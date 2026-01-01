Ghi lại một đoạn mẫu ngắn và AI voice cloning sẽ tạo ra một giọng nữ có thể thuyết minh bất kỳ kịch bản nào mà vẫn giữ được chất giọng đặc trưng của bạn. Các nhóm có thể dùng một giọng đã được nhân bản để duy trì một chất âm thương hiệu thống nhất cho mọi video, mà không cần thuê diễn viên lồng tiếng cho từng dự án mới.