die Emotion und den Ton Ihres digitalen Zwillings zu steuern, sodass es natürlich klingt und mit Ihrer Persönlichkeit übereinstimmt.
Gestensteuerung
Machen Sie Avatare menschlicher. Emotionslose, leblose Avatare sind nicht ausreichend. Mit Gestensteuerung können Sie natürliche Bewegungen auf das Skript übertragen – von Handgesten bis zu Gesichtsausdrücken – und sicherstellen, dass von KI erzeugte Videoinhalte dynamischer und ausdrucksstärker wirken.
Realistische Vorschauen
Seien Sie zuversichtlich, bevor Sie etwas einreichen. Eines der größten Probleme bei der Erstellung von KI-Videos ist, dass man nicht weiß, wie das endgültige Video aussehen wird, bevor es generiert ist. Realistische Vorschauen lösen dieses Problem, indem sie die Bewegungen des Avatars in der Vorschau zeigen, was Ihnen erlaubt, Anpassungen vorzunehmen, bevor das Video gerendert wird.
Stellen Sie sicher, dass die Teams aufeinander abgestimmt bleiben
Mit AI Studio können Sie direkt auf der Plattform mit Ihrem Team zusammenarbeiten, um sich über Markenstimme, Botschaften und kreative Vision abzustimmen. Veröffentlichen Sie mehr Videos – in höherer Qualität – mit dem Team, das Sie bereits haben.
Kommentare
Fügen Sie mühelos direkt auf der Plattform Kommentare hinzu, um nahtlos mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten und sicherzustellen, dass Rückmeldungen erfasst und in Echtzeit eingearbeitet werden.
Tagging
Markieren Sie Benutzer in Videos, um die Zusammenarbeit zu erleichtern und sicherzustellen, dass Teammitglieder über wichtige Aktualisierungen und Rückmeldungen informiert und auf dem Laufenden sind.
Mehrbenutzerbearbeitung
Die Bearbeitung durch mehrere Benutzer ermöglicht es Teams zusammenzuarbeiten, Ideen auszutauschen, Anpassungen vorzunehmen und Videos mit mehreren Mitarbeitern zu verfeinern.
Alle Ihre Videoanforderungen an einem Ort
Wechseln Sie in wenigen Minuten vom ersten Entwurf zum fertigen Video, ohne die Mühe, mehrere Werkzeuge jonglieren zu müssen, und stellen Sie sicher, dass Ihr Inhalt jedes Mal poliert, konsistent und professionell ist.
Automatische Untertitel
Fügen Sie Ihren Videos automatisch stilisierte Untertitel mit anpassbaren Schriftarten, Größen und Farben hinzu, um sie zugänglicher und ansprechender zu machen. Die Untertitel werden direkt aus Ihrem Skript in AI Studio übernommen, sodass Sie die volle Kontrolle über Timing und Rechtschreibung haben.
Marken-Kit
Laden Sie Schlüsselelemente Ihrer Marke hoch, wie Logos, Farben, Schriftarten, Bilder und Videos. Sorgen Sie für ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild Ihrer Inhalte in all Ihren Projekten, indem Sie Kontonutzern ermöglichen, Ihr Branding schnell auf Videos und Grafiken anzuwenden. Kein manuelles Anpassen von visuellen Elementen mehr.
B-Roll-Elemente
Verleihen Sie Ihren Videos mit eingebauten B-Roll-Elementen ein hochwertigeres und professionelleres Gefühl. Erstellen Sie qualitativ hochwertige Videos von Anfang bis Ende, ohne zwischen Werkzeugen wechseln oder fortgeschrittene Bearbeitungsfähigkeiten benötigen zu müssen. Der neue Editor beinhaltet Funktionen wie Szenenübergänge, Stockbilder von Getty, Hintergrundmusik und mehr.
Wie man
Erstelle Videos mit AI Studio
Melden Sie sich bei HeyGen an und folgen Sie dann den Anleitungsvideos in HeyGen Academy, um in nur wenigen Minuten mit AI Studio fesselnde, von KI generierte Videos zu erstellen.
Wählen Sie aus anpassbaren Vorlagen, die für jeden Anwendungsfall konzipiert sind. Benötigen Sie volle Kontrolle? Beginnen Sie mit einer leeren Leinwand und wenden Sie Ihr Marken-Kit an, um ein nahtloses, markenkonformes Erlebnis zu schaffen.
Hier beginnt Ihre Geschichte mit AI Studio. Geben Sie direkt in das Panel ein, laden Sie eine Audiodatei hoch oder nehmen Sie Ihre Stimme in HeyGen auf.
Sobald Ihr Skript eingefügt ist, klicken Sie auf Vorschau, um es sich anzuhören. Markieren Sie ein beliebiges Wort, um die Aussprache anzupassen, oder klicken Sie auf das Pausensymbol, um natürliche Pausen hinzuzufügen.
Wählen Sie aus über 700 lebensechten KI-Avataren, um Ihre Inhalte zu erzählen. Möchten Sie eine persönliche Note? Erstellen Sie Ihren eigenen digitalen Zwilling für ein vertrauteres, ansprechenderes Erlebnis.
Verwenden Sie die Symbolleiste, um Textüberlagerungen, Bilder, Videos, Musik, Formen, Symbole oder sogar Untertitel für die Barrierefreiheit hinzuzufügen. Jedes Element kann mit den Animationsmarkern im Skript-Panel animiert werden. Sie können auch steuern, wann Elemente eine Szene betreten oder verlassen, oder sogar Übergänge hinzufügen.
Sobald Ihr Video fertiggestellt ist, sehen Sie es sich in der Vorschau an und exportieren Sie dann Ihr KI-gestütztes Video in Ihrem bevorzugten Format und verteilen Sie es auf den Kanälen Ihrer Wahl.
FAQs
HeyGen AI Studio bietet unübertroffene Kontrolle über jeden Aspekt Ihres Videokreation-Prozesses, von der Stimm-Anpassung bis hin zu Gesten und Avatar-Bewegungen. Mit Funktionen wie Voice Director, Voice Mirroring und Gesture Control können Sie Videos erstellen, die nicht nur schnell, sondern auch tiefgehend personalisiert und menschenzentriert sind, sodass jedes Video Ihre Botschaft und Marke perfekt widerspiegelt.
Voice Mirroring ermöglicht es Ihnen, eine Aufnahme Ihrer eigenen Stimme hochzuladen, sodass Sie das Tempo, den Tonfall und die Emotionen der Sprache Ihres KI-Avatars steuern können. Dies gewährleistet, dass Ihre Videos authentisch klingen und Ihre einzigartige Persönlichkeit und Ihren Stil widerspiegeln, ohne dass alles von Grund auf neu aufgenommen werden muss.
Ja! Mit der Funktion 'Voice Director' können Sie die Stimme Ihres KI-Avatars bis ins kleinste Detail anpassen. Sie können die Betonung, Intonation, das Tempo und die Emotion einzelner Wörter und Phrasen justieren, was Ihnen vollständige kreative Kontrolle darüber gibt, wie Ihr Skript gesprochen wird.
Die Gestensteuerung ermöglicht es Ihnen, natürliche, menschenähnliche Bewegungen auf Ihren KI-Avatar zu übertragen, wie Handgesten und Gesichtsausdrücke. Diese Funktion sorgt dafür, dass Ihre Videos dynamischer, ansprechender und ausdrucksstärker werden, wodurch Ihre KI-gesteuerten Inhalte authentischer und fesselnder wirken.
Realistische Vorschauen ermöglichen es Ihnen zu sehen, wie Ihr Video aussehen wird, einschließlich der Avatar-Bewegungen, bevor Sie den Inhalt abschließen. Dies gibt Ihnen die Sicherheit, Anpassungen am Video vorzunehmen, um sicherzustellen, dass die endgültige Version Ihren Erwartungen entspricht und ein poliertes Ergebnis liefert.
HeyGen AI Studio ermöglicht nahtlose Zusammenarbeit mit Funktionen wie Kommentaren, Markierungen und der Bearbeitung durch mehrere Benutzer. Sie können Echtzeit-Feedback hinzufügen, Teammitglieder für spezifische Updates markieren und gleichzeitig am selben Video arbeiten, um sicherzustellen, dass alle auf die kreative Vision und den Inhalt abgestimmt sind.
Ja! Mit HeyGen können Sie Skripte und Bildschirmtexte sofort übersetzen, sodass Sie Videos für ein weltweites Publikum erstellen können. Diese Funktion stellt sicher, dass Ihre Botschaft Zuschauer weltweit erreicht, und das bei gleichbleibender Konsistenz in über 170 Sprachen und Dialekten.
Mit dem Brand Kit von HeyGen können Sie die Logos, Farben, Schriftarten und Bilder Ihres Unternehmens hochladen, was es einfach macht, Ihre Markenidentität auf jedes von Ihnen erstellte Video anzuwenden. Dies stellt sicher, dass Ihr Inhalt professionell, konsistent und im Einklang mit der Identität Ihrer Marke bleibt.
Absolut! HeyGen ist so konzipiert, dass es einfach zu bedienen ist und es jedem ermöglicht, unabhängig von technischen Fähigkeiten, hochwertige Videos zu erstellen. Die intuitive Benutzeroberfläche der Plattform und die integrierten Kollaborationswerkzeuge machen die Videoproduktion einfach, selbst für Personen ohne vorherige Videoerfahrung.
HeyGen AI Studio vereinfacht den gesamten Prozess der Videoproduktion und ermöglicht es Ihnen, innerhalb von Minuten von einem Skript zu einem polierten, professionellen Video zu gelangen. Egal, ob Sie interne Schulungsvideos oder öffentlich zugängliche Inhalte erstellen, Sie können mehr Videos schneller liefern, ohne dabei Abstriche bei der Qualität zu machen.