Tại sao nên chọn Trình tạo phụ đề AI của HeyGen

Hãy làm cho mỗi giây của video của bạn trở nên đáng giá với phụ đề chính xác, phù hợp với thương hiệu và sẵn sàng cho mọi kênh. HeyGen xử lý việc chép lại, định thời gian, dịch thuật và trang trí trong một quy trình đơn giản.



Cho dù bạn đang tái sử dụng nội dung có sẵn hay tạo video mới trong HeyGen, phụ đề sẽ được tạo và căn chỉnh chỉ với một cú nhấp chuột. Dành thời gian của bạn cho câu chuyện và chiến lược, không phải chỉnh sửa từng khung hình, với công cụ tạo phụ đề AI miễn phí của chúng tôi.