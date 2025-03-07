สื่อสารอัปเดตด้านภาวะผู้นำอย่างชัดเจนถึงพนักงานและผู้ถือหุ้น

การสื่อสารที่ตรงเวลาและโปร่งใสเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทีมผู้นำ ไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตข้อมูลบริษัท สื่อสารกับผู้ถือหุ้น หรือพาพนักงานก้าวผ่านช่วงการเปลี่ยนแปลง HeyGen ช่วยให้ผู้นำสร้างวิดีโอด้านภาวะผู้นำคุณภาพสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องใช้ทีมโปรดักชัน

ประโยชน์และคุณค่า

ปรับการสื่อสารอัปเดตจากผู้นำให้ลื่นไหลด้วยวิดีโอ AI

Quickly produce clear, concise CEO and leadership updates

Leadership communication requires speed and clarity. Traditional video production can be costly and slow, making it challenging to share timely updates. HeyGen simplifies the process, allowing executives to deliver professional, on-brand leadership videos in minutes.

executive leadership updates using ai video

Enhance engagement with polished, lifelike AI avatars of execs

Use lifelike AI avatars, including their own, to present leadership videos in a polished, credible manner. Add captions, motion graphics, and branding elements to make CEO messages, shareholder updates, and crisis communications more engaging and accessible.

leadership update video templates

Personalize and translate leadership updates for every employee

Quickly update messaging, modify scripts, and personalize leadership videos in over 170 languages and dialects with HeyGen. Tailor videos for employees, investors, or the public without the need for reshoots or expensive production edits.

translate leadership updates into any language

ค้นพบวิธีที่ทีมสื่อสารส่งต่ออัปเดตจากผู้บริหาร

Würth Group delivers leadership updates to over 88,000 employees in 80 countries

Discover how Würth Group uses HeyGen to streamline its leadership communication process, reducing video production costs by 50% and translation costs by 80%.

“HeyGen ปฏิวัติวิธีการสร้างคอนเทนต์วิดีโอของเรา และช่วยให้เราใช้วิดีโอเป็นรูปแบบการสื่อสาร ทำให้การสื่อสารเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นอย่างมาก”

Andreas Henschel

หัวหน้ากลุ่มฝ่ายสื่อสารองค์กรและหัวหน้าฝ่ายบริการด้านภาษา บริษัท Würth Group

วิธีสร้างอัปเดตผู้บริหารด้วย HeyGen

  1. เปิด HeyGen

เข้าสู่ระบบ HeyGen และเริ่มสร้างวิดีโออัปเดตผู้บริหารแบบมืออาชีพด้วย AI ได้ภายในไม่กี่นาที

  1. ค้นหาเทมเพลตวิดีโอที่ใช่สำหรับคุณ
  1. เพิ่มสคริปต์การพูด อวตาร และพื้นหลัง
  1. ปรับแต่งวิดีโอ AI ของคุณ
  1. เพิ่มความโดดเด่นด้วยองค์ประกอบสร้างสรรค์มากขึ้น
  1. ส่งออกวิดีโอสุดท้ายของคุณ

คำถามที่พบบ่อย

HeyGen คืออะไร และสามารถใช้สำหรับอัปเดตด้านภาวะผู้นำได้อย่างไร

HeyGen คือแพลตฟอร์มสร้างวิดีโอ AI ที่ช่วยผู้บริหารและผู้นำสร้างวิดีโอสื่อสารภาวะผู้นำแบบมืออาชีพสำหรับพนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ช่วยให้การสื่อสารของผู้นำเป็นเรื่องง่ายโดยไม่ต้องมีทีมโปรดักชันวิดีโอครบชุด

HeyGen ช่วยยกระดับการผลิตวิดีโอสำหรับผู้นำให้ดีกว่าวิธีดั้งเดิมอย่างไร?

HeyGen ช่วยตัดความจำเป็นในการถ่ายทำวิดีโอสด ทีมโปรดักชันราคาแพง และระยะเวลาตัดต่อที่ยาวนานออกไป อวตาร AI สามารถถ่ายทอดข้อความได้อย่างมืออาชีพและสม่ำเสมอ ช่วยให้วิดีโอจากผู้บริหารส่งถึงผู้ชมได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

สามารถปรับแต่งอวตาร AI ให้เหมือนกับทีมผู้บริหารของเราได้หรือไม่?

ได้เลย! HeyGen รองรับการปรับแต่งอวตารให้สอดคล้องกับโทนแบรนด์และตัวตนของผู้นำ ผู้นำสามารถเลือกอวตาร ปรับรูปลักษณ์ และเขียนสคริปต์วิดีโอผู้นำแบบเฉพาะบุคคลสำหรับผู้ชมทุกกลุ่มได้

HeyGen เหมาะสำหรับวิดีโอสื่อสารในภาวะวิกฤตหรือไม่?

ได้แน่นอน HeyGen ช่วยให้ผู้นำสามารถสร้างและกระจายวิดีโอสื่อสารในภาวะวิกฤตได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้การสื่อสารมีความโปร่งใสและชัดเจนในช่วงเวลาท้าทาย

หากสถานการณ์เปลี่ยนไปจะอัปเดตข้อความจากผู้บริหารได้อย่างไร

ด้วย HeyGen การอัปเดตวิดีโอผู้บริหารทำได้รวดเร็วและง่ายดาย ปรับสคริปต์ ปรับภาพ และสร้างเวอร์ชันใหม่ได้ภายในไม่กี่นาที โดยไม่ต้องถ่ายทำซ้ำหรือทำโพสต์โปรดักชันเพิ่มเติม

สามารถแชร์วิดีโอผู้นำของ HeyGen ไปยังหลายแพลตฟอร์มพร้อมกันได้หรือไม่?

ได้ วิดีโอจาก HeyGen สามารถปรับให้เหมาะกับพอร์ทัลภายใน การนำเสนอสำหรับนักลงทุน การสื่อสารทางอีเมล เว็บไซต์ และโซเชียลมีเดีย เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ใช่

สามารถสร้างวิดีโออัปเดตผู้บริหารด้วย HeyGen ได้รวดเร็วแค่ไหน?

HeyGen ช่วยให้ผู้บริหารสร้างวิดีโออัปเดตจากผู้นำระดับองค์กรได้อย่างมืออาชีพภายในไม่กี่ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของคอนเทนต์และระดับการปรับแต่งที่ต้องการ

ต้องมีทักษะการผลิตวิดีโอไหมถึงจะใช้ HeyGen สำหรับอัปเดตจากผู้บริหารได้?

ไม่เลย อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ HeyGen ทำให้การสร้างวิดีโอเป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้นำธุรกิจ ทีม HR และผู้สื่อสารองค์กร โดยไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค

ข้อความจากผู้นำประเภทใดที่ได้ประโยชน์สูงสุดจาก HeyGen?

HeyGen เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอัปเดตจาก CEO การบรีฟนักลงทุน ทาวน์ฮอลล์พนักงาน การสื่อสารในภาวะวิกฤต การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร และข้อความวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์—ทุกสถานการณ์ที่ต้องการการสื่อสารจากผู้นำที่ชัดเจนและน่าสนใจ

เริ่มต้นใช้งาน HeyGen สำหรับวิดีโอผู้นำได้อย่างไร

สมัครใช้งาน HeyGen สำรวจเครื่องมือวิดีโอ AI และเริ่มสร้างวิดีโออัปเดตจากผู้บริหารที่ทรงพลังสำหรับพนักงาน นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณได้ตั้งแต่วันนี้

