Tạo Video Đào Tạo AI Chuyên Nghiệp

Mở rộng nội dung, tiết kiệm thời gian và sản xuất các video đào tạo, tuân thủ và giáo dục chuyên nghiệp mà không cần đến những phiền phức của quá trình sản xuất truyền thống.

  • Tạo ra các video đào tạo chuyên nghiệp với AI
  • Cục bộ hóa nội dung cho các đội ngũ toàn cầu một cách linh hoạt
  • Cập nhật tài liệu bất cứ lúc nào một cách dễ dàng
-Video đã tạo
-Avatar đã tạo
-Video đã dịch
Các công ty hàng đầu thế giới tin tưởng HeyGen
Được hàng triệu người trên toàn thế giới tin tưởng để biến câu chuyện của họ thành hiện thực.

Hãy thử trình tạo video avatar AI của chúng tôi

Công cụ này cho phép bạn biến một bức ảnh đơn lẻ thành hình đại diện AI sống động mô phỏng chân thực các biểu cảm, chuyển động và ánh sáng để tạo ra các video mượt mà. Bạn có thể ngay lập tức tạo ra các đoạn clip chất lượng chuyên nghiệp cho nội dung mạng xã hội, đào tạo, hoặc kể chuyện mà không cần máy quay, đoàn làm phim, hay kỹ năng chỉnh sửa.

1

Select Avatar

2

Type your script

Chọn một hình đại diện có sẵn
Step 1:Chọn một hình đại diện có sẵn
Nhập lời nhắc của bạn
Step 2:Nhập lời nhắc của bạn
Nhấp vào video được tạo
Step 3:Nhấp vào video được tạo
Đánh giá

Giới thiệu Công cụ Tạo Video Đào tạo AI Miễn phí

Biến kịch bản hoặc tài liệu đào tạo thành video đào tạo AI sinh động. Với nền tảng của chúng tôi, bạn có thể tạo ra những video chuyên nghiệp chỉ trong vài phút. Không cần máy quay, phòng thu, hay diễn viên. Dù là đào tạo nhân viên mới, nội dung giáo dục, hay đào tạo tuân thủ, việc tạo ra video đào tạo chất lượng cao chưa bao giờ dễ dàng đến thế.

Bước 1

Tải lên Kịch bản của bạn

Bắt đầu bằng cách tải lên bài thuyết trình, PDF hoặc tài liệu đào tạo dựa trên văn bản của bạn trực tiếp vào nền tảng. AI sẽ ngay lập tức xử lý nội dung của bạn, chuẩn bị nó cho việc kể chuyện bằng video và hình ảnh.

Bước 2

Chọn Hình Đại Diện AI của Bạn

Chọn từ nhiều loại hình đại diện ảo sinh động được thiết kế để phản ánh nội dung đào tạo của bạn. Những hình đại diện này có khả năng truyền đạt thông điệp của bạn một cách có sức thuyết phục với người học

Bước 3

Tùy chỉnh và Cá nhân hóa

Sau khi video của bạn được tạo ra, hãy điều chỉnh giọng điệu, giọng nói và cử chỉ của avatar để phù hợp với nhu cầu đào tạo. Tùy chỉnh màu sắc, logo và cả nhạc nền để tạo nên một nét cá nhân hóa.

Bước 4

Tạo và Chia sẻ

Nhấp vào “Tạo,” và chỉ sau vài phút, video đào tạo chuyên nghiệp, chất lượng cao của bạn sẽ sẵn sàng. Tải xuống và chia sẻ trên bất kỳ nền tảng nào, hoặc tích hợp trực tiếp vào Hệ thống Quản lý Đào tạo (LMS) của bạn.

Giao diện nền tảng tạo video HeyGen AI, hiển thị bộ chuyển đổi kịch bản từ URL sang video và các công cụ tạo video khác.

Tính năng và lợi ích của trình tạo video đào tạo AI

Với trình tạo video AI này, bạn có đủ mọi thứ cần thiết để tạo ra những video đào tạo chuyên nghiệp, hấp dẫn một cách nhanh chóng và dễ dàng. Đây là lý do tại sao nền tảng này là lựa chọn tốt nhất của bạn cho việc tạo video AI:

Video Đào Tạo AI

Hình đại diện tùy chỉnh

Chọn từ hơn 1,100 hình đại diện siêu thực tế, hoặc tạo một hình đại diện phản ánh bạn hoặc thương hiệu của bạn. Mỗi hình đại diện mang lại những chuyển động sống động và biểu cảm tự nhiên, khiến cho các video của bạn trở nên chân thực và hấp dẫn.

một bức ảnh và một đoạn video của một người phụ nữ có mái tóc xoăn
Video Đào Tạo AI

Khả năng đa ngôn ngữ

Dịch kịch bản của bạn sang hơn 175 ngôn ngữ với cách thể hiện tự nhiên, giống như con người. Thu hút người học trên toàn thế giới và cá nhân hóa video của bạn cho các nền văn hóa và khu vực khác nhau.

một bức ảnh và một đoạn video của một người phụ nữ có mái tóc xoăn
Video Huấn luyện AI

Không cần thiết bị máy ảnh hay phòng thu

Bỏ qua thiết bị đắt tiền và những phiên quay dài. Chỉ cần tải lên kịch bản và hình ảnh của bạn, và tạo video của bạn trong vài phút, với AI xử lý tất cả các chi tiết kỹ thuật

một bức ảnh và một đoạn video của một người phụ nữ có mái tóc xoăn
Video Đào Tạo AI

Sản xuất video nhanh

Tạo ra các video đào tạo AI chất lượng cao trong vài phút, rất phù hợp cho các doanh nghiệp và người sáng tạo nội dung cần mở rộng sản xuất nội dung một cách hiệu quả.

một bức ảnh và một đoạn video của một người phụ nữ có mái tóc xoăn

Các câu hỏi thường gặp về Trình tạo Video Huấn luyện AI

AI training video generator là gì?

Một trình tạo video đào tạo AI biến kịch bản, tài liệu hoặc slide của bạn thành video đào tạo chuyên nghiệp sử dụng hình đại diện giống như thật và đồng bộ giọng nói chân thực. Nó loại bỏ công việc quay phim, chỉnh sửa và sản xuất thủ công.

Quy trình tạo video đào tạo AI hoạt động như thế nào?

Chỉ cần tải lên kịch bản hoặc tài liệu đào tạo của bạn, chọn một hình đại diện, và để AI tạo ra một video hoàn chỉnh với lời thoại, cử chỉ, và phụ đề. Bạn có thể cá nhân hóa thương hiệu, giọng điệu, và hình ảnh trong vài phút. Cần trợ giúp viết kịch bản? Hãy thử AI Video Script Generator.

Tôi có thể sử dụng hình ảnh hoặc giọng nói của mình trong các video đào tạo không?

Đúng vậy. Bạn có thể tải lên chân dung và bản ghi âm giọng nói của mình để tạo ra các video theo phong cách giáo viên cá nhân hóa. Bạn cũng có thể lựa chọn từ hàng trăm hình đại diện AI và các tùy chọn giọng nói AI nghe tự nhiên.

Liệu nền tảng này phù hợp cho việc đào tạo và tiếp nhận nhân viên mới trong doanh nghiệp không?

Tất nhiên. Các công ty sử dụng nó để xây dựng các mô-đun đào tạo cho nhân viên mới, cập nhật tuân thủ, hướng dẫn sản phẩm và video giao tiếp nội bộ. Đối với video kiểu người dẫn chương trình, bạn cũng có thể khám phá công cụ AI Spokesperson Tool.

Tôi có thể địa phương hóa các video đào tạo cho các đội ngũ toàn cầu không?

Vâng. Nền tảng hỗ trợ hơn 175 ngôn ngữ và phương ngôn, bao gồm cả giọng địa phương và giao tiếp đồng bộ môi. Điều này đảm bảo nội dung đào tạo của bạn có thể tiếp cận được với người học trên khắp thế giới.

Có thể cập nhật các video đào tạo AI sau khi chúng được xuất bản không?

Chắc chắn rồi. Công cụ AI, quy định và phương pháp tốt nhất thay đổi nhanh chóng. HeyGen cho phép bạn cập nhật nội dung đào tạo AI của mình bất cứ lúc nào mà không cần phải quay lại từ đầu. Điều này giúp đội ngũ của bạn luôn cập nhật với các chính sách, quy trình làm việc và hướng dẫn AI đang phát triển.

Hệ thống tạo ra các video đào tạo AI nhanh như thế nào?

Việc tạo ra thường chỉ mất vài phút. Ngay cả những mô-đun đào tạo dài cũng có thể được sản xuất nhanh chóng, giúp các đội ngũ cập nhật hoặc mở rộng nội dung mà không bị trì hoãn.

HeyGen có hiệu quả về chi phí cho các chương trình đào tạo AI không?

Việc sản xuất video truyền thống cho việc đào tạo AI thường đòi hỏi phải có chuyên gia về chủ đề xuất hiện trước máy quay, phòng thu chuyên dụng và đội ngũ biên tập. HeyGen giảm bớt những chi phí này bằng cách sử dụng hình đại diện AI và công nghệ tạo video từ văn bản, đồng thời vẫn sản xuất nội dung chuyên nghiệp, có thương hiệu mà có thể mở rộng trên toàn bộ tổ chức của bạn.

Tôi có cần kinh nghiệm chỉnh sửa video để sử dụng công cụ này không?

Không cần kinh nghiệm chỉnh sửa. AI sẽ tự động xử lý phần lồng tiếng, thời gian, hình ảnh và đồng bộ hóa. Bạn có thể bắt đầu tạo video đào tạo đầu tiên ngay lập tức thông qua HeyGen Signup.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

