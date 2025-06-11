Biến mọi video thành trải nghiệm xem đến cùng với phụ đề AI đồng bộ hoàn hảo với âm thanh của bạn. HeyGen tự động chuyển ngữ, căn chỉnh thời gian và phong cách cho phụ đề của bạn để nhiều người xem có thể theo dõi, ngay cả khi tắt âm thanh. Không cần gõ tay, không cần công cụ cồng kềnh, chỉ cần phụ đề rõ ràng, hấp dẫn phù hợp với thương hiệu của bạn.
Biến những đoạn clip nhanh thành nội dung hấp dẫn với phụ đề lớn, được hoạt hóa và tối ưu cho di động. Nhấn mạnh những cụm từ quan trọng để thông điệp của bạn vẫn hiệu quả ngay cả khi không có âm thanh.
Tự động tạo phụ đề cho nội dung dài và cắt nó thành các đoạn video có chú thích trong một quy trình. Tăng cường sự giữ chân người xem, thời gian xem và khả năng tìm kiếm với văn bản trên màn hình rõ ràng, có thể tìm kiếm.
Làm cho video nội bộ dễ theo dõi hơn cho các đội ngũ toàn cầu và môi trường ồn ào. Thêm phụ đề bằng nhiều ngôn ngữ để mọi người có thể học tập theo nhịp độ của riêng họ và bằng ngôn ngữ ưa thích.
Kết hợp hình ảnh ấn tượng với phụ đề động năng cao cho các video TikTok của bạn. Sử dụng phông chữ đậm, khối màu, và hiệu ứng hiển thị từng từ để nhấn mạnh các điểm nhấn, ưu đãi, và lời kêu gọi hành động.
Tải lên các bản ghi âm và tạo phụ đề chỉ với vài cú nhấp chuột. Xuất bản các phiên bản có chú thích hoặc tải xuống các tệp phụ đề để nhúng vào trang web, hệ thống quản lý học tập, hoặc nền tảng video của bạn.
Biến các bài học và video giải thích thành những trải nghiệm học tập dễ tiêu hóa, có phụ đề. Phụ đề giúp học sinh tập trung, ghi chép và ôn lại các khái niệm chính một cách nhanh chóng.
Tại sao nên chọn Trình tạo phụ đề AI của HeyGen
Hãy làm cho mỗi giây của video của bạn trở nên đáng giá với phụ đề chính xác, phù hợp với thương hiệu và sẵn sàng cho mọi kênh. HeyGen xử lý việc chép lại, định thời gian, dịch thuật và trang trí trong một quy trình đơn giản.
Cho dù bạn đang tái sử dụng nội dung có sẵn hay tạo video mới trong HeyGen, phụ đề sẽ được tạo và căn chỉnh chỉ với một cú nhấp chuột. Dành thời gian của bạn cho câu chuyện và chiến lược, không phải chỉnh sửa từng khung hình, với công cụ tạo phụ đề AI miễn phí của chúng tôi.
Tải video của bạn lên hoặc tạo video, nhấn tạo, và để AI tự động sinh ra bản ghi âm và đánh dấu thời gian. Nhanh chóng kiểm tra và chỉnh sửa bất kỳ dòng nào trong trình soạn thảo sạch sẽ để bạn giữ quyền kiểm soát hoàn toàn kết quả cuối cùng.
Áp dụng phụ đề mạnh mẽ theo phong cách xã hội, phụ đề doanh nghiệp sạch sẽ, hoặc làm nổi bật từng từ theo phong cách karaoke chỉ trong vài giây. Lưu các cài đặt phụ đề yêu thích để mỗi video đều có vẻ ngoài và cảm giác nhất quán trên tất cả nội dung video của bạn.
Tạo phụ đề và bản dịch cho nhiều ngôn ngữ trong một không gian làm việc sử dụng công cụ tự động tạo phụ đề của chúng tôi. Làm cho nội dung của bạn có thể tiếp cận được với người xem khiếm thính, người nói tiếng nước ngoài, và bất kỳ ai đang xem video mà không bật âm thanh.
Phụ đề tự động chỉ với một cú nhấp chuột
Phát hiện lời nói, chuyển âm thanh thành văn bản, và tự động đồng bộ phụ đề với từng cảnh. Không cần mã hóa thời gian thủ công hay sao chép và dán từ các công cụ phiên âm riêng biệt.
Phong cách nâng cao & hoạt hình
Chọn từ phụ đề kiểu lower-third sạch sẽ, chú thích kiểu mạng xã hội nổi bật, định dạng “talking head”, và nổi bật từng từ theo kiểu karaoke. Điều chỉnh phông chữ, kích cỡ, màu sắc, nền và thời gian chỉ với vài cú nhấp chuột.
Dịch thuật đa ngôn ngữ
Tạo phụ đề bằng ngôn ngữ chính của bạn sử dụng công cụ tự động tạo phụ đề của chúng tôi, sau đó dịch ngay lập tức sang hơn 50 ngôn ngữ khác. Rất phù hợp cho các thương hiệu toàn cầu, đội ngũ quốc tế, và các nhà sáng tạo nội dung địa phương hóa quy mô lớn.
Các tùy chọn xuất khẩu linh hoạt
Ghi chú phụ đề trực tiếp vào video của bạn cho các nền tảng mạng xã hội hoặc tải xuống các tệp phụ đề (như SRT) để tải lên bất cứ nơi nào bạn lưu trữ. Tạo các phiên bản ngôn ngữ khác nhau mà không cần chỉnh sửa lại video.
Cách sử dụng trình tạo phụ đề AI
Bạn không cần phải là một kỹ sư âm thanh hay một người làm phụ đề chuyên nghiệp để có được phụ đề chất lượng cao. HeyGen tự động hóa những công việc nặng nhọc trong khi cung cấp cho bạn những công cụ đơn giản để tinh chỉnh các chi tiết.
Bắt đầu với bất kỳ video nào: ghi lại trong HeyGen, tải lên một tệp đã có, hoặc kéo một video bạn đã tạo trước đó. Động cơ của chúng tôi phát hiện lời nói và chuẩn bị đường dẫn cho việc thêm phụ đề.
Mở bảng phụ đề và nhấp để tự động tạo. HeyGen sẽ chuyển âm thanh thành văn bản, chia nhỏ các cụm từ nói thành các phần dễ đọc và căn chỉnh phụ đề với dòng thời gian của bạn.
Xem lại bản ghi, chỉnh sửa bất kỳ từ ngữ nào và chọn phong cách phụ đề của bạn. Điều chỉnh phông chữ, màu sắc và hiệu ứng, hoặc áp dụng một cài đặt trước đã lưu để phụ đề phù hợp với thương hiệu của bạn.
Thêm bản dịch phụ đề nếu cần, sau đó xuất video của bạn với phụ đề đã gắn sẵn hoặc tải xuống các tệp phụ đề. Đăng tải lên các nền tảng yêu thích và giữ cho khán giả của bạn luôn chú ý mọi nơi họ xem.
Một trình tạo phụ đề AI tự động chuyển đổi âm thanh trong video của bạn thành văn bản, biến nó thành phụ đề có thể đọc được, và đồng bộ hóa văn bản với các dấu thời gian chính xác. Thay vì phải gõ từng dòng một cách thủ công, bạn có thể tự động tạo ra một bản phụ đề đầy đủ chỉ trong vài phút.
HeyGen sử dụng công nghệ nhận dạng giọng nói tiên tiến để tạo ra các bản ghi chép chính xác cao cho nhiều cấu hình ghi âm khác nhau. Bạn có thể nhanh chóng quét và chỉnh sửa bất kỳ dòng nào trong trình chỉnh sửa phụ đề, để phụ đề cuối cùng của bạn phù hợp với giọng điệu và thuật ngữ thương hiệu của bạn.
Có, bạn có thể tự do tùy chỉnh phong cách của phụ đề. Chọn kiểu chữ, kích cỡ, màu sắc, nền và hiệu ứng, sau đó lưu các kết hợp yêu thích của bạn dưới dạng cài đặt sẵn để sử dụng lại trên tất cả nội dung video của bạn, tạo nên một phong cách nhất quán.
Máy phát có thể làm việc với nhiều ngôn ngữ chính để phiên âm và dịch thuật thông qua dịch giả video. Bạn có thể tạo phụ đề bằng một ngôn ngữ, sau đó dịch chúng sang nhiều ngôn ngữ khác để nội dung của bạn kết nối với khán giả trên toàn thế giới.
Bạn có thể ghi chú thích phụ đề trực tiếp vào video của mình hoặc xuất chúng dưới dạng tệp phụ đề như SRT, tùy thuộc vào cách bạn dự định xuất bản. Điều này mang lại cho bạn sự linh hoạt để sử dụng cùng một phụ đề trên các nền tảng hỗ trợ phụ đề kín.
Phụ đề thường làm tăng thời gian xem và tỷ lệ hoàn thành, đặc biệt trên điện thoại di động nơi nhiều người xem không bật âm thanh. Phụ đề rõ ràng, dễ đọc giúp mọi người theo dõi dễ dàng hơn, có thể cải thiện sự tương tác và hiệu suất nội dung tổng thể.
Vâng, Công cụ Phụ đề AI rất phù hợp cho nội dung dài hình thức như hội thảo trực tuyến, các buổi đào tạo và bài thuyết trình. Bạn có thể tự động gắn phụ đề cho toàn bộ các phiên và sau đó tái sử dụng những khoảnh khắc quan trọng thành các đoạn clip ngắn hơn, đã được phụ đề đầy đủ sử dụng định dạng vtt hoặc txt.
Không cần kinh nghiệm chỉnh sửa. Công cụ phụ đề được thiết kế cho người dùng không chuyên môn, với giao diện đơn giản và trình soạn thảo văn bản trực quan để tạo nội dung video dễ dàng. Nếu bạn có thể chỉnh sửa một tài liệu, bạn có thể tạo và tinh chỉnh phụ đề trong HeyGen.
Bạn có thể điều chỉnh thời gian của từng dòng phụ đề trực tiếp từ bảng điều khiển phụ đề. Dịch chuyển, kết hợp hoặc tách các dòng để chúng xuất hiện đúng lúc bạn muốn, mà không cần đối mặt với giao diện mã thời gian phức tạp.
Trình tạo phụ đề là một phần của trải nghiệm tạo video HeyGen, cho phép bạn chuyển từ việc viết kịch bản và ghi hình đến xuất video có phụ đề ngay tại một nơi. Kiểm tra chi tiết gói dịch vụ của bạn để xem các tùy chọn phụ đề và dịch thuật nào có sẵn cho tài khoản của bạn.
