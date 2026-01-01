ทำให้ไอเดียซับซ้อนเข้าใจง่ายและเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้าด้วย HeyGen ไม่ว่าคุณจะกำลังเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หรือพาผู้ใช้ทำตามเวิร์กโฟลว์ HeyGen ช่วยให้คุณสร้างวิดีโออธิบายแบบมืออาชีพในสไตล์แบรนด์ของคุณได้ภายในไม่กี่นาที โดยไม่ต้องมีทีมโปรดักชันหรือการตัดต่อที่ซับซ้อน
Your products deserve an elevated first impression. Traditional video production is expensive and time-intensive. HeyGen automates the process, enabling teams to produce high-quality product videos faster and at a fraction of the cost.
Turn dry, technical manuals into captivating how-to guides by learning how to use HeyGen for how-to videos. Use the most lifelike avatars in the market, motion graphics, and crisp narration to simplify learning and ensure your audience quickly grasps even the most intricate processes.
Quickly update messaging, swap visuals, and personalize your product videos with HeyGen’s AI-powered platform. Test, optimize, and tailor content for any audience in over 170 languages and dialec without reshoots or expensive edits.
“เราดูแลหลายหน่วยธุรกิจที่หลากหลาย เราต้องโดดเด่นเหมือนทีมมาร์เก็ตติ้งทีมอื่น แต่ด้วยขนาดของเรา เราต้องคล่องตัวเป็นพิเศษ นั่นคือเหตุผลที่เราเลือกใช้และนำ AI มาเป็นแกนหลัก แทนที่จะรอแค่ปรับตัวตามแบบเฉยๆ”
Kelly Peters
รองประธานฝ่ายการตลาดที่ Tomorrow.io
วิธีสร้างวิดีโอสินค้าโดยใช้ HeyGen
เข้าสู่ระบบ HeyGen และเตรียมพร้อมสร้างวิดีโอแนะนำสินค้าแบบมืออาชีพที่สวยโดดเด่นได้ในไม่กี่นาทีด้วยการเรียนรู้วิธีสร้างวิดีโออธิบายสินค้า.
HeyGen คือแพลตฟอร์มสร้างวิดีโอ AI ที่ช่วยสร้างวิดีโอระดับมืออาชีพแบบปรับแต่งได้ด้วยอวตาร AI ทำให้การสร้างวิดีโออธิบายสินค้าเป็นเรื่องง่าย สามารถผลิตคอนเทนต์ที่น่าสนใจและให้ข้อมูลครบถ้วนได้โดยไม่ต้องมีทีมโปรดักชันครบชุด
HeyGen ใช้อวตาร AI ช่วยตัดความจำเป็นในการใช้นักแสดงจริง อุปกรณ์ซับซ้อน หรือกระบวนการโปรดักชันที่ยาวนาน แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้สร้างวิดีโอได้อย่างรวดเร็ว อัปเดตได้ง่าย และปรับเนื้อหาให้เหมาะกับผู้ชมทั่วโลก
ได้เลย! HeyGen ช่วยให้คุณปรับแต่งอวตารให้สะท้อนตัวตนของแบรนด์ได้อย่างเต็มที่ คุณสามารถเลือกอวตารได้หลากหลายรูปแบบ ปรับลักษณะรูปลักษณ์ และกำหนดสคริปต์บทพูดให้สอดคล้องกับข้อความและภาพลักษณ์ที่ต้องการสื่อ
ได้อย่างแน่นอน HeyGen รองรับหลายภาษา ช่วยให้คุณสร้างวิดีโออธิบายที่ตอบโจทย์หลากหลายตลาด สามารถนำเสนอคอนเทนต์แบบโลคัลไลซ์พร้อมเสียงบรรยายคุณภาพสูงในภาษาที่คุณต้องการได้
การอัปเดตวิดีโอด้วย HeyGen ทำได้รวดเร็วและตรงไปตรงมา เพียงแก้ไขสคริปต์หรือภาพบนแพลตฟอร์ม วิดีโอเวอร์ชันอัปเดตของคุณก็จะพร้อมใช้งานภายในไม่กี่นาที
ใช่ วิดีโอผลิตภัณฑ์ของ HeyGen มีความยืดหยุ่นสูงและสามารถปรับให้เหมาะสมสำหรับใช้งานบนเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย แคมเปญอีเมล หรือแพลตฟอร์มการฝึกอบรมภายในองค์กรได้
ด้วย HeyGen คุณสามารถสร้างวิดีโอแนะนำสินค้าแบบมืออาชีพได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของสคริปต์และความต้องการด้านภาพของคุณ
ไม่เลย อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ HeyGen ถูกออกแบบมาสำหรับนักการตลาด ครูอาจารย์ และธุรกิจที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค แพลตฟอร์มจะแนะนำคุณตลอดกระบวนการสร้างวิดีโอทีละขั้นตอน
HeyGen เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมอย่าง SaaS อีคอมเมิร์ซ การศึกษา การดูแลสุขภาพ และอื่นๆ ทุกที่ที่การสื่อสารสินค้าอย่างชัดเจนและการมีส่วนร่วมของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ
เริ่มต้นได้ง่ายมาก! สมัครใช้งาน HeyGen ทดลองใช้เครื่องมือสร้างวิดีโอ แล้วเริ่มสร้างวิดีโอสินค้าแบบ AI ตัวแรกของคุณได้เลยวันนี้
