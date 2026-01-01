Як створити бренд-систему

Послідовність — одна з найважливіших складових побудови впізнаваного бренду. Brand Kit у HeyGen спрощує це завдання, зберігаючи всі Ваші візуальні активи, логотипи, шрифти, кольори та медіа в одному місці. Замість того щоб щоразу відтворювати бренд заново, коли Ви починаєте новий проєкт, Ви та Ваша команда можете брати все безпосередньо з набору, гарантуючи, що кожне відео виглядає й сприймається відповідно до Вашої айдентики.

Створіть бренд-систему

На головній сторінці HeyGen перейдіть на вкладку Brand System у лівій панелі та натисніть New Brand System.

Ви можете завантажити URL свого вебсайту, і HeyGen автоматично створить бренд-систему на основі Вашого сайту. Якщо Ви надаєте перевагу більшому контролю, Ви можете створити бренд-систему вручну, завантажуючи й налаштовуючи логотипи, кольори, зображення, шрифти та відео окремо.

Додавайте й керуйте брендовими активами

Додавати ресурси просто. Ви можете перетягувати файли безпосередньо в бренд-систему або завантажувати їх зі свого пристрою. Логотипи, зображення, відео та шрифти зберігаються в одному місці й завжди готові до використання.

Щоб додати фірмові кольори, натисніть значок плюса в розділі Colors. Ви можете вибрати колір за допомогою піпетки або ввести точний hex‑код, щоб максимально точно відповідати стилю Вашого бренду.

Використовуйте свою бренд-систему в AI Studio

Щойно Ви створите свою бренд-систему, вона стане доступною безпосередньо в AI Studio. Під час роботи над відео Ваша бренд-система завжди під рукою, тож Ви легко зможете послідовно застосовувати логотипи, кольори, шрифти та медіа в усіх сценах.

Брендові системи перетворюють брендинг на автоматичний процес замість повторюваного, дозволяючи Вам більше зосередитися на контенті.

Додайте фірмовий стиль до Ваших відео

Коли Ви відкриваєте проєкт у AI Studio, Ваша бренд-система автоматично доступна. Ви можете застосовувати фірмові кольори до фону та тексту, додавати логотипи, використовувати брендовані візуали й зберігати послідовну типографіку в усьому відео.

Будь-які оновлення, які Ви вносите до своєї бренд-системи, застосовуватимуться до майбутніх проєктів, гарантуючи, що Ваш брендинг залишатиметься узгодженим у процесі розвитку.