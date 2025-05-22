ตั้งแต่ปี 1921 Komatsu ได้พลิกโฉมโลกทางกายภาพของเราในฐานะผู้นำระดับโลกด้านการผลิตเครื่องจักรต้นแบบ (OEM) ที่จัดหาอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง เหมืองแร่ และป่าไม้ ด้วยรากฐานที่ย้อนไปไกลกว่าหนึ่งศตวรรษจาก Komatsu Iron Works ในชนบทของญี่ปุ่น Komatsu เติบโตขึ้นเป็นบริษัทระดับโลกที่มีพนักงานมากกว่า 65,000 คน และเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายที่แข็งแกร่ง 211 รายใน 151 ประเทศ
เส้นทางการเติบโตของ Komatsu ถูกขับเคลื่อนด้วยความมุ่งมั่นอย่างลึกซึ้งต่อการเป็นพันธมิตรและนวัตกรรม ซึ่งพวกเขามองว่าเป็นกุญแจสำคัญในการรับมือกับความท้าทายอันหลากหลายของยุคสมัย ปัจจุบันพวกเขากำลังใช้เทคโนโลยี AI ของ HeyGen เพื่อเชื่อมต่อทีมงานที่หลากหลายทั่วโลกให้ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น และเสริมความแข็งแกร่งให้กับวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันขององค์กร
ความท้าทายในการหาโฟร์แมตที่น่าสนใจเพื่อให้การถ่ายทอดความรู้มีประสิทธิภาพ
คอมัตสุดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิต โดยมีไลน์ผลิตภัณฑ์ครบครันทั้งรถขุด รถตักล้อยาง รถปราบดิน และรถบรรทุกเทท้าย พร้อมทั้งดูแลการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์เหล่านี้ตั้งแต่โรงงานไปยังตัวแทนจำหน่ายจนถึงลูกค้าปลายทาง เพื่อให้กระบวนการนี้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เครือข่ายตัวแทนจำหน่ายของคอมัตสุซึ่งเป็นผู้ติดต่อกับลูกค้าปลายทางโดยตรงจำเป็นต้องมีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โซลูชัน และบริการที่นำเสนอ ดังนั้นการจัดอบรมแบบครบวงจรให้กับเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายเกี่ยวกับคุณสมบัติการทำงานของเครื่องจักร วิธีการใช้งาน และข้อมูลทางเทคนิคจึงเป็นสิ่งสำคัญพื้นฐาน
เพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ ทีมเรียนรู้และพัฒนา (L&D) ได้ลองใช้หลากหลายวิธีในการสร้างคอนเทนต์การฝึกอบรมที่น่าสนใจ ตั้งแต่สไลด์ PowerPoint พร้อมเสียงบรรยายจากคอมพิวเตอร์ ไปจนถึงการจ้างบริษัทมัลติมีเดียภายนอก แต่ละวิธีล้วนมีข้อจำกัดของตัวเอง ยังไม่รวมถึงต้นทุนที่สูงและเวลาที่ต้องใช้เป็นจำนวนมาก
"ตอนนั้นเราอยู่ในจุดที่ต้องลองดูว่าเทคโนโลยีจะช่วยเราเรื่องวิดีโอฝึกอบรมได้ไหม" ซาราห์ มันสเตอร์ส Group Manager Training, Development & Events แห่ง Komatsu Europe International N.V. กล่าว หลังจากค้นพบเทคโนโลยี AI ของ HeyGen ผ่านการใช้งานฟีเจอร์แปลวิดีโอของอินฟลูเอนเซอร์ชาวเบลเยียม ซาราห์ก็เห็นทันทีว่าสามารถนำเอานวัตกรรมนี้มาปรับใช้ในกระบวนการทำงานของพวกเขาได้อย่างไร
Tanja Bogocharova ผู้เชี่ยวชาญด้าน Instructional Design ที่ Komatsu Europe ใช้ HeyGen เพื่อสร้างวิดีโออธิบายเนื้อหาและคอนเทนต์การฝึกอบรมผลิตภัณฑ์เชิงเทคนิคที่น่าสนใจ เธอยังพัฒนาแนวทางการใช้งานและทำหน้าที่เป็นซูเปอร์แอดมินให้กับนักพัฒนารายอื่นจากหน่วยงานต่างๆ ของ Komatsu ทั่วโลก แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ทีมของเธอเปลี่ยนคอนเทนต์ที่มีอยู่จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้กลายเป็นวิดีโอที่ทรงพลังพร้อมอวตาร Komatsu แบบปรับแต่งเอง สร้างสมดุลที่ลงตัวระหว่างรายละเอียดเชิงเทคนิคและการนำเสนอที่ดึงดูด
“เราได้รับคำตอบรับที่ดีมากจากผู้เรียน เนื้อหาดูง่ายขึ้นเพราะมีคำอธิบายสั้น กระชับ จากอวตารแบบแอนิเมชัน” ทันยาอธิบาย “เราเปลี่ยนจากวิดีโอสอนแบบง่ายๆ มาเป็นวิดีโอระดับมืออาชีพที่มีอวตารและเสียงบรรยายสมจริงมาก ช่วยหลีกเลี่ยงต้นทุนการถ่ายทำวิดีโอที่สูงได้”
Tanja ยังกล่าวถึงผลเชิงบวกต่อผู้ฝึกสอนด้วยว่า “เราสัมผัสได้ถึงความกระตือรือร้นไม่เพียงจากผู้เรียน แต่ยังรวมถึงผู้ฝึกสอน พวกเขามีแรงจูงใจมากขึ้นในการสร้างคอนเทนต์การฝึกอบรมด้วย HeyGen โดยรวมแล้วนี่คือก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของเราในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้”
ขยายหลักสูตรการฝึกอบรมหลายภาษาด้วยความสม่ำเสมอ
การค้นหาวิธีที่เข้าถึงได้ในการสร้างคอนเทนต์วิดีโอฝึกอบรมที่น่าสนใจคือก้าวแรก ความท้าทายถัดไปคือการขยายหลักสูตรให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพในหลายภาษาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลาย
ฟีเจอร์แปลภาษาของ HeyGen คือเครื่องมือที่ Komatsu ต้องการเพื่อแปลงคอนเทนต์ของตนเป็นหลายภาษา ฟีเจอร์สร้างสคริปต์ของแพลตฟอร์มสามารถสร้างร่างสคริปต์ฉบับแรกที่พร้อมใช้งานจาก URL ของเว็บไซต์ได้
"ในยุโรป เรามักจะจัดทำคอนเทนต์การฝึกอบรมใน 4 ภาษา ได้แก่ English, German, French และ Italian โดยปกติเราจะสร้างคอนเทนต์ต้นฉบับเป็นภาษา English ก่อน และด้วยฟีเจอร์การแปลของ HeyGen เราสามารถส่งมอบเวอร์ชันแปลได้ในไม่กี่คลิก ถือเป็นคุณค่าเพิ่มเติมที่ยอดเยี่ยมสำหรับเรา" ทันยาเล่า กระบวนการใหม่ช่วยให้ประหยัดทั้งเวลาและงบประมาณมากขึ้น และทำให้ทีมสามารถใช้ต้นฉบับเพียงชุดเดียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากแรงบันดาลใจในโซลูชันใหม่ที่ Komatsu Europe นำเสนอ องค์กร Komatsu อื่นๆ ทั่วโลกจึงนำแนวทางนี้ไปใช้ และผสานความสามารถของ HeyGen เข้ากับแผนการพัฒนาสื่อการฝึกอบรมของตนอย่างมีกลยุทธ์
“ฟีเจอร์การแปลช่วยสร้างข้อได้เปรียบให้เรามากขึ้นในระดับโลก” ทันยาเล่า “ตัวอย่างเช่น เรามีหลักสูตร ‘Understanding Human Rights Training’ ที่ออกแบบมาสำหรับพนักงานทุกคนในทุกหน่วยงานของ Komatsu และหลักสูตรนี้ถูกแปลเป็น 14 ภาษาได้อย่างง่ายดายและสม่ำเสมอ ต้องขอบคุณ HeyGen”
ทุกวันนี้สื่อการฝึกอบรมของ Komatsu ถูกแปล เขียนสคริปต์ และสร้างเป็นแอนิเมชันด้วย HeyGen และ Komatsu Studio Avatar ทั่วโลก ด้วยเครื่องมือด้านแบรนด์ของ HeyGen ทำให้สามารถรักษาสไตล์ที่สอดคล้องกันได้ในหลายประเทศและหลากหลายวัฒนธรรม
“การที่วิดีโอฝึกอบรมทั้งหมดมีอวตารตัวเดียวบรรยายด้วยสไตล์ที่สม่ำเสมอ ยังช่วยเสริมสร้างการจดจำแบรนด์อีกด้วย การใช้งาน Komatsu Studio Avatar อย่างต่อเนื่องควบคู่กับสไตล์ภาพที่เป็นหนึ่งเดียวกันในวิดีโอฝึกอบรม ช่วยสร้างการรับรู้แบรนด์ที่จดจำได้ในระดับโลก”
- Tanja Bogocharova, Instructional Design Specialist
ยกระดับการมีส่วนร่วมของผู้เรียนอย่างเห็นได้ชัด และเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้สำรวจได้อย่างไร้ขีดจำกัด
ผลลัพธ์ชัดเจนในตัวเอง ที่ Komatsu ทีมฝึกอบรมพบว่าตอนนี้มีผู้ชม 80-90% ดูวิดีโอจบทั้งเรื่อง ขณะที่ก่อนหน้านี้ผู้ชมมักหยุดดูหลังจากผ่านไปประมาณสิบ นาที นอกจากนี้ผลแบบทดสอบยังดีขึ้น แสดงให้เห็นว่าพนักงานจดจำเนื้อหาได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
“ด้วยการทำให้การถ่ายทอดความรู้มีความน่าสนใจและเข้าถึงได้มากขึ้นในหลายภาษา HeyGen มีบทบาทสำคัญในการเสริมพลังให้เครือข่ายระดับโลกของเรา และท้ายที่สุดก็ช่วยส่งเสริมคำมั่นสัญญาของแบรนด์เรา คือการร่วมกันสร้างคุณค่าไปพร้อมกับลูกค้า พันธมิตร และเพื่อนร่วมงานทั่วโลก” ซาราห์กล่าว
“มองไปข้างหน้า เราวางแผนจะขยายการใช้งาน HeyGen ให้กว้างขึ้น ทีมการตลาดตัวอย่างเช่น ได้ทดลองใช้ไปแล้วสำหรับแคมเปญต่างๆ อย่างวิดีโอต้อนรับสำหรับงานแสดงสินค้าเครื่องจักรก่อสร้างขนาดใหญ่ ร่วมกับทีมการตลาด เรากำลังมองหาความเป็นไปได้ในการสร้างวิดีโออธิบายสั้นๆ สำหรับเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียของเรา ด้วย HeyGen โอกาสมีอย่างมหาศาล และเรายังคงทดลองใช้ต่อไปในหลากหลายด้านทั่วทั้ง Komatsu” ซาราห์สรุป