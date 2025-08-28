Miro พื้นที่ทำงานด้านนวัตกรรมที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2011 ได้พลิกโฉมการทำงานร่วมกันให้กับผู้ใช้มากกว่า 90 ล้านคนทั่วโลก ผลกระทบของแพลตฟอร์มนี้ยิ่งใหญ่ไม่ต่างจากผืนผ้าใบไร้ขอบเขตที่มอบให้กับผู้ใช้ กลุ่มลูกค้าของ Miro มีมากกว่า 250,000 บริษัท โดยมีฐานลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่และแบรนด์ Fortune 500 จำนวนมาก เช่น Nike, IKEA และ Deloitte
เมื่อ Miro พัฒนาจากเครื่องมือไวท์บอร์ดไปสู่แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันแบบครบวงจร โดยผสาน generative AI เครื่องมือสร้างต้นแบบ เทมเพลตที่ขยายการใช้งานได้ และการเชื่อมต่อเชิงลึก เนื้อหาและองค์ความรู้ด้านการเรียนรู้ก็ต้องเติบโตให้ทันกัน สำหรับ Steve Sowrey ผู้ออกแบบสื่อการเรียนรู้ของ Miro การสร้างคอนเทนต์การเรียนรู้ที่ชัดเจนและน่าสนใจเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จของลูกค้า Steve และทีมจึงต้องการวิธีการสร้างคอนเทนต์การเรียนรู้ที่ขยายการผลิตได้ มีประสิทธิภาพ โดยไม่ลดทอนคุณภาพหรือความสม่ำเสมอ นั่นคือจุดที่พวกเขาหันมาใช้ HeyGen
อัปเดตให้ทันกับโรดแมปผลิตภัณฑ์
ทีมงานด้านการเรียนรู้ทำให้แน่ใจว่าฟีเจอร์ไม่ได้แค่ถูกปล่อยออกมาแต่ถูกใช้งานจริง โดยสร้างวิดีโอและบทแนะนำที่แปลงความซับซ้อนให้กลายเป็นคุณค่าที่เข้าใจได้ชัดเจน เมื่อ Miro ขยายสเกลในตลาดองค์กร สิ่งสำคัญคือผู้ใช้ต้องมีวิดีโอพร้อมใช้งานสำหรับออนบอร์ดทีมงานและขับเคลื่อนการทำงานร่วมกัน และเพื่อขยายการเข้าถึงในระดับโลก การทำโลคัลไลเซชันคือกุญแจสำคัญ
เมื่อผลิตภัณฑ์ของ Miro พัฒนาขึ้น ความต้องการที่มีต่อทีมของ Steve ก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย การสร้างวิดีโอคุณภาพสูงในหลายภาษาและหลายรูปแบบใช้เวลาและทรัพยากรมากขึ้นเรื่อยๆ วิธีการแบบเดิมไม่สามารถตามโรดแมปที่เดินหน้าอย่างรวดเร็วได้ทัน และการจ้างเอาต์ซอร์ซก็มีทั้งต้นทุนสูงและระยะเวลาดำเนินการที่ล่าช้า สำหรับ Steve แล้ว HeyGen ตอบโจทย์ด้านความรวดเร็วได้อย่างเต็มที่ พร้อมยังคงมาตรฐานคุณภาพในระดับสูงไว้ได้ ด้วย HeyGen ทำให้ Miro เพิ่มความเร็วในการผลิตวิดีโอได้ถึง 10 เท่า และเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างวิดีโอโดยรวมได้ 5 เท่า โดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนพนักงาน
วิธีใหม่ในการเข้าถึงฐานผู้ใช้ทั่วโลกของพวกเขา
ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปีในอุตสาหกรรมวิดีโอ Steve เห็นการพัฒนามามากมาย แต่ไม่มีอะไรทรงพลังเท่า HeyGen ที่เข้ามาเปลี่ยนวิธีการทำงานของเราอย่างสิ้นเชิง
ก่อนเริ่มใช้ HeyGen การผลิตวิดีโอด้านการศึกษาใน Miro ต้องผ่านหลายขั้นตอนและหลายทีม ทั้งการเขียนสคริปต์ การจองเวลาในสตูดิโอ การถ่ายทำกับผู้แสดง และการส่งฟุตเทจให้ทีมโพสต์โปรดักชัน หากมีอะไรเปลี่ยนแปลงระหว่างกระบวนการ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยน UI ไอคอนใหม่ แก้ไขข้อความ หรือแม้แต่ทรงผมของผู้แสดง ก็ต้องถ่ายทำใหม่และทำให้โครงการล่าช้า
อวตารของ HeyGen ช่วยทำให้กระบวนการทั้งหมดลื่นไหลขึ้นอย่างมาก ตอนนี้สามารถแก้ไขสคริปต์ได้ทันทีโดยไม่ต้องกลับไปที่สตูดิโอ ด้วย HeyGen Steve และทีมของเขาเพียงอัปเดตสคริปต์ในแพลตฟอร์มก็สามารถสร้างวิดีโอที่มีอวตารพูดสคริปต์ที่แก้ไขแล้วได้แทบจะทันที ผลลัพธ์ที่ได้ทั้งเสียงและสไตล์การพูดใกล้เคียงต้นฉบับมากจนผู้ชมแทบแยกไม่ออก ความยืดหยุ่นนี้เพียงอย่างเดียวช่วยย่นระยะเวลาการผลิตจากเดิมได้หลายวัน บางครั้งถึงหลายสัปดาห์ “เพราะฟีเจอร์เสียงของ HeyGen สามารถจับคาแรกเตอร์ของผู้แสดงของเราได้อย่างแม่นยำ เราจึงอัปเดตบทพูดของพวกเขาได้ตามต้องการโดยไม่ต้องกลับไปที่สตูดิโออีกเลย” Steve กล่าวเสริม
นอกเหนือจากความรวดเร็วแล้ว เครื่องมือแปลภาษาของ HeyGen ยังเปิดโอกาสใหม่ๆ อย่างสิ้นเชิง Steve เล่าย้อนว่า “ก่อนใช้ HeyGen กระบวนการมันซับซ้อนเกินไป ทำให้เราแทบไม่สามารถเข้าถึงประเทศต่างๆ ที่ใช้ภาษาต่างกันได้ นอกจากการใส่ซับไตเติลเท่านั้น” ตอนนี้ Miro สามารถแปลวิดีโอของตัวเองเป็น 7 ภาษาได้อย่างง่ายดาย พร้อมลิปซิงก์ที่แม่นยำและน้ำเสียงที่เป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ยังถูกนำไปใช้ภายในองค์กรด้วย Steve จำได้ว่าครั้งหนึ่งพวกเขาแปลวิดีโอทดสอบภายในเป็นภาษาดัตช์ จนพนักงานหลายคนเชื่อว่าพนักงานที่นำเสนอในวิดีโอนั้นเป็นเจ้าของภาษาดัตช์จริงๆ
สร้างวิดีโอให้เร็วทัน Miro
HeyGen ไม่ได้แค่ช่วยปรับปรุงกระบวนการผลิตเท่านั้น แต่ยังช่วยพลิกโฉมวิธีที่ Miro สร้างสรรค์คอนเทนต์การเรียนรู้ ทำโลคัลไลซ์ และขยายสเกลคอนเทนต์ให้สอดคล้องกับการเติบโตของผลิตภัณฑ์ โปรเจกต์ที่เคยต้องประสานงานกันอย่างซับซ้อนและใช้เวลาหลายสัปดาห์ ตอนนี้สามารถทำเสร็จได้ในเวลาเพียงเสี้ยวเดียว เมื่อไทม์ไลน์ตึงหรือมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงท้าย ทีมของ Steve ก็ยังอัปเดตคอนเทนต์ได้ทันทีโดยไม่สะดุด ส่งมอบวิดีโอคุณภาพสูง คมชัด ช่วยผลักดันการใช้งานฟีเจอร์ให้กับผู้ใช้ Miro กว่า 90 ล้านคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
“ในโลกเทคโนโลยี ทุกอย่างเคลื่อนไหวเร็วตลอดเวลา กว่าที่เราจะเข้าสู่ขั้นตอน post-production ก็มักจะมีอะไรเปลี่ยนไปแล้วเสมอ ไม่ว่าจะเป็นปุ่ม ไอคอน หรือโลโก้ ก่อนใช้ HeyGen นั่นหมายถึงต้องถ่ายทำใหม่ แต่ตอนนี้เราแค่อัปเดตสคริปต์ระหว่างการผลิต ซึ่งช่วยประหยัดเวลาโปรดักชันไปได้หลายวัน ถ้าไม่ใช่เป็นสัปดาห์” –Steve Sowrey, Learning Media Designer, Miro
ความคล่องตัวรูปแบบใหม่นี้ยังช่วยขยายวงคนที่มีส่วนร่วมในการสร้างคอนเทนต์ด้วย นักเขียนที่ก่อนหน้านี้โฟกัสแค่การเขียนสคริปต์ ตอนนี้สามารถสร้างร่างวิดีโอฉบับสมบูรณ์ได้เอง เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เส้นแบ่งหน้าที่การทำงานแบบเดิมไม่ชัดเจน และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตของทีมหลายเท่าโดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนพนักงาน
ความสมจริงและความแม่นยำของอวตารของ HeyGen ยกระดับมาตรฐานคุณภาพให้สูงขึ้น ไม่ได้ทำให้ลดลง Steve ยังคงปรับแต่งโทนเสียงและจังหวะการพูดอย่างต่อเนื่องด้วย voice engine และการปรับเล็กๆ น้อยๆ เพื่อให้มั่นใจว่างานสุดท้ายฟังดูแทบจะแยกไม่ออกจากการบันทึกเสียงจริง เกณฑ์ส่วนตัวของเขาง่ายมาก: ถ้าผู้ชมแยกไม่ออกว่านี่คืออวตาร แสดงว่างานนั้นทำได้สมบูรณ์แล้ว
ในภาพรวม HeyGen ช่วยให้ Miro สร้างและส่งมอบวิดีโอที่มีความสม่ำเสมอ รองรับหลายภาษา และมีความเป็นมืออาชีพในระดับใหญ่ รองรับเป้าหมายหลักของบริษัทด้านการขยายการใช้งานในระดับองค์กร การเข้าถึงได้ทั่วโลก และการออนบอร์ดที่รวดเร็วยิ่งขึ้น