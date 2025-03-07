บุคลากรด้านสุขภาพ โรงพยาบาล คลินิก และผู้ป่วยล้วนต้องการวิธีที่มีประสิทธิภาพในการส่งต่อและรับความรู้ทางการแพทย์ที่สำคัญ HeyGen ช่วยให้สร้างโปรเจกต์วิดีโอด้านสุขภาพสำหรับการแบ่งปันความรู้ทางการแพทย์ได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องมีทีมโปรดักชันหรือการตัดต่อที่ซับซ้อน
Medical education demands accuracy and clarity. Traditional video production can be costly and time-consuming. HeyGen streamlines the process, allowing you to create informative videos that improve patient education and health condition understanding, as well professional training and tutorials.
Make medical information more engaging with AI avatars that clearly explain health conditions, lab results, procedures, and treatments. Use motion graphics, animations, and clear narration to simplify complex topics for both healthcare professionals and patients.
Effortlessly update guidelines, procedures, and research findings with HeyGen’s AI-powered video platform. Modify scripts, adjust visuals, and localize content in over 170 languages and dialects to reach a broader audience with up-to-date healthcare knowledge.
Discover how AI Smart Ventures helps Save a Life, the No. 1 online medical certification provider, use HeyGen to produce hundreds of videos for life-saving certifications.
Discover how Simulations Software uses HeyGen to significantly enhance consulting and training videos, enabling the team to push the boundaries of lifesaving technology and research.
“HeyGen ใช้งานง่ายและช่วยเพิ่มมูลค่าได้อย่างมากเพราะวิดีโอเป็นสิ่งจำเป็น เราแนะนำให้เพิ่มวิดีโอในกลยุทธ์คอนเทนต์อยู่เสมอ และ HeyGen ทำให้กระบวนการนั้นง่ายขึ้นมาก”
Nicole Donnelly
ผู้เชี่ยวชาญด้านการนำ AI ไปใช้และผู้ก่อตั้ง AI Smart Ventures
วิธีสร้างวิดีโอแบ่งปันความรู้ทางการแพทย์ด้วย HeyGen
เข้าสู่ระบบ HeyGen และเริ่มสร้างโปรเจกต์วิดีโอด้านการดูแลสุขภาพแบบมืออาชีพด้วย AI ได้ภายในไม่กี่นาที
HeyGen คือแพลตฟอร์มสร้างวิดีโอ AI ที่ช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้สอนสร้างคอนเทนต์การเรียนรู้ที่น่าสนใจได้ง่ายขึ้น โดยเปลี่ยนข้อมูลทางการแพทย์ที่ซับซ้อนให้กลายเป็นวิดีออธิบายด้านสุขภาพที่เข้าใจง่าย โดยไม่ต้องใช้ทีมโปรดักชันแบบดั้งเดิม
HeyGen ช่วยตัดความจำเป็นในการใช้ผู้บรรยายหน้ากล้อง ทีมถ่ายทำวิดีโอราคาแพง และเวลาตัดต่อที่ยาวนาน อวตาร AI ถ่ายทอดข้อมูลได้อย่างชัดเจนและสม่ำเสมอ ทำให้ความรู้ทางการแพทย์เข้าถึงได้ง่ายและขยายผลได้ในวงกว้างมากขึ้น
ได้เลย! HeyGen มีอวตาร AI แบบปรับแต่งได้ให้เลือก ซึ่งสามารถออกแบบให้สอดคล้องกับความเป็นมืออาชีพและโทนของสถาบันการแพทย์ ช่วยเสริมความน่าเชื่อถือและความชัดเจนในการผลิตวิดีโอด้านการดูแลสุขภาพ
ได้อย่างแน่นอน HeyGen รองรับหลายภาษา ช่วยให้ผู้ให้บริการด้านสุขภาพสามารถแบ่งปันความรู้ทางการแพทย์กับผู้ชมที่หลากหลายทั่วหลายภูมิภาคได้
ด้วย HeyGen การอัปเดตวิดีโอทำได้รวดเร็วและตรงไปตรงมา เพียงแก้ไขสคริปต์ อัปเดตภาพประกอบ แล้วสร้างเวอร์ชันใหม่ภายในไม่กี่นาที โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการถ่ายทำซ้ำ
ใช่ วิดีโอ HeyGen ได้รับการปรับให้เหมาะกับเว็บไซต์ แพลตฟอร์ม e-learning โซเชียลมีเดีย และพอร์ทัลให้ความรู้ผู้ป่วย เพื่อให้เข้าถึงผู้ชมได้กว้างและรับชมได้สะดวก
HeyGen ช่วยให้คุณสร้างวิดีโอด้านการดูแลสุขภาพระดับมืออาชีพได้อย่างสมบูรณ์ภายในไม่กี่ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของคอนเทนต์ของคุณ
ไม่เลย HeyGen ถูกออกแบบมาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ครูอาจารย์ และองค์กรด้านสุขภาพ ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายช่วยให้ขั้นตอนการสร้างวิดีโอง่ายขึ้นมาก
HeyGen เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการให้ความรู้ผู้ป่วย การฝึกอบรมบุคลากรมืออาชีพ การรณรงค์สร้างความตระหนักด้านสาธารณสุข สรุปงานวิจัยทางการแพทย์ และอีกมากมาย—ทุกที่ที่ต้องการการผลิตวิดีโอด้านสุขภาพที่ชัดเจนและน่าสนใจ
