AI 프로모션 비디오 생성기: 즉시 프로모션 비디오 만들기

카메라나 복잡한 편집 없이도 세련되고 성능이 좋은 AI 프로모션 비디오 콘텐츠를 만드세요. 제품 링크, 짧은 스크립트, 간단한 아이디어를 몇 분 안에 브랜드에 맞는 홍보 비디오로 전환하세요. HeyGen은 팀이 더 창의적으로 출시하고, 더 많은 각도를 테스트하며, 전통적인 제작보다 더 빠르게 움직일 수 있도록 도와줍니다.

Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

제품 출시 및 기능 하이라이트

제품 출시 및 기능 하이라이트

새로운 제품과 기능을 명확한 가치를 보여주는 짧은 프로모션으로 발표하세요. 중요한 부분을 강조하기 위해 오버레이, 빠른 컷, 그리고 보이스오버를 사용하세요. 관객들이 왜 관심을 가져야 하는지 몇 초 안에 이해할 수 있도록 도와주세요.

시즌 한정 및 기간 한정 제안

시즌 한정 및 기간 한정 제안

저희 비디오 메이커를 사용하여 휴일 세일, 즉석 할인, 기간 한정 캠페인을 위한 멋진 프로모션을 빠르게 만드세요. 촬영 장면을 다시 촬영하지 않고도 텍스트, 가격, 음성 해설을 업데이트할 수 있습니다. 이러한 유연성은 빠르게 변화하는 프로모션에 이상적입니다.

이벤트 홍보 및 등록

이벤트 홍보 및 등록

웨비나, 컨퍼런스 및 라이브 이벤트에 대한 등록을 촉진하기 위해 집중된 프로모션 클립을 활용하세요. 연사의 비주얼, 일정, 그리고 사회적 증명을 결합하여 관심을 높이세요. 추가 작업을 최소화하면서 소셜 미디어, 이메일, 웹사이트에 공유하세요.

브랜드 캠페인 및 인지도

브랜드 캠페인 및 인지도

브랜드 스토리를 포지셔닝과 가치를 강화하는 프로모션으로 전달하세요. 라이프스타일 영상, 제품 비주얼, 그리고 내레이션을 조화롭게 결합하세요. 같은 핵심 아이디어를 유지하면서 다양한 세그먼트에 말을 걸기 위해 변형을 사용하세요.

소셜 미디어 프로모션 및 티저

소셜 미디어 프로모션 및 티저

피드와 스토리에 최적화된 수직 및 정사각형 프로모션을 만드세요. 첫 몇 초 안에 시청자의 관심을 끌고 계속해서 시청하게 만드는 콘텐츠를 디자인하세요. 수동으로 크기를 조정할 필요 없이 여러 플랫폼에 프로모션을 재활용하세요.

앱, SaaS, 그리고 스타트업 성장

앱, SaaS, 그리고 스타트업 성장

제품이 무엇을 하는지, 왜 다른지를 빠르고 명확한 프로모션을 통해 설명하세요. 화면 시각 자료와 간단한 언어를 사용하여 신규 사용자의 진입 장벽을 낮추세요. 이러한 동영상은 랜딩 페이지, 앱 스토어, 광고의 전환율을 높이는 데 도움이 됩니다.

HeyGen이 최고의 AI 프로모션 비디오 생성기인 이유

HeyGen은 마케터와 창작자들이 신속하게 고효과의 홍보 비디오를 필요로 할 때를 위해 만들어졌습니다. 간단한 브리핑이나 URL로 시작하여 메시지에 이미 부합하는 컨셉의 편집 준비를 하세요. 창의적인 통제권은 유지하면서 AI가 시각적 요소, 음성, 구조를 처리합니다.

프로모션 준비 비디오로 캠페인을 더 빠르게 시작하세요

제품 링크나 짧은 아이디어를 붙여넣고, 장면, 자막, 음성 해설이 이미 포함된 비디오 초안을 생성하세요. 모든 프로모션을 처음부터 만드는 대신, AI가 만든 것을 다듬습니다. 이를 통해 우리의 AI 프로모션 비디오 제작기를 사용하여 개념에서 업로드까지 걸리는 시간을 대폭 줄일 수 있습니다.

모든 프로모션 비디오를 브랜드 이미지에 맞게 유지하세요

브랜드 키트를 적용하여 로고, 색상, 글꼴이 모든 프로모션에 걸쳐 일관되게 유지되도록 합니다. 마음에 드는 레이아웃과 스타일을 저장하고 미래 캠페인에 재사용하세요. 그 결과는 많은 사람들이 기여하더라도 통일감을 주는 비디오 라이브러리가 됩니다.

더 적은 노력으로 더 많은 후크와 제안을 테스트하세요

다양한 인트로, 비주얼 또는 콜 투 액션을 가진 동일한 프로모션의 여러 버전을 만드세요. 유료 및 자연스러운 채널을 위한 자산을 내보내고 어떤 것이 효과적인지 추적하세요. 이는 광고 지출에 대한 수익을 개선하면서 제작 비용을 낮게 유지하는 데 도움이 됩니다.

프로모션 비디오 생성을 위한 URL 및 스크립트

제품 페이지, 랜딩 페이지 또는 스크립트에서 시작하여 AI 프로모션 비디오 제작기를 사용하여 구조화된 프로모션 비디오를 자동으로 생성하세요. HeyGen은 핵심 이점을 식별하고 텍스트와 시각 자료가 있는 장면으로 변환합니다. 프로모션이 당신의 비전과 일치할 때까지 다듬거나 다시 생성할 수 있습니다.

"Hey Mina!"라는 메시지가 있는 전화를 보고 있는 여성이 나오는 디지털 인터페이스와 생산성 코스를 위한 대본이 있는 "제품 출시" 슬라이드.

프로모션용 준비된 템플릿과 레이아웃

제품 홍보, 오퍼, 그리고 공지 캠페인을 위해 디자인된 템플릿을 사용하여 놀라운 비디오 콘텐츠를 만드세요. 레이아웃은 가독성, 페이싱, 그리고 행동 유도 배치를 위해 최적화되어 있습니다. 이것은 모든 프로모션에 강력한 시각적 기반을 제공합니다.

서로 다른 세 사람이 겹치는 그라데이션 테두리가 있는 프레임 안에서 말하는 것처럼 보입니다.

AI 아바타, 음성 오버 및 자막

비디오 메이커 프로젝트에 AI 아바타와 다양한 언어의 자연스러운 음성을 사용하여 인간의 존재감을 더하세요. 자동 자막은 소리가 꺼져 있을 때도 비디오를 이해할 수 있게 해줍니다. 톤과 전달 방식을 조정하여 성능이나 브랜드 스타일에 맞출 수 있습니다.

음성 복제

모든 채널을 위한 다양한 형식의 내보내기

각 플랫폼에 맞게 세로, 정사각형, 그리고 가로 형식으로 프로모션을 내보내세요. 배치에 따라 안전 영역과 가독성 있는 텍스트를 유지하세요. 하나의 프로젝트로 광고, 피드 게시물, 스토리, 그리고 웹사이트 자산을 동시에 관리할 수 있습니다.

모션 그래픽 사진을 비디오로

품질, 편리함, 그리고 속도를 중시하는 100,000개 이상의 팀이 사용하고 있습니다

귀하의 비즈니스가 시장에서 가장 혁신적인 이미지에서 비디오로의 플랫폼을 사용하여 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이루는 방법을 확인하세요.

미로
"그것은 시각적 스토리텔링 매체에 있어 내가 가지고 있는 것과 동일한 수준의 창의성을 우리 작가들이 가질 수 있게 해주었습니다."

Steve Sowrey, 러닝 미디어 디자이너
play buttonWatch video
비전 크리에이티브 랩스
"저에게 마법 같은 순간은 매주 하던 영화가 있었을 때였어요. 갑자기, 제가 대본을 쓰고 보내기만 하면 다시는 카메라 앞에 설 필요가 없다는 걸 깨달았죠."

로저 허스트, 공동 창업자
play buttonWatch video
워크데이
"HeyGen을 좋아하는 이유는 더 이상 프로젝트를 거절할 필요가 없기 때문입니다. 마치 우리 팀이 확장된 것 같아요. 우리가 가진 자원으로 훨씬 더 많은 일을 할 수 있습니다."

저스틴 마이징어, 프로그램 매니저
play buttonWatch video
작동 원리

AI 프로모션 비디오 생성기 사용 방법

HeyGen은 기존 마케팅 워크플로우에 적합하여 팀이 캠페인을 늦추지 않고도 비디오를 추가할 수 있습니다. 아이디어부터 내보내기까지, 전략에 집중할 수 있으며 플랫폼이 실행을 처리합니다.

1단계

제품, 제안, 또는 아이디어부터 시작하세요

URL을 붙여넣기, 프로모션을 설명하거나 짧은 스크립트를 추가하세요. 비디오 방향이 귀하의 목표와 일치하도록 대상 청중과 주요 목표를 명시하세요. 이것이 생성된 프로모션의 기초를 설정합니다.

2단계

스타일, 형식, 그리고 목소리를 선택하세요

대상 채널에 맞는 템플릿과 종횡비를 선택하세요. 브랜드 톤에 맞는 AI 음성이나 아바타를 선택하세요. 시각적 스타일을 성과 창작물, 브랜드 캠페인 또는 둘 다에 맞게 조정하세요.

3단계

훅, 장면 및 CTA를 정교하게 다듬으세요

생성된 프로모션을 미리보고, 시작 부분, 혜택 설명, 그리고 제안들을 수정하세요. 장면을 추가하거나 제거하고, 타이밍을 조정하며 화면에 나타나는 텍스트를 업데이트하세요. 작은 변경들로 여러 가지 변형을 준비하여 테스트할 수 있습니다.

4단계

AI 프로모션 비디오를 내보내고 실행하세요

적절한 형식의 최종 비디오를 다운로드하고 광고 플랫폼, 소셜 채널 또는 웹사이트에 업로드하세요. 성과를 모니터링하고 HeyGen으로 돌아가 빠르게 새로운 변형을 생성하세요. 이 과정은 캠페인마다 프로모션을 개선시키는 데 도움이 됩니다.

애플 iMac이 차트와 지표가 있는 데이터 대시보드를 표시하고, 나무 책상 위에 키보드, 스마트폰, 그리고 머그컵이 있습니다.

자주 묻는 질문(FAQ)

AI 프로모션 비디오란 무엇인가요?

AI 프로모션 비디오는 인공지능의 도움으로 제작된 홍보 비디오입니다. 간단한 입력으로부터 시각적 요소, 음성 해설, 구조를 생성하기 위해 AI를 사용하여 캠페인을 더 빠르게 시작할 수 있고 제작 자원을 적게 필요로 합니다.

HeyGen을 사용하기 위해 비디오 편집 기술이 필요한가요?

아니요. HeyGen은 마케터, 창업자 및 콘텐츠 팀이 전통적인 편집 기술 없이 프로모션을 만들 수 있도록 설계되었습니다. 안내 워크플로우, 템플릿 및 간단한 컨트롤을 사용하여 생산을 접근하기 쉽고 효율적으로 유지합니다.

제가 직접 촬영한 영상과 브랜드 자산을 사용해도 될까요?

네. 제품 클립, 브랜드 이미지, 로고를 업로드하여 프로모션에 포함시킬 수 있습니다. 이러한 자산은 AI가 생성한 시각적 요소와 함께 배치되어 콘텐츠가 독특하고 진정성 있게 느껴지도록 합니다.

이 프로모션 비디오를 어떤 플랫폼에서 사용할 수 있나요?

수출된 프로모션을 소셜 플랫폼, 광고 네트워크, 웹사이트 및 이메일 캠페인에서 사용할 수 있습니다. 종횡비 프리셋은 TikTok, Instagram, Facebook, YouTube 등을 하나의 소스 프로젝트에서 지원하는 데 도움이 됩니다.

AI 프로모션 비디오는 얼마나 길어야 하나요?

네. 인공지능으로 제작한 프로모션 비디오에 대해 여러 언어로 음성 해설과 자막을 생성할 수 있는 비디오 번역기 기능이 있습니다. 이를 통해 다양한 지역에 캠페인을 지역화하면서도 귀하의 프로모션 AI 비디오 생성기의 핵심 창의성을 일관되게 유지할 수 있습니다.

유료 광고에 적합한 비디오 품질인가요?

네. HeyGen은 귀하의 비디오 광고 캠페인을 위해 유료 배치 및 자연 유통에 적합한 고품질 파일을 내보냅니다. 시각적 명료성, 페이싱 및 캡션은 현대 광고 플랫폼 및 피드 환경에서 최적화되어 비디오 광고에 사용됩니다.

HeyGen에서 팀과 에이전시가 협업할 수 있나요?

네. 팀들은 저희 플랫폼을 사용하여 프로젝트를 공유하고, 템플릿을 재사용하며, 비디오 버전을 조율할 수 있습니다. 이는 에이전시, 내부 팀, 그리고 파트너들이 브랜드나 메시지를 놓치지 않고 많은 프로모션을 관리하는 데 도움이 됩니다.

AI 프로모션 비디오 제작이 얼마나 시간을 절약할 수 있나요?

AI 프로모션 워크플로우는 많은 캠페인의 제작 시간을 며칠에서 몇 분으로 단축시킬 수 있어, 프로모션 비디오를 수월하게 만들 수 있습니다. 모든 비디오를 처음부터 다시 만드는 대신, 검증된 구조에 기반하여 빠르게 새로운 변형을 생성해냅니다.

기존 프로모션 비디오를 나중에 업데이트할 수 있나요?

네. 프로젝트를 다시 열고, 스크립트, 제안, 또는 비주얼을 조정한 다음 업데이트된 프로모션을 다시 생성할 수 있습니다. 이를 통해 상시 진행되는 캠페인을 최신의 가격, 메시징 또는 비주얼과 일치하게 유지하는 데 도움이 됩니다.

AI 도구 더 탐색해보세요

Avatar IV를 사용하여 사진에 초현실적인 목소리와 움직임을 불어넣으세요.

