Bước 1 Tải lên Kịch bản của bạn Bắt đầu bằng cách tải lên bài thuyết trình, PDF hoặc tài liệu đào tạo dựa trên văn bản của bạn trực tiếp vào nền tảng. AI sẽ ngay lập tức xử lý nội dung của bạn, chuẩn bị nó cho việc kể chuyện bằng video và hình ảnh.

Bước 2 Chọn Hình Đại Diện AI của Bạn Chọn từ nhiều loại hình đại diện ảo sinh động được thiết kế để phản ánh nội dung đào tạo của bạn. Những hình đại diện này có khả năng truyền đạt thông điệp của bạn một cách có sức thuyết phục với người học

Bước 3 Tùy chỉnh và Cá nhân hóa Sau khi video của bạn được tạo ra, hãy điều chỉnh giọng điệu, giọng nói và cử chỉ của avatar để phù hợp với nhu cầu đào tạo. Tùy chỉnh màu sắc, logo và cả nhạc nền để tạo nên một nét cá nhân hóa.