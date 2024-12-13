AI 비디오 제작

HeyGen의 강력한 편집 도구를 사용하여 부드럽고 전문적인 비디오 편집 전환 효과를 여러분의 비디오에 수월하게 추가하세요. 장면과 장면 사이의 매끄러운 흐름을 만들어 관객의 몰입을 유지하고 전반적인 시각적 스토리텔링 경험을 향상시키세요. 비디오 편집 전환을 활용함으로써, 여러분의 비디오는 전문성을 빛낼 수 있습니다.

영상을 세련되고 전문적으로 보이게 하고 싶으세요?

HeyGen의 비디오 편집기 전환 도구를 사용하면 클립 간에 부드럽고 창의적인 전환을 추가하여 기본 비디오를 시각적으로 매력적인 걸작으로 변모시킬 수 있습니다. 마케팅, 교육, 또는 엔터테인먼트 목적이든, 이 전환 비디오 편집기는 흐름을 유지하고 관객의 이목을 사로잡는 데 도움을 줍니다. 올바른 비디오 편집 전환은 프로젝트의 스토리텔링을 한층 끌어올릴 수 있습니다.

HeyGen은 전환 효과를 추가하는 과정을 단순화하여 동영상이 세련되고 역동적인 프레젠테이션으로 돋보이게 합니다. 비디오 편집 효과와 다양한 비디오 전환 효과와 같은 기능을 사용함으로써, 창작물을 한 단계 끌어올릴 수 있습니다.

비디오에서 전환을 사용하는 데 있어서의 모범 사례

비디오의 품질과 참여도를 높이기 위해 스토리텔링에서 비디오 전환의 중요성에 대한 이 팁들을 활용하세요.

  • 콘텐츠에 맞는 전환 스타일 사용: 비디오의 톤과 테마를 보완하는 전환을 사용하세요. 예를 들어, 격식을 차린 콘텐츠에는 부드러운 페이드를, 액션 가득한 영상에는 역동적인 줌을 사용하세요.
  • 과도한 전환 효과 사용을 피하세요: 단순하게 유지하세요—너무 많은 전환 효과는 시청자를 압도하고 메시지에서 주의를 분산시킬 수 있습니다.
  • 시간 전환을 완벽하게: 클립 간의 자연스러운 흐름을 유지하기 위해 타이밍을 조정하세요.
  • 효과 실험하기: 페이드, 와이프, 슬라이드와 같은 다양한 전환 효과를 테스트하여 비디오에 가장 잘 어울리는 것을 찾아보세요.
비디오 편집기 전환을 통한 참여도 증진

적절하게 배치된 비디오 편집 전환은 매끄러운 장면 변화를 만들고 관심을 유지하여 시청자 경험을 향상시킬 수 있습니다. 일관된 흐름은 시청자들의 집중을 유지시켜, 더 높은 유지율과 더 전문적인 인상을 남깁니다. HeyGen의 전환 기능이 있는 비디오 편집기를 사용하면, 창작자들이 고품질의 비디오를 쉽게 제작할 수 있도록 다양하고 사용자 정의 가능한 옵션을 제공합니다. 직관적인 컨트롤과 창의적인 유연성은 이 도구를 모든 비디오 편집 전환 요구에 완벽하게 만들어줍니다.

어떻게 작동하나요?

4단계로 부드러운 전환 효과를 추가하여 비디오를 향상시키세요

매끄러운 장면 전환과 독특한 맞춤 애니메이션을 통해 전문적이고 세련된 비디오를 제작하세요.

1단계

스크립트를 입력하세요

편집기에 작성한 내용을 붙여넣어 시작하세요.

2단계

AI 아바타 및 목소리 선택

배우나 스튜디오가 필요 없이 여러분의 톤과 대상에 맞는 300개 이상의 아바타와 목소리를 선택하세요. 비디오 마케팅에서 아바타를 사용하는 이점에 대해 더 알아보세요.

3단계

스크립트에 맞는 애니메이션과 전환 효과를 추가하세요

장면 사이에 전환 비디오 편집 요소와 애니메이션 효과를 삽입하세요. 페이드, 슬라이드, 와이프를 사용자의 스크립트의 톤, 흐름, 감정적 비트와 일치하도록 사용자 정의하여, 모든 시각적 전환을 의도적이고 자연스럽게 느껴지도록 하세요. 이러한 맞춤형 비디오 전환 효과는 효과적인 비디오 편집 전환 팁을 통해 시청자의 여정을 향상시킵니다.

4단계

비디오를 생성하고 공유하세요

HeyGen이 몇 분 안에 AI 기반 비디오를 만들어보세요. 고급 비디오 편집 전환 기능을 사용하여 즉시 다운로드하거나 어떤 플랫폼에도 바로 게시하며 품질을 보장합니다.

파워포인트 슬라이드를 목소리와 애니메이션을 포함한 매력적인 비디오로 만드세요.

아바타 유형

아바타를 연출할 수 있는 무한한 방법들.

자신을 복제하거나 AI로 생성하거나 저희의 스톡 아바타 라이브러리에서 선택하세요.

디지털 트윈을 만들기 위해 자신을 복제하세요. 존재하지 않는 아바타를 AI로 생성하세요. 커뮤니티 아바타를 찾거나 저희의 스톡 라이브러리에서 선택하세요. 선택할 수 있는 500개 이상의 아바타가 있습니다.

video thumbnail
아바타 IV

아바타 IV는 지금까지 가장 진보된 모델입니다. 단 하나의 사진과 대본으로 사람, 애완동물, 외계인 또는 상상할 수 있는 어떤 것이든 생생하게 말하는 아바타로 만들어보세요.


video thumbnail
비디오 아바타

비디오 아바타를 사용하면 한 번에 두 곳에 있을 수 있어, 콘텐츠 제작자, 비즈니스 전문가, 디지털 인플루언서에게 이상적입니다.

video thumbnail
포토 아바타

당신의 사진 아바타는 자신의 생동감 있는 움직임과 표정을 유지하면서 자연스러운 외모를 갖춘 애니메이션 버전으로 변신할 수 있습니다.

video thumbnail
생성적 아바타

텍스트 프롬프트에서 AI 아바타, 사진, 비디오를 생성하세요. 비즈니스, 소셜 미디어 등에 적합합니다.

video thumbnail
인터랙티브 아바타

실시간으로 반응하는 인터랙티브 아바타로 참여도를 한 단계 끌어올려 가상 상호작용을 더 진정성 있게 느껴보세요.

video thumbnail
스톡 아바타

HeyGen의 고급 기술로 비디오를 위한 맞춤형 AI 주식 아바타를 만드세요. 독특하고 역동적이며 매력적인 AI 기반 시각 효과로 비디오를 향상시키세요.

AI 번역기

모든 언어를 구사하세요.

당신의 아바타는 모든 언어를 완벽하게 구사합니다.

HeyGen의 AI 기반 비디오 현지화는 자연스러운 말투, 완벽한 입모양 맞춤, 그리고 매끄러운 참여를 보장하며 다양한 언어와 문화에 콘텐츠를 적응시킵니다. 기업들은 생생한 AI 아바타를 만들고, 70개 이상의 언어로 비디오를 번역하며, 지역 방언에 맞는 목소리를 사용자 정의할 수 있습니다. AI 주도 문화 적응을 통해, 브랜드는 전 세계 관객들과 진정으로 연결될 수 있습니다.

video thumbnail

자주 묻는 질문

어떤 종류의 전환을 추가할 수 있나요?

콘텐츠의 톤에 맞게 페이드, 슬라이드, 와이프, 줌과 같은 다양한 전환 스타일의 풍부한 라이브러리에서 선택할 수 있습니다. 미묘한 전문적인 컷부터 에너지 넘치는 효과에 이르기까지, 전환은 흐름과 시각적 매력을 높여줍니다.

전환 동작을 어떻게 조정하나요?

HeyGen을 사용하면 전환 지속 시간과 타이밍을 사용자 정의하여 매끄러운 페이싱을 보장할 수 있습니다. 클립 경계를 선택하고 지속 시간을 조정한 다음 실시간으로 변경 사항을 미리 보세요.

일관된 시각적 스타일을 만들 수 있을까요?

물론입니다. HeyGen은 그룹화되거나 템플릿화된 전환 세트를 제공하여 전체 비디오에 통일된 시각적 스타일을 최소한의 노력으로 적용할 수 있습니다.

HeyGen 전환들이 독특한 이유는 무엇인가요?

HeyGen은 장면 톤에 자동으로 맞춰지는 AI 강화 제안 기능과 실시간 상호작용 및 심층 재생 통합을 제공함으로써 차별화됩니다.

이 도구를 사용하기 위해 편집 기술이 필요한가요?

전문적인 편집 기술이 필요하지 않습니다. 드래그하고, 놓고, 클릭하는 방법을 알고 있다면, 비디오를 가다듬기 위해 전환 효과를 효과적으로 추가하고 사용자 정의할 수 있습니다.

