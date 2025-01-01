Đơn giản hóa những ý tưởng phức tạp và tăng mức độ tương tác của khách hàng với HeyGen. Dù bạn đang ra mắt một sản phẩm mới hay hướng dẫn người dùng qua một quy trình làm việc, HeyGen giúp bạn tạo các video giải thích chuyên nghiệp, đúng định hướng thương hiệu chỉ trong vài phút mà không cần đội ngũ sản xuất hay chỉnh sửa phức tạp.
Your products deserve an elevated first impression. Traditional video production is expensive and time-intensive. HeyGen automates the process, enabling teams to produce high-quality product videos faster and at a fraction of the cost.
Turn dry, technical manuals into captivating how-to guides by learning how to use HeyGen for how-to videos. Use the most lifelike avatars in the market, motion graphics, and crisp narration to simplify learning and ensure your audience quickly grasps even the most intricate processes.
Quickly update messaging, swap visuals, and personalize your product videos with HeyGen’s AI-powered platform. Test, optimize, and tailor content for any audience in over 170 languages and dialec without reshoots or expensive edits.
“Chúng tôi phục vụ rất nhiều đơn vị kinh doanh khác nhau. Chúng tôi cần nổi bật lên như bất kỳ đội ngũ marketing nào. Nhưng đồng thời, với quy mô của mình, chúng tôi phải đặc biệt linh hoạt và tiết kiệm. Đó là lý do chúng tôi chủ động tận dụng và đón nhận AI thay vì chỉ thụ động phản ứng.”
Kelly Peters
Phó Chủ tịch Marketing tại Tomorrow.io
How to create product videos with HeyGen
Đăng nhập vào HeyGen và sẵn sàng tạo các video sản phẩm ấn tượng, chuyên nghiệp chỉ trong vài phút bằng cách tìm hiểu cách tạo video giải thích sản phẩm.
HeyGen là một nền tảng tạo video bằng AI cho phép tạo ra các video chuyên nghiệp, có thể tùy chỉnh với các avatar AI. Nền tảng này đơn giản hóa quy trình sản xuất video giải thích sản phẩm bằng cách cho phép bạn xây dựng nội dung hấp dẫn và giàu thông tin mà không cần đến một đội ngũ sản xuất hoàn chỉnh.
HeyGen sử dụng các avatar AI, loại bỏ nhu cầu về diễn viên quay trực tiếp, thiết bị phức tạp hoặc các chu kỳ sản xuất kéo dài. Nền tảng này cho phép tạo video nhanh chóng, dễ dàng cập nhật và bản địa hóa cho khán giả trên toàn cầu.
Có! HeyGen cho phép bạn tùy chỉnh avatar để phản ánh cá tính thương hiệu của mình. Bạn có thể chọn từ nhiều kiểu avatar khác nhau, điều chỉnh ngoại hình của họ và viết kịch bản lời thoại để phù hợp với thông điệp bạn muốn truyền tải.
Chắc chắn rồi. HeyGen hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, cho phép bạn tạo video giải thích phù hợp với nhiều thị trường khác nhau. Bạn có thể cung cấp nội dung được bản địa hóa với phần lồng tiếng chất lượng cao bằng ngôn ngữ mà bạn lựa chọn.
Việc cập nhật video với HeyGen diễn ra nhanh chóng và đơn giản. Chỉ cần chỉnh sửa kịch bản hoặc hình ảnh trực quan ngay trên nền tảng, và video đã được cập nhật của bạn sẽ sẵn sàng chỉ sau vài phút.
Có, video sản phẩm HeyGen rất linh hoạt và có thể được tối ưu hóa để sử dụng trên website, mạng xã hội, các chiến dịch email hoặc các nền tảng đào tạo nội bộ.
Với HeyGen, bạn có thể tạo một video sản phẩm chất lượng chuyên nghiệp chỉ trong vài giờ, tùy thuộc vào mức độ phức tạp của kịch bản và nhu cầu hình ảnh của bạn.
Hoàn toàn không. Giao diện thân thiện với người dùng của HeyGen được thiết kế cho các marketer, nhà giáo dục và doanh nghiệp không có chuyên môn kỹ thuật. Nền tảng này sẽ hướng dẫn bạn từng bước trong toàn bộ quy trình tạo video.
HeyGen lý tưởng cho các ngành như SaaS, thương mại điện tử, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và nhiều lĩnh vực khác — bất cứ nơi nào việc truyền đạt sản phẩm rõ ràng và tương tác với khách hàng được đặt lên hàng đầu.
Bắt đầu rất đơn giản! Đăng ký HeyGen, khám phá các công cụ tạo video của nền tảng và bắt tay vào xây dựng video sản phẩm đầu tiên được hỗ trợ bởi AI ngay hôm nay.
Xem cách các doanh nghiệp giống như của bạn mở rộng quy mô sản xuất nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với giải pháp video AI sáng tạo nhất.