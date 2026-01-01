AI Smart Ventures, đơn vị dẫn đầu trong các giải pháp ứng dụng AI, đã tiên phong trong việc triển khai AI từ năm 2015. Sứ mệnh của công ty là nâng tầm và trang bị cho các doanh nghiệp năng lực chuyên môn về AI nội bộ mà họ cần để dẫn đầu trong một thế giới vận hành bởi công nghệ. Thông qua các chương trình đào tạo AI được cá nhân hóa, dịch vụ triển khai chuyên sâu và tư vấn chiến lược sâu sắc, AI Smart Ventures đồng hành cùng các công ty vượt qua những phức tạp trong việc ứng dụng AI vào môi trường doanh nghiệp và cung cấp các giải pháp AI tiên tiến nhất.

Với các bộ phận chuyên trách AI Smart Marketing và AI Smart Insiders, AI Smart Ventures phải đối mặt với thách thức sản xuất nội dung video đa ngôn ngữ có khả năng mở rộng cho nhiều nhóm khách hàng đa dạng. Các khách hàng doanh nghiệp cần bản địa hóa nhanh chóng các tài liệu đào tạo, nhưng những phương pháp sản xuất video truyền thống lại tốn nhiều tài nguyên, mất nhiều thời gian và thiếu linh hoạt để đáp ứng các yêu cầu này.

Đào tạo thế hệ tiếp theo về sức mạnh của video AI

Để giúp các chủ doanh nghiệp và đội ngũ của họ biết cách sử dụng hiệu quả các công cụ AI trong toàn bộ tổ chức, AI Smart Ventures cung cấp chương trình đào tạo AI Smart Insiders kéo dài 10 tuần. Nhờ sự dễ sử dụng, chất lượng avatar và tính linh hoạt, HeyGen được giới thiệu là một trong ba công cụ video AI thiết yếu.

“Chúng tôi thực hiện các khóa đào tạo AI ứng dụng về cách sử dụng AI một cách rộng rãi trong toàn công ty, sau đó chúng tôi đào tạo nâng cao về các công cụ cụ thể,” Nicole Donnelly, Nhà sáng lập AI Smart Ventures, cho biết. “Chúng tôi dạy cho tất cả các nhóm học viên trong chương trình đào tạo AI Smart Insiders của mình về cách sử dụng HeyGen.”

HeyGen đã mang đến giải pháp hoàn hảo cho AI Smart Ventures và các khách hàng của họ bằng cách cung cấp một nền tảng trực quan để tạo video đa ngôn ngữ với các avatar và giọng thuyết minh chân thực. Nền tảng này tích hợp liền mạch vào hoạt động của AI Smart Ventures, giúp đội ngũ nhanh chóng sản xuất, bản địa hóa và phân phối nội dung video trên nhiều nền tảng khác nhau.

“Rất nhiều người sợ quay video. Phản hồi mà chúng tôi nhận được là: ‘Tôi không thích quay video vì tôi rất tự ti về bản thân,’” Nicole nói. “Sau khi chúng tôi làm video đầu tiên trên HeyGen, họ cảm thấy tốt hơn rất nhiều vì không còn phải tự quay nữa mà vẫn có nguồn để tạo thêm các video mới.”

Tối ưu hóa quy trình dịch video cho you.com

Bằng cách tận dụng HeyGen, AI Smart Ventures đã mở ra những khả năng mới trong việc tạo video đa ngôn ngữ, giúp triển khai các giải pháp đào tạo và marketing nhanh hơn và hiệu quả hơn. Nền tảng HeyGen đã trở thành một phần thiết yếu trong sứ mệnh của AI Smart Ventures nhằm thúc đẩy đổi mới và tạo ra giá trị cho khách hàng.

Được hàng triệu người sử dụng, you.com là một công cụ năng suất dựa trên AI có khả năng thực hiện các tìm kiếm chuyên sâu, chạy mã, tạo hình ảnh và sử dụng nhiều công cụ khác để nâng cao hiệu suất làm việc. Để tối ưu hóa quy trình dịch video, you.com đã hợp tác với AI Smart Ventures nhằm nhanh chóng và hiệu quả dịch các video đào tạo và hướng dẫn mang tính tiên phong sang tiếng Đức.

“Một phần quan trọng để giành được hợp đồng với you.com là chúng tôi có thể dịch các khóa đào tạo doanh nghiệp sang tiếng Đức rất nhanh. Ý tôi là, cực kỳ nhanh. Với HeyGen, chúng tôi có thể thực hiện việc đó ngay trong ngày họ tạo bản tiếng Anh và chuyển nó sang tiếng Đức,” Nicole nói.

Mở rộng quy mô các khóa đào tạo cứu sinh ra toàn thế giới