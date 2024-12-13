AI 비디오 제작
두 개의 비디오를 하나의 매끄러운 스토리라인으로 결합하기
여러 부분으로 구성된 프레젠테이션을 만들든, 인트로와 데모를 결합하든, 다양한 출처의 인터뷰를 합치든, HeyGen의 AI 비디오 제작기를 사용하면 두 개의 비디오를 쉽게 결합할 수 있습니다. 클립을 업로드하고 사용자 친화적인 비디오 제작 AI를 통해 각각을 별도의 장면에 할당한 다음, 필요에 따라 전환 효과, 자막 또는 배경 비주얼을 사용자 정의하세요. 이 도구는 전통적인 편집 소프트웨어를 사용하지 않고도 온라인에서 비디오를 빠르고 효율적으로 병합하고자 하는 마케터, 교육자 및 콘텐츠 제작자에게 이상적입니다. 소셜 미디어 비디오를 더욱 매력적으로 만드는 방법에 대해 알아보세요.
어떻게 작동하나요?
HeyGen에서 두 개의 비디오를 합치는 방법
HeyGen의 AI 스튜디오에서 업로드하고, 장면을 배열하고, 내보내기만 하면 두 개의 비디오를 결합하는 것이 그 어느 때보다 쉽습니다.
아바타 유형
아바타를 연출할 수 있는 무한한 방법들.
자신을 복제하거나 AI로 생성하거나 저희의 스톡 아바타 라이브러리에서 선택하세요.
디지털 트윈을 만들기 위해 자신을 복제하세요. 존재하지 않는 아바타를 AI로 생성하세요. 커뮤니티 아바타를 찾거나 저희의 스톡 라이브러리에서 선택하세요. 선택할 수 있는 500개 이상의 아바타가 있습니다.
아바타 IV
아바타 IV는 지금까지 가장 진보된 모델입니다. 단 하나의 사진과 대본으로 사람, 애완동물, 외계인 또는 상상할 수 있는 어떤 것이든 생생하게 말하는 아바타로 만들어보세요.
자주 묻는 질문
Combine‑Two‑Videos 도구가 무엇인가요?
사용자가 두 개의 비디오 클립을 하나의 일관된 비디오로 원활하게 병합할 수 있게 해줍니다.
비디오 길이나 파일 크기에 제한이 있나요?
도구는 MP4, MOV, AVI와 같은 일반적인 형식을 지원합니다.
비디오 간 전환을 사용자 정의할 수 있나요?
네, 이 도구는 더 부드러운 병합을 위해 전환 효과를 추가하는 옵션을 제공합니다.
병합하기 전에 비디오 순서를 변경할 수 있는 방법이 있나요?
Yes, you can select and arrange the videos in your preferred order before combining.
병합 중에 오류가 발생하면 어떻게 해야 하나요?
파일 형식과 크기를 확인하고 안정적인 인터넷 연결을 유지하세요; 문제가 지속되면 지원팀에 연락하십시오.