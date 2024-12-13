시간을 들여 편집하는 일 없이 비디오에 자연스러운 입모양 동기화를 원하십니까?

HeyGen의 AI 립싱크를 사용하면 비디오 속 아바타나 실제 인물이 여러 언어로 유창하고 자연스럽게 말하게 할 수 있습니다.

HeyGen의 고급 인공지능 기술은 입 모양이 말소리와 완벽하게 일치하도록 보장하여, 초현실적인 말하는 아바타를 만들거나 실제 영상에 정확한 동기화로 더빙합니다. 콘텐츠 제작자, 교육자, 마케터, 또는 영화 제작자이든, AI 립싱크는 여러분의 비디오에 완벽하고 자동화된 음성 동기화를 가져다 줍니다.