คำแนะนำแบบภาพเข้าใจและทำตามได้ง่ายกว่า แต่การผลิตวิดีโอสอนมักใช้เวลานานและมีต้นทุนสูง ด้วย HeyGen คุณสามารถสร้างวิดีโอสอนแบบมืออาชีพ คู่มือทีละขั้นตอน และhow to use HeyGen for how-to videosได้ภายในไม่กี่นาทีโดยไม่ต้องมีทีมโปรดักชัน ใช้ฝึกอบรมพนักงาน ออนบอร์ดลูกค้า หรือแบ่งปันความรู้ให้ผู้ชมทั่วโลก
People learn better with video. HeyGen helps you create how-to videos in minutes with HeyGen by turning text-heavy instructions into clear, engaging step-by-step tutorial videos so your audience can see and understand exactly what to do, whether it’s a how-to demonstration, an onboarding guide, or a troubleshooting walkthrough.
You don’t need expensive video equipment or editing skills to make great how-to content. With HeyGen’s AI avatars, voiceovers, and easy templates, you can learn how to create and edit videos in HeyGen to produce polished. You can even upload a PDF or deck and turn it into a video in just a few clicks.
Need to train teams in multiple locations? Support global viewers? HeyGen lets you translate and localize your videos instantly, so your tutorial video content is accessible to everyone, no matter where they are or what language they speak.
วิธีสร้างวิดีโอสอนใช้งานด้วย HeyGen
เข้าสู่ระบบ HeyGen และเริ่มสร้างวิดีโอสอนแบบมืออาชีพได้ภายในไม่กี่นาที โดยไม่ต้องมีประสบการณ์ตัดต่อวิดีโอหรือมีทีมโปรดักชัน
วิดีโอสอนวิธีใช้งานคือวิดีโอแบบทีละขั้นตอนที่อธิบายให้เห็นภาพชัดเจนว่าต้องทำอย่างไรเพื่อทำงานให้เสร็จ ใช้ผลิตภัณฑ์ หรือทำตามแนวทางปฏิบัติที่แนะนำ วิดีโอดึงดูดความสนใจและทำตามได้ง่ายกว่าคู่มือแบบตัวอักษร จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเทรนนิง การออนบอร์ด และการให้ความรู้ลูกค้า
HeyGen ช่วยให้การสร้างวิดีโอสอนใช้งานแบบมืออาชีพเป็นเรื่องง่ายโดยไม่ต้องมีทักษะการตัดต่อ เพียงเลือกเทมเพลต ใส่สคริปต์ เลือกอวตาร AI แล้วปรับแต่งวิดีโอด้วยภาพและองค์ประกอบต่างๆ ที่เหลือให้ HeyGen จัดการให้ทั้งหมด ไม่ต้องใช้ทีมโปรดักชัน
ใช่! HeyGen เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างวิดีโออบรมภายในองค์กร วิดีโอแนะนำการเริ่มงาน และคอนเทนต์สอนงานสำหรับพนักงาน ด้วยอวตาร AI และเทมเพลตที่ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณมาตรฐานสื่อการอบรมให้เหมือนกันทุกทีมและทุกสาขาได้
แน่นอน หลายธุรกิจใช้ HeyGen เพื่อสร้างวิดีโอ FAQ วิดีโอแนะนำการแก้ปัญหา และวิดีโอสาธิตการใช้งานสินค้า เพื่อลดจำนวนทิกเก็ตซัพพอร์ตและยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า
ได้เลย! HeyGen ช่วยให้คุณใส่สีประจำแบรนด์ ฟอนต์ โลโก้ และงานออกแบบของคุณเอง เพื่อให้วิดีโอสอนใช้งานของคุณสอดคล้องกับอัตลักษณ์แบรนด์ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
ความยาวที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับหัวข้อ แต่โดยทั่วไปวิดีโอสอนใช้งานที่ได้ผลมักมีความยาว 1-3 นาทีสำหรับทิวทอเรียลแบบสั้น และ 5-10 นาทีสำหรับการเทรนนิงเชิงลึก HeyGen ช่วยให้สร้างคอนเทนต์ที่กระชับ น่าสนใจ และดึงความสนใจของผู้ชมได้อย่างต่อเนื่อง
ได้เลย! HeyGen มีฟีเจอร์แปลภาษาและโคลนเสียงด้วย AI ช่วยให้คุณสร้างวิดีโอสอนใช้งานได้หลายภาษาโดยไม่ต้องใช้เวลาโปรดักชันเพิ่ม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมระดับโลกและลูกค้าต่างประเทศ
HeyGen ถูกใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรมรวมถึง SaaS อีเลิร์นนิง งานซัพพอร์ตลูกค้า เฮลท์แคร์ การผลิต ทรัพยากรบุคคล และมาร์เก็ตติ้ง เพื่อสร้างวิดีโอเทรนนิงและวิดีโอสอนงานที่น่าสนใจและขยายการใช้งานได้ง่าย
วิดีโอ HeyGen สามารถแชร์ได้บนเว็บไซต์ของบริษัท ศูนย์ช่วยเหลือ YouTube LinkedIn พอร์ทัลเทรนนิ่งภายใน แคมเปญอีเมล และโซเชียลมีเดีย เพื่อขยายการเข้าถึงและเพิ่มการมีส่วนร่วมให้สูงสุด
คุณสามารถสร้างวิดีโอสอนใช้งานที่ดูเป็นมืออาชีพได้ในไม่กี่นาทีไม่ใช่หลายชั่วโมง อวตาร AI และเทมเพลตของ HeyGen ช่วยตัดขั้นตอนการถ่ายทำและตัดต่อวิดีโอที่ยืดเยื้อออกไป ทำให้ผลิตคอนเทนต์คุณภาพสูงได้เร็วกว่า วิธีการแบบดั้งเดิม
