สร้างพรีเซนเทชั่นขายสุดดึงดูดด้วยวิดีโอ AI ที่ขายให้คุณได้ตลอด 24/7

เดโมการขายไม่ควรเป็นเรื่องน่าเบื่อสำหรับทั้งคุณและลูกค้า มาตรฐานการพรีเซนต์ให้เหมือนกันทุกครั้ง รักษาความสม่ำเสมอระหว่างเซลส์ และดึงดูดกลุ่มเป้าหมายด้วยเดโมวิดีโอที่พร้อมให้ดูตลอดเวลา HeyGen ช่วยให้คุณสร้างพรีเซนเทชันการขายที่ขยายการใช้งานได้ มีอิมแพ็กสูง ให้ข้อมูลลูกค้าอย่างครบถ้วน และผลักดันดีลให้เดินหน้าก่อนที่คุณจะเริ่มคุยกันทางโทรศัพท์ด้วยซ้ำ

ประโยชน์และคุณค่า

ขายได้ฉลาดขึ้นด้วยพรีเซนเทชันการขายที่ทำงานตลอดเวลา

Educate buyers ahead of time and streamline calls

Far too many sales calls begin with repetitive questions that could have been addressed beforehand. By leveraging HeyGen, you can create an avatar of yourself and provide pre-call videos 24/7 that walk prospects through your pitch or demo, ensuring they’re fully informed and prepared to move forward.


Scale personalized outreach without repeating yourself

Reps frequently spend hours repeating the same discovery pitch. With HeyGen, you can create one engaging video presentation and reuse it for every prospect, preserving both personalization and impact without repetitive work.



Accelerate conversations and keep deals moving

Buyers often feel inundated by text-heavy emails and traditional slide decks. HeyGen can transform your sales presentations into a concise, engaging video that grabs attention, holds interest, and accelerates deal progression. Use as a leave-behind for stakeholders and the buying groups to review.


A digital sales pitch presentation for "Chronos Keep," featuring an AI-generated avatar of a woman in the bottom left corner. The interface includes a smartphone displaying a futuristic-themed video with a play button, indicating an interactive pitch deck.

ค้นพบวิธีที่ธุรกิจขยายการนำเสนอการขาย

How TechMix uses HeyGen to enhance communication with global distributors

To bridge the language and learning gap between TechMix and its international distribution partners, TechMix turned to HeyGen to deliver localized, engaging video content.

วิธีสร้างสไลด์นำเสนอการขายด้วย HeyGen

  1. เปิด HeyGen

เริ่มสร้างวิดีโอขายและเดโมที่ทรงพลังได้ภายในไม่กี่นาที โดยไม่ต้องมีทีมโปรดักชันวิดีโอหรือทักษะการตัดต่อ

  1. เลือกเทมเพลตหรือเริ่มต้นจากศูนย์
  1. เพิ่มสคริปต์ของคุณแล้วเลือกอวตาร (หรือสร้างอวตารของคุณเอง)
  1. ปรับแต่งวิดีโอของคุณด้วยแบรนด์และงานภาพที่ต้องการ
  1. แปลและปรับเนื้อหาให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน
  1. ส่งวิดีโอของคุณ

คำถามที่พบบ่อย

HeyGen คืออะไร และช่วยเรื่องการนำเสนอขายได้อย่างไรบ้าง

HeyGen คือแพลตฟอร์มสร้างวิดีโอด้วย AI ที่ช่วยให้ทีมขายและทีมสร้างรายได้สร้างพรีเซนเทชันและเดโมการขายที่น่าสนใจและทำงานได้ตลอดเวลาในไม่กี่นาที แทนที่จะต้องพูดพิตช์เดิมซ้ำๆ ในทุกคอลล์ เซลส์สามารถส่งวิดีโอพรีเซนเทชันคุณภาพสูงล่วงหน้า ทำให้ลูกค้าเป้าหมายได้รับข้อมูลพร้อมก่อนเข้าพบ

HeyGen ช่วยปรับปรุงกระบวนการขายของฉันได้อย่างไร?

HeyGen ช่วยมาตรฐานและขยายการนำเสนอการขายของคุณด้วยการเปลี่ยนพิตช์และเดโมให้เป็นวิดีโอระดับมืออาชีพ ทำให้ทีมขายของคุณสามารถ:

  • ประหยัดเวลาด้วยการทำงานนำเสนอซ้ำๆ ให้เป็นอัตโนมัติ
  • สร้างความสม่ำเสมอให้ตรงกันในทุกทีมขายและทุกภูมิภาค
  • สร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายก่อนการโทรเพื่อโฟกัสที่การปิดการขาย ไม่ใช่การให้ความรู้

ฉันสามารถสร้างวิดีโอขายประเภทใดได้บ้างด้วย HeyGen?

HeyGen เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้าง:

  • การนำเสนอขาย – วิดีโอการติดต่อแบบเฉพาะบุคคลสำหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่
  • เดโมผลิตภัณฑ์ – การสาธิตการใช้งานฟีเจอร์และประโยชน์ที่น่าสนใจ
  • การนำเสนอเพื่อติดตามผล – สรุปและตอกย้ำประเด็นสำคัญหลังการโทร
  • ความแตกต่างเหนือคู่แข่ง – แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์หรือโซลูชันของคุณดีกว่าคู่แข่งอย่างไร

HeyGen ขยายการทำงานด้านการเข้าถึงแบบเฉพาะบุคคลได้อย่างไร

HeyGen ช่วยให้ทีมขายสร้างวิดีโอพรีเซนเทชันแบบปรับแต่งให้เหมาะกับแต่ละคนได้อย่างเป็นส่วนตัว โดยไม่ต้องอัดใหม่ทุกครั้ง ทีมขายสามารถปรับข้อความ สลับภาพประกอบ หรือแปลวิดีโอเป็นหลายภาษาให้ตรงกับความต้องการของแต่ละลูกค้าเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว

สามารถใส่แบรนด์ของคุณลงในวิดีโอขายได้ไหม

ได้เลย! HeyGen ให้คุณปรับแต่งวิดีโอด้วยสี แฟนต์ โลโก้ และงานวิชวลของแบรนด์ เพื่อให้ทุกพรีเซนเทชันการขายสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของบริษัทคุณ

จะแชร์วิดีโอนำเสนอการขายให้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างไร

วิดีโอ HeyGen สามารถฝังในอีเมล แชร์บน LinkedIn เพิ่มในแพลตฟอร์ม CRM หรือส่งเป็นลิงก์ตรงได้ ช่วยให้พิตช์ของคุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายก่อนการโทรขาย ทำให้พวกเขาได้รับข้อมูลครบถ้วนและพร้อมเดินหน้าต่อ

รองรับการนำเสนอขายหลายภาษาสำหรับลูกค้าทั่วโลกหรือไม่?

แน่นอน HeyGen มาพร้อมการแปลด้วย AI และการลิปซิงก์ ช่วยให้สร้างวิดีโอขายได้หลายภาษาแบบทันที โดยไม่ต้องถ่ายทำใหม่หรือจ้างนักแปล

ใช้เวลานานแค่ไหนในการสร้างวิดีโอนำเสนอการขาย?

ด้วย HeyGen คุณสามารถสร้างวิดีโอขายคุณภาพสูงที่โปรดักชันครบถ้วนได้ภายในไม่กี่นาที เพียงเลือกเทมเพลต ใส่สคริปต์ของคุณ เลือกอวตาร AI และปรับแต่งแบรนด์ของคุณได้เอง โดยไม่ต้องใช้การโปรดักชันที่มีค่าใช้จ่ายสูง

HeyGen แตกต่างจากการผลิตวิดีโอแบบดั้งเดิมสำหรับทีมขายอย่างไร?

การผลิตวิดีโอแบบดั้งเดิมมีต้นทุนสูง ใช้เวลานาน และอัปเดตได้ยาก HeyGen ช่วยตัดขั้นตอนการถ่ายทำ การบันทึกเสียงบรรยาย และงานโพสต์โปรดักชันออกไป ทำให้ทีมขายสามารถสร้างและอัปเดตวิดีโอพรีเซนเทชันได้อย่างรวดเร็วในต้นทุนเพียงเล็กน้อย

อัปเดตสไลด์นำเสนอการขายได้อย่างไร

การอัปเดตคอนเทนต์ทำได้ง่ายด้วย HeyGen แค่แก้สคริปต์ อัปเดตภาพ แล้วสร้างวิดีโอใหม่ได้ภายในไม่กี่นาที ไม่ต้องถ่ายทำซ้ำ ไม่ต้องรอ ไม่ต้องเสียค่าแก้ไขแพงๆ

