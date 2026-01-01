พบกับ Avatar V อวตารที่สมจริงที่สุดเท่าที่เคยมีมา สร้างอวตารของคุณฟรี

สร้างวิดีโอสินค้าเพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายได้ทันที

ทำให้ไอเดียซับซ้อนเข้าใจง่ายและเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้าด้วย HeyGen ไม่ว่าคุณจะกำลังเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หรือพาผู้ใช้ทำตามเวิร์กโฟลว์ HeyGen ช่วยให้คุณสร้างวิดีโออธิบายแบบมืออาชีพในสไตล์แบรนด์ของคุณได้ภายในไม่กี่นาที โดยไม่ต้องมีทีมโปรดักชันหรือการตัดต่อที่ซับซ้อน

ชายยิ้มพูดอยู่หน้ากล้อง พร้อมโอเวอร์เลย์แสดงปุ่ม “Add product” สำหรับอุปกรณ์สีสันสดใส
G24.8รีวิว 1,000+ รายการ
ประโยชน์และคุณค่า

อธิบายฟีเจอร์ที่ซับซ้อนด้วยวิดีโอผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ

Create product videos without the bottlenecks

Your products deserve an elevated first impression. Traditional video production is expensive and time-intensive. HeyGen automates the process, enabling teams to produce high-quality product videos faster and at a fraction of the cost.

Benefit 1 visual

Elevate your how-to guides with engaging visual templates

Turn dry, technical manuals into captivating how-to guides by learning how to use HeyGen for how-to videos. Use the most lifelike avatars in the market, motion graphics, and crisp narration to simplify learning and ensure your audience quickly grasps even the most intricate processes.

Benefit 2 visual

Iterate, scale, and translate videos faster than ever before

Quickly update messaging, swap visuals, and personalize your product videos with HeyGen’s AI-powered platform. Test, optimize, and tailor content for any audience in over 170 languages and dialec without reshoots or expensive edits.

Benefit 3 visual

ค้นพบวิธีที่ทีมการตลาดให้ความรู้ผู้ใช้

Tomorrow.io

Tomorrow.io

Learn how Tomorrow.io revolutionizes marketing and content creation.

Pyne

Pyne

Discover how Pyne achieve 4x faster time-to-value and 2.3x more conversions.

“เราดูแลหลายหน่วยธุรกิจที่หลากหลาย เราต้องโดดเด่นเหมือนทีมมาร์เก็ตติ้งทีมอื่น แต่ด้วยขนาดของเรา เราต้องคล่องตัวเป็นพิเศษ นั่นคือเหตุผลที่เราเลือกใช้และนำ AI มาเป็นแกนหลัก แทนที่จะรอแค่ปรับตัวตามแบบเฉยๆ”

Kelly Peters

รองประธานฝ่ายการตลาดที่ Tomorrow.io

Kelly Peters

วิธีสร้างวิดีโอสินค้าโดยใช้ HeyGen

  1. เปิด HeyGen

เข้าสู่ระบบ HeyGen และเตรียมพร้อมสร้างวิดีโอแนะนำสินค้าแบบมืออาชีพที่สวยโดดเด่นได้ในไม่กี่นาทีด้วยการเรียนรู้วิธีสร้างวิดีโออธิบายสินค้า.

  1. ค้นหาเทมเพลตวิดีโอผลิตภัณฑ์ที่ใช่หรือเริ่มสร้างจากศูนย์
  1. บันทึกหน้าจอของคุณด้วยส่วนขยาย Chrome ของ HeyGen
  1. เพิ่มสคริปต์การพูดและอวตารให้กับวิดีโอผลิตภัณฑ์ของคุณ
  1. ปรับแต่งวิดีโอผลิตภัณฑ์ของคุณ
  1. เพิ่มความครีเอทีฟด้วยองค์ประกอบดีไซน์ที่หลากหลายยิ่งขึ้น
  1. ส่งวิดีโอผลิตภัณฑ์ของคุณ

คำถามที่พบบ่อย

HeyGen คืออะไร และช่วยในการทำวิดีโออธิบายสินค้าได้อย่างไร

HeyGen คือแพลตฟอร์มสร้างวิดีโอ AI ที่ช่วยสร้างวิดีโอระดับมืออาชีพแบบปรับแต่งได้ด้วยอวตาร AI ทำให้การสร้างวิดีโออธิบายสินค้าเป็นเรื่องง่าย สามารถผลิตคอนเทนต์ที่น่าสนใจและให้ข้อมูลครบถ้วนได้โดยไม่ต้องมีทีมโปรดักชันครบชุด

วิดีโอผลิตภัณฑ์ของ HeyGen แตกต่างจากวิดีโอแบบดั้งเดิมอย่างไร?

HeyGen ใช้อวตาร AI ช่วยตัดความจำเป็นในการใช้นักแสดงจริง อุปกรณ์ซับซ้อน หรือกระบวนการโปรดักชันที่ยาวนาน แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้สร้างวิดีโอได้อย่างรวดเร็ว อัปเดตได้ง่าย และปรับเนื้อหาให้เหมาะกับผู้ชมทั่วโลก

สามารถปรับแต่งอวตาร AI ในวิดีโอผลิตภัณฑ์ของฉันได้ไหม

ได้เลย! HeyGen ช่วยให้คุณปรับแต่งอวตารให้สะท้อนตัวตนของแบรนด์ได้อย่างเต็มที่ คุณสามารถเลือกอวตารได้หลากหลายรูปแบบ ปรับลักษณะรูปลักษณ์ และกำหนดสคริปต์บทพูดให้สอดคล้องกับข้อความและภาพลักษณ์ที่ต้องการสื่อ

วิดีโอผลิตภัณฑ์ของ HeyGen เหมาะสำหรับผู้ชมหลายภาษาหรือไม่?

ได้อย่างแน่นอน HeyGen รองรับหลายภาษา ช่วยให้คุณสร้างวิดีโออธิบายที่ตอบโจทย์หลากหลายตลาด สามารถนำเสนอคอนเทนต์แบบโลคัลไลซ์พร้อมเสียงบรรยายคุณภาพสูงในภาษาที่คุณต้องการได้

จะอัปเดตวิดีโอสินค้าอย่างไรถ้าสินค้ามีการเปลี่ยนแปลง?

การอัปเดตวิดีโอด้วย HeyGen ทำได้รวดเร็วและตรงไปตรงมา เพียงแก้ไขสคริปต์หรือภาพบนแพลตฟอร์ม วิดีโอเวอร์ชันอัปเดตของคุณก็จะพร้อมใช้งานภายในไม่กี่นาที

สามารถใช้วิดีโอผลิตภัณฑ์จาก HeyGen บนหลายแพลตฟอร์มได้หรือไม่?

ใช่ วิดีโอผลิตภัณฑ์ของ HeyGen มีความยืดหยุ่นสูงและสามารถปรับให้เหมาะสมสำหรับใช้งานบนเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย แคมเปญอีเมล หรือแพลตฟอร์มการฝึกอบรมภายในองค์กรได้

ใช้เวลานานแค่ไหนในการสร้างวิดีโออธิบายสินค้าโดยใช้ HeyGen?

ด้วย HeyGen คุณสามารถสร้างวิดีโอแนะนำสินค้าแบบมืออาชีพได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของสคริปต์และความต้องการด้านภาพของคุณ

ต้องมีทักษะการโปรดักชันไหมในการสร้างวิดีโอสินค้าโดยใช้ HeyGen?

ไม่เลย อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ HeyGen ถูกออกแบบมาสำหรับนักการตลาด ครูอาจารย์ และธุรกิจที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค แพลตฟอร์มจะแนะนำคุณตลอดกระบวนการสร้างวิดีโอทีละขั้นตอน

อุตสาหกรรมใดได้รับประโยชน์สูงสุดจากวิดีโอผลิตภัณฑ์ของ HeyGen?

HeyGen เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมอย่าง SaaS อีคอมเมิร์ซ การศึกษา การดูแลสุขภาพ และอื่นๆ ทุกที่ที่การสื่อสารสินค้าอย่างชัดเจนและการมีส่วนร่วมของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ

เริ่มต้นใช้งาน HeyGen เพื่อสร้างวิดีโออธิบายสินค้าได้อย่างไร

เริ่มต้นได้ง่ายมาก! สมัครใช้งาน HeyGen ทดลองใช้เครื่องมือสร้างวิดีโอ แล้วเริ่มสร้างวิดีโอสินค้าแบบ AI ตัวแรกของคุณได้เลยวันนี้

เริ่มสร้างวิดีโอด้วย AI

ดูว่าธุรกิจแบบคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยวิดีโอ AI ที่ล้ำสมัยที่สุด

จองการประชุม
CTA background