Hướng dẫn trực quan luôn dễ làm theo hơn, nhưng việc sản xuất video hướng dẫn thường chậm và tốn kém. Với HeyGen, bạn có thể tạo các video hướng dẫn chuyên nghiệp, hướng dẫn từng bước và cách sử dụng HeyGen cho video hướng dẫn chỉ trong vài phút mà không cần cả một đội ngũ sản xuất. Đào tạo nhân viên, hướng dẫn khách hàng mới hoặc chia sẻ kiến thức với khán giả trên toàn thế giới.
People learn better with video. HeyGen helps you create how-to videos in minutes with HeyGen by turning text-heavy instructions into clear, engaging step-by-step tutorial videos so your audience can see and understand exactly what to do, whether it’s a how-to demonstration, an onboarding guide, or a troubleshooting walkthrough.
You don’t need expensive video equipment or editing skills to make great how-to content. With HeyGen’s AI avatars, voiceovers, and easy templates, you can learn how to create and edit videos in HeyGen to produce polished. You can even upload a PDF or deck and turn it into a video in just a few clicks.
Need to train teams in multiple locations? Support global viewers? HeyGen lets you translate and localize your videos instantly, so your tutorial video content is accessible to everyone, no matter where they are or what language they speak.
How to create how-to videos with HeyGen
Đăng nhập vào HeyGen và bắt đầu tạo các video hướng dẫn chất lượng chuyên nghiệp chỉ trong vài phút—không cần kinh nghiệm chỉnh sửa video hay đội ngũ sản xuất.
Video hướng dẫn là một dạng nội dung từng bước, giải thích trực quan cách hoàn thành một nhiệm vụ, sử dụng một sản phẩm hoặc áp dụng các phương pháp tốt nhất. Video hấp dẫn hơn và dễ theo dõi hơn so với các hướng dẫn dạng văn bản, nên là một công cụ hiệu quả cho đào tạo, onboarding và giáo dục khách hàng.
HeyGen giúp bạn dễ dàng tạo các video hướng dẫn chuyên nghiệp mà không cần kỹ năng chỉnh sửa. Chỉ cần chọn một mẫu, thêm kịch bản, chọn avatar AI và tùy chỉnh video của bạn với hình ảnh minh họa. HeyGen sẽ lo phần còn lại—không cần đến đội ngũ sản xuất.
Có! HeyGen là lựa chọn hoàn hảo để tạo video đào tạo nội bộ, hướng dẫn onboarding và nội dung chỉ dẫn cho nhân viên. Với các avatar AI và mẫu dựng sẵn dễ sử dụng, bạn có thể chuẩn hóa tài liệu đào tạo trên nhiều nhóm và địa điểm.
Chắc chắn rồi. Nhiều doanh nghiệp sử dụng HeyGen để tạo video Câu hỏi thường gặp (FAQ), hướng dẫn xử lý sự cố và video hướng dẫn sản phẩm nhằm giảm số lượng yêu cầu hỗ trợ và cải thiện trải nghiệm khách hàng.
Có! HeyGen cho phép bạn thêm màu sắc thương hiệu, phông chữ, logo và hình ảnh tùy chỉnh để đảm bảo các video hướng dẫn của bạn luôn nhất quán với bộ nhận diện thương hiệu của công ty.
Độ dài lý tưởng phụ thuộc vào chủ đề, nhưng hầu hết video hướng dẫn hiệu quả đều dài 1–3 phút cho các mẹo nhanh và 5–10 phút cho các khóa hướng dẫn chuyên sâu. HeyGen giúp bạn dễ dàng tạo nội dung ngắn gọn, hấp dẫn và giữ chân người xem.
Có! HeyGen cung cấp tính năng dịch thuật và nhân bản giọng nói bằng AI, cho phép bạn tạo video hướng dẫn đa ngôn ngữ mà không tốn thêm thời gian sản xuất. Điều này đặc biệt phù hợp cho các đội ngũ toàn cầu và khách hàng quốc tế.
HeyGen được sử dụng trong nhiều ngành khác nhau, bao gồm SaaS, e-learning, hỗ trợ khách hàng, chăm sóc sức khỏe, sản xuất, nhân sự và marketing để tạo ra các video đào tạo và hướng dẫn hấp dẫn, có khả năng mở rộng.
Video HeyGen có thể được chia sẻ trên các trang web công ty, trung tâm trợ giúp, YouTube, LinkedIn, cổng đào tạo nội bộ, chiến dịch email và mạng xã hội để tối đa hóa phạm vi tiếp cận và mức độ tương tác.
Bạn có thể tạo một video hướng dẫn chuyên nghiệp chỉ trong vài phút thay vì hàng giờ. Các avatar AI và mẫu có sẵn của HeyGen loại bỏ nhu cầu quay phim và chỉnh sửa kéo dài, giúp bạn sản xuất nội dung chất lượng cao nhanh hơn nhiều so với các phương pháp truyền thống.
See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.