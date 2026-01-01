กลุ่มผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดียเลื่อนฟีดกันเร็วมาก ด้วย HeyGen คุณสามารถสร้างวิดีโอ AI ที่สะดุดตาสำหรับ Instagram, LinkedIn, TikTok และแพลตฟอร์มอื่นๆ ไม่ว่าจะกำลังเปิดตัวแคมเปญ โปรโมตสินค้า หรือสร้างความสัมพันธ์กับผู้ติดตาม โดดเด่นด้วยวิดีโอที่หยุดการเลื่อนฟีดได้จริง ทั้งรวดเร็ว ขยายการผลิตได้ง่าย และคุ้มค่า
Stop dealing with long production cycles and creative bottlenecks. Produce professional-grade videos on demand with HeyGen. Pick a ready-made template, customize your message, and publish - no advanced editing skills are required.
Creating high-quality social media content doesn’t have to break the bank. Streamline every step of the creation process, cutting out expensive agencies or extra in-house resources. The result? Polished, engaging videos at a fraction of the cost.
Reaching a global audience is easier than ever with HeyGen’s translation and localization tools. Produce content in over 170 languages and dialects with realistic lip-syncing and AI voiceovers, ensuring your message resonates with audiences everywhere.
“HeyGen ช่วยเราได้อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะนี่เป็นสิ่งใหม่สำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง ก่อนใช้ HeyGen เราไม่เคยมีวิดีโอไวรัลเลย แต่พอเริ่มใช้ ทุกอย่างก็เปลี่ยนไป จำนวนผู้ติดตามเพิ่มขึ้น และผู้ชมมีส่วนร่วมกับคอนเทนต์ของเรามากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด”
Anastasiia Nak
ผู้ดูแล GTM ที่ Reply.io
วิธีสร้างวิดีโอโซเชียลมีเดียด้วย HeyGen
เข้าสู่ระบบ HeyGen เครื่องมือแก้ไขวิดีโอโซเชียลมีเดียด้วย AI เพื่อผลงานระดับมืออาชีพได้อย่างรวดเร็ว
HeyGen คือแพลตฟอร์มสร้างวิดีโอ AI และเครื่องมือแก้ไขวิดีโอสำหรับโซเชียลมีเดียที่ช่วยให้ทีมการตลาดผลิตคอนเทนต์คุณภาพสูง น่าสนใจ ได้อย่างรวดเร็วและคุ้มค่า ไม่ว่าคุณจะต้องการวิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล คลิปเวอร์ชันโลคัลไลซ์ หรือภาพวิดีโอที่สอดคล้องกับแบรนด์ HeyGen ช่วยให้ขั้นตอนการผลิตทั้งหมดง่ายขึ้น
ด้วยตัวแก้ไขวิดีโอโซเชียลมีเดียของ HeyGen คุณสามารถสร้างวิดีโอคุณภาพระดับมืออาชีพได้ภายในไม่กี่นาที ลืมการถ่ายทำวิดีโอแบบเดิมและการตัดต่อหลายชั่วโมงไปได้เลย แค่เลือกเทมเพลต ปรับแต่ง แล้วแชร์
แน่นอน! เครื่องมือตัดต่อวิดีโอโซเชียลมีเดียด้วย AI ของเรามีฟีเจอร์แปลภาษาและโลคัลไลซ์ขั้นสูง ช่วยให้คุณสร้างวิดีโอได้มากกว่า 10 ภาษา พร้อมลิปซิงก์สมจริงและการโคลนเสียงเพื่อคงความเป็นธรรมชาติของคอนเทนต์
เครื่องมือตัดต่อวิดีโอโซเชียลมีเดียของเราเหมาะสำหรับอัปเดตสินค้า คอนเทนต์ให้ความรู้ แคมเปญโปรโมชัน ข้อความแบบเฉพาะบุคคล และอีกมากมาย นำคอนเทนต์ของคุณไปใช้ซ้ำได้บน TikTok, Instagram, LinkedIn, YouTube หรือทุกที่ที่กลุ่มเป้าหมายของคุณอยู่
ได้อย่างแน่นอน! เครื่องมือตัดต่อวิดีโอโซเชียลมีเดียของเราออกแบบมาสำหรับทีมขนาดเล็ก ช่วยลดความจำเป็นในการใช้ทรัพยากรโปรดักชันที่มีต้นทุนสูง เริ่มใช้งานได้ทันทีด้วยเทมเพลตที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือตัดต่อแบบรวดเร็ว
HeyGen โดดเด่นด้วยอวตาร AI สมจริง การปรับเนื้อหาให้เข้ากับแต่ละท้องถิ่นที่ทรงพลัง และอินเทอร์เฟซตัวแก้ไขวิดีโอสำหรับโซเชียลมีเดียที่ใช้งานง่าย วิดีโอของคุณจะดูสวยงามและเป็นมืออาชีพโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง
คอนเทนต์ที่สร้างด้วยเครื่องมือตัดต่อวิดีโอโซเชียลมีเดียของเราออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อดึงดูดสายตาและเพิ่มการมีส่วนร่วม ตั้งแต่การปรับแต่งองค์ประกอบให้ตรงกับผู้ชมไปจนถึงภาพที่สวยสะดุดตา ช่วยให้ตัวชี้วัดผลงานดีขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
ไม่เลย เครื่องมือตัดต่อวิดีโอโซเชียลมีเดียของเราใช้งานง่ายและไม่ต้องมีพื้นฐานการตัดต่อมาก่อน แค่เข้าสู่ระบบ เลือกเทมเพลต แล้วเริ่มสร้างวิดีโอได้ทันที
ได้แน่นอน เครื่องมือตัดต่อวิดีโอโซเชียลมีเดียของเราช่วยให้การนำคอนเทนต์เดิมมาใช้ซ้ำเป็นเรื่องง่าย เปลี่ยนฟุตเทจเก่าให้กลายเป็นวิดีโอใหม่ที่ทรงพลังสำหรับแพลตฟอร์มและกลุ่มผู้ชมที่หลากหลาย
เริ่มต้นได้ไม่ยุ่งยาก สมัครบัญชีใช้ฟรี ทดลองใช้เครื่องมือตัดต่อวิดีโอโซเชียลมีเดียของเรา แล้วเริ่มสร้างวิดีโอแรกได้ภายในไม่กี่นาที เครื่องมือที่ใช้งานง่ายของ HeyGen ช่วยให้ปล่อยคอนเทนต์โซเชียลของคุณได้เร็วขึ้นมาก
