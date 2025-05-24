AI Smart Ventures ผู้นำด้านโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI เป็นผู้บุกเบิกการนำ AI มาใช้ตั้งแต่ปี 2015 โดยมีพันธกิจในการยกระดับและเสริมศักยภาพให้กับองค์กรต่างๆ ด้วยความเชี่ยวชาญด้าน AI ภายในองค์กรที่จำเป็นต่อการเป็นผู้นำในโลกเทคโนโลยี ผ่านการอบรม AI แบบปรับให้เหมาะกับแต่ละองค์กร บริการวางระบบเชิงลึก และที่ปรึกษากลยุทธ์เชิงลึก AI Smart Ventures ช่วยนำทางองค์กรให้ก้าวผ่านความซับซ้อนของการนำ AI มาใช้ในโลกธุรกิจ และมอบโซลูชัน AI ล้ำสมัยให้พร้อมใช้งาน
ด้วยการมีหน่วยงานย่อยอย่าง AI Smart Marketing และ AI Smart Insiders ทำให้ AI Smart Ventures ต้องเผชิญกับความท้าทายในการผลิตคอนเทนต์วิดีโอแบบปรับขนาดได้และรองรับหลายภาษาเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่หลากหลาย ลูกค้าองค์กรต้องการการแปลและปรับเนื้อหาสื่อการสอนให้เป็นภาษาท้องถิ่นอย่างรวดเร็ว แต่กระบวนการผลิตวิดีโอแบบดั้งเดิมกลับใช้ทรัพยากรมหาศาล ใช้เวลานาน และขาดความยืดหยุ่นในการตอบสนองความต้องการเหล่านี้
เสริมทักษะคนรุ่นใหม่ให้เข้าใจพลังของวิดีโอ AI
เพื่อเสริมศักยภาพให้เจ้าของธุรกิจและทีมสามารถใช้เครื่องมือ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร AI Smart Ventures จึงจัดโปรแกรมอบรม AI Smart Insiders ระยะเวลา 10 สัปดาห์ ด้วยความง่ายในการใช้งาน คุณภาพของอวตาร และความยืดหยุ่นในการประยุกต์ใช้ HeyGen จึงถูกเลือกให้เป็นหนึ่งใน 3 เครื่องมือวิดีโอ AI ที่สำคัญที่สุด
“เราจัดการอบรม AI เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้ AI ในภาพรวมทั่วทั้งบริษัท จากนั้นจึงมีการอบรมขั้นสูงเชิงลึกในแต่ละเครื่องมือเฉพาะทาง” นิโคล ดอนเนลลี ผู้ก่อตั้ง AI Smart Ventures กล่าว “เราใช้สอนให้กับทุกคohort ในโปรแกรมอบรม AI Smart Insiders ของเราเกี่ยวกับวิธีใช้ HeyGen”
HeyGen มอบโซลูชันที่ลงตัวให้กับ AI Smart Ventures และลูกค้า ด้วยแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายสำหรับการสร้างวิดีโอหลายภาษา พร้อมอวตารและเสียงบรรยายที่สมจริง แพลตฟอร์มนี้ผสานรวมเข้ากับการดำเนินงานของ AI Smart Ventures ได้อย่างไร้รอยต่อ ทำให้ทีมสามารถผลิต ปรับให้เหมาะกับแต่ละท้องถิ่น และกระจายคอนเทนต์วิดีโอไปยังแพลตฟอร์มต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
“หลายคนกลัวการทำวิดีโอ ฟีดแบ็กที่เราได้ยินบ่อยคือ ‘ฉันไม่ชอบอัดวิดีโอเพราะรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองมากๆ’” นิโคลกล่าว “หลังจากเราทำวิดีโอแรกบน HeyGen พวกเขารู้สึกดีขึ้นมาก เพราะไม่ต้องอัดวิดีโอเองอีกต่อไป และมีแหล่งสำหรับสร้างวิดีโอใหม่ๆ ได้ตลอด”
ปรับกระบวนการแปลวิดีโอสำหรับ you.com ให้ลื่นไหลยิ่งขึ้น
ด้วยการใช้ประโยชน์จาก HeyGen ทำให้ AI Smart Ventures เปิดโอกาสใหม่ในการสร้างวิดีโอหลายภาษา ช่วยให้การสร้างคอนเทนต์ฝึกอบรมและการตลาดทำได้รวดเร็วและทรงพลังยิ่งขึ้น แพลตฟอร์มของ HeyGen จึงกลายเป็นส่วนสำคัญในพันธกิจของ AI Smart Ventures ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า
มีผู้ใช้งานหลายล้านคน you.com เป็นเอนจินเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย AI ที่ช่วยค้นหาข้อมูลเชิงลึก รันโค้ด สร้างรูปภาพ และใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อทำให้กระบวนการแปลวิดีโอมีความคล่องตัวมากขึ้น you.com ได้ว่าจ้าง AI Smart Ventures ให้ช่วยแปลวิดีโอเทรนนิงและวิดีโอสอนใช้งานเชิงธุรกิจเป็นภาษาเยอรมันอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
“ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เราได้สัญญากับ you.com คือเราสามารถแปลคอร์สฝึกอบรมสำหรับองค์กรเป็นภาษาเยอรมันได้อย่างรวดเร็ว แบบว่าเร็วมากๆ ด้วย HeyGen เราสามารถทำให้เสร็จได้ในวันเดียวกับที่พวกเขาสร้างเวอร์ชันภาษาอังกฤษ แล้วสลับเป็นภาษาเยอรมันได้เลย” นิโคลกล่าว
ขยายการฝึกอบรมที่ช่วยชีวิตให้เข้าถึงผู้คนทั่วโลก
Save a Life ผู้ให้บริการใบรับรองทางการแพทย์ออนไลน์อันดับ 1 ผลิตวิดีโอหลายร้อยรายการสำหรับหลักสูตรใบรับรองการช่วยชีวิต เพื่อเปิดสอนหลักสูตรในหลายประเทศมากขึ้น Save a Life จึงต้องการวิธีแปลวิดีโอได้อย่างง่ายดาย โดยปกติแล้วหลักสูตรที่สอนเรื่องเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) และการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) มักต้องรอให้แพทย์มาบันทึกวิดีโอสอนสดในแต่ละภาษา
ด้วย HeyGen ทำให้ Save a Life เพียงแค่ขออนุญาตจากแพทย์เพื่อใช้อวตารของแพทย์ แล้วสามารถแปลวิดีโอเป็นทุกภาษาที่ต้องการได้ทันที ช่วยให้ขยายการเข้าถึงวิดีโอช่วยชีวิตไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงการฝึกอบรมฟรีสำหรับประเทศกำลังพัฒนา
พลิกโฉมการดำเนินงานด้วย HeyGen
การผสาน HeyGen เข้ากับการดำเนินงานของ AI Smart Ventures ส่งผลให้ลูกค้าได้รับการปรับปรุงที่สำคัญหลายด้าน:
- ประสิทธิภาพ: ขณะนี้สามารถผลิตวิดีโอหลายภาษาได้ในเวลาเพียงส่วนหนึ่งเมื่อเทียบกับวิธีการแบบดั้งเดิม
- การขยายขนาด: ความสามารถในการขยายคลังวิดีโอระดับโลกให้รองรับได้มากกว่า 170 ภาษาและสำเนียงได้อย่างง่ายดาย
- SEO และการมีส่วนร่วมที่ดีขึ้น: การแปลงบล็อกเป็นวิดีโอและการสร้างวิดีโอสินค้าได้ช่วยเพิ่มทราฟฟิกเว็บไซต์และการมีส่วนร่วมให้ดีขึ้น
“HeyGen ใช้งานง่ายและเพิ่มคุณค่าได้มากเพราะวิดีโอมีคุณค่าสูงมาก” นิโคลกล่าว “สิ่งที่เราย้ำตลอดเวลาก็คือผู้คนจำเป็นต้องเพิ่มวิดีโอลงในกลยุทธ์คอนเทนต์ของตัวเอง และ HeyGen ทำให้เรื่องนั้นง่ายขึ้นมาก”