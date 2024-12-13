Was ist HeyGen?
HeyGen ist eine hochmoderne KI-Videogenerierungsplattform, die es Benutzern ermöglicht, schnell und effizient qualitativ hochwertige Videos in großem Maßstab in über 170 Sprachen und Dialekten zu erstellen. Egal, ob Sie Inhalte für Marketing, Schulung, E-Learning oder Vertrieb produzieren, HeyGen verwandelt KI-Videogenerierung in einen schnellen und zugänglichen Prozess.
Videogeschichten zugänglich machen
Bei HeyGen glauben wir, dass Videoproduktion einfach sein und allen zur Verfügung stehen sollte. Traditionelle Videoproduktion kann für viele zu kostspielig und langsam sein. Unser Gründer, Joshua Xu, erkannte, dass die Verwendung von KI-Videogeneratoren Kreativität für jeden freisetzen kann. Jetzt kann jeder nur mit einem Skript beeindruckende Video-Lernwerkzeuge erstellen, ohne sich um Filmaufnahmen, Schnitt oder hohe Budgets sorgen zu müssen.
Ihr Partner bei der Erstellung von KI-Videos
HeyGen’s KI-Videogenerierungsplattform ist auf die Bedürfnisse des heutigen Storytellings in großem Maßstab zugeschnitten. Von der Erstellung von Videos mit Avataren bis hin zu Echtzeit-Interaktivität, Übersetzung und Personalisierung helfen unsere Produkte Ihnen dabei, Ihr Publikum mit Geschwindigkeit, Präzision und Leichtigkeit zu fesseln. Mit unserem KI-Videomacher, wird Ihr Storytelling nahtlos und effektiv.
Avatar-Video
Beschleunigen Sie Ihre Inhaltsproduktion mit unserem KI-Videogenerator, indem Sie professionelle Videos in großem Umfang erstellen, ohne selbst vor der Kamera zu stehen. Wählen Sie aus unserer Sammlung realistischer Avatare oder erstellen Sie Ihren eigenen digitalen Sprecher. Mit unserer Text-zu-Video-Funktion verwandeln Sie jeglichen Inhalt in ein spannendes Video mit lebensechten Avataren, natürlichen Stimmen, Gesten und Mimik.
Videoübersetzung
Lokalisieren Sie neue oder bestehende Videos für ein weltweites Publikum einfach mit unserem Videoübersetzer. Übersetzen Sie Ihre Videos schnell in über 170 Sprachen und Dialekte mit realistischer Sprachsynthese, genauer Lippensynchronisation und Skriptbearbeitung. Erschließen Sie neue Märkte ohne den Aufwand des Neuaufnehmens oder der Anstellung von Sprechern – einfach hochladen, übersetzen und Ihr KI-generiertes Video teilen. Entdecken Sie die Vorteile der Videolokalisierung für ein globales Publikum.
Personalisiertes Video
Verbessern Sie Videoinhalte für einzelne Zuschauer mit benutzerdefinierten Daten und CRM-Integrationen. Fügen Sie automatisch Namen, Unternehmensdetails und mehr hinzu, um einzigartige, relevante personalisierte Nachrichten in großem Umfang zu erstellen. Es ist eine intelligente Methode, um das Engagement zu erhöhen und Ergebnisse mit maßgeschneiderten KI-Videoerstellungsnachrichten zu erzielen. Entdecken Sie die Auswirkungen von Videonachrichten im Gesundheitswesen.
Interaktiver Avatar
Erstellen Sie KI-gesteuerte virtuelle Präsentatoren, die in Echtzeit mit Verbrauchern interagieren können. Verbinden Sie Ihr LLM oder erstellen Sie eine Wissensdatenbank, die es Ihrem Avatar ermöglicht, Fragen zu beantworten, Benutzer zu führen oder dynamische Inhalte auf Abruf zu liefern. Verwandeln Sie statische Videos in personalisierte, interaktive Erlebnisse durch generative KI-Videotechnologie. Erfahren Sie mehr über das Videoelement in der Entscheidungsfindung.
Keine fragmentierten KI-Videotools mehr
HeyGens Palette fortschrittlicher KI-Produkte vereint alles unter einem Dach für ein nahtloses Benutzererlebnis. Entwickelt für Storytelling und Skalierbarkeit, beseitigt HeyGen die Probleme, die mit fragmentierten Werkzeugen verbunden sind, und erfüllt die Erwartungen des Publikums an Qualität. Es ist eine leistungsstarke Alternative, die einen neuen Standard im Bereich KI-Videogenerierung setzt.
|Plattform
|All-in-One-Plattform
|Benutzerfreundlichkeit
|Benutzerfreundliche Schnittstelle
|Avatar-Qualität
|Anpassbar & lebensecht
|Lieferungssynchronisation
|Natürliche Gesten & Stimme
|Markenpolitur
|Einsatzbereiter Glanz
|Produktionsgeschwindigkeit
|Geschwindigkeit, Qualität & Umfang
|API-Zugriff
|API-Zugang für jedes Produkt
|Kundensupport
|Support & Einarbeitung
Eine Plattform, unbegrenzte Anwendungsfälle
Videoanzeigen
Erstellen Sie beeindruckende Anzeigen in einem Bruchteil der Zeit und erzeugen Sie wirkungsvollen Inhalt, ohne Ihr Budget oder Ihr Team zu strapazieren.
Soziale Medien
Heben Sie sich ab mit ansprechenden Videos, die schnell, skalierbar und kostengünstig auf Plattformen wie LinkedIn, TikTok, Instagram und mehr sind.
Lernkurse
Überspringen Sie lange Produktionszyklen und erstellen Sie hochwertige Kurse in Minuten, egal ob für eine Vorlesung oder ein Tutorial.
Kompetenzbasierte Schulung
Erstellen Sie KI-Videos, die das Fertigkeitstraining verbessern, indem sie es ansprechender und wirksamer gestalten für bessere Abschlussquoten und Ergebnisse.
Verkauf
HeyGen unterstützt Vertriebsteams dabei, personalisierte Ansprachen in großem Umfang zu liefern – von der Neukundengewinnung über Nachfassaktionen bis hin zu Produktvorführungen. Unsere Plattform hilft Vertriebsmitarbeitern dabei, in überfüllten Posteingängen aufzufallen und stärkere Kundenbeziehungen aufzubauen.
Verkaufspräsentationen
Erstellen Sie aussagekräftige Verkaufspräsentationen, die Käufer informieren und Geschäfte vorantreiben, noch bevor Sie den Anruf tätigen.
Vertriebsansprache
Von ausgehenden Verkaufsansprachen über Vorstellungsgespräche bis hin zu Zusammenfassungsvideos – heben Sie sich in jeder Phase des Verkaufsprozesses mit personalisierten Videos ab.
Integrieren Sie mit Ihren vorhandenen Apps
HeyGen verbindet sich nahtlos mit beliebten Apps und bringt die Fähigkeiten eines KI-Videogenerators direkt in Ihre Arbeitsabläufe. Erstellen Sie schnell hochwertige Videos, ohne zwischen verschiedenen Werkzeugen wechseln zu müssen. Wenn Sie bereit sind, diese Spitzentechnologie zu erkunden, beginnen Sie mit der Registrierung hier.
FAQ
HeyGen ist eine KI-Videoerstellungsplattform, die es Ihnen ermöglicht, sofort hochwertige Videos in großem Umfang zu generieren. Keine Kamera, Crew oder Bearbeitungserfahrung erforderlich. Sie unterstützt über 170 Sprachen und Dialekte und ist für den Einsatz in Bereichen wie Marketing, Lernen und Entwicklung, Vertrieb und mehr konzipiert.
HeyGen ist eine All-in-One-Plattform, die Skripterstellung, Avatare, Bearbeitung und Lokalisierung in einem nahtlosen Arbeitsablauf vereint. Im Gegensatz zu fragmentierten Werkzeugen oder Plattformen mit steilen Lernkurven ist HeyGen intuitiv, schnell und für externe Inhalte von hoher Qualität konzipiert, die mit Ihren Anforderungen wachsen.
Überhaupt nicht. Die benutzerfreundliche Oberfläche von HeyGen ermöglicht es jedem, mit nur wenigen Klicks polierte, professionelle Videos zu erstellen.
Ja. Sie können aus einer umfangreichen Bibliothek realistischer Avatare wählen oder Ihren eigenen digitalen Sprecher erstellen, der zu Ihrer Marke passt. Sie haben volle Kontrolle über Stimmton, Gestik und Vortragsstil.
Mit der integrierten Videotranslation von HeyGen können Sie Ihre Inhalte in über 170 Sprachen und Dialekte übersetzen, mit realistischer Synchronisation, genauer Lippensynchronisation und editierbaren Skripten. Es ist eine kostengünstige Methode, Videos zu lokalisieren, ohne neu aufnehmen oder Synchronsprecher anzuheuern.
Personalisierte Videos ermöglichen es Ihnen, einzigartige Videos für jeden Betrachter zu erstellen, indem Sie CRM-Daten oder andere Variablen wie Name, Unternehmen oder Standort verwenden. Es ist ein mächtiges Werkzeug, um das Engagement im Marketing, in der Kundenansprache, bei der Einarbeitung und im Kundenerfolg zu erhöhen.
Interaktive Avatare sind von KI angetriebene virtuelle Präsentatoren, die Zuschauer in Echtzeit einbinden können. Sie können Fragen beantworten, Benutzer leiten oder dynamischen Inhalt bereitstellen, indem sie sich mit Skripten oder Wissensdatenbanken verbinden und statische Inhalte in Zwei-Wege-Erlebnisse verwandeln.
Über 85.000 Unternehmen – von Start-ups bis hin zu großen Marken – nutzen HeyGen in verschiedenen Abteilungen, einschließlich Marketing, L&D, Kundensupport und Vertrieb. Zu den namhaften Nutzern gehören OpenAI, Pepsico, Samsung, HubSpot, Shopify, trivago, Ogilvy und weitere.
Im Durchschnitt berichten Nutzer von einer 50%igen Reduzierung der Nachbearbeitungszeit, sparen 3 Stunden pro Video und senken die Übersetzungskosten um 80%. Verwenden Sie unseren ROI-Rechner, um die potenziellen Einsparungen Ihres Teams zu schätzen.
Ja. HeyGen bietet Integrationen mit beliebten Plattformen, CRM-Systemen und Lernsystemen, um Ihnen zu helfen, Arbeitsabläufe zu optimieren und Inhalte im großen Maßstab zu personalisieren.