온라인 비디오 트리머

빠르게 비디오에서 원하지 않는 부분을 잘라내야 하나요?

HeyGen의 AI 기반 온라인 비디오 트리머는 몇 번의 클릭만으로 정확하게 비디오를 자르고, 편집하며, 다듬을 수 있게 도와줍니다. 소셜 미디어 클립, 프레젠테이션, 또는 튜토리얼을 편집하든, 이 도구는 품질을 손상시키지 않으면서 깔끔하고 전문적인 컷을 보장합니다.

프레임 정확한 트리밍과 실시간 미리보기를 통해 HeyGen은 비디오 편집을 매끄럽게 만들어, 콘텐츠가 정교하고 매력적이도록 보장합니다.