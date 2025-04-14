처음부터 새로 만들 필요는 없습니다. 전문가가 디자인한 방대한 인포그래픽 영상 템플릿 라이브러리에서 선택해 보세요. 각 템플릿은 애니메이션 그래픽, 브랜드에 맞는 컬러 팔레트, 그리고 몇 분 만에 우리 브랜드에 맞게 조정할 수 있는 레이아웃으로 데이터를 생동감 있게 보여주도록 설계되어 있습니다. PDF, 파워포인트, URL, 또는 작성한 스크립트를 업로드하면 플랫폼이 이를 자동으로 구조화된 인포그래픽 영상으로 변환해 줍니다. 기존 문서를 기반으로 작업하는 팀은 PDF to video 와 PPT To video 기능을 활용해 수동으로 다시 만드는 과정을 건너뛰고, 몇 분 안에 바로 공유 가능한 완성본을 얻을 수 있습니다.