ผลิตสตอรี่ได้เร็วระดับข่าวด่วนด้วยเวิร์กโฟลว์สมัยใหม่

การผลิตข่าวและพยากรณ์อากาศแบบดั้งเดิมใช้เวลานานและสิ้นเปลืองทรัพยากร ด้วย HeyGen คุณสามารถสร้างวิดีโอข่าวคุณภาพสูงระดับมืออาชีพได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้ได้ปริมาณงานและความเร็วที่สูงขึ้นโดยยังคงมาตรฐานด้านคุณภาพและความแม่นยำไว้ในระดับสูง

ประโยชน์และคุณค่า

เพิ่มเวลาให้ผู้สื่อข่าวโฟกัสงานเชิงลึกและการรายงานที่มีมูลค่าสูงขึ้น

Deliver relevant content to any audience, at any time

Speed is essential in journalism. HeyGen’s AI news video generator enables media outlets, independent journalists, weather channels, and content creators to produce polished news videos instantly. Convert written news into engaging video reports featuring AI avatars, dynamic visuals, and clear narration.

Enable 24/7 news production with lifelike AI avatars

Enhance storytelling with AI-powered avatars that deliver reports in a professional and tone, including digital avatars of your beloved TV anchors. Use motion graphics, captions, and on-screen visuals to make complex news digestible and engaging for diverse audiences.

Increase reach and engagement with localized news

Effortlessly update scripts, switch visuals, and instantly localize any of your existing videos for multi-channel distribution with HeyGen’s AI news video generator. Cover global news by generating videos in multiple languages without costly voiceovers, reshoots, or extensive editing.

ค้นพบวิธีที่องค์กรข่าวขยายการผลิตคอนเทนต์

STUDIO 47 creates content 80% faster to rewrite the playbook for journalism

Discover how STUDIO 47 uses HeyGen to enable 24/7 content production, expand multi-lingual offerings, and reduce production costs by 60% to scale its news output.

The Weather Network delivers hyper-localized forecasts with AI avatars

Discover how The Weather Network uses HeyGen to create AI-assisted avatars to deliver hyper-local forecasts and prepare communities to respond to weather-related events.

"HeyGen เปลี่ยนวิธีที่ STUDIO 47 ผลิตข่าวด่วนไปอย่างสิ้นเชิง ด้วยการผสานอวตาร AI เข้ากับห้องข่าวของเรา เราได้ยกระดับวารสารศาสตร์ท้องถิ่นให้ขยายขนาดได้ คุ้มค่า และพร้อมรับอนาคต"

Sascha Devigne

บรรณาธิการบริหารที่ STUDIO 47

วิธีสร้างข่าวด้วย HeyGen

  1. เปิด HeyGen

เข้าสู่ระบบ HeyGen และเริ่มสร้างข่าวจากวิดีโอ AI ที่น่าสนใจได้ภายในไม่กี่นาที

  1. ค้นหาเทมเพลตวิดีโอที่ใช่สำหรับคุณ
  1. เพิ่มสคริปต์พูด อวตาร และพื้นหลัง
  1. ปรับแต่งวิดีโอ AI ของคุณ
  1. เพิ่มความโดดเด่นด้วยองค์ประกอบสร้างสรรค์มากขึ้น
  1. ส่งออกวิดีโอสุดท้ายของคุณ

คำถามที่พบบ่อย

HeyGen คืออะไร และสามารถใช้สร้างข่าวได้อย่างไร

HeyGen คือแพลตฟอร์มสร้างวิดีโอ AI ที่ช่วยให้คุณสร้างข่าววิดีโอคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ช่วยให้สำนักข่าวและครีเอเตอร์เปลี่ยนรายงานแบบตัวหนังสือให้กลายเป็นคอนเทนต์วิดีโอที่น่าสนใจได้โดยไม่ติดข้อจำกัดของการผลิตวิดีโอแบบดั้งเดิม

HeyGen ช่วยยกระดับการผลิตข่าวให้ดีกว่าวิธีดั้งเดิมได้อย่างไร?

HeyGen ช่วยตัดความจำเป็นในการใช้ผู้สื่อข่าวหน้ากล้อง ทีมโปรดักชันราคาแพง และกระบวนการตัดต่อที่ยืดเยื้อออกไป ด้วยอวตาร AI คุณสามารถนำเสนอข่าวได้ทันที เร่งทุกขั้นตอนของการสร้างคอนเทนต์ให้เร็วขึ้น

สามารถปรับแต่งอวตาร AI สำหรับการนำเสนอข่าวได้หรือไม่?

แน่นอน HeyGen มีอวตาร AI หลากหลายแบบให้เลือกและปรับแต่งให้เข้ากับสไตล์แบรนด์ข่าวของคุณได้อย่างลงตัว ปรับรูปลักษณ์ เสียง และสคริปต์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานด้านบรรณาธิการของคุณ

HeyGen ใช้สร้างคอนเทนต์ข่าวหลายภาษาได้ไหม?

ได้ HeyGen รองรับหลายภาษา ทำให้สร้างวิดีโอข่าวแบบโลคัลไลซ์ได้ง่าย และขยายการเข้าถึงไปยังผู้ชมหลากหลายกลุ่มทั่วโลก

จะอัปเดตข่าวเมื่อมีข้อมูลใหม่เข้ามาได้อย่างไร?

ด้วย HeyGen การอัปเดตวิดีโอข่าวทำได้ง่ายมาก เพียงปรับสคริปต์ เปลี่ยนภาพประกอบ แล้วสร้างเวอร์ชันอัปเดตใหม่ได้ภายในไม่กี่นาที โดยไม่ต้องถ่ายทำซ้ำหรือใช้การตัดต่อที่ซับซ้อน

สามารถแชร์วิดีโอข่าวจาก HeyGen ไปยังแพลตฟอร์มต่างๆ ได้หรือไม่?

ใช่ วิดีโอจาก HeyGen ได้รับการปรับให้เหมาะกับเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย จดหมายข่าวทางอีเมล และแพลตฟอร์มออกอากาศ เพื่อให้เข้าถึงผู้ชมได้สูงสุดและสร้างการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่

สามารถสร้างข่าวด้วย HeyGen ได้เร็วแค่ไหน?

ขึ้นอยู่กับสคริปต์และภาพประกอบของคุณ คุณสามารถสร้างวิดีโอข่าวฉบับสมบูรณ์ได้ภายในไม่กี่นาทีหรือไม่กี่ชั่วโมงด้วยเครื่องมือสร้างวิดีโอข่าว AI ของ HeyGen

ต้องมีทักษะการผลิตวิดีโอไหมถึงจะใช้ HeyGen สำหรับข่าวได้

ไม่เลย HeyGen ถูกออกแบบมาสำหรับนักข่าว องค์กรข่าว และครีเอเตอร์คอนเทนต์ทั้งที่มีและไม่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้การสร้างวิดีโอข่าวเป็นเรื่องราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาข่าวประเภทใดที่ได้ประโยชน์มากที่สุดจาก HeyGen?

HeyGen เหมาะสำหรับข่าวด่วน ข่าวเชิงอธิบาย สรุปข้อมูลการเงิน อัปเดตการเมือง ไฮไลต์กีฬา และอีกมากมาย ใช้ได้กับทุกสถานการณ์ที่ต้องการเล่าเรื่องผ่านวิดีโออย่างรวดเร็วและน่าสนใจ

เริ่มต้นใช้งาน HeyGen สำหรับวิดีโอข่าวได้อย่างไร

สมัครสมาชิก HeyGen เพื่อดูเครื่องมือสร้างวิดีโอข่าวด้วย AI และเริ่มเปลี่ยนข่าวตัวหนังสือให้กลายเป็นคอนเทนต์วิดีโอพร้อมออกอากาศได้ทันที

