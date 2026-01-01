Chuyển văn bản thành giọng nói nữ
Biến bất kỳ kịch bản nào thành giọng đọc nữ tự nhiên và video hoàn chỉnh chỉ trong vài phút. Chọn từ hơn 300 giọng nữ AI bằng hơn 175 ngôn ngữ, thêm người dẫn chương trình đồng bộ khẩu hình và xuất bản mà không cần máy quay, micro hay phần mềm chỉnh sửa.
Các tính năng chuyển văn bản thành giọng nói nữ vượt xa âm thanh thông thường
Giọng Nữ AI Tự Nhiên
Nhập hoặc dán kịch bản của bạn và trình tạo giọng nói AI sẽ đọc nó với ngữ điệu nữ ấm áp, tự nhiên thay vì giọng đều đều, máy móc của các công cụ cũ. Nghe thử hơn 300 giọng nữ trong hơn 175 ngôn ngữ trực tuyến miễn phí và so sánh các sắc thái giọng trước khi bạn xuất bản.
Nhân bản giọng nữ của chính bạn
Ghi lại một đoạn mẫu ngắn và AI voice cloning sẽ tạo ra một giọng nữ có thể thuyết minh bất kỳ kịch bản nào mà vẫn giữ được chất giọng đặc trưng của bạn. Các nhóm có thể dùng một giọng đã được nhân bản để duy trì một chất âm thương hiệu thống nhất cho mọi video, mà không cần thuê diễn viên lồng tiếng cho từng dự án mới.
Người dẫn chương trình AI nữ với khả năng đồng bộ khẩu hình
Kết hợp giọng đọc nữ của bạn với một trong hơn 1.100 avatar, và đồng bộ khẩu hình bằng AI ở cấp độ âm vị khớp từng từ với khẩu hình của người dẫn. Các công cụ chỉ xử lý âm thanh thì chỉ đưa cho bạn một tệp; HeyGen trao cho bạn một video hoàn chỉnh, có thể xem ngay và sẵn sàng cho mọi kênh.
Kiểm soát giọng điệu, nhịp độ và cảm xúc
Tùy chỉnh từng giọng nữ bằng cách điều chỉnh tông giọng, nhịp điệu và cảm xúc ngay trong trình chỉnh sửa dựa trên văn bản của AI Studio, giống như bạn đang chỉnh sửa một tài liệu. Sửa một tên bị phát âm sai hoặc chuyển từ giọng đọc ấm áp sang sôi nổi chỉ bằng cách chỉnh sửa kịch bản và tạo lại, hoàn toàn không cần thu âm lại.
Phụ đề và xuất file SRT
Tự động tạo phụ đề với trình tạo phụ đề và xuất file SRT cùng với MP4 của bạn ở độ phân giải HD hoặc 4K. Phụ đề giúp giữ chân người xem khi tắt tiếng trên các mạng xã hội và giúp nội dung của bạn tiếp cận những người xem phụ thuộc vào phụ đề để theo dõi từng câu thoại.
Các trường hợp sử dụng giọng nói AI nữ dành cho đội ngũ nội dung
Lồng tiếng giọng nữ cho YouTube
Thu âm lồng tiếng hết lần này đến lần khác khiến mỗi lần tải lên đều bị chậm lại. Chỉ cần dán kịch bản của bạn, chọn một giọng nữ và xuất bản video giải thích và Shorts sẵn sàng lên kênh ngay trong ngày, với bất kỳ tông giọng nào phù hợp với khán giả của bạn.
Thuyết minh E-Learning và đào tạo
Thuyết minh khóa học thường đồng nghĩa với thời gian trong phòng thu hoặc chi phí thuê agency. Thay vào đó, hãy xây dựng các mô-đun đào tạo trực tiếp từ kịch bản của bạn với giọng nữ rõ ràng, dễ gần, rồi cập nhật bất kỳ bài học nào chỉ bằng cách chỉnh sửa kịch bản và tạo lại phần âm thanh.
Đoạn clip Marketing và Mạng xã hội
Các chiến dịch bị đình trệ khi mỗi biến thể quảng cáo đều cần một buổi thu âm giọng nói mới. Hãy tạo nhiều bản thu giọng nữ khác nhau chỉ từ một kịch bản, thử nghiệm các tông giọng khác nhau và xuất bản các đoạn video đã bản địa hóa cho mọi vị trí hiển thị chỉ trong một buổi chiều.
Thuyết minh giới thiệu sản phẩm
Các video giới thiệu sản phẩm cần một giọng nữ nhất quán trong mọi lần phát hành. Viết kịch bản bản demo một lần, tạo phần lồng tiếng, rồi render lại bất cứ khi nào giao diện thay đổi, mà không cần đặt lịch thu âm mới.
Sách nói và thuyết minh nội dung dài
Các kịch bản dài rất tốn kém nếu phải tự thu âm giọng nói. Hãy tạo từng chương một với một giọng nữ ổn định, giữ cách phát âm nhất quán xuyên suốt toàn bộ dự án, và chỉnh bất kỳ câu nào chỉ bằng cách sửa văn bản rồi tạo lại.
Bản địa hóa video với giọng nữ
Quay lại nội dung cho các thị trường mới thường mất hàng tháng và cần thêm một ê-kíp quay. Thay vào đó, hãy đưa bất kỳ video đã hoàn thiện nào vào trình dịch video AI và bạn sẽ nhận được giọng nữ bản địa hóa, tông giọng được nhân bản và khẩu hình khớp chỉ trong một lần xử lý.
Cách tạo video chuyển văn bản thành giọng nói nữ trong HeyGen
Dán kịch bản, chọn giọng nữ, thêm người dẫn và xuất video HD hoàn chỉnh chỉ với bốn bước ngay trên trình duyệt.
Dán kịch bản của bạn
Nhập hoặc dán kịch bản của bạn vào trình soạn thảo văn bản và chia nó thành các cảnh theo nhu cầu.
Chọn một giọng AI nữ
Xem trước giọng nữ trong hơn 175 ngôn ngữ, sau đó điều chỉnh tông giọng, nhịp độ và cảm xúc theo ý bạn.
Thêm người thuyết trình hoặc hình ảnh minh họa
Chọn một avatar để thuyết minh với khả năng đồng bộ khẩu hình, hoặc giữ bố cục không có gương mặt với cảnh B-roll.
Tạo và xuất ở chất lượng HD
Xuất video của bạn, tải xuống tệp MP4 ở độ phân giải HD hoặc 4K và thêm phụ đề SRT cho bất kỳ nền tảng nào.
Chuyển văn bản thành giọng nói nữ là gì và nó hoạt động như thế nào?
Chuyển văn bản thành giọng nói nữ sẽ biến nội dung viết thành giọng đọc nữ tự nhiên, và bạn có thể tùy chọn ghép kèm hình ảnh hoặc người dẫn chương trình được đồng bộ khẩu hình. Trong HeyGen, bạn chỉ cần dán kịch bản, chọn một giọng nữ và xuất ra file MP4 hoàn chỉnh, sẵn sàng để đăng tải.
Giọng nói AI nữ có tự nhiên không, hay sẽ nghe giống robot như các công cụ chuyển văn bản thành giọng nói cũ?
Các giọng nữ AI hiện đại nghe rất tự nhiên, với cách ngắt câu mượt mà và ngữ điệu ở cấp độ câu thay vì nhịp đọc ngắt quãng như các hệ thống TTS đời đầu. Trong HeyGen, bạn có thể nghe thử nhiều giọng nữ khác nhau, sau đó điều chỉnh tốc độ và cảm xúc cho đến khi phần đọc khớp với ý định của bạn.
HeyGen cung cấp bao nhiêu giọng nữ và ngôn ngữ?
HeyGen cung cấp hơn 300 giọng nói AI, bao gồm rất nhiều lựa chọn giọng nữ, trên hơn 175 ngôn ngữ với nhiều giọng vùng miền khác nhau. Bạn có thể so sánh các tông giọng ấm áp, chuyên nghiệp, năng động và trầm tĩnh song song trước khi chọn ra giọng phù hợp nhất cho video của mình.
Làm thế nào để tôi thêm giọng thuyết minh nữ vào video mà không cần thu âm gì cả?
Dán kịch bản của bạn, chọn một giọng nữ, và HeyGen sẽ tự động tạo phần thuyết minh rồi đồng bộ nó với avatar hoặc video của bạn. Toàn bộ quy trình chạy ngay trên trình duyệt, nên bạn không cần micro, phòng thu hay phần mềm chỉnh sửa nào.
Tại sao nên chọn HeyGen thay vì các công cụ chuyển văn bản thành giọng nói nữ khác?
Hầu hết các công cụ TTS chỉ dừng lại ở một tệp âm thanh mà bạn vẫn phải tự chỉnh sửa thành video. HeyGen tạo giọng đọc nữ và video hoàn chỉnh cùng lúc, với hơn 1.100 avatar, tính năng đồng bộ khẩu hình và dịch toàn bộ video ngay trên cùng một nền tảng.
Tôi có thể nhân bản giọng nữ của chính mình để thuyết minh video không?
Có. Hãy ghi một đoạn mẫu ngắn và AI voice cloning sẽ tạo ra một giọng nữ đọc kịch bản của bạn mà vẫn giữ được chất giọng đặc trưng của bạn. Các nhà sáng tạo dùng tính năng này để luôn nghe giống chính mình trong mọi video mà không phải thu đi thu lại nhiều lần.
Tôi có thể điều chỉnh giọng điệu và cảm xúc của giọng nữ không?
Có. Bạn có thể điều chỉnh giọng điệu, nhịp nói và cảm xúc trực tiếp trong trình chỉnh sửa, vì vậy cùng một kịch bản có thể nghe ấm áp, trấn an cho nội dung onboarding hoặc sôi động, đầy năng lượng cho một quảng cáo. Chỉ cần chỉnh sửa văn bản, tạo lại giọng đọc và bạn sẽ nghe thấy sự thay đổi ngay lập tức.
Âm thanh đa ngôn ngữ do AI tạo ra có thực sự hoạt động hiệu quả ở quy mô sản xuất không?
Có. AI Smart Ventures đã đào tạo hơn 10.000 người bằng nội dung HeyGen trên hơn 170 ngôn ngữ, như được trình bày chi tiết trong câu chuyện khách hàng AI Smart Ventures. Một nền tảng đã giúp giữ giọng nói và chất lượng nhất quán trên mọi thị trường mà họ bản địa hóa.
HeyGen có thể thay giọng trong một video hiện có thành giọng nữ ở ngôn ngữ khác không?
Có. Tải lên một video đã hoàn chỉnh và trình dịch video AI sẽ bản địa hóa video đó với giọng nữ, sao chép tông giọng và khớp chuyển động môi, khiến người nói trông như thể họ đã quay video bằng ngôn ngữ mới. Quy trình tương tự hoạt động trên hơn 175 ngôn ngữ.
Tính năng chuyển văn bản thành giọng nói nữ trên HeyGen có miễn phí không, và các gói trả phí bổ sung những gì?
Có, gói Free cho phép bạn tạo video lồng tiếng giọng nữ mà không cần trả phí. Các gói trả phí bắt đầu từ 24 đô mỗi tháng và bổ sung video dài hơn, nhiều lượt xuất hơn, cùng các gói Enterprise tùy chỉnh dành cho những đội ngũ sản xuất với số lượng lớn.
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