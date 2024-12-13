Videogeschichten zugänglich machen

Bei HeyGen glauben wir, dass Videoproduktion einfach sein und allen zur Verfügung stehen sollte. Traditionelle Videoproduktion kann für viele zu kostspielig und langsam sein. Unser Gründer, Joshua Xu, erkannte, dass die Verwendung von KI-Videogeneratoren Kreativität für jeden freisetzen kann. Jetzt kann jeder nur mit einem Skript beeindruckende Video-Lernwerkzeuge erstellen, ohne sich um Filmaufnahmen, Schnitt oder hohe Budgets sorgen zu müssen.