품질을 저하시키지 않으면서 오디오 파일의 속도를 조정해야 하나요?

HeyGen의 오디오 속도 변경기는 팟캐스트나 비디오 프로젝트 등의 필요에 맞게 재생 속도를 쉽게 조절할 수 있게 해줍니다.

HeyGen을 사용하면 오디오의 속도를 빠르게 하거나 느리게 할 수 있으면서도 명료성을 유지할 수 있습니다. 콘텐츠 제작자, 교육자, 마케터에게 이상적인 이 도구는 어떤 프로젝트에도 완벽하게 맞는 오디오를 보장합니다.