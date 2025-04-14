데이터, 차트, 시각 자료를 몇 분 만에 완성도 높은 인포그래픽 영상으로 바꿔 보세요. 이 인포그래픽 영상 제작 도구를 사용하면, 가지고 있는 정보만으로 카메라나 디자인 소프트웨어, 편집 경험 없이도 내레이션과 애니메이션이 모두 포함된 영상을 만들 수 있습니다. 복잡한 아이디어를 명확하고 공유하기 쉬우며, 모든 화면에 최적화된 형태로 전달하세요.
브랜드가 HeyGen 인포그래픽 비디오 메이커를 선택하는 이유
모든 데이터와 차트를 자동으로 애니메이션으로 만들기
아무도 읽지 않는 정적인 슬라이드는 이제 그만 보내세요. 데이터만 붙여넣거나, 차트를 업로드하거나, 설명하고 싶은 개념을 적어 넣으면 장면별로 구성된 애니메이션 인포그래픽 영상으로 자동 변환됩니다. 모션 그래픽, 부드러운 전환, 타이밍이 맞는 내레이션까지 모두 포함되어 있어 타임라인을 직접 편집할 필요 없이 완성도 높은 결과물을 얻을 수 있습니다. 시장 조사, 제품 지표, 사용 방법 안내 등 어떤 내용을 발표하든, AI 동영상 생성기가 힘든 작업은 모두 대신 처리해 주어, 여러분의 콘텐츠가 마땅히 받아야 할 방식으로 전달되도록 도와줍니다.
맞춤형 인포그래픽 영상 템플릿으로 시작하세요
처음부터 새로 만들 필요는 없습니다. 전문가가 디자인한 방대한 인포그래픽 영상 템플릿 라이브러리에서 선택해 보세요. 각 템플릿은 애니메이션 그래픽, 브랜드에 맞는 컬러 팔레트, 그리고 몇 분 만에 우리 브랜드에 맞게 조정할 수 있는 레이아웃으로 데이터를 생동감 있게 보여주도록 설계되어 있습니다. PDF, 파워포인트, URL, 또는 작성한 스크립트를 업로드하면 플랫폼이 이를 자동으로 구조화된 인포그래픽 영상으로 변환해 줍니다. 기존 문서를 기반으로 작업하는 팀은 PDF to video 와 PPT To video 기능을 활용해 수동으로 다시 만드는 과정을 건너뛰고, 몇 분 안에 바로 공유 가능한 완성본을 얻을 수 있습니다.
비주얼, 브랜딩, 레이아웃 맞춤 설정
당신의 인포그래픽 영상은 템플릿처럼 보이는 것이 아니라, 브랜드 자체처럼 보여야 합니다. 직관적인 에디터 안에서 바로 색상 팔레트, 글꼴 스타일, 아이콘 디자인, 배경 테마까지 모두 조정할 수 있습니다. 로고를 업로드하고, 장면 순서를 바꾸고, 타이밍을 세밀하게 조정하는 모든 작업을 코드 한 줄 없이 수행하세요. 모든 요소를 자유롭게 커스터마이즈할 수 있어, 어떤 캠페인과 채널에서도 결과물이 항상 브랜드 아이덴티티를 유지합니다. 이 비디오 에디터는 모든 단계에서 완전한 크리에이티브 컨트롤을 제공하며, 변경 사항이 즉시 렌더링되어 빠르고 매끄럽게 반복 작업을 진행할 수 있습니다.
175개 이상의 언어로 번역 및 현지화
하나의 인포그래픽 영상은 필요해지는 순간 전 세계에서 활용할 수 있는 자산이 됩니다. 완성된 영상을 플랫폼의 번역 엔진에 한 번만 통과시키면, 장면을 다시 만들거나 오디오를 재녹음할 필요 없이 175개 이상의 어떤 언어로든 입 모양까지 맞춘 자연스러운 내레이션 버전을 얻을 수 있습니다. 여러 지역에 콘텐츠를 배포하는 브랜드와 팀은 AI 영상 번역기를 활용해, 몇 달씩 걸리던 현지화를 단 하루 오후 만에 끝냅니다.
자연스러운 AI 보이스오버로 나레이션하기
모든 인포그래픽 영상은 몇 초 만에 스크립트로부터 생성되는 명료하고 전문적인 내레이션으로 생동감을 얻습니다. 수백 가지 음성 스타일 중에서 선택하고, 속도를 조절하며, 청중에 맞게 톤을 맞출 수 있습니다. 녹음 부스도, 마이크도, 재촬영도 필요 없습니다. 청중이 전 세계에 있다면 AI 음성 클로닝을 사용해 제작하는 모든 현지화 버전에서 동일한 목소리를 유지하세요.
인포그래픽 비디오 메이커 활용 사례
Marketing teams spend weeks turning research reports and campaign data into content that actually gets shared. Static infographics rarely captivate the way a moving, narrated video does, and traditional production requires designers, copywriters, and rounds of revision before anything goes live. With an infographic video maker, you write your narrative, drop in your data and statistics, and generate a finished animated video in one session that is genuinely engaging for your audience. Teams use this workflow to produce data-driven content for social media posts, email, and paid channels faster than any agency turnaround, using marketing videos to keep every campaign moving.
Product updates communicated through text-heavy release notes rarely stick. Engineering teams ship features, product managers write announcements, and users still do not understand what changed or why it matters. An infographic video maker lets product teams transform complex data and feature descriptions into clear, visually compelling walkthroughs with animated callouts and step-by-step narration. Use the product demo video workflow to produce polished feature videos the same day the update ships.
Training content that relies on static slides or long documents produces low completion rates and even lower retention. Learning and development teams need content that moves, explains, and reinforces key information visually. With an infographic video maker, you convert process maps, compliance requirements, and onboarding steps into dynamic, narrated infographic videos that employees actually watch. The training video workflow supports SCORM-ready export and can be localized into multiple languages for distributed teams in hours.
Explaining a concept with text and a static graph is one thing. Explaining it with a timed, narrated, animated sequence is something learners actually remember. Educators and e-learning producers use infographic video to turn lesson plans, pie charts, and statistical breakdowns into structured educational content without hiring a motion graphics studio. Making information memorable is the whole point, and the educational video and course builder tools sit inside the same platform so building an entire module from scratch takes hours instead of weeks.
Creative agencies regularly face briefs that require fast turnaround on data visualization and explainer content across multiple clients and campaigns. Traditional production pipelines cannot keep up with the volume. With an infographic video maker, agencies use templates and script to video automation to create infographic videos at pace, keep margins healthy, and meet client deadlines without growing headcount. Localization into additional languages is a single extra step rather than a separate project.
Buyers do not have time to read a 12-page deck. Sales teams that can send a short, animated infographic video showcasing ROI data, comparison stats, or onboarding timelines compel conversations forward faster because the information is easy to digest on the first pass. Video infographic content that puts your numbers in motion is more informative and more impactful than a PDF, and it helps stakeholders make decisions faster. Build prospect-specific content using AI video Ad and promo video templates designed to keep attention and drive the next step in the deal.
AI를 활용해 인포그래픽 동영상을 만드는 방법
원시 데이터나 작성된 스크립트만 있으면, 디자인 도구나 편집 경험 없이도 네 가지 간단한 단계만 거쳐 완성된 인포그래픽 영상으로 만들 수 있습니다.
PDF를 업로드하거나, 스크립트를 붙여넣거나, URL을 입력하거나, 주제를 직접 입력하세요. 플랫폼이 원본 자료를 분석해 자동으로 장면별 인포그래픽 영상 구조로 만들어 줍니다.
시각 테마를 선택하고, 색상과 레이아웃을 조정한 뒤 브랜드 요소를 추가하고, 나레이션 음성을 설정하세요. 렌더링하기 전까지 모든 요소를 자유롭게 수정할 수 있습니다.
플랫폼이 내레이션, 모션 그래픽, 전환 효과가 완벽히 동기화된 전체 인포그래픽 영상을 제작해 줍니다. 최종 확정 전에 모든 장면을 미리 확인해 보세요.
필요한 형식으로 영상을 다운로드하거나 바로 채널로 내보내세요. 자막을 추가하고, 다른 언어로 현지화하거나, 한 번에 LMS로 전송할 수도 있습니다.
인포그래픽 비디오 메이커는 데이터, 차트, 프로세스 흐름, 문서형 콘텐츠 등을 자동으로 애니메이션과 내레이션이 들어간 영상으로 변환해 주는 도구입니다. 스크립트, PDF, 스프레드시트 요약본, 주제 설명 등 어떤 형태로든 원본 자료를 제공하면, 플랫폼이 이를 시각적인 장면들로 구성하고, 타이밍이 맞는 내레이션과 모션 그래픽을 입혀 줍니다. 그 결과, 별도의 편집이나 디자인 작업 없이도 소셜 미디어, 교육 플랫폼, 웹사이트, 프레젠테이션 등에 바로 사용할 수 있는 완성된 영상이 만들어집니다.
네. 직접 보유한 차트, 그래픽, 브랜드 에셋을 업로드해 모든 장면에 적용할 수 있습니다. 에디터에서 색상 팔레트, 타이포그래피, 로고를 설정하면 디자이너의 도움 없이도 완성된 영상이 브랜드 가이드라인과 정확히 일치하도록 만들 수 있습니다. 프레젠테이션 파일에서 시작하는 경우, PPT To video 기능이 기존 슬라이드 비주얼을 가져와 자동으로 애니메이션 비디오 장면으로 재구성해 줍니다.
대부분의 인포그래픽 영상은 소스 자료를 제출한 후 몇 분 안에 완성됩니다. 플랫폼이 장면 구성, 내레이션 싱크, 모션 그래픽을 동시에 처리하기 때문에 수동 제작 대기열을 기다릴 필요가 없습니다. 데이터 장면이 많은 긴 영상은 약간 더 시간이 걸릴 수 있지만, 입력부터 내보내기까지의 전체 작업 흐름은 며칠이 아니라 몇 분 단위로 이뤄집니다.
별도의 경험이 필요하지 않습니다. 처음 사용하시는 순간부터 전체 과정이 매우 쉽습니다. 원하는 내용을 직접 작성하거나 붙여넣고, 시각 스타일을 선택하면 플랫폼이 자동으로 영상을 만들어 줍니다. 디자인 경험이 전혀 없는 팀도 첫 시도부터 전문가가 제작한 것처럼 보이는 콘텐츠를 만들 수 있습니다. AI 비디오 편집기가 정렬, 간격, 애니메이션 타이밍을 자동으로 처리합니다.
네. 영상을 생성한 후에는 정확한 립싱크와 자연스러운 내레이션을 그대로 유지한 채 175개 이상의 어떤 언어로든 번역할 수 있습니다. 장면을 다시 만들거나 오디오를 다시 녹음할 필요가 없습니다. 비디오 번역기는 현지화 과정을 하나의 추가 단계로 처리하므로, 별도의 제작 예산 없이도 동일한 인포그래픽 콘텐츠를 해외 팀, 시장 또는 다양한 시청자에게 실질적으로 제공할 수 있습니다.
디자인 도구는 수동 애니메이션, 타임라인 편집, 보이스오버 녹음, 내보내기 포맷 설정까지 모두 직접 해야 해서, 프로젝트마다 수 시간이 추가로 소요됩니다. 이 플랫폼은 이런 전체 워크플로를 텍스트 기반 입력 한 번으로 대체해, 완성된 영상을 자동으로 만들어 줍니다. 기존 도구를 사용하는 팀들은, 이 애니메이티드 인포그래픽 메이커가 몇 분 만에 끝내는 일을 며칠씩 들여 작업하고 있다고 말합니다. AI 비디오 설명 영상 워크플로는 수동 제작 시 가장 많은 시간이 드는, 구조화된 데이터 기반 콘텐츠를 빠르게 만들 수 있도록 특별히 설계되었습니다.
네. 스크립트를 수정하거나, 데이터 포인트를 교체하고, 시각 스타일을 바꾸거나, 텍스트 기반 편집기를 통해 장면 순서를 조정한 뒤 다시 렌더링하면 됩니다. 이렇게 하면 처음부터 다시 만들 필요 없이 몇 분 안에 업데이트된 영상이 완성됩니다. 이 방식은 분기별 지표, 제품 업데이트 시퀀스, 최신 정책을 반영해야 하는 컴플라이언스 교육처럼 내용이 자주 바뀌는 콘텐츠에 인포그래픽 영상을 제작하는 것을 현실적으로 가능하게 해 줍니다. 이런 작업은 촬영 기반 제작으로는 사실상 불가능합니다.
네. YouTube와 프레젠테이션에 적합한 16:9, 세로형 소셜 포맷에 적합한 9:16, 피드 게시물에 적합한 1:1 등 각 플랫폼에 맞는 화면 비율로 내보낼 수 있습니다. 자동으로 자막을 추가해 주는 subtitle generator를 사용하면 무음 자동 재생 환경에서도 콘텐츠 성과를 높일 수 있습니다. 짧은 형식의 소셜 콘텐츠의 경우 reel generator와 youtube shorts 도구를 사용해 인포그래픽 콘텐츠를 한 번에 각 플랫폼에 최적화된 형식으로 잘라낼 수 있습니다.
신용카드 없이 사용할 수 있는 무료 플랜이 제공되며, 결제 전에 동영상을 생성하고 핵심 도구들을 자유롭게 체험할 수 있습니다. 유료 플랜은 월 $24부터 시작하며, 음성 클로닝, 더 긴 영상 길이, 전체 템플릿 접근, 고급 내보내기 옵션을 이용할 수 있습니다. 엔터프라이즈 플랜에는 대량 제작 워크플로를 운영하는 조직을 위한 API 액세스, 맞춤형 연동, 팀 협업 기능이 포함됩니다.
네. 동일한 원본 문서나 스크립트를 활용해, 서로 다른 시각 스타일·나레이션 톤·언어 트랙을 가진 여러 버전을 제작할 수 있습니다. 하나의 데이터 리포트를 기반으로 일하는 팀은 내부 브리핑, 소셜 배포, 교육 콘텐츠용 버전을 동시에 따로 만들어 내는 경우가 많습니다. 텍스트 투 비디오(text to video) 및 페이슬리스 비디오(faceless video) 워크플로를 사용하면, 하나의 입력값을 여러 개의 서로 다른 결과물로 손쉽게 분기시킬 수 있어, 제작 작업을 반복할 필요가 없습니다.
이 플랫폼에는 타임라인, 프로세스 흐름, 비교 차트, 데이터 분해, 단계별 시퀀스를 모두 아우르는 방대한 인포그래픽 템플릿 라이브러리가 포함되어 있습니다. 각 템플릿은 전문가가 디자인했으며 완전히 커스터마이즈할 수 있어, 기본 구조를 건드리지 않고도 레이아웃을 업그레이드하고 색상 구성을 조정하며 브랜드 아이덴티티를 적용할 수 있습니다. 업계, 형식 또는 콘텐츠 유형별로 탐색해 동영상 인포그래픽에 가장 적합한 시작점을 찾은 다음, 플레이스홀더 콘텐츠를 몇 분 안에 자신의 데이터로 교체하면 됩니다.
이는 바로 그런 목적을 위해 만들어진 역동적인 형식입니다. 정적인 보고서와 슬라이드 자료는 정보를 전달하는 데 그치지만, 인포그래픽 영상은 움직임, 내레이션, 일러스트를 결합해 시청자가 쉽고 재미있게 따라올 수 있도록 시선을 사로잡습니다. 데이터를 시각적으로 보여 주고 끊임없이 움직이게 하는 영상은 끝까지 시청될 가능성이 높고, 팀 간에 공유되며, 나중에 더 잘 기억됩니다. 복잡한 분석 결과를 이해관계자 그룹과 공유하거나, 재미와 정보 전달을 동시에 잡고 싶다면, 인포그래픽 영상은 별도의 제작 전문 지식 없이도 강렬한 인상을 남길 수 있는 형식입니다.
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Avatar IV를 사용하여 사진에 초현실적인 목소리와 움직임을 불어넣으세요.
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