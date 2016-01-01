Mở rộng nội dung, tiết kiệm thời gian và sản xuất các video đào tạo, tuân thủ và giáo dục chuyên nghiệp mà không cần đến những phiền phức của quá trình sản xuất truyền thống.
Công cụ này cho phép bạn biến một bức ảnh đơn lẻ thành hình đại diện AI sống động mô phỏng chân thực các biểu cảm, chuyển động và ánh sáng để tạo ra các video mượt mà. Bạn có thể ngay lập tức tạo ra các đoạn clip chất lượng chuyên nghiệp cho nội dung mạng xã hội, đào tạo, hoặc kể chuyện mà không cần máy quay, đoàn làm phim, hay kỹ năng chỉnh sửa.
Giới thiệu Công cụ Tạo Video Đào tạo AI Miễn phí
Biến kịch bản hoặc tài liệu đào tạo thành video đào tạo AI sinh động. Với nền tảng của chúng tôi, bạn có thể tạo ra những video chuyên nghiệp chỉ trong vài phút. Không cần máy quay, phòng thu, hay diễn viên. Dù là đào tạo nhân viên mới, nội dung giáo dục, hay đào tạo tuân thủ, việc tạo ra video đào tạo chất lượng cao chưa bao giờ dễ dàng đến thế.
Bắt đầu bằng cách tải lên bài thuyết trình, PDF hoặc tài liệu đào tạo dựa trên văn bản của bạn trực tiếp vào nền tảng. AI sẽ ngay lập tức xử lý nội dung của bạn, chuẩn bị nó cho việc kể chuyện bằng video và hình ảnh.
Chọn từ nhiều loại hình đại diện ảo sinh động được thiết kế để phản ánh nội dung đào tạo của bạn. Những hình đại diện này có khả năng truyền đạt thông điệp của bạn một cách có sức thuyết phục với người học
Sau khi video của bạn được tạo ra, hãy điều chỉnh giọng điệu, giọng nói và cử chỉ của avatar để phù hợp với nhu cầu đào tạo. Tùy chỉnh màu sắc, logo và cả nhạc nền để tạo nên một nét cá nhân hóa.
Nhấp vào “Tạo,” và chỉ sau vài phút, video đào tạo chuyên nghiệp, chất lượng cao của bạn sẽ sẵn sàng. Tải xuống và chia sẻ trên bất kỳ nền tảng nào, hoặc tích hợp trực tiếp vào Hệ thống Quản lý Đào tạo (LMS) của bạn.
Tính năng và lợi ích của trình tạo video đào tạo AI
Với trình tạo video AI này, bạn có đủ mọi thứ cần thiết để tạo ra những video đào tạo chuyên nghiệp, hấp dẫn một cách nhanh chóng và dễ dàng. Đây là lý do tại sao nền tảng này là lựa chọn tốt nhất của bạn cho việc tạo video AI:
Hình đại diện tùy chỉnh
Chọn từ hơn 1,100 hình đại diện siêu thực tế, hoặc tạo một hình đại diện phản ánh bạn hoặc thương hiệu của bạn. Mỗi hình đại diện mang lại những chuyển động sống động và biểu cảm tự nhiên, khiến cho các video của bạn trở nên chân thực và hấp dẫn.
Khả năng đa ngôn ngữ
Dịch kịch bản của bạn sang hơn 175 ngôn ngữ với cách thể hiện tự nhiên, giống như con người. Thu hút người học trên toàn thế giới và cá nhân hóa video của bạn cho các nền văn hóa và khu vực khác nhau.
Không cần thiết bị máy ảnh hay phòng thu
Bỏ qua thiết bị đắt tiền và những phiên quay dài. Chỉ cần tải lên kịch bản và hình ảnh của bạn, và tạo video của bạn trong vài phút, với AI xử lý tất cả các chi tiết kỹ thuật
Sản xuất video nhanh
Tạo ra các video đào tạo AI chất lượng cao trong vài phút, rất phù hợp cho các doanh nghiệp và người sáng tạo nội dung cần mở rộng sản xuất nội dung một cách hiệu quả.
Một trình tạo video đào tạo AI biến kịch bản, tài liệu hoặc slide của bạn thành video đào tạo chuyên nghiệp sử dụng hình đại diện giống như thật và đồng bộ giọng nói chân thực. Nó loại bỏ công việc quay phim, chỉnh sửa và sản xuất thủ công.
Chỉ cần tải lên kịch bản hoặc tài liệu đào tạo của bạn, chọn một hình đại diện, và để AI tạo ra một video hoàn chỉnh với lời thoại, cử chỉ, và phụ đề. Bạn có thể cá nhân hóa thương hiệu, giọng điệu, và hình ảnh trong vài phút. Cần trợ giúp viết kịch bản? Hãy thử AI Video Script Generator.
Đúng vậy. Bạn có thể tải lên chân dung và bản ghi âm giọng nói của mình để tạo ra các video theo phong cách giáo viên cá nhân hóa. Bạn cũng có thể lựa chọn từ hàng trăm hình đại diện AI và các tùy chọn giọng nói AI nghe tự nhiên.
Tất nhiên. Các công ty sử dụng nó để xây dựng các mô-đun đào tạo cho nhân viên mới, cập nhật tuân thủ, hướng dẫn sản phẩm và video giao tiếp nội bộ. Đối với video kiểu người dẫn chương trình, bạn cũng có thể khám phá công cụ AI Spokesperson Tool.
Vâng. Nền tảng hỗ trợ hơn 175 ngôn ngữ và phương ngôn, bao gồm cả giọng địa phương và giao tiếp đồng bộ môi. Điều này đảm bảo nội dung đào tạo của bạn có thể tiếp cận được với người học trên khắp thế giới.
Chắc chắn rồi. Công cụ AI, quy định và phương pháp tốt nhất thay đổi nhanh chóng. HeyGen cho phép bạn cập nhật nội dung đào tạo AI của mình bất cứ lúc nào mà không cần phải quay lại từ đầu. Điều này giúp đội ngũ của bạn luôn cập nhật với các chính sách, quy trình làm việc và hướng dẫn AI đang phát triển.
Việc tạo ra thường chỉ mất vài phút. Ngay cả những mô-đun đào tạo dài cũng có thể được sản xuất nhanh chóng, giúp các đội ngũ cập nhật hoặc mở rộng nội dung mà không bị trì hoãn.
Việc sản xuất video truyền thống cho việc đào tạo AI thường đòi hỏi phải có chuyên gia về chủ đề xuất hiện trước máy quay, phòng thu chuyên dụng và đội ngũ biên tập. HeyGen giảm bớt những chi phí này bằng cách sử dụng hình đại diện AI và công nghệ tạo video từ văn bản, đồng thời vẫn sản xuất nội dung chuyên nghiệp, có thương hiệu mà có thể mở rộng trên toàn bộ tổ chức của bạn.
Không cần kinh nghiệm chỉnh sửa. AI sẽ tự động xử lý phần lồng tiếng, thời gian, hình ảnh và đồng bộ hóa. Bạn có thể bắt đầu tạo video đào tạo đầu tiên ngay lập tức thông qua HeyGen Signup.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Biến ý tưởng của bạn thành video chuyên nghiệp với AI.