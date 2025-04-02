แบรนด์ของคุณไม่ใช่แค่โลโก้ แต่คือเรื่องราว การโดดเด่นท่ามกลางโลกดิจิทัลที่แออัดไม่ใช่เรื่องง่าย ด้วย HeyGen คุณสามารถสร้างวิดีโอแบรนด์คุณภาพสตูดิโอ วิดีโอไฮไลต์ และคอนเทนต์เล่าเรื่องได้ภายในไม่กี่นาที โดยไม่ต้องมีทีมโปรดักชัน

ประโยชน์และคุณค่า

วิดีโอแบรนด์คุณภาพระดับสตูดิโอโดยไม่ต้องมีสตูดิโอ

Build trust and credibility with compelling storytelling

People crave engaging narratives—not static content. According to our 2025 AI Sentiment Report, 54.2% note that premium AI video enhances trust. Use HeyGen to develop compelling branding video storytelling that humanizes your business, highlights your core values, and establishes credibility without a blockbuster budget.


Capture global attention and boost brand awareness

Connecting with global audiences is essential for any modern brand. With HeyGen, you can create and translate your branding videos into more than 170 languages and dialects, boosting brand awareness and ensuring your message resonates anywhere in the world.



Drive action and increase conversions with brand awareness

A well-crafted branding video does more than build awareness; it inspires action. From website traffic and sign-ups to purchases and recruiting initiatives, HeyGen helps you produce videos that convert engagement into measurable business results.


ค้นพบว่าผู้นำแบรนด์ใช้วิดีโอเพิ่มการมองเห็นได้อย่างไร

Ogilvy & Milka use HeyGen to create a personalized brand experience

With HeyGen’s AI video technology, Ogilvy and Milka delivered a one-of-a-kind brand experience—turning emotions into personalized songs and videos.

วิธีสร้างวิดีโอแบรนด์ด้วย HeyGen

  1. เปิด HeyGen

เริ่มต้นใช้งานได้ภายในไม่กี่นาที ไม่ต้องมีทีมโปรดักชันขนาดใหญ่หรือทักษะตัดต่อมืออาชีพก็สร้างวิดีโอแบรนด์ที่โดดเด่นได้


  1. เลือกเทมเพลตหรือเริ่มต้นจากศูนย์
  1. เพิ่มสคริปต์ของคุณแล้วเลือกอวตาร (หรือสร้างอวตารของคุณเอง)
  1. ปรับแต่งวิดีโอของคุณด้วยแบรนด์และงานภาพ
  1. แปลและปรับให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน
  1. ส่งวิดีโอของคุณ

คำถามที่พบบ่อย

HeyGen คืออะไร และช่วยสร้างวิดีโอแบรนด์ได้อย่างไร

HeyGen คือแพลตฟอร์มสร้างวิดีโอด้วย AI ที่ช่วยให้คุณผลิตคอนเทนต์เล่าเรื่องระดับมืออาชีพและสรุปไฮไลต์วิดีโอได้โดยไม่ต้องใช้บัดเจ็ตก้อนใหญ่หรือกระบวนการโปรดักชันที่ยืดเยื้อ อวตาร AI ดีไซน์ที่ปรับแต่งได้ และการแปลแบบทันทีช่วยให้เผยแพร่วิดีโอสร้างแบรนด์คุณภาพสูงได้ภายในไม่กี่นาที

ฉันสามารถสร้างวิดีโอด้านการสร้างแบรนด์แบบใดได้บ้างด้วย HeyGen?

HeyGen เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้าง:

  • วิดีโอ Sizzle Reel – วิดีโอพลังสูงที่โชว์แบรนด์ของคุณอย่างมีพลังและโดดเด่น
  • การเล่าเรื่องแบรนด์ – ถ่ายทอดพันธกิจ วิสัยทัศน์ และคุณค่าของบริษัทของคุณ
  • วิดีโอเปิดตัวสินค้า – ประกาศสินค้าใหม่ด้วยคอนเทนต์วิดีโอที่ดึงดูด
  • เรื่องราวความสำเร็จของลูกค้า – เน้นรีวิวจากลูกค้าและกรณีศึกษา
  • วิดีโอสร้างภาพลักษณ์นายจ้าง – ดึงดูดบุคลากรชั้นนำด้วยการนำเสนอวัฒนธรรมองค์กรของคุณ

HeyGen แตกต่างจากการผลิตวิดีโอแบบดั้งเดิมอย่างไร?

การผลิตแบบดั้งเดิมมักมีต้นทุนสูงและใช้เวลานาน วิธีการที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ HeyGen ช่วยตัดความจำเป็นในการใช้ทีมถ่ายทำ นักแสดง และงานโพสต์โปรดักชัน ทำให้คุณสร้างวิดีโอสำหรับงานแบรนด์ได้อย่างรวดเร็วและคุ้มค่ามากขึ้น

สามารถปรับแต่งวิดีโอแบรนด์ดิ้งให้เข้ากับภาพลักษณ์และสไตล์ของบริษัทได้ไหม

ได้แน่นอน! คุณสามารถใส่โลโก้ แบรนด์สี ฟอนต์ และองค์ประกอบภาพของแบรนด์ลงในวิดีโอ เพื่อให้วิดีโอทั้งหมดมีเอกลักษณ์สอดคล้องกับอัตลักษณ์แบรนด์ของคุณ

สามารถสร้างวิดีโอแบรนด์ดิ้งได้หลายภาษาหรือไม่?

ได้แน่นอน! เทคโนโลยีการแปลและลิปซิงก์ด้วย AI ของ HeyGen รองรับมากกว่า 170 ภาษาและสำเนียง ช่วยให้สร้างวิดีโอแบรนด์สำหรับผู้ชมทั่วโลกได้อย่างง่ายดาย

ต้องมีประสบการณ์ตัดต่อวิดีโอถึงจะใช้ HeyGen ได้ไหม?

ไม่จำเป็น! HeyGen ถูกออกแบบมาสำหรับนักการตลาด ครีเอทีฟ และผู้นำธุรกิจ ไม่ใช่สำหรับผู้ตัดต่อวิดีโอมืออาชีพ แพลตฟอร์มใช้งานง่ายและเป็นมิตรต่อผู้ใช้ มาพร้อมตัวแก้ไขแบบลากแล้ววางให้ปรับแต่งวิดีโอได้อย่างสะดวก

หลังจากสร้างวิดีโอแบรนด์เสร็จแล้วจะแชร์ได้อย่างไร

ส่งออกวิดีโอได้หลายรูปแบบแล้วแชร์บนโซเชียลมีเดีย เว็บไซต์ แคมเปญอีเมล ช่องทางโฆษณา หรือการสื่อสารภายในของคุณ

สามารถใช้อวตาร AI สำหรับเล่าเรื่องราวแบรนด์ได้ไหม?

ได้เลย! เลือกใช้อวตาร AI สมจริงกว่า 700 แบบหรือสร้างดิจิทัลทวินของคุณเองเพื่อถ่ายทอดข้อความในแบบที่เป็นส่วนตัวและน่าดึงดูด

ใช้เวลานานแค่ไหนในการสร้างวิดีโอสร้างแบรนด์ด้วย HeyGen?

สามารถสร้างวิดีโอสำหรับงานแบรนด์จบได้ภายในไม่กี่นาที แทนที่จะต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนเหมือนวิธีดั้งเดิม

HeyGen ช่วยเพิ่มการรับรู้แบรนด์และการมีส่วนร่วมได้อย่างไร

ภาพวิดีโอที่โดดเด่นและวิดีโอสร้างแบรนด์คุณภาพสูงของ HeyGen ช่วยดึงดูดความสนใจ ยกระดับการมองเห็นแบรนด์ เสริมความน่าเชื่อถือ และสร้างการมีส่วนร่วมที่นำไปสู่ยอดคอนเวอร์ชัน

