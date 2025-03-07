ทำให้หัวข้อทางการแพทย์เข้าใจง่ายขึ้นและยกระดับการเรียนรู้ด้านสุขภาพ

บุคลากรด้านสุขภาพ โรงพยาบาล คลินิก และผู้ป่วยล้วนต้องการวิธีที่มีประสิทธิภาพในการส่งต่อและรับความรู้ทางการแพทย์ที่สำคัญ HeyGen ช่วยให้สร้างโปรเจกต์วิดีโอด้านสุขภาพสำหรับการแบ่งปันความรู้ทางการแพทย์ได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องมีทีมโปรดักชันหรือการตัดต่อที่ซับซ้อน

อธิบายหัวข้อทางการแพทย์ให้เข้าใจง่ายและยกระดับการเรียนรู้ด้านสุขภาพ
ประโยชน์และคุณค่า

ทำให้คอนเทนต์วิดีโอสำหรับแนวคิดทางการแพทย์ที่ซับซ้อนเข้าถึงได้ง่าย

Deduct production hurdles from medical knowledge videos

Medical education demands accuracy and clarity. Traditional video production can be costly and time-consuming. HeyGen streamlines the process, allowing you to create informative videos that improve patient education and health condition understanding, as well professional training and tutorials.

ai avatar doctor with different outfit choices for medical sharing

Enhance healthcare learning and retention with AI avatars

Make medical information more engaging with AI avatars that clearly explain health conditions, lab results, procedures, and treatments. Use motion graphics, animations, and clear narration to simplify complex topics for both healthcare professionals and patients.

ai avatar video medical swab for knowledge sharing

Edit, update, and localize medical videos for any audience

Effortlessly update guidelines, procedures, and research findings with HeyGen’s AI-powered video platform. Modify scripts, adjust visuals, and localize content in over 170 languages and dialects to reach a broader audience with up-to-date healthcare knowledge.

translation of medical training video

ค้นพบวิธีที่ทีมด้านสุขภาพแบ่งปันองค์ความรู้ทางการแพทย์

AI Smart Ventures empowers Save a Life to create life-saving medical videos

Discover how AI Smart Ventures helps Save a Life, the No. 1 online medical certification provider, use HeyGen to produce hundreds of videos for life-saving certifications.

Simulations Software cut video delivery time by 50% and costs by 80%

Discover how Simulations Software uses HeyGen to significantly enhance consulting and training videos, enabling the team to push the boundaries of lifesaving technology and research.

“HeyGen ใช้งานง่ายและช่วยเพิ่มมูลค่าได้อย่างมากเพราะวิดีโอเป็นสิ่งจำเป็น เราแนะนำให้เพิ่มวิดีโอในกลยุทธ์คอนเทนต์อยู่เสมอ และ HeyGen ทำให้กระบวนการนั้นง่ายขึ้นมาก”

Nicole Donnelly

ผู้เชี่ยวชาญด้านการนำ AI ไปใช้และผู้ก่อตั้ง AI Smart Ventures

วิธีสร้างวิดีโอแบ่งปันความรู้ทางการแพทย์ด้วย HeyGen

  1. เปิด HeyGen

เข้าสู่ระบบ HeyGen และเริ่มสร้างโปรเจกต์วิดีโอด้านการดูแลสุขภาพแบบมืออาชีพด้วย AI ได้ภายในไม่กี่นาที

  1. ค้นหาเทมเพลตวิดีโอที่ใช่สำหรับคุณ
  1. เพิ่มสคริปต์พูด อวตาร และพื้นหลัง
  1. ปรับแต่งวิดีโอ AI ของคุณ
  1. เพิ่มลูกเล่นครีเอทีฟให้โดดเด่นยิ่งขึ้น
  1. ส่งออกวิดีโอขั้นสุดท้ายของคุณ

คำถามที่พบบ่อย

HeyGen คืออะไร และสามารถใช้สำหรับการแบ่งปันองค์ความรู้ทางการแพทย์ได้อย่างไร

HeyGen คือแพลตฟอร์มสร้างวิดีโอ AI ที่ช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้สอนสร้างคอนเทนต์การเรียนรู้ที่น่าสนใจได้ง่ายขึ้น โดยเปลี่ยนข้อมูลทางการแพทย์ที่ซับซ้อนให้กลายเป็นวิดีออธิบายด้านสุขภาพที่เข้าใจง่าย โดยไม่ต้องใช้ทีมโปรดักชันแบบดั้งเดิม

HeyGen ช่วยยกระดับการผลิตวิดีโอทางการแพทย์ให้ดีกว่าวิธีดั้งเดิมได้อย่างไร?

HeyGen ช่วยตัดความจำเป็นในการใช้ผู้บรรยายหน้ากล้อง ทีมถ่ายทำวิดีโอราคาแพง และเวลาตัดต่อที่ยาวนาน อวตาร AI ถ่ายทอดข้อมูลได้อย่างชัดเจนและสม่ำเสมอ ทำให้ความรู้ทางการแพทย์เข้าถึงได้ง่ายและขยายผลได้ในวงกว้างมากขึ้น

สามารถปรับแต่งอวตาร AI สำหรับวิดีโอการศึกษาแพทย์ได้หรือไม่?

ได้เลย! HeyGen มีอวตาร AI แบบปรับแต่งได้ให้เลือก ซึ่งสามารถออกแบบให้สอดคล้องกับความเป็นมืออาชีพและโทนของสถาบันการแพทย์ ช่วยเสริมความน่าเชื่อถือและความชัดเจนในการผลิตวิดีโอด้านการดูแลสุขภาพ

HeyGen สามารถใช้สร้างคอนเทนต์ทางการแพทย์หลายภาษาได้หรือไม่?

ได้อย่างแน่นอน HeyGen รองรับหลายภาษา ช่วยให้ผู้ให้บริการด้านสุขภาพสามารถแบ่งปันความรู้ทางการแพทย์กับผู้ชมที่หลากหลายทั่วหลายภูมิภาคได้

จะอัปเดตวิดีโอความรู้ทางการแพทย์ด้วยข้อมูลใหม่ได้อย่างไร?

ด้วย HeyGen การอัปเดตวิดีโอทำได้รวดเร็วและตรงไปตรงมา เพียงแก้ไขสคริปต์ อัปเดตภาพประกอบ แล้วสร้างเวอร์ชันใหม่ภายในไม่กี่นาที โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการถ่ายทำซ้ำ

สามารถใช้วิดีโอด้านการแพทย์ของ HeyGen บนแพลตฟอร์มต่างๆ ได้หรือไม่?

ใช่ วิดีโอ HeyGen ได้รับการปรับให้เหมาะกับเว็บไซต์ แพลตฟอร์ม e-learning โซเชียลมีเดีย และพอร์ทัลให้ความรู้ผู้ป่วย เพื่อให้เข้าถึงผู้ชมได้กว้างและรับชมได้สะดวก

สามารถสร้างวิดีโอความรู้ทางการแพทย์ด้วย HeyGen ได้รวดเร็วแค่ไหน?

HeyGen ช่วยให้คุณสร้างวิดีโอด้านการดูแลสุขภาพระดับมืออาชีพได้อย่างสมบูรณ์ภายในไม่กี่ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของคอนเทนต์ของคุณ

ต้องมีทักษะการผลิตวิดีโอไหมถึงจะใช้ HeyGen สร้างวิดีโอด้านการแพทย์ได้?

ไม่เลย HeyGen ถูกออกแบบมาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ครูอาจารย์ และองค์กรด้านสุขภาพ ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายช่วยให้ขั้นตอนการสร้างวิดีโอง่ายขึ้นมาก

คอนเทนต์ด้านการแพทย์ประเภทใดที่ได้ประโยชน์มากที่สุดจาก HeyGen?

HeyGen เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการให้ความรู้ผู้ป่วย การฝึกอบรมบุคลากรมืออาชีพ การรณรงค์สร้างความตระหนักด้านสาธารณสุข สรุปงานวิจัยทางการแพทย์ และอีกมากมาย—ทุกที่ที่ต้องการการผลิตวิดีโอด้านสุขภาพที่ชัดเจนและน่าสนใจ

เริ่มต้นใช้งาน HeyGen สำหรับวิดีโอทางการแพทย์ได้อย่างไร

สมัครใช้งาน HeyGen สำรวจเครื่องมือวิดีโอที่ขับเคลื่อนด้วย AI และเริ่มเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการแพทย์ให้เป็นคอนเทนต์วิดีโอคุณภาพสูงที่น่าสนใจได้ตั้งแต่วันนี้

