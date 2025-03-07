พบกับ Avatar V อวตารที่สมจริงที่สุดเท่าที่เคยมีมา สร้างอวตารของคุณฟรี

ส่งคำเชิญงานอีเวนต์ สรุปงาน และอีเมลติดตามผลได้อย่างง่ายดาย

ทำให้ทุกจุดสัมผัสด้านการตลาดงานอีเวนต์มีความหมายด้วยโซลูชันวิดีโอ AI จาก HeyGen ช่วยกระตุ้นยอดผู้เข้าร่วม สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้เข้าร่วมงาน และต่อยอดคุณค่าของอีเวนต์ด้วยฟีเจอร์การปรับแต่งเฉพาะบุคคล

ประโยชน์และคุณค่า

แก้ทุกความท้าทายด้านการตลาดอีเวนต์ครั้งใหญ่ด้วยวิดีโอ AI

Create Quality Event Marketing Promos in Minutes

With HeyGen, crafting quality event marketing promos is as easy as writing a script. Choose from a wide array of ready-made templates to streamline the process, whether it's a conference, webinar, or meetup. You can swiftly produce custom marketing videos in over 170 locales and dialects, primed to share in no time.


Personalize Invites and Follow-Ups with AI Speaker-Led Videos

HeyGen makes it seamless to send personalized videos featuring the event speakers, or their lifelike digital avatars, to attendees. Thank registrants, share event details, and give a sneak peek to build excitement with personalized video message features. This approach enhances the experience by integrating personalized content in digital marketing, creating a memorable engagement that energizes people about your event, especially through personalized interactive video opportunities.


Maximize Marketing Impact with Post-Event Video Recaps

Leverage attendee data effectively. Use HeyGen to promptly create personalized event summaries, key highlights, and follow-ups that keep your audience engaged and stimulate conversions long after the event concludes, using personalized video email marketing.

"เราได้ทดสอบแพลตฟอร์มวิดีโอแบบปรับให้เป็นส่วนบุคคลตัวอื่นๆ แล้ว และ HeyGen ให้คุณภาพดีที่สุด เราเปิดเผยกับทีมของพวกเขาตั้งแต่แรกเพราะนี่เป็นสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงสูงแต่ก็มีโอกาสสูงในการลองใช้เป็นครั้งแรก และความเสี่ยงนั้นก็คุ้มค่า"

Kelly Peters

รองประธานฝ่ายการตลาดที่ Tomorrow.io

วิธีสร้างวิดีโอการตลาดงานอีเวนต์ด้วย HeyGen

  1. เปิด Promo Video Maker ของ HeyGen

เริ่มต้นใช้เครื่องมือสร้างวิดีโอโปรโมตของ HeyGen เพื่อสร้างวิดีโอสำหรับโปรโมต เชิญชวน หรือสรุปงานอีเวนต์ของคุณด้วยฟีเจอร์วิดีโอแบบปรับแต่งเอง โดยไม่ต้องใช้กล้องหรือทักษะการตัดต่อ

  1. เลือกเทมเพลต
  1. เพิ่มอวตารดิจิทัลสำหรับวิทยากรรับเชิญ (ไม่บังคับ)
  1. เพิ่มสคริปต์การพูด พื้นหลัง และองค์ประกอบภาพ
  1. นำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อของคุณ
  1. สร้างวิดีโอ

คำถามที่พบบ่อย

HeyGen ช่วยเพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมงานอีเวนต์ได้อย่างไร?

HeyGen ช่วยเพิ่มอัตราการเข้าร่วมงานด้วยการสร้างวิดีโอโปรโมตและคำเชิญแบบส่วนบุคคลที่ดึงดูดความสนใจ โดดเด่นท่ามกลางอีเมลและช่องทางดิจิทัลที่แออัดด้วยวิดีโอคุณภาพระดับมืออาชีพที่ปรับให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย กระตุ้นให้มีการลงทะเบียนมากขึ้นและเพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วม

สามารถปรับแต่งคำเชิญและข้อความติดตามผลด้วย HeyGen ได้ไหม

ได้เลย! HeyGen ช่วยให้การส่งคำเชิญและข้อความติดตามผลแบบวิดีโอที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละคนทำได้ง่าย สร้างข้อความเฉพาะสำหรับผู้ชมของคุณโดยใช้วิทยากรงานอีเวนต์ตัวจริงหรืออวตารดิจิทัลของพวกเขาเพื่อขอบคุณผู้เข้าร่วม แบ่งปันตัวอย่างคอนเทนต์ล่วงหน้า หรือเน้นรายละเอียดเซสชันสำคัญ การสื่อสารแบบเฉพาะบุคคลช่วยสร้างความตื่นเต้นและทำให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง

สามารถสร้างวิดีโอโฆษณาอีเวนต์ด้วย HeyGen ได้เร็วแค่ไหน?

คุณสามารถสร้างวิดีโอโฆษณาโปรโมตงานอีเวนต์ที่สวยสะดุดตาได้ภายในไม่กี่นาทีด้วยเครื่องมือสร้างวิดีโอโปรโมตของเรา เพียงพิมพ์สคริปต์ เลือกเทมเพลตพร้อมใช้ของ HeyGen แล้วปรับแต่งตามต้องการ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านดีไซน์หรือการตัดต่อ ทำให้ขั้นตอนทั้งหมดรวดเร็วและไม่ยุ่งยาก

HeyGen รองรับการติดตามผลหลังจบอีเวนต์หรือไม่?

แน่นอน! HeyGen ช่วยให้คุณส่งมอบวิดีโอส่วนบุคคลหลังจบงานได้อย่างง่ายดาย ทั้งวิดีโอสรุปงาน ไฮไลต์ประเด็นสำคัญ และวิดีโอขอบคุณ ปรับแต่งการติดตามผลให้เหมาะกับกลุ่มผู้เข้าร่วมแต่ละเซกเมนต์ เพื่อรักษาการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายและกระตุ้นให้เกิดคอนเวอร์ชันได้ยาวนานหลังจบงาน

งานประเภทไหนที่เหมาะกับการใช้ HeyGen มากที่สุด?

HeyGen เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการโปรโมตและปรับแต่งคอนเฟอเรนซ์ เวบินาร์ มีตอัป เวิร์กช็อป และอีเวนต์ทุกรูปแบบ ตั้งแต่การโปรโมตก่อนงานไปจนถึงสรุปหลังจบงาน HeyGen ช่วยให้การทำการตลาดของคุณทรงพลังในทุกช่วงของงาน

สามารถปรับวิดีโอให้เหมาะกับผู้ชมต่างประเทศได้ไหม

ได้เลย! HeyGen รองรับภาษาท้องถิ่นและสำเนียงมากกว่า 170 แบบ ช่วยให้คุณทำวิดีโองานอีเวนต์ให้เหมาะกับผู้ชมทั่วโลกได้ ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอเชิญชวน โปรโมต หรือวิดีโอติดตามผล ข้อความของคุณจะสื่อสารได้อย่างเข้าถึงในทุกภาษาและทุกวัฒนธรรม

HeyGen ช่วยประหยัดเวลาและลดต้นทุนการทำการตลาดงานอีเวนต์ได้อย่างไร?

HeyGen ช่วยตัดความจำเป็นในการผลิตวิดีโอที่มีต้นทุนสูงและการใช้ทีมครีเอทีฟขนาดใหญ่ ด้วยเครื่องมือและเทมเพลตที่ขับเคลื่อนด้วย AI คุณสามารถสร้างวิดีโอคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ทำให้สามารถโฟกัสทรัพยากรไปที่การเพิ่มความสำเร็จของอีเวนต์ได้เต็มที่

HeyGen สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือการตลาดที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้หรือไม่?

ได้ HeyGen ผสานการทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มอีเมล เครื่องมือโซเชียลมีเดีย และระบบจัดการอีเวนต์ได้อย่างราบรื่น นำวิดีโอของคุณไปใช้ในแคมเปญต่างๆ ได้ง่าย เพื่อทำให้เวิร์กโฟลว์การทำการตลาดอีเวนต์ของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น

HeyGen แตกต่างจากโซลูชันการทำการตลาดอีเวนต์แบบดั้งเดิมอย่างไร?

HeyGen โดดเด่นด้วยการทำให้การทำวิดีโอการตลาดแบบเฉพาะบุคคลเป็นเรื่องง่ายและเข้าถึงได้ แทนที่จะต้องใช้สื่อแบบทั่วไป คุณสามารถสร้างวิดีโอที่ปรับให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม ใส่อวตารผู้พูด และนำเสนอคอนเทนต์ที่น่าสนใจซึ่งทำให้งานอีเวนต์ของคุณแตกต่างไม่เหมือนใคร

เริ่มใช้ HeyGen สำหรับการทำการตลาดงานอีเวนต์ได้อย่างไร

เริ่มต้นใช้งานได้ง่ายสมัครสมาชิก HeyGenเลือกใช้เทมเพลตที่ออกแบบมาสำหรับงานอีเวนต์ แล้วเริ่มสร้างวิดีโอแบบ Personalized เพื่อโปรโมตงานสัมมนาออนไลน์ งานประชุม หรือมีตอัปครั้งถัดไปของคุณ ด้วย HeyGen แคมเปญของคุณจะดึงดูดความสนใจมากขึ้นและสร้างผลลัพธ์ที่วัดได้จริง

