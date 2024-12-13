AI 비디오 제작

HeyGen으로 두 개의 비디오를 하나로 합치세요

HeyGen의 AI 스튜디오를 사용하여 비디오 클립을 하나의 매끄러운 프로젝트로 병합하세요. 이 강력한 비디오 AI 생성기를 통해 다양한 영상을 가상 장면에 할당하고 흐름을 사용자 정의하여 복잡한 편집 없이 전문적인 비디오를 만들 수 있습니다.

두 개의 비디오를 하나의 매끄러운 스토리라인으로 결합하기

여러 부분으로 구성된 프레젠테이션을 만들든, 인트로와 데모를 결합하든, 다양한 출처의 인터뷰를 합치든, HeyGen의 AI 비디오 제작기를 사용하면 두 개의 비디오를 쉽게 결합할 수 있습니다. 클립을 업로드하고 사용자 친화적인 비디오 제작 AI를 통해 각각을 별도의 장면에 할당한 다음, 필요에 따라 전환 효과, 자막 또는 배경 비주얼을 사용자 정의하세요. 이 도구는 전통적인 편집 소프트웨어를 사용하지 않고도 온라인에서 비디오를 빠르고 효율적으로 병합하고자 하는 마케터, 교육자 및 콘텐츠 제작자에게 이상적입니다. 소셜 미디어 비디오를 더욱 매력적으로 만드는 방법에 대해 알아보세요.

소녀와 마이크가 있는 사진이 담긴 휴대폰소녀와 마이크가 있는 사진이 담긴 휴대폰

HeyGen과 함께 비디오를 결합하는 최고의 방법

HeyGen의 비디오 결합 도구의 잠재력을 극대화하려면 다음과 같은 모범 사례를 따르세요:

  • 클립을 모으세요: 모든 영상 자료를 준비하세요.
  • AI 비디오 생성 도구의 기능을 활용하십시오: 편집 과정을 간소화하는 기능을 이용하세요.
  • 좋은 페이싱을 유지하세요: 이야기가 자연스럽게 흘러가도록 해야 합니다.

이 팁들을 활용하면 여러분의 영상이 전문적으로 보이고, 시작부터 끝까지 관객의 관심을 끌 것입니다.

웹사이트 스크린샷으로, 그 안에 고양이가 있습니다웹사이트 스크린샷으로, 그 안에 고양이가 있습니다

HeyGen의 AI 스튜디오로 비디오를 결합하는 이유는 무엇인가요?

구조화되고 스토리 중심의 콘텐츠를 만들 때 비디오 클립을 결합하는 것이 중요합니다. HeyGen을 사용하면 다음을 할 수 있습니다:

  • 매력적인 소셜 콘텐츠를 만드세요.
  • 흥미로운 설명 영상을 제작하세요.
  • 내부 업데이트를 강화하십시오.

비즈니스든 개인 프로젝트든 AI 비디오 제작 도구를 사용하고 있다면, HeyGen의 도구는 두 비디오를 번거로움 없이 결합할 수 있는 속도와 유연성을 제공합니다.

그들 아래에 '결합하고 공유하라'는 말과 함께 남자와 여자의 사진그들 아래에 '결합하고 공유하라'는 말과 함께 남자와 여자의 사진

어떻게 작동하나요?

HeyGen에서 두 개의 비디오를 합치는 방법

HeyGen의 AI 스튜디오에서 업로드하고, 장면을 배열하고, 내보내기만 하면 두 개의 비디오를 결합하는 것이 그 어느 때보다 쉽습니다.

1단계

클립을 준비하세요

결합하고 싶은 비디오 클립을 녹화하거나 수집하세요. 이것들은 AI 아바타 녹화, 실제 영상 또는 둘 다를 포함할 수 있습니다.

video thumbnail

2단계

미디어에 업로드

HeyGen 스튜디오에 클립을 업로드하세요. 모든 자산은 미디어 라이브러리에 깔끔하게 정리됩니다.

video thumbnail

3단계

장면 배열 및 편집

개별 장면에 클립을 할당하고, 배경을 사용자 정의하고, 자막이나 오버레이를 추가하며, 필요에 따라 타이밍을 조정하세요.

video thumbnail

4단계

동영상 제출 및 내보내기

모든 장면을 결합하여 하나의 매끄러운 비디오를 생성하세요. 만든 작품을 즉시 내보내고 공유하세요.

video thumbnail

파워포인트 슬라이드를 목소리와 애니메이션이 있는 매력적인 비디오로 만드세요.

아바타 유형

아바타를 연출할 수 있는 무한한 방법들.

자신을 복제하거나 AI로 생성하거나 저희의 스톡 아바타 라이브러리에서 선택하세요.

디지털 트윈을 만들기 위해 자신을 복제하세요. 존재하지 않는 아바타를 AI로 생성하세요. 커뮤니티 아바타를 찾거나 저희의 스톡 라이브러리에서 선택하세요. 선택할 수 있는 500개 이상의 아바타가 있습니다.

video thumbnail
아바타 IV

아바타 IV는 지금까지 가장 진보된 모델입니다. 단 하나의 사진과 대본으로 사람, 애완동물, 외계인 또는 상상할 수 있는 어떤 것이든 생생하게 말하는 아바타로 만들어보세요.


video thumbnail
비디오 아바타

비디오 아바타를 사용하면 한 번에 두 곳에 있을 수 있어, 콘텐츠 제작자, 비즈니스 전문가, 디지털 인플루언서에게 이상적입니다.

video thumbnail
포토 아바타

당신의 사진 아바타는 자신의 생동감 있는 움직임과 표정을 유지하면서 자연스러운 외모를 갖춘 애니메이션 버전으로 변신할 수 있습니다.

video thumbnail
생성적 아바타

텍스트 프롬프트에서 AI 아바타, 사진, 비디오를 생성하세요. 비즈니스, 소셜 미디어 등에 적합합니다.

video thumbnail
인터랙티브 아바타

실시간으로 반응하는 인터랙티브 아바타로 참여도를 한 단계 끌어올려 가상 상호작용을 더 진정성 있게 느껴보세요.

video thumbnail
스톡 아바타

HeyGen의 고급 기술로 비디오를 위한 맞춤형 AI 주식 아바타를 만드세요. 독특하고 역동적이며 매력적인 AI 기반 시각 효과로 비디오를 향상시키세요.

AI 번역기

모든 언어를 구사하세요.

당신의 아바타는 모든 언어를 완벽하게 구사합니다.

HeyGen의 AI 기반 비디오 현지화는 자연스러운 말투, 완벽한 입모양 맞춤, 그리고 매끄러운 참여를 보장하며 다양한 언어와 문화에 콘텐츠를 적응시킵니다. 기업들은 생생한 AI 아바타를 만들고, 70개 이상의 언어로 비디오를 번역하며, 지역 방언에 맞는 목소리를 사용자 정의할 수 있습니다. AI 주도 문화 적응을 통해, 브랜드는 전 세계 관객들과 진정으로 연결될 수 있습니다.

video thumbnail

사용 사례

창작자로부터 마케터에 이르기까지.

100가지 이상의 HeyGen 사용 사례.

자주 묻는 질문

Combine‑Two‑Videos 도구가 무엇인가요?

사용자가 두 개의 비디오 클립을 하나의 일관된 비디오로 원활하게 병합할 수 있게 해줍니다.

비디오 길이나 파일 크기에 제한이 있나요?

도구는 MP4, MOV, AVI와 같은 일반적인 형식을 지원합니다.

비디오 간 전환을 사용자 정의할 수 있나요?

네, 이 도구는 더 부드러운 병합을 위해 전환 효과를 추가하는 옵션을 제공합니다.

병합하기 전에 비디오 순서를 변경할 수 있는 방법이 있나요?

Yes, you can select and arrange the videos in your preferred order before combining.

병합 중에 오류가 발생하면 어떻게 해야 하나요?

파일 형식과 크기를 확인하고 안정적인 인터넷 연결을 유지하세요; 문제가 지속되면 지원팀에 연락하십시오.

