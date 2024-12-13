Was ist HeyGen?

HeyGen ist eine hochmoderne KI-Videogenerierungsplattform, die es Benutzern ermöglicht, schnell und effizient qualitativ hochwertige Videos in großem Maßstab in über 170 Sprachen und Dialekten zu erstellen. Egal, ob Sie Inhalte für Marketing, Schulung, E-Learning oder Vertrieb produzieren, HeyGen verwandelt KI-Videogenerierung in einen schnellen und zugänglichen Prozess.

Über 37 Millionen Videos wurden auf HeyGen erstellt. Das Wachstum erfolgt jede Minute.
15M+
HeyGen-Nutzer
17M+
Fotografische Avatare erstellt
1,2 Mio.+
Sofort erstellte Avatare

Videogeschichten zugänglich machen

Bei HeyGen glauben wir, dass Videoproduktion einfach sein und allen zur Verfügung stehen sollte. Traditionelle Videoproduktion kann für viele zu kostspielig und langsam sein. Unser Gründer, Joshua Xu, erkannte, dass die Verwendung von KI-Videogeneratoren Kreativität für jeden freisetzen kann. Jetzt kann jeder nur mit einem Skript beeindruckende Video-Lernwerkzeuge erstellen, ohne sich um Filmaufnahmen, Schnitt oder hohe Budgets sorgen zu müssen.

50%
Weniger Zeit in der Nachbearbeitung
3 Std.
Pro Video gespeichert
80%
Reduzierung der Übersetzungskosten

Ihr Partner bei der Erstellung von KI-Videos

HeyGen’s KI-Videogenerierungsplattform ist auf die Bedürfnisse des heutigen Storytellings in großem Maßstab zugeschnitten. Von der Erstellung von Videos mit Avataren bis hin zu Echtzeit-Interaktivität, Übersetzung und Personalisierung helfen unsere Produkte Ihnen dabei, Ihr Publikum mit Geschwindigkeit, Präzision und Leichtigkeit zu fesseln. Mit unserem KI-Videomacher, wird Ihr Storytelling nahtlos und effektiv.

Avatar-Video

Beschleunigen Sie Ihre Inhaltsproduktion mit unserem KI-Videogenerator, indem Sie professionelle Videos in großem Umfang erstellen, ohne selbst vor der Kamera zu stehen. Wählen Sie aus unserer Sammlung realistischer Avatare oder erstellen Sie Ihren eigenen digitalen Sprecher. Mit unserer Text-zu-Video-Funktion verwandeln Sie jeglichen Inhalt in ein spannendes Video mit lebensechten Avataren, natürlichen Stimmen, Gesten und Mimik.

Keine fragmentierten KI-Videotools mehr

HeyGens Palette fortschrittlicher KI-Produkte vereint alles unter einem Dach für ein nahtloses Benutzererlebnis. Entwickelt für Storytelling und Skalierbarkeit, beseitigt HeyGen die Probleme, die mit fragmentierten Werkzeugen verbunden sind, und erfüllt die Erwartungen des Publikums an Qualität. Es ist eine leistungsstarke Alternative, die einen neuen Standard im Bereich KI-Videogenerierung setzt.

PlattformAll-in-One-Plattform
BenutzerfreundlichkeitBenutzerfreundliche Schnittstelle
Avatar-QualitätAnpassbar & lebensecht
LieferungssynchronisationNatürliche Gesten & Stimme
MarkenpoliturEinsatzbereiter Glanz
ProduktionsgeschwindigkeitGeschwindigkeit, Qualität & Umfang
API-ZugriffAPI-Zugang für jedes Produkt
KundensupportSupport & Einarbeitung

Sehen Sie, wie Kunden HeyGen nutzen

video thumbnail

Eine Plattform, unbegrenzte Anwendungsfälle

Marketing

HeyGen bietet Vermarktern die Möglichkeit, professionelle Videos nach Bedarf zu erstellen. Mit einem Skript und ein paar Klicks können Sie jedes Asset, ob PDFs, Blogs oder Präsentationsfolien, schnell und effizient in überzeugende, markenkonforme KI-Video-Inhalte verwandeln.

Anleitungen

Schulen Sie Mitarbeiter, führen Sie Kunden ein oder teilen Sie Wissen mit professionellen Lehrvideos, Schritt-für-Schritt-Anleitungen und bewährten Verfahren.

Lernen & Entwicklung

HeyGen ermöglicht Teams, maßgeschneiderte Trainingsprogramme zu entwerfen, von Compliance bis hin zur Mitarbeiterentwicklung und kontinuierlichen Weiterbildung. Unsere KI-Videogenerierungsplattform hilft Ihnen dabei, effektives Lernen schnell und in hoher Qualität zu erstellen.

Firmenschulung

Verwandeln Sie jeden textbasierten Kurs in hochwertige Unternehmensschulungsvideos, die das Verständnis und die Behaltensleistung verbessern, ohne kostspielige Produktionsteams.


Verkauf

HeyGen unterstützt Vertriebsteams dabei, personalisierte Ansprachen in großem Umfang zu liefern – von der Neukundengewinnung über Nachfassaktionen bis hin zu Produktvorführungen. Unsere Plattform hilft Vertriebsmitarbeitern dabei, in überfüllten Posteingängen aufzufallen und stärkere Kundenbeziehungen aufzubauen.


KI SDRs

HeyGens interaktive Avatare fungieren als virtuelle KI-SDRs, beantworten Anfragen von Interessenten, qualifizieren Leads und buchen rund um die Uhr Termine.


Sehen Sie, wie viel Sie mit HeyGen sparen können

Entdecken Sie, wie Sie mit HeyGen’s AI-Videoerstellungsplattform Zeit und Budget sparen können, indem Sie Effizienz, Kosteneinsparungen und Umsatzpotenzial quantifizieren.


Integrieren Sie mit Ihren vorhandenen Apps

HeyGen verbindet sich nahtlos mit beliebten Apps und bringt die Fähigkeiten eines KI-Videogenerators direkt in Ihre Arbeitsabläufe. Erstellen Sie schnell hochwertige Videos, ohne zwischen verschiedenen Werkzeugen wechseln zu müssen. Wenn Sie bereit sind, diese Spitzentechnologie zu erkunden, beginnen Sie mit der Registrierung hier.


FAQ

HeyGen ist eine KI-Videoerstellungsplattform, die es Ihnen ermöglicht, sofort hochwertige Videos in großem Umfang zu generieren. Keine Kamera, Crew oder Bearbeitungserfahrung erforderlich. Sie unterstützt über 170 Sprachen und Dialekte und ist für den Einsatz in Bereichen wie Marketing, Lernen und Entwicklung, Vertrieb und mehr konzipiert.

HeyGen ist eine All-in-One-Plattform, die Skripterstellung, Avatare, Bearbeitung und Lokalisierung in einem nahtlosen Arbeitsablauf vereint. Im Gegensatz zu fragmentierten Werkzeugen oder Plattformen mit steilen Lernkurven ist HeyGen intuitiv, schnell und für externe Inhalte von hoher Qualität konzipiert, die mit Ihren Anforderungen wachsen.

Überhaupt nicht. Die benutzerfreundliche Oberfläche von HeyGen ermöglicht es jedem, mit nur wenigen Klicks polierte, professionelle Videos zu erstellen.

Ja. Sie können aus einer umfangreichen Bibliothek realistischer Avatare wählen oder Ihren eigenen digitalen Sprecher erstellen, der zu Ihrer Marke passt. Sie haben volle Kontrolle über Stimmton, Gestik und Vortragsstil.

Mit der integrierten Videotranslation von HeyGen können Sie Ihre Inhalte in über 170 Sprachen und Dialekte übersetzen, mit realistischer Synchronisation, genauer Lippensynchronisation und editierbaren Skripten. Es ist eine kostengünstige Methode, Videos zu lokalisieren, ohne neu aufnehmen oder Synchronsprecher anzuheuern.

Personalisierte Videos ermöglichen es Ihnen, einzigartige Videos für jeden Betrachter zu erstellen, indem Sie CRM-Daten oder andere Variablen wie Name, Unternehmen oder Standort verwenden. Es ist ein mächtiges Werkzeug, um das Engagement im Marketing, in der Kundenansprache, bei der Einarbeitung und im Kundenerfolg zu erhöhen.

Interaktive Avatare sind von KI angetriebene virtuelle Präsentatoren, die Zuschauer in Echtzeit einbinden können. Sie können Fragen beantworten, Benutzer leiten oder dynamischen Inhalt bereitstellen, indem sie sich mit Skripten oder Wissensdatenbanken verbinden und statische Inhalte in Zwei-Wege-Erlebnisse verwandeln.

Über 85.000 Unternehmen – von Start-ups bis hin zu großen Marken – nutzen HeyGen in verschiedenen Abteilungen, einschließlich Marketing, L&D, Kundensupport und Vertrieb. Zu den namhaften Nutzern gehören OpenAI, Pepsico, Samsung, HubSpot, Shopify, trivago, Ogilvy und weitere.

Im Durchschnitt berichten Nutzer von einer 50%igen Reduzierung der Nachbearbeitungszeit, sparen 3 Stunden pro Video und senken die Übersetzungskosten um 80%. Verwenden Sie unseren ROI-Rechner, um die potenziellen Einsparungen Ihres Teams zu schätzen.

Ja. HeyGen bietet Integrationen mit beliebten Plattformen, CRM-Systemen und Lernsystemen, um Ihnen zu helfen, Arbeitsabläufe zu optimieren und Inhalte im großen Maßstab zu personalisieren.

