พบกับ Avatar V อวตารที่สมจริงที่สุดเท่าที่เคยมีมา สร้างอวตารของคุณฟรี

AI Subtitle Generator: สร้างคำบรรยายวิดีโอได้ทันที

เปลี่ยนทุกวิดีโอให้กลายเป็นคอนเทนต์ที่ดูจนจบด้วยซับไตเติล AI ที่ซิงก์กับเสียงได้อย่างแม่นยำ HeyGen ถอดเสียง กำหนดเวลา และออกแบบสไตล์ซับให้โดยอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้ชมติดตามเนื้อหาได้มากขึ้นแม้ปิดเสียง ไม่ต้องพิมพ์เอง ไม่ต้องใช้เครื่องมือเทอะทะ แค่ซับไตเติลที่ชัดเจน น่าสนใจ และสอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ

136,668,074วิดีโอที่สร้างแล้ว
111,253,103อวตารที่สร้างแล้ว
18,815,732วิดีโอที่แปลแล้ว
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ทั่วโลกหลายล้านคนในการนำเรื่องราวมาสู่ชีวิต

ลองใช้เครื่องมือสร้างวิดีโอจากรูปภาพฟรีของเรา

เริ่มต้นใช้งานฟรี
เลือกอวตาร
ลิปซิงก์จะถูกใช้หลังจากสร้างวิดีโอเสร็จ
พิมพ์สคริปต์ของคุณ
พิมพ์ได้ทุกภาษา
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Shorts และ Reels สำหรับโซเชียลมีเดีย

Shorts และ Reels สำหรับโซเชียลมีเดีย

Turn fast-paced clips into thumb-stopping content with large, animated captions tuned for mobile. Highlight key phrases so your message lands even when the sound is off.

วิดีโอ YouTube และคลิปพอดแคสต์

วิดีโอ YouTube และคลิปพอดแคสต์

Auto-generate subtitles for long-form content and cut it into captioned clips in one flow. Boost retention, watch time, and searchability with clear, searchable on-screen text.

การฝึกอบรม การออนบอร์ด และการพัฒนาเรียนรู้ (L&D)

การฝึกอบรม การออนบอร์ด และการพัฒนาเรียนรู้ (L&D)

Make internal videos easier to follow for global teams and noisy environments. Add subtitles in multiple languages so everyone can learn at their own pace and in their preferred language.

การตลาด โฆษณา และโปรโมชัน

การตลาด โฆษณา และโปรโมชัน

Pair powerful visuals with high-impact kinetic captions for your TikTok videos. Use bold fonts, color blocks, and animated word-by-word reveals to emphasize hooks, offers, and calls to action.

เว็บบินาร์ อีเวนต์ และเดโมผลิตภัณฑ์

เว็บบินาร์ อีเวนต์ และเดโมผลิตภัณฑ์

Upload recordings and generate subtitles in a few clicks. Export captioned versions or download subtitle files to embed on your website, LMS, or video platform.

ครีเอเตอร์คอร์สและผู้สอน

ครีเอเตอร์คอร์สและผู้สอน

Turn lessons and explainer videos into highly digestible, captioned learning experiences. Subtitles help students stay focused, take notes, and revisit key concepts quickly.

ทำไมต้องเลือกเครื่องมือสร้างซับไตเติล AI ของ HeyGen

ทำให้ทุกวินาทีของวิดีโอมีคุณค่าด้วยซับไตเติลที่แม่นยำ สอดคล้องกับแบรนด์ และพร้อมใช้งานได้ทุกช่องทาง HeyGen จัดการทั้งการถอดเสียง การตั้งเวลา การแปล และการออกแบบสไตล์ได้ครบในเวิร์กโฟลว์เดียว

ไม่ว่าคุณจะนำคอนเทนต์เดิมมาใช้ซ้ำหรือสร้างวิดีโอใหม่ใน HeyGen ระบบจะสร้างและจัดเรียงคำบรรยายให้ตรงกับวิดีโอได้ในคลิกเดียว ใช้เวลาไปกับการเล่าเรื่องและวางกลยุทธ์ แทนการตัดต่อทีละเฟรมด้วยเครื่องมือสร้างซับไตเติล AI ฟรีของเรา

เริ่มต้นใช้งานฟรี
สร้างซับไตเติลที่แม่นยำได้ในไม่กี่นาทีไม่ต้องรอเป็นชั่วโมง

อัปโหลดวิดีโอของคุณหรือสร้างวิดีโอใหม่ กดสร้าง แล้วปล่อยให้ AI สร้างสคริปต์และไทม์มิ่งให้อัตโนมัติ จากนั้นตรวจทานและปรับแต่งทุกบรรทัดอย่างรวดเร็วในตัวแก้ไขที่ใช้งานง่าย เพื่อให้คุณควบคุมผลลัพธ์สุดท้ายได้เต็มที่

สไตล์บนแบรนด์ที่เข้ากับคอนเทนต์ของคุณ

ใส่คำบรรยายแบบโซเชียลสุดโดดเด่น ซับไตเติลสไตล์คอร์ปอเรตที่เรียบสะอาด หรือไฮไลต์คำแบบคาราโอเกะได้ในไม่กี่วินาที บันทึกพรีเซ็ตคำบรรยายที่ชอบไว้เพื่อให้ทุกวิดีโอดูและให้ความรู้สึกสอดคล้องกันทั่วทั้งคอนเทนต์วิดีโอของคุณ

ออกแบบมาเพื่อวิดีโอที่เข้าถึงได้สำหรับผู้ชมทั่วโลก

สร้างซับไตเติลและคำแปลหลายภาษาในเวิร์กสเปซเดียวด้วยเครื่องสร้างซับไตเติลอัตโนมัติของเรา ทำให้คอนเทนต์ของคุณเข้าถึงได้สำหรับผู้ชมที่หูหนวก ผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน ผู้ใช้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา และทุกคนที่รับชมแบบปิดเสียง

ซับไตเติลอัตโนมัติในคลิกเดียว

ตรวจจับคำพูด ถอดเสียงจากไฟล์เสียง และซิงก์ซับไตเติลอัตโนมัติกับทุกซีน ไม่ต้องตั้งเวลาเองหรือคัดลอกวางจากเครื่องมือถอดเสียงแยกต่างหาก

เริ่มต้นใช้งานฟรี →
AI video creation software interface displaying a slide titled 'New York's Billiard Scene' with a female avatar and a 'Welcome' button.

การจัดสไตล์และแอนิเมชันขั้นสูง

เลือกใช้ได้ทั้งซับไตเติลแบบแถบล่างเรียบง่าย แคปชันสไตล์โซเชียลตัวหนา ฟอร์แมต “talking head” และไฮไลต์คำแบบคาราโอเกะ ปรับฟอนต์ ขนาด สี พื้นหลัง และจังหวะเวลาได้ในไม่กี่คลิก

เริ่มต้นใช้งานฟรี →
Smiling man with glasses on a green background, with an overlay showing "Intro" completed.

การแปลหลายภาษา

สร้างซับไตเติลเป็นภาษาหลักของคุณด้วยเครื่องมือสร้างซับอัตโนมัติ จากนั้นแปลเป็นมากกว่า 50 ภาษาได้ทันที เหมาะสำหรับแบรนด์ระดับโลก ทีมงานนานาชาติ และครีเอเตอร์ที่ต้องการทำคอนเทนต์หลายภาษาจำนวนมาก

เริ่มต้นใช้งานฟรี →
Voice cloning

ตัวเลือกการส่งออกที่ยืดหยุ่น

ฝังซับไตเติลลงในวิดีโอของคุณโดยตรงสำหรับโซเชียลแพลตฟอร์มหรือดาวน์โหลดไฟล์คำบรรยาย (เช่น SRT) เพื่ออัปโหลดไปยังทุกที่ที่คุณโฮสต์ สร้างเวอร์ชันหลายภาษาได้โดยไม่ต้องตัดต่อวิดีโอใหม่

เริ่มต้นใช้งานฟรี →
UI showing SCORM export options with SCORM 1.2 selected, and a smiling man in the background.

มีผู้ใช้งานมากกว่า 100,000 ทีมที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความง่าย และความรวดเร็ว

ดูว่าธุรกิจที่คล้ายคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงภาพเป็นวิดีโอที่ล้ำสมัยที่สุดในตลาด

Miro
"มันช่วยให้นักเขียนของเรามีระดับความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการทำงานได้เท่ากับที่ฉันมีเมื่อทำงานกับสื่อการเล่าเรื่องเชิงภาพ"

Steve Sowrey, นักออกแบบสื่อการเรียนรู้
Vision Creative Labs
"ช่วงเวลาที่วิเศษสำหรับฉันคือ ตอนที่เรามีรายการวิดีโอที่ฉันทำทุกสัปดาห์ อยู่ๆ เราก็รู้ขึ้นมาว่าฉันสามารถเขียนสคริปต์ ส่งเข้าไป แล้วไม่ต้องยืนหน้ากล้องอีกต่อไป"

Roger Hirst, ผู้ร่วมก่อตั้ง
Workday
"สิ่งที่ชอบเกี่ยวกับ HeyGen คือไม่ต้องปฏิเสธโปรเจกต์อีกต่อไป เหมือนเราเพิ่มศักยภาพให้ทีม สามารถทำงานได้มากขึ้นด้วยทรัพยากรที่มีอยู่"

Justin Meisinger, ผู้จัดการโครงการ
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
วิธีการทำงาน

วิธีใช้เครื่องสร้างซับไตเติลด้วย AI

ไม่จำเป็นต้องเป็นวิศวกรเสียงหรือมืออาชีพด้านซับไตเติลก็สร้างซับคุณภาพสูงได้ HeyGen ช่วยจัดการงานหนักให้อัตโนมัติ พร้อมมอบเครื่องมือควบคุมแบบง่ายๆ ให้ปรับแต่งรายละเอียดได้ตามต้องการ

เริ่มต้นใช้งานฟรี
ขั้นตอนที่ 1

อัปโหลดหรือสร้างวิดีโอของคุณ

เริ่มจากวิดีโอใดก็ได้: อัดใน HeyGen อัปโหลดไฟล์ที่มีอยู่แล้ว หรือดึงวิดีโอที่คุณสร้างไว้ก่อนหน้า เอนจินของเราจะตรวจจับเสียงพูดและเตรียมแทร็กสำหรับใส่คำบรรยาย

ขั้นตอนที่ 2

สร้างคำบรรยายอัตโนมัติด้วย AI

เปิดแผง Subtitle แล้วคลิกเพื่อสร้างอัตโนมัติ HeyGen จะถอดเสียงจากออดิโอ แยกประโยคที่พูดออกเป็นช่วงที่อ่านง่าย และจัดแนวคำบรรยายให้ตรงกับไทม์ไลน์ของคุณ

ขั้นตอนที่ 3

แก้ไขและปรับสไตล์คำบรรยายของคุณ

ตรวจสอบสคริปต์ ปรับแก้ถ้อยคำตามต้องการ แล้วเลือกสไตล์ซับไตเติล ปรับฟอนต์ สี และเอฟเฟกต์ หรือใช้พรีเซ็ตที่บันทึกไว้เพื่อให้แคปชันสอดคล้องกับภาพลักษณ์แบรนด์ของคุณ

ขั้นตอนที่ 4

แปล ส่งออก และเผยแพร่

เพิ่มแทร็กซับไตเติลที่แปลแล้วตามต้องการ จากนั้นส่งออกวิดีโอพร้อมซับไตเติลฝังในไฟล์หรือดาวน์โหลดไฟล์ซับไตเติล เผยแพร่ไปยังแพลตฟอร์มที่ใช้งานอยู่และรักษาการมีส่วนร่วมของผู้ชมไม่ว่าพวกเขาจะรับชมจากที่ใด

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

AI subtitle generator คืออะไร?

เครื่องสร้างซับไตเติลด้วย AI จะถอดเสียงจากเสียงในวิดีโอของคุณโดยอัตโนมัติ แปลงเป็นคำบรรยายที่อ่านง่าย และซิงก์ข้อความให้ตรงกับเวลาในวิดีโอ แทนที่จะต้องพิมพ์ทุกบรรทัดเอง คุณสามารถสร้างแทร็กซับไตเติลแบบสมบูรณ์ได้โดยอัตโนมัติภายในไม่กี่นาที

คำบรรยายของ HeyGen แม่นยำแค่ไหน?

HeyGen ใช้เทคโนโลยีจดจำเสียงขั้นสูงเพื่อสร้างสคริปต์ถอดเสียงที่แม่นยำสูงจากการบันทึกได้หลากหลายรูปแบบ คุณสามารถสแกนและแก้ไขทุกบรรทัดได้อย่างรวดเร็วในตัวแก้ไขซับไตเติล เพื่อให้คำบรรยายสุดท้ายสอดคล้องกับโทนเสียงและคำศัพท์ของแบรนด์คุณ

สามารถปรับแต่งหน้าตาคำบรรยายได้ไหม?

ได้แน่นอน คุณสามารถปรับแต่งสไตล์ซับไตเติลได้อย่างเต็มที่ เลือกฟอนต์ ขนาด สี พื้นหลัง และแอนิเมชัน จากนั้นบันทึกชุดที่ชอบเป็นพรีเซ็ตเพื่อใช้ซ้ำกับวิดีโอทั้งหมดของคุณให้มีสไตล์ที่สอดคล้องกัน

AI Subtitle Generator รองรับหลายภาษาหรือไม่?

ตัวสร้างสามารถทำงานได้กับหลายภาษาหลักทั้งการถอดเสียงและการแปลผ่านvideo translatorคุณสามารถสร้างซับไตเติลในหนึ่งภาษาแล้วแปลเป็นหลายภาษาอื่นๆ เพื่อให้คอนเทนต์ของคุณเข้าถึงผู้ชมทั่วโลก

สามารถส่งออกไฟล์ซับไตเติลอย่าง SRT ได้ไหม

คุณสามารถฝังซับไตเติลลงในวิดีโอโดยตรงหรือส่งออกเป็นไฟล์คำบรรยายอย่างเช่น SRT ได้ ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณต้องการเผยแพร่ ช่วยให้คุณยืดหยุ่นในการใช้ซับไตเติลชุดเดียวกันบนหลายแพลตฟอร์มที่รองรับคำบรรยายปิด

คำบรรยายจะช่วยให้ประสิทธิภาพโซเชียลมีเดียดีขึ้นไหม

ซับไตเติลมักช่วยเพิ่มเวลาในการรับชมและอัตราการดูจบ โดยเฉพาะบนมือถือที่ผู้ชมจำนวนมากเปิดวิดีโอแบบปิดเสียง คำบรรยายที่ชัดเจนและอ่านง่ายช่วยให้ผู้ชมติดตามเนื้อหาได้สะดวกขึ้น ส่งผลให้การมีส่วนร่วมและประสิทธิภาพของคอนเทนต์โดยรวมดีขึ้น

สามารถใช้ซับไตเติล AI กับวิดีโอยาวๆ อย่างเช่นเว็บบินาร์ได้ไหม

ได้แน่นอน AI Subtitle Generator เหมาะมากสำหรับคอนเทนต์แบบยาว เช่น เว็บบินาร์ เซสชันเทรนนิง และพรีเซนเทชัน สามารถสร้างซับไตเติลให้ทั้งเซสชันแบบอัตโนมัติ แล้วนำช่วงไฮไลต์มาตัดต่อเป็นคลิปสั้นที่มีซับครบถ้วนได้ โดยใช้ไฟล์รูปแบบ vtt หรือ txt

ต้องมีประสบการณ์ตัดต่อก่อนถึงจะใช้ซับไตเติลของ HeyGen ได้ไหม?

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ตัดต่อ เครื่องมือซับไตเติลถูกออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ใช่สายเทคนิค ด้วยอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและตัวแก้ไขข้อความที่ใช้งานง่ายสำหรับการสร้างคอนเทนต์วิดีโอ หากคุณแก้ไขเอกสารได้ คุณก็สามารถสร้างและปรับแต่งซับไตเติลใน HeyGen ได้

สามารถปรับเวลาได้ไหมถ้าต้องแก้ซับไตเติลเล็กน้อย?

คุณสามารถปรับจูนเวลาแสดงคำบรรยายแต่ละบรรทัดได้โดยตรงจากแผงซับไตเติล เลื่อน รวม หรือแยกบรรทัดให้ขึ้นตรงกับจังหวะที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ โดยไม่ต้องยุ่งกับอินเทอร์เฟซไทม์โค้ดที่ซับซ้อน

เครื่องมือสร้างซับไตเติลด้วย AI รวมอยู่ในเครื่องมือวิดีโอของ HeyGen หรือไม่

เครื่องมือสร้างซับไตเติลเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์สร้างวิดีโอใน HeyGen ทำให้คุณทำทุกอย่างได้ตั้งแต่เขียนสคริปต์ บันทึกวิดีโอ ไปจนถึงส่งออกไฟล์พร้อมคำบรรยายได้ในที่เดียว ตรวจสอบรายละเอียดแพ็กเกจของคุณเพื่อดูว่ามีตัวเลือกซับไตเติลและการแปลภาษาแบบใดบ้างสำหรับบัญชีของคุณ

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

เริ่มสร้างด้วย HeyGen

เปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นวิดีโอระดับมืออาชีพด้วย AI

เริ่มต้นใช้งานฟรี →
CTA background