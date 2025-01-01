Hướng dẫn trực quan luôn dễ làm theo hơn, nhưng việc sản xuất video hướng dẫn thường chậm và tốn kém. Với HeyGen, bạn có thể tạo các video hướng dẫn chuyên nghiệp, hướng dẫn từng bước và cách sử dụng HeyGen cho video hướng dẫn chỉ trong vài phút mà không cần cả một đội ngũ sản xuất. Đào tạo nhân viên, hướng dẫn khách hàng mới hoặc chia sẻ kiến thức với khán giả trên toàn thế giới.