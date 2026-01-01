แปลงข้อความเป็นเสียงผู้หญิง
เปลี่ยนสคริปต์ใดๆ ให้เป็นเสียงบรรยายผู้หญิงที่เป็นธรรมชาติพร้อมวิดีโอที่เสร็จสมบูรณ์ได้ในไม่กี่นาที เลือกใช้เสียงผู้หญิง AI กว่า 300 เสียงในมากกว่า 175 ภาษา เพิ่มผู้บรรยายแบบลิปซิงก์ แล้วเผยแพร่ได้เลยโดยไม่ต้องใช้กล้อง ไมโครโฟน หรือซอฟต์แวร์ตัดต่อ
ฟีเจอร์แปลงข้อความเป็นเสียงผู้หญิงที่ทำได้มากกว่าแค่เสียงพูด
เสียงผู้หญิง AI ที่เป็นธรรมชาติ
พิมพ์หรือวางสคริปต์ของคุณแล้วให้ AI voice generator อ่านออกเสียงด้วยน้ำเสียงผู้หญิงที่อบอุ่นและเป็นธรรมชาติ แทนจังหวะหุ่นยนต์แข็งทื่อแบบเครื่องมือรุ่นเก่า ทดลองฟังเสียงผู้หญิงมากกว่า 300 เสียงในกว่า 175 ภาษาได้ฟรีบนออนไลน์ และเปรียบเทียบน้ำเสียงก่อนเรนเดอร์วิดีโอ
โคลนเสียงผู้หญิงของคุณเอง
บันทึกตัวอย่างสั้นๆ แล้ว การโคลนเสียงด้วย AI จะสร้างเสียงผู้หญิงที่บรรยายสคริปต์ใดๆ ได้โดยยังคงโทนเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ ทีมสามารถใช้เสียงที่โคลนเพียงเสียงเดียวเพื่อรักษาเอกลักษณ์เสียงของแบรนด์ให้เหมือนกันในทุกวิดีโอ โดยไม่ต้องจองนักพากย์เสียงใหม่ทุกโปรเจกต์
ผู้บรรยายหญิง AI แบบลิปซิงก์
จับคู่เสียงบรรยายผู้หญิงของคุณกับหนึ่งในอวตารกว่า 1,100 ตัว และให้ AI lip sync ในระดับโฟนีมซิงก์ทุกคำให้ตรงกับการขยับปากของผู้นำเสนอ เครื่องมือที่ทำได้แค่เสียงจะส่งให้คุณแค่ไฟล์เสียง แต่ HeyGen ส่งให้คุณเป็นวิดีโอที่เสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งานบนทุกช่องทาง
ควบคุมโทน จังหวะ และอารมณ์
ปรับแต่งเสียงผู้หญิงแต่ละเสียงได้อย่างละเอียดด้วยการตั้งค่าโทน จังหวะ และอารมณ์จากตัวแก้ไขแบบใช้ข้อความใน AI Studio เหมือนแก้เอกสารทั่วไป แก้การออกเสียงชื่อผิดหรือเปลี่ยนโทนเสียงจากอบอุ่นเป็นกระฉับกระเฉงได้ง่ายๆ แค่แก้สคริปต์แล้วสร้างใหม่ ไม่ต้องนัดอัดเสียงซ้ำ
ซับไตเติลและการส่งออกไฟล์ SRT
สร้างคำบรรยายอัตโนมัติด้วย subtitle generator และส่งออกไฟล์ SRT พร้อมกับไฟล์ MP4 ของคุณในความละเอียด HD หรือ 4K คำบรรยายช่วยดึงดูดผู้ชมที่ปิดเสียงบนโซเชียลฟีดและเปิดโอกาสให้คอนเทนต์ของคุณเข้าถึงผู้ชมที่ต้องอาศัยคำบรรยายในการติดตามทุกประโยคที่พูด
กรณีการใช้งานเสียง AI ผู้หญิงสำหรับทีมคอนเทนต์
เสียงบรรยายผู้หญิงสำหรับ YouTube
การอัดเสียงบรรยายซ้ำไปซ้ำมาทำให้การอัปโหลดแต่ละวิดีโอช้าลง แค่วางสคริปต์ เลือกเสียงผู้หญิง แล้วเผยแพร่วิดีโออธิบายและ Shorts ที่พร้อมลงช่องได้ภายในวันเดียว ในโทนเสียงแบบไหนก็ได้ที่เหมาะกับกลุ่มผู้ชมของคุณ
บรรยายสำหรับอีเลิร์นนิงและการฝึกอบรม
การบรรยายคอร์สมักต้องใช้เวลาสตูดิโอหรือเสียค่าบริการเอเจนซี สร้างโมดูลการอบรมจากสคริปต์ของคุณด้วยเสียงผู้หญิงที่ชัดเจนและเข้าถึงง่ายแทน จากนั้นอัปเดตบทเรียนได้ทุกเมื่อเพียงแก้ไขสคริปต์แล้วสร้างเสียงใหม่อีกครั้ง
คลิปการตลาดและโซเชียล
แคมเปญสะดุดทุกครั้งที่ต้องอัดเสียงใหม่ให้ทุกเวอร์ชันโฆษณา สร้างเสียงบรรยายผู้หญิงได้หลายเทคจากสคริปต์เดียว ทดสอบโทนเสียงหลากหลาย และส่งคลิปโลคัลไลซ์สำหรับทุกช่องทางได้ภายในบ่ายเดียว
บรรยายเดโมผลิตภัณฑ์
วิดีโอสาธิตผลิตภัณฑ์ต้องใช้เสียงผู้หญิงที่สม่ำเสมอในทุกเวอร์ชัน เขียนสคริปต์เดโมครั้งเดียว สร้างเสียงพากย์ แล้วเรนเดอร์ใหม่ได้ทุกครั้งที่อินเทอร์เฟซมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องจองเวลาบันทึกเสียงใหม่
หนังสือเสียงและการบรรยายเนื้อหายาว
สคริปต์ยาวๆ ใช้เวลาและต้นทุนสูงในการอัดเสียงเอง สร้างเสียงผู้หญิงโทนเดียวกันต่อเนื่องได้ทีละบท รักษาการออกเสียงให้สม่ำเสมอทั้งโปรเจกต์ และแก้ไขประโยคไหนก็ได้ด้วยการแก้ข้อความแล้วสร้างเสียงใหม่
ทำวิดีโอให้เหมาะกับแต่ละพื้นที่ด้วยเสียงผู้หญิง
การถ่ายทำคอนเทนต์ใหม่สำหรับแต่ละตลาดใช้เวลาหลายเดือนและต้องใช้ทีมถ่ายทำเพิ่ม แค่ส่งวิดีโอที่เสร็จแล้วของคุณเข้าเครื่องมือแปลวิดีโอ AI ก็ได้เสียงผู้หญิงภาษาท้องถิ่น โทนเสียงที่โคลนให้เหมือนต้นฉบับ และการขยับปากที่ซิงก์ตรงกันได้ในครั้งเดียว
วิธีสร้างวิดีโอข้อความเป็นเสียงผู้หญิงใน HeyGen
วางสคริปต์ เลือกเสียงผู้หญิง เพิ่มผู้นำเสนอ แล้วส่งออกวิดีโอ HD ที่เสร็จสมบูรณ์ได้ใน 4 ขั้นตอนบนเบราว์เซอร์
วางสคริปต์ของคุณ
พิมพ์หรือวางสคริปต์ของคุณลงในตัวแก้ไขข้อความแล้วแบ่งออกเป็นซีนตามต้องการ
เลือกเสียงผู้หญิงจาก AI
พรีวิวเสียงผู้หญิงในมากกว่า 175 ภาษา จากนั้นตั้งโทนจังหวะและอารมณ์ของเสียงได้ตามต้องการ
เพิ่มผู้นำเสนอหรือภาพประกอบ
เลือกอวตารเพื่อพูดบรรยายของคุณพร้อมลิปซิงก์ หรือใช้เลย์เอาต์แบบไม่เห็นหน้าโดยใช้ฟุตเทจ B-roll
สร้างและส่งออกแบบความละเอียดระดับ HD
เรนเดอร์วิดีโอของคุณ ดาวน์โหลดไฟล์ MP4 แบบ HD หรือ 4K และเพิ่มซับไตเติล SRT สำหรับทุกแพลตฟอร์ม
Female text to speech คืออะไรและทำงานอย่างไร
การแปลงข้อความเป็นเสียงผู้หญิงคือการแปลงข้อความที่เขียนให้กลายเป็นเสียงผู้หญิงที่ฟังเป็นธรรมชาติ จากนั้นสามารถจับคู่กับภาพหรือผู้บรรยายแบบลิปซิงก์ได้ตามต้องการ ใน HeyGen เพียงวางสคริปต์ เลือกเสียงผู้หญิง แล้วเรนเดอร์เป็นไฟล์ MP4 ที่พร้อมเผยแพร่ได้ทันที
เสียงผู้หญิงจาก AI จะฟังเป็นธรรมชาติหรือยังฟังเหมือนหุ่นยนต์แบบเครื่องมือ TTS รุ่นเก่า?
เสียงผู้หญิง AI สมัยใหม่ฟังเป็นธรรมชาติด้วยจังหวะการพูดที่ลื่นไหลและน้ำเสียงระดับประโยค แทนจังหวะหุ่นยนต์แบบ TTS ยุคแรกๆ ใน HeyGen สามารถพรีวิวเสียงผู้หญิงได้หลายสไตล์ แล้วปรับจังหวะและอารมณ์ของเสียงให้ตรงกับสิ่งที่ต้องการสื่อได้อย่างละเอียด
HeyGen มีเสียงผู้หญิงและรองรับกี่ภาษา?
HeyGen มีเสียง AI ให้เลือกมากกว่า 300 เสียง รวมถึงเสียงผู้หญิงหลากหลายสไตล์ ครอบคลุมมากกว่า 175 ภาษาและสำเนียงท้องถิ่นมากมาย สามารถเปรียบเทียบโทนเสียงอบอุ่น มืออาชีพ กระฉับกระเฉง หรือสงบเคียงข้างกันได้ก่อนเลือกใช้ให้เหมาะกับวิดีโอของคุณ
จะเพิ่มเสียงบรรยายผู้หญิงลงในวิดีโอโดยไม่ต้องอัดเสียงเองได้อย่างไร?
วางสคริปต์ เลือกเสียงผู้หญิง แล้ว HeyGen จะสร้างเสียงบรรยายและซิงก์เข้ากับอวตารหรือฟุตเทจของคุณโดยอัตโนมัติ เวิร์กโฟลว์ทั้งหมดทำงานบนเบราว์เซอร์ ไม่ต้องใช้ไมค์ สตูดิโอ หรือซอฟต์แวร์ตัดต่อใดๆ
ทำไมต้องเลือก HeyGen แทนเครื่องมือแปลงข้อความเป็นเสียงผู้หญิงตัวอื่น
เครื่องมือ TTS ส่วนใหญ่สร้างได้แค่ออดิโอไฟล์ที่ยังต้องเอาไปตัดต่อใส่วิดีโอเอง แต่ HeyGen สร้างทั้งเสียงบรรยายผู้หญิงและวิดีโอที่เสร็จสมบูรณ์ไปพร้อมกัน มีอวตารให้เลือกมากกว่า 1,100 แบบ ลิปซิงก์ และการแปลวิดีโอทั้งเรื่องได้ในแพลตฟอร์มเดียว
สามารถโคลนเสียงผู้หญิงของตัวเองเพื่อใช้บรรยายวิดีโอได้ไหม
ได้ เพียงอัดตัวอย่างเสียงสั้นๆ แล้วการโคลนเสียงด้วย AIจะสร้างเสียงผู้หญิงที่อ่านสคริปต์ของคุณโดยยังคงโทนเสียงที่คนจดจำได้ ครีเอเตอร์ใช้ฟีเจอร์นี้เพื่อให้ทุกวิดีโอมีเสียงเป็นตัวเองโดยไม่ต้องอัดซ้ำหลายรอบ
สามารถควบคุมโทนและอารมณ์ของเสียงผู้หญิงได้ไหม
ได้ คุณสามารถปรับโทน จังหวะ และอารมณ์ได้โดยตรงในตัวแก้ไข ทำให้สคริปต์เดียวกันฟังดูอบอุ่นน่าเชื่อถือสำหรับการออนบอร์ด หรือสนุกมีพลังสำหรับโฆษณา เพียงแก้ไขข้อความ กดสร้างใหม่ แล้วฟังความเปลี่ยนแปลงได้ทันที
เสียงหลายภาษาที่สร้างด้วย AI ใช้งานได้จริงในระดับการผลิตหรือไม่?
ได้ AI Smart Ventures ฝึกอบรมผู้คนมากกว่า 10,000 คนด้วยคอนเทนต์จาก HeyGen ครอบคลุมกว่า 170 ภาษา ตามรายละเอียดในกรณีศึกษาลูกค้า AI Smart Venturesแพลตฟอร์มเดียวช่วยให้เสียงและคุณภาพสม่ำเสมอในทุกตลาดที่ทำโลคัลไลซ์
HeyGen สามารถเปลี่ยนเสียงในวิดีโอเดิมให้เป็นเสียงผู้หญิงในภาษาอื่นได้ไหม?
ได้ อัปโหลดวิดีโอที่เสร็จแล้วแล้วให้ AI video translator แปลและปรับให้เป็นภาษาท้องถิ่นด้วยเสียงผู้หญิง โทนเสียงที่โคลนให้เหมือนต้นฉบับ และลิปซิงก์ให้ปากตรงกับเสียง ทำให้ดูเหมือนผู้พูดถ่ายทำวิดีโอเป็นภาษานั้นตั้งแต่แรก เวิร์กโฟลว์เดียวกันนี้รองรับมากกว่า 175 ภาษา
ฟีเจอร์แปลงข้อความเป็นเสียงผู้หญิงบน HeyGen ใช้ได้ฟรีไหม และแพ็กเกจแบบชำระเงินเพิ่มอะไรให้บ้าง
ได้แน่นอน แผน Free ให้สร้างวิดีโอพากย์เสียงผู้หญิงได้ฟรีโดยไม่ต้องจ่ายเงิน แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $24 ต่อเดือน เพิ่มความยาววิดีโอและจำนวนการส่งออก พร้อมแผน Enterprise แบบปรับแต่งสำหรับทีมที่ต้องผลิตวิดีโอจำนวนมาก
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