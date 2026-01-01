Як створити глосарій Вашого бренду

Послідовність бренду — це не лише про те, як виглядає Ваш контент, а й про те, як він звучить. Brand Glossary гарантує, що назви, фрази та технічні терміни вимовляються й перекладаються саме так, як Ви хочете, щоразу. Завдяки визначеним правилам вимови та перекладу Ваші відео залишаються точними й такими, що відповідають бренду, для всіх креаторів, мов і авдиторій.

Що робить Brand Glossary

Brand Glossary дає Вам змогу керувати правилами вимови та перекладу, щоб важливі терміни щоразу відтворювалися коректно. Ці правила автоматично застосовуються під час перекладу відео та озвучування, допомагаючи уникати неточностей і неправильних вимов.

Ви можете створювати правила глосарію вручну або завантажувати їх оптом за допомогою CSV-файлу.

Створюйте правила глосарію вручну

У лівій навігації натисніть Brand, щоб відкрити Brand Hub, потім виберіть вкладку Brand Glossary. Натисніть Add New Brand Glossary.

Ви побачите два варіанти: завантажити файл CSV або додати терміни вручну. Щоб додати терміни вручну, натисніть «Add New». Введіть початкове слово або фразу, а потім вкажіть, як їх слід вимовляти або перекладати. За потреби це може включати фонетичне написання.

Після збереження ці правила автоматично застосовуються щоразу, коли Ваше відео перекладається відповідною мовою. Ви можете редагувати або видаляти терміни в будь-який момент, коли змінюється Ваше повідомлення.

Завантажте правила глосарію за допомогою CSV

Якщо Ви хочете додати кілька термінів одночасно, підготуйте файл CSV, що містить Ваші ключові слова та правила їх вимови або перекладу. Натисніть Upload CSV і дотримуйтесь підказок, щоб зіставити стовпці, підтвердивши, який стовпець містить оригінальні терміни, а який — вимову або переклад.

Цей спосіб ідеально підходить, якщо Ваша команда вже керує термінологією в електронних таблицях або зовнішніх системах.

Застосовуйте брендований глосарій у AI Studio

Щойно Ваш Brand Glossary налаштовано, застосувати його до відео дуже просто. У AI Studio натисніть кнопку Brand у верхньому лівому куті, щоб отримати доступ до Ваших Brand Kit і Brand Glossary.

Тут Ви можете перемикатися між глосаріями та обирати, чи застосовувати, чи прибирати правила вимови й перекладу до свого сценарію. Коли правила вимови активні, відповідні слова підсвічуються фіолетовим, щоб Ви легко бачили, що саме контролюється.

Ви також можете додавати нові правила вимови безпосередньо під час редагування свого сценарію. Усі нові записи автоматично зберігаються в активному Brand Glossary.

Використовуйте Brand Glossary для перекладів

Brand Glossary стає особливо потужним інструментом під час перекладу відео. Для найкращих результатів рекомендуємо створювати окремий глосарій для кожної цільової мови, оскільки правила перекладу часто відрізняються залежно від мови.

Є два основні типи правил перекладу. «Force Translate» дає змогу точно визначити, як має перекладатися термін, наприклад, завжди перетворювати «artificial intelligence» на «ШІ». «Don’t Translate» фіксує слова так, щоб вони ніколи не змінювалися, що ідеально підходить для назв брендів, продуктів або торговельних марок.