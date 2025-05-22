더 적은 노력으로 더 많은 후크와 제안을 테스트하세요

다양한 인트로, 비주얼 또는 콜 투 액션을 가진 동일한 프로모션의 여러 버전을 만드세요. 유료 및 자연스러운 채널을 위한 자산을 내보내고 어떤 것이 효과적인지 추적하세요. 이는 광고 지출에 대한 수익을 개선하면서 제작 비용을 낮게 유지하는 데 도움이 됩니다.