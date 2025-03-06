พบกับ Avatar V อวตารที่สมจริงที่สุดเท่าที่เคยมีมา สร้างอวตารของคุณฟรี

ดึงดูดทุกสายตาด้วยการเปิดตัวสินค้าแบบว้าวด้วยวิดีโอ AI

เลิกใช้แต่อีเมลยาวๆ และบล็อกยืดเยื้อ ด้วย HeyGen คุณสามารถสร้างวิดีโอแนะนำสินค้าแบบคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็ว เพื่อแนะนำสินค้าใหม่ อธิบายฟีเจอร์สำคัญ และดึงดูดลูกค้าได้ โดยไม่ต้องมีทีมโปรดักชัน

G24.8รีวิว 1,000+ รายการ
ประโยชน์และคุณค่า

ขยายการทำวิดีโอการตลาดผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องรอการผลิตล่าช้า

Simplify your message with show-stopping announcement videos

Static images and text can’t capture the excitement of a new product launch. HeyGen helps you create sizzle reels and polished videos that turn heads, spark curiosity, and leave a lasting impression. Make your product announcement unforgettable with visuals that wow your audience.

Keep up with stakeholder timelines without the stress

Product launches move fast, and traditional video production often can’t keep up. HeyGen allows you to create high-quality, on-brand announcement videos in minutes without stress or delays. Stay on track and deliver a launch that’s as polished as your product.

Localize your product announcements for global launches

Translating and localizing product content is resource-intensive. HeyGen streamlines the process by automatically generating localized versions of your product videos with AI-powered voiceovers and lip-syncing, ensuring consistency across markets without additional production costs or effort.

ค้นพบวิธีที่ทีมการตลาดสร้างวิดีโอผลิตภัณฑ์

Tomorrow.io revolutionizes marketing and content creation with HeyGen

From product explainers to personalized campaigns, AI tools enable small teams to compete with industry giants, drive innovation, and transform how they connect with audiences.

วิธีสร้างประกาศสินค้าใหม่ด้วย HeyGen

  1. เปิด HeyGen

เข้าสู่ระบบ HeyGen แล้วเตรียมสร้างวิดีโอสินค้าแบบมืออาชีพที่สวยโดดเด่นได้ภายในไม่กี่นาที

  1. ค้นหาเทมเพลตวิดีโอผลิตภัณฑ์ที่ใช่หรือเริ่มสร้างใหม่ตั้งแต่ต้น
  1. เพิ่มสคริปต์และอวตาร AI ของคุณเพื่อสร้างวิดีโอแนะนำผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
  1. ปรับแต่งวิดีโอของคุณ
  1. ยกระดับวิดีโอผลิตภัณฑ์ของคุณด้วยองค์ประกอบการออกแบบ
  1. ส่งออกและแชร์วิดีโอผลิตภัณฑ์ของคุณ

คำถามที่พบบ่อย

วิดีโอประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์คืออะไร?

วิดีโอประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์คือวิดีโอสั้นที่ดึงดูดความสนใจ ใช้แนะนำผลิตภัณฑ์ ฟีเจอร์ หรือบริการใหม่ ช่วยให้ธุรกิจสื่อสารประโยชน์สำคัญ สร้างกระแสความสนใจ และกระตุ้นให้เกิดการใช้งาน

ทำไมนักการตลาดผลิตภัณฑ์ควรใช้วิดีโอสำหรับการประกาศเปิดตัวสินค้าใหม่?

วิดีโอผลิตภัณฑ์เป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการดึงดูดผู้ชมและอธิบายผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เมื่อเทียบกับคอนเทนต์แบบภาพนิ่ง วิดีโอช่วยเพิ่มการจดจำ ทำให้ข้อมูลชัดเจนขึ้น และทำให้การประกาศต่างๆ น่าสนใจยิ่งขึ้น HeyGen ช่วยให้ทีมการตลาดผลิตภัณฑ์สร้างวิดีโอคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องมีทีมโปรดักชันวิดีโอ

HeyGen ช่วยสร้างวิดีโอประกาศสินค้าใหม่ได้อย่างไร?

HeyGen มอบเครื่องมือวิดีโอที่ขับเคลื่อนด้วย AI ให้ทีมการตลาดผลิตภัณฑ์สร้างวิดีโอแนะนำสินค้าแบบมืออาชีพได้ภายในไม่กี่นาที ด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ อวตาร AI สมจริง และเครื่องมือตัดต่อที่ใช้งานง่าย HeyGen ช่วยให้การสร้างวิดีโอง่ายขึ้นพร้อมรักษาความสม่ำเสมอของแบรนด์

สามารถปรับแต่งวิดีโอประกาศสินค้าให้ตรงกับแบรนด์ของฉันได้ไหม

ได้ HeyGen ช่วยให้คุณเพิ่มสีประจำแบรนด์ ฟอนต์ โลโก้ และองค์ประกอบภาพอื่นๆ เพื่อให้วิดีโอผลิตภัณฑ์ของคุณสอดคล้องกับอัตลักษณ์แบรนด์ของบริษัทได้อย่างลงตัว นอกจากนี้ยังสามารถปรับโทนและสไตล์ให้เหมาะกับกลุ่มผู้ชมที่แตกต่างกันได้ด้วย

สามารถทำวิดีโอเปิดตัวสินค้าให้เหมาะกับแต่ละท้องถิ่นด้วย HeyGen ได้ไหม

ได้ HeyGen รองรับการแปลและโลคัลไลซ์วิดีโอด้วยเสียงบรรยาย AI และการลิปซิงก์ได้หลายภาษา ช่วยให้ขยายการใช้งานวิดีโอสินค้าไปสู่ผู้ชมทั่วโลกได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่มต้นทุนการผลิต

ต้องมีประสบการณ์ตัดต่อวิดีโอถึงจะใช้ HeyGen ได้ไหม?

ไม่จำเป็น HeyGen ถูกออกแบบมาสำหรับนักการตลาดที่ไม่มีประสบการณ์ตัดต่อวิดีโอ เครื่องมือแบบลากแล้ววางที่ใช้งานง่ายช่วยให้สร้างวิดีโอโปรโมตสินค้าได้อย่างมืออาชีพอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องมีทักษะด้านเทคนิค

ฉันสามารถสร้างวิดีโอสินค้าแบบไหนได้บ้างด้วย HeyGen?

HeyGen สามารถใช้สร้างวิดีโอแนะนำสินค้าได้สำหรับการเปิดตัวสินค้าใหม่ อัปเดตฟีเจอร์ ขยายบริการ ประกาศโปรแกรมเบต้า และอัปเดตข้อมูลให้ทีมภายใน คุณสามารถปรับแต่งวิดีโอให้เหมาะกับลูกค้าภายนอก ทีมขาย หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กรได้

วิดีโอประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์ควรมีความยาวเท่าไหร่?

ความยาวที่เหมาะสมสำหรับวิดีโอแนะนำสินค้าคือ 30 ถึง 90 วินาที ช่วยให้ผู้ชมมีส่วนร่วมพร้อมรับข้อมูลสำคัญอย่างกระชับ ด้วย HeyGen คุณสามารถสร้างวิดีโอหลายเวอร์ชันได้อย่างรวดเร็วให้เหมาะกับแต่ละแพลตฟอร์ม เช่น โซเชียลมีเดีย อีเมล และหน้าแลนดิ้งเพจ

สามารถแชร์วิดีโอประกาศสินค้าได้ที่ไหนบ้าง?

คุณสามารถแชร์วิดีโอผลิตภัณฑ์ของคุณไปยังหลายช่องทางได้ รวมถึงแคมเปญอีเมล เว็บไซต์บริษัท แลนดิ้งเพจ LinkedIn YouTube X และเครื่องมือสื่อสารภายในอย่าง Slack หรือ Microsoft Teams

สามารถสร้างวิดีโอประกาศสินค้าใหม่ด้วย HeyGen ได้รวดเร็วแค่ไหน?

ด้วย HeyGen คุณสามารถสร้างวิดีโอแนะนำสินค้าแบบคุณภาพสูงได้ภายในไม่กี่นาที การใช้อวตาร AI เทมเพลต และเสียงบรรยายอัตโนมัติช่วยตัดขั้นตอนการโปรดักชันวิดีโอที่ยืดเยื้อ ทำให้ทันกำหนดการเปิดตัวที่เร่งด่วนได้ง่ายขึ้น

